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Минобороны Сирии сообщило о зачистке ряда поселений в провинции Хама
Сирия опровергла заявления о проникновении террористов в город Хаму и сообщило о зачистке ряда поселений в провинции
Сирийские вооруженные силы полностью контролируют город Хаму, в провинции проводится зачистка поселений, сообщило министерство обороны страны.
«Сообщения, опубликованные на страницах террористических группировок в интернете, о проникновении террористов в кварталы Саваик и Мазариб города Хама не соответствуют действительности и являются частью психологической борьбы», – сообщило министерство.
Сирийские войска «находятся по периметру города и на передовых направлениях с укрепленными оборонительными позициями», передает РИА «Новости».
В коммюнике также отмечается, что вооруженные силы восстанавливают контроль над позициями и рядом поселений, куда ранее проникли вооруженные террористические группировки.
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сири капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что в течение дня в ходе операций в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб уничтожены до 100 боевиков, несколько единиц военной техники, в том числе 12 танков, и склад боеприпасов
Игнасюк отметил, что за прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков, включая пункты управления и укрытия. Операция по отражению агрессии экстремистов продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, которые возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам*» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра*»).
Командование сообщило, что боевики нападали большими силами и с разных направлений, в результате чего был потерян контроль над частью города, откуда правительственные войска восемь лет назад при поддержке России и Ирана вытеснили боевиков.
Сообщалось, что армия Сирийской Арабской Республики начала перебрасывать подкрепления в северную часть провинции Хама и готовит контратаку в провинции.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ