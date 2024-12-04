Минобороны Сирии сообщило о зачистке ряда поселений в провинции Хама

Сирия опровергла заявления о проникновении террористов в город Хаму и сообщило о зачистке ряда поселений в провинции

Tекст: Антон Антонов

«Сообщения, опубликованные на страницах террористических группировок в интернете, о проникновении террористов в кварталы Саваик и Мазариб города Хама не соответствуют действительности и являются частью психологической борьбы», – сообщило министерство.

Сирийские войска «находятся по периметру города и на передовых направлениях с укрепленными оборонительными позициями», передает РИА «Новости».

В коммюнике также отмечается, что вооруженные силы восстанавливают контроль над позициями и рядом поселений, куда ранее проникли вооруженные террористические группировки.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сири капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что в течение дня в ходе операций в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб уничтожены до 100 боевиков, несколько единиц военной техники, в том числе 12 танков, и склад боеприпасов

Игнасюк отметил, что за прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков, включая пункты управления и укрытия. Операция по отражению агрессии экстремистов продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, которые возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам*» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра*»).

Командование сообщило, что боевики нападали большими силами и с разных направлений, в результате чего был потерян контроль над частью города, откуда правительственные войска восемь лет назад при поддержке России и Ирана вытеснили боевиков.

Сообщалось, что армия Сирийской Арабской Республики начала перебрасывать подкрепления в северную часть провинции Хама и готовит контратаку в провинции.