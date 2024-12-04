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    Олег Хавич Олег Хавич Киев и Варшава вместе обманывают родственников жертв «Волынской резни»

    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

    34 комментария
    4 декабря 2024, 00:53 • Новости дня

    Минобороны Сирии сообщило о зачистке ряда поселений в провинции Хама

    Сирия опровергла заявления о проникновении террористов в город Хаму и сообщило о зачистке ряда поселений в провинции

    Tекст: Антон Антонов

    Сирийские вооруженные силы полностью контролируют город Хаму, в провинции проводится зачистка поселений, сообщило министерство обороны страны.

    «Сообщения, опубликованные на страницах террористических группировок в интернете, о проникновении террористов в кварталы Саваик и Мазариб города Хама не соответствуют действительности и являются частью психологической борьбы», – сообщило министерство.

    Сирийские войска «находятся по периметру города и на передовых направлениях с укрепленными оборонительными позициями», передает РИА «Новости».

    В коммюнике также отмечается, что вооруженные силы восстанавливают контроль над позициями и рядом поселений, куда ранее проникли вооруженные террористические группировки.

    Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сири капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что в течение дня в ходе операций в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб уничтожены до 100 боевиков, несколько единиц военной техники, в том числе 12 танков, и склад боеприпасов

    Игнасюк отметил, что за прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков, включая пункты управления и укрытия. Операция по отражению агрессии экстремистов продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, которые возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам*» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра*»).

    Командование сообщило, что боевики нападали большими силами и с разных направлений, в результате чего был потерян контроль над частью города, откуда правительственные войска восемь лет назад при поддержке России и Ирана вытеснили боевиков.

    Сообщалось, что армия Сирийской Арабской Республики начала перебрасывать подкрепления в северную часть провинции Хама и готовит контратаку в провинции.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    1 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    Хуситы ударили по Израилю «гиперзвуковой ракетой»
    Хуситы ударили по Израилю «гиперзвуковой ракетой»
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили об атаке на Яффо в Тель-Авиве, использовав гиперзвуковую ракету «Палестина-2».

    Как передает ТАСС, хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» осуществили атаку на Израиль, выпустив «гиперзвуковую ракету» по району Яффо в Тель-Авиве. Это заявление сделал военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

    В своем выступлении на телеканале Al Masirah, принадлежащем хуситам, Сариа заявил: «Ракетные войска провели операцию, атаковав важную цель в оккупированном районе Яффо с применением гиперзвуковой ракеты "Палестина-2"». Ранее хуситы неоднократно угрожали Израилю ракетными ударами, и эта атака стала первым подтвержденным случаем использования «гиперзвуковой ракеты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Аллах» из Йемена осуществило атаки на Тель-Авив и Ашкелон при помощи беспилотников.

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    2 декабря 2024, 10:50 • Новости дня
    The New York Times: Асад потерял Алеппо из-за ослабления России и Ирана
    The New York Times: Асад потерял Алеппо из-за ослабления России и Ирана
    @ EPA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Сирийские повстанцы (так в США называют боевиков и террористов исламистской организации «Хайят Тахрир аш-Шам*») воспользовались ослаблением поддержки режима Башара Асада со стороны его союзников, таких как Россия, Иран и «Хезболла», чтобы провести внезапное наступление и захватить почти весь город Алеппо за считанные дни, пишет New York Times.

    Сирийские повстанцы достигли значительных успехов в борьбе с правительственными силами на фоне ослабления поддержки со стороны ключевых союзников Башара Асада – России, Ирана и «Хезболлы», пишет The New York Times. Это создало благоприятные условия для наступательной операции, позволившей захватить значительные территории, включая почти весь город Алеппо, один из крупнейших в Сирии. Отметим, что «сирийскими повстанцами» американское СМИ называет боевиков исламистской организации «Хайят Тахрир аш-Шам*» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра*»).

    Аналитики NYT отмечают, что ослабление коалиции Асада обусловлено многими факторами. В частности, Иран столкнулся с усилением ударов со стороны Израиля и внутренним экономическим кризисом, «Хезболла» была ослаблена конфликтом с Израилем, а Россия сосредоточила свои силы на военных действиях на Украине. Наряду с этими изменениями, Турция, поддерживающая ряд повстанческих группировок, возможно, пересмотрела свою позицию в отношении сирийского правительства отмечает газета.

    На фоне этих изменений исламисты, в том числе группировка «Хайат Тахрир аш-Шам*», тщательно подготовились к наступлению, оценивая международные и внутренние условия. Их действия были также обусловлены опасениями, что «Хезболла» может вернуть свои силы на сирийский фронт после достижения соглашения о прекращении огня с Израилем.

    Сирийское правительство, уверенное в стабильности позиций, ослабило собственные линии фронта, чем и воспользовались боевики. Экономические неудачи и продолжающийся принудительный призыв в армию снизили поддержку режима, что также способствовало успеху противников Асада.

    Ситуация в регионе остается напряженной, дальнейшее развитие событий будет зависеть от многих факторов, включая международные отношения и внутренние политические изменения, заключает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо после атаки террористов, однако российская авиация помогает в отражении нападения и подготовке к контрудару.

    Между тем сирийские правительственные войска закрепляются в Хаме, что важно для контроля коммуникационной линии между Дамаском и Латакией, ранее сирийские силы предотвратили прорыв террористов в северной части провинции Хама.

    Накануне сирийская армия совместно с ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, Хаме и Алеппо, уничтожив более 320 боевиков и 63 единицы техники.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ.

    Коментарии (29)
    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

    Коментарии (3)
    1 декабря 2024, 21:49 • Новости дня
    Хуситы атаковали эсминец США в Аравийском море

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменские мятежники-хуситы осуществили атаку на эсминец США и суда снабжения в Аравийском море, применив 16 ракет и беспилотник.

    Как передает ТАСС, йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали военное судно США и три судна снабжения в Аравийском море. Атака была проведена с применением не менее 16 ракет и беспилотников. Об этом заявил представитель повстанцев Яхья Сариа.

    Сариа сообщил в эфире контролируемого хуситами телеканала Al Masirah, что вооруженные силы, сформированные мятежниками, нанесли удары по американскому эсминцу и трем кораблям снабжения армии США. Он отметил, что операция проводилась с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотника в Аравийском море и Аденском заливе.

    Ранее хуситы из движения «Ансар Аллах» совершили атаку на два американских эсминца, проходивших через стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, но корабли избежали повреждений.

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    2 декабря 2024, 22:18 • Новости дня
    Трамп пообещал «адскую цену» захватившим заложников на Ближнем Востоке

    Трамп пригрозил суровыми наказаниями за удержание заложников на Ближнем Востоке

    Трамп пообещал «адскую цену» захватившим заложников на Ближнем Востоке
    @ Allison Robbert/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп заявил о намерении наказать виновных в удержании заложников на Ближнем Востоке, если они не будут освобождены до его вступления в должность президента США в январе 2025 года.

    Избранный президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление в социальной сети, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят «адскую цену», если заложники не будут освобождены до его официального вступления в должность 20 января 2025 года.

    В частности, Трамп заявил: «Все говорят о заложниках, которых так жестоко, бесчеловечно удерживают против воли всего мира на Ближнем Востоке – но это только разговоры и никакого действия! Пусть эта правда станет предостережением: если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, дня, когда я с гордостью вступлю в должность президента США, на Ближнем Востоке заплатят адскую цену, и виновные в этих преступлениях против человечности будут наказаны сильнее, чем кто-либо в долгой и славной истории Соединенных Штатов».

    До этого Трамп неоднократно подчеркивал свою готовность применять жесткие меры против тех, кто угрожает безопасности Израиля и интересам США на Ближнем Востоке. В частности, он говорил о необходимости усиления давления на террористические группы и государства, поддерживающие экстремистов.

    Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа, после чего боевики ХАМАС проникли в приграничные районы страны. В результате этих событий были захвачены более 200 заложников, и погибли около 1,2 тыс. человек.

    Накануне палестинское движение ХАМАС заявило о применении Израилем запрещенного оружия в секторе Газа и потребовало создания международного комитета для расследования этого вопроса.

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    3 декабря 2024, 11:46 • Новости дня
    Израильский эксперт объяснил быстрый провал «перемирия Байдена»

    Израильский политолог Ципис: Тель-Авив не собирался следовать «перемирию Байдена»

    Израильский эксперт объяснил быстрый провал «перемирия Байдена»
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Израиль не собирался следовать перемирию, объявленному президентом США Джо Байденом. И в Вашингтоне об этом знали. Поэтому Тель-Авив атаковал ослабленную «Хезболлу», в том время как сами Штаты руками повстанцев пытаются свергнуть президента Сирии Башара Асада, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

    «В перемирии Байдена был заинтересован только сам Байден, но не нынешние власти Израиля. Правительство Нетаньяху стремится уничтожить «Хезболлу», максимально ослабить иранское присутствие вблизи Израиля и по возможности захватить Южный Ливан. В эту повестку не входит остановка противостояния, даже временная», – пояснил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    В этом контексте спикер обратил внимание на ранее звучавшее мнение о том, что миротворчество Байдена на Ближнем Востоке изначально было обречено на провал. «Замечу: ни у демократов, ни у республиканцев нет такого понятия, как миротворчество. Они действуют сугубо в собственных интересах, интересах своих партий и власти. Иногда они связаны с перемирием, а иногда – наоборот, с развязыванием войны», – заметил он.

    «В бытность демократов у власти происходили самые жестокие войны на Ближнем Востоке – падение режима Каддафи, «Арабская весна». И вот теперь на очереди Асад, которого Демпартия постарается свергнуть в ближайшие полтора месяца, пока Байден у власти. Эти события связаны. Ведь антиасадовская коалиция, за которой стоят США, действует так свободно потому, что ослаблена «Хезболла». А это, в свою очередь, выгодно и Израилю. Тель-Авив и не собирался следовать перемирию Байдена. И Вашингтон это знал», – детализировал спикер.

    «Перемирие в этом регионе могло бы наступить, если бы в этом были заинтересованы демократы в США и Израиль. И второй вариант: если бы у власти в еврейском государстве стояли левые, которые сейчас находятся в оппозиции Нетаньяху. Они бы не стали атаковать Ливан, прекратили бы военную операцию в секторе Газа, пошли на уступки ХАМАС и освободили бы всех заложников. Это было бы расценено рядом политиков как моральное поражение Тель-Авива, но сохранило бы множество жизней со всех сторон», – добавил аналитик.

    «Впрочем, я не думаю, что с приходом Трампа ситуация принципиально улучшится. Хотя республиканец, возможно, займет более умеренную позицию – ему не нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке. Но в ближайшие полтора месяца эскалация, скорее всего, будет нарастать», – резюмировал Ципис.

    Ранее израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане после ракетного обстрела горы Дов с территории Ливана. Сообщалось об уничтожении десятков пусковых установок и инфраструктуры радикалов.

    Как отметила пресс-служба ЦАХАЛ, ВВС Израиля осуществили массированные авиаудары по военным объектам, связанным с движением «Хезболла» на территории Ливана. Это стало ответом на ракетный обстрел, совершенный из района Бергоз на юге Ливана в направлении горы Дов, передает ТАСС.

    Израильская армия подчеркнула, что авиаудары были направлены на предотвращение дальнейших актов агрессии со стороны «Хезболлы» и обеспечения безопасности на границе. Поддержку в операции осуществляли силы ПВО, которые следили за развитием ситуации и готовы были к дальнейшим действиям в случае необходимости.

    Напомним, ранее президент США Джо Байден обратился с призывом прекратить столкновения в Газе, стремясь к заключению мирного соглашения до конца своего срока. В итоге Израиль одобрил предложенное США соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» на территории Ливана.

    1 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна строго соблюдает условия перемирия с Ливаном. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему миротворчество Байдена на Ближнем Востоке признали фикцией, обреченной на провал.

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    1 декабря 2024, 22:05 • Новости дня
    Правительственные войска и ВКС России уничтожили 320 боевиков в Сирии

    Сирийская армия и ВКС России уничтожили 320 боевиков и 63 единицы техники

    Tекст: Максим Попов

    Сирийская армия и ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, Хаме и Алеппо, в результате чего уничтожено более 320 боевиков и 63 единицы техники, включая автомобили и бронемашины.

    Как отметил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк, продолжается совместная операция сирийской армии и Воздушно-космических сил России против террористических группировок в Идлибе, Хаме и Алеппо, передает ТАСС.

    По его словам, за прошедшие сутки были нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и их вооружений, включая склады боеприпасов, позиции реактивных систем залпового огня и артиллерии.

    В результате интенсивных боевых действий уничтожено не менее 320 боевиков и 63 единицы автомобильной и бронированной техники.

    До этого сирийские вооруженные силы предотвратили прорыв террористов в северной части провинции Хама, уничтожив десятки боевиков и взяв под контроль ключевые районы.

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    2 декабря 2024, 14:35 • Новости дня
    ВС Сирии начали наступление в Алеппо, Идлибе и Хаме

    Сирийская армия начала продвигаться в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения сирийской армии начали продвижение в трех провинциях для окружения и вытеснения террористов из районов, в которые они проникли, с целью обеспечения безопасности и подготовки к следующей атаке.

    Сирийская армия начала активные действия в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама. Как передает ТАСС, командование ВС Сирии сообщило о начале продвижения по ряду направлений с целью окружения и вытеснения террористов.

    В заявлении сирийского Минобороны отмечается, что вооруженные силы намерены закрепиться на новых позициях для подготовки к следующей атаке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские ВВС и ВКС России совместно уничтожили штабы и склады террористов в Сирии. Сирийские ВВС ранее разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск. В результате совместных действий сирийской армии и ВКС России за сутки было уничтожено 300 боевиков.

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    2 декабря 2024, 18:19 • Новости дня
    Сирийские ВВС уничтожили штаб террористов в Идлибе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военно-воздушные силы Сирии при поддержке российских ВКС уничтожили штаб «Хайят Тахрир аш-Шам» (группировка признана террористической и запрещена в России) в Идлибе, сообщают сирийские радиостанции.

    В результате мощного авиаудара по одному из штабов террористов в западной части Идлиба были «убиты и ранены десятки боевиков», передает ТАСС со ссылкой на Sham FM.

    Среди погибших террористов оказался один из главарей группировки, имеющий арабское происхождение.

    Ранее источник сообщал, что террористы смогли захватить Алеппо с использованием американских технологий и при поддержке украинских советников.

    Кроме того, сирийское министерство обороны опровергло сообщения о нападении террористов на военное командование в северной части провинции Хама.

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    2 декабря 2024, 13:33 • Новости дня
    Иракские шиитские группировки вошли в Сирию для поддержки армии

    Иракские шиитские бойцы вошли в Сирию для помощи правительственным войскам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иракские шиитские формирования пересекли границу Сирии, чтобы помочь правительственным войскам в борьбе с террористами после атак на провинции Алеппо и Идлиб, сообщает Al Arabiya.

    По данным источника телеканала, десятки бойцов из иракских шиитских формирований, включая «силы народной мобилизации» и «Катаиб Хезболлах», а также бойцы движения «Фатемиюн», пересекли границу вблизи Абу-Камаля. Они направляются на север Сирии, включая город Хама, передает РИА «Новости».

    Источник добавил, что эти подкрепления прибыли ночью, чтобы поддержать сирийскую армию на северной линии боевого соприкосновения.

    Ранее сообщалось, что в северных районах Сирии террористы пытались посеять хаос среди мирных жителей, распространяя ложные сообщения о перевороте в Дамаске, однако власти успешно пресекли эту дезинформационную кампанию.

    Между тем сирийские ВВС разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск, а сирийская армия и ВКС России уничтожили 300 боевиков за сутки.

    Коментарии (3)
    1 декабря 2024, 08:33 • Новости дня
    Сирийские ВВС разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск

    Сирийская авиация сорвала наступление боевиков, уничтожив колонну бронетехники

    Сирийские ВВС разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолеты сирийских ВВС разрушили наступление боевиков на трассе М-5, уничтожив их бронетехнику.

    ВВС Сирии нанесли серию ударов по колонне бронетехники боевиков, сорвав ее наступление на трассе М-5, соединяющей Алеппо и Дамаск, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России и Сирии нанесли удары по террористам и их снабжению, а также уничтожили более 200 боевиков в Сирии за сутки.

    Коментарии (7)
    1 декабря 2024, 11:26 • Новости дня
    Сирийская армия отразила атаку террористов в Хаме

    Сирийские военные уничтожили десятки боевиков в Хаме, укрепив оборону

    Сирийская армия отразила атаку террористов в Хаме
    @ Rami Alsayed/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сирийские вооруженные силы предотвратили прорыв террористов в северной части провинции Хама, уничтожив десятки боевиков и взяв под контроль ключевые районы.

    Террористическая активность на севере провинции Хама была успешно подавлена вооруженными силами Сирии. Как сообщает ТАСС, силы нацелены на укрепление обороны и использование огневой мощи и техники, чтобы противостоять террористическим организациям. Военное командование Сирии заявило, что удалось не только предотвратить прорыв, но и уничтожить десятки боевиков.

    Сирийская армия смогла взять под контроль важные районы, такие как Калаат эль-Мадик и Маардас, где были уничтожены значительные силы террористов, в то время как оставшиеся боевики были вынуждены отступить.

    Радиостанция Sham FM сообщает, что после захвата контроля над Маардасом сирийские военные проводят операции по прочесыванию местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские ВВС успешно разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск, а также сирийская армия совместно с ВКС России уничтожили 300 боевиков за сутки в ходе операции.

    Коментарии (5)
    1 декабря 2024, 14:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил стратегическое значение сирийского города Хама

    Востоковед Семенов: Боевики в Сирии воспользовались административным вакуумом в ряде провинций

    Эксперт объяснил стратегическое значение сирийского города Хама
    @ imago images/Xinhua/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сирийские правительственные войска закрепляются в Хаме, поскольку это важный город – он открывает выход на Хомс, и далее на контроль над важнейшей линией коммуникации между столицей – Дамаском и стратегическим портом – Латакией, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что сирийские силы предотвратили прорыв террористов в северной части провинции Хама.

    «Ранее в Хаму беспрепятственно продвигались колонны боевиков и по некоторым сообщениям даже зашли в город, снимали и выкладывали видео. Затем появились сведения, что в Хаму стали заходить уже сирийские правительственные войска», – рассказал востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Судя по всему, ситуация такая: часть правительственных сил на подходе к Хаме разбежалась, как это произошло в Алеппо, и туда подъехали передовые группы боевиков. Затем же боевики получили информацию, что к городу подходят крупные правительственные силы, и покинули город», – отметил собеседник.

    Тем не менее, по его словам, в ряде районов провинции Хама, например, в Суране, сохраняется присутствие боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ, запрещенная в РФ террористическая группировка). «В ряде районов Хамы и вообще Сирии был просто вакуум – брошенные территории, которые по тем или иным причинам не контролировались правительственными силами. Поэтому туда вошли боевики, и сейчас сохраняется шаткая ситуация», – добавил он.

    «Хама – весьма важная провинция, кто контролирует эту территорию, получает выход на Хомс. Кто занимает и его, тот перерезает важнейшую линию коммуникации между столицей – Дамаском и стратегическим портом – Латакией. Поэтому сейчас правительственные войска закрепляются в Хаме», – пояснил эксперт.

    «В Алеппо же правительственных войск практически не осталось, и там все контролируют как ХТШ, так и воспользовавшиеся ситуацией курды, которые тоже закрепляются в ряде районов города. Насчет Дамаска же, я общался с теми людьми, кто сейчас находится непосредственно в городе – в сирийской столице все спокойно, и даже выстрелов не было слышно. Хотя я знаю, что ряд СМИ сообщал о боях в центре», – резюмировал Семенов.

    Ранее стало известно, что сирийские вооруженные силы предотвратили прорыв террористов в северной части провинции Хама, уничтожив десятки боевиков и взяв под контроль ключевые районы.

    Террористическая активность на севере провинции Хама была успешно подавлена вооруженными силами Сирии. Как сообщает ТАСС, силы нацелены на укрепление обороны и использование огневой мощи и техники, чтобы противостоять террористическим организациям. Военное командование Сирии заявило, что удалось не только предотвратить прорыв, но и уничтожить десятки боевиков.

    Сирийская армия смогла взять под контроль важные районы, такие как Калаат эль-Мадик и Маардас, где были уничтожены значительные силы террористов, в то время как оставшиеся боевики были вынуждены отступить.

    Радиостанция Sham FM сообщает, что после захвата контроля над Маардасом сирийские военные проводят операции по прочесыванию местности.

    Коментарии (2)
    2 декабря 2024, 17:38 • Новости дня
    РИА «Новости»: Боевики захватили Алеппо с помощью украинских советников и США
    РИА «Новости»: Боевики захватили Алеппо с помощью украинских советников и США
    @ Anas Alkharboutli/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) захватила Алеппо, используя американские технологии и поддержку украинских советников, сообщил приближенный к сирийским спецслужбам источник.

    Террористы смогли захватить Алеппо благодаря поддержке украинских советников и передовым американским технологиям. Боевики ранее не имели опыта использования высоких технологий, без помощи украинских советников их освоение было бы невозможно, сказал собеседник РИА «Новости».

    США предоставили технологии, позволяющие управлять наступательными операциями. В частности, применялись устройства GPS с шифрованием и широким использованием искусственного интеллекта для навигации ударных БПЛА и дронов-камикадзе на больших расстояниях. Благодаря этому террористические группы более эффективно координировали свои действия в боевых условиях.

    Еще одним серьезным вызовом для сирийской армии стало применение террористами мощных средств радиоэлектронной борьбы.

    Напомним, на прошлой неделе входящие в «Хайят Тахрир аш-Шам» группировки нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. 30 ноября Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.

    Востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что причиной захвата части Алеппо террористами стала деградация политической системы Сирии, включая армию и структуры безопасности.

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    1 декабря 2024, 05:54 • Новости дня
    США отвергли обвинения в поддержке террористов в Сирии

    Белый дом опроверг участие США в атаке «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом заявил, что США не причастны к атаке террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии, подчеркивая необходимость деэскалации и политического урегулирования конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН.

    Американская администрация отрицает участие США в атаке террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии, сообщает ТАСС. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Сэветт заявил, что США следят за ситуацией в Сирии и поддерживают связь с региональными столицами. Он подчеркнул, что отказ сирийского правительства участвовать в политическом процессе и его зависимость от России и Ирана способствовали возникновению текущего кризиса.

    В заявлении отмечено, что США не имеют никакого отношения к наступлению, проводимому «Хайят Тахрир аш-Шам». Вашингтон вместе с союзниками настаивает на деэскалации и защите мирного населения, призывая к политическому урегулированию в рамках резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. США также продолжают защищать свои военные позиции в Сирии, чтобы не допустить возрождения «Исламского государства».

    Ранее, 28 ноября, сирийское командование сообщило о масштабной атаке террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» на севере страны. Террористы атаковали сирийские населенные пункты и военные объекты. Президент Сирии Башар Асад в разговоре с президентом ОАЭ выразил уверенность в победе над террористами при поддержке союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венесуэла осудила военные действия против Сирии и потребовала прекратить поддержку террористов от западных стран и Израиля. Курдские «Силы народной самообороны» отразили попытку проникновения боевиков «Джебхат ан-Нусра» в предместье Бени-Зейд Алеппо, убив и ранив десятки террористов. Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления.

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    2 декабря 2024, 23:50 • Новости дня
    Израильские ВВС атаковали объекты «Хезболлы» в Ливане

    Израильская армия нанесла удары по «Хезболле» в ответ на обстрел горы Дов

    Tекст: Максим Попов

    Израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане после ракетного обстрела горы Дов с территории Ливана, сообщив об уничтожении десятков пусковых установок и инфраструктуры радикалов.

    Как отметила пресс-служба ЦАХАЛ, ВВС Израиля осуществили массированные авиаудары по военным объектам, связанным с движением «Хезболла» на территории Ливана. Удары стали ответом на ракетный обстрел, совершенный из района Бергоз на юге Ливана в направлении горы Дов, передает ТАСС.

    В официальном заявлении сказано: «ВВС Израиля нанесли удары по террористам „Хезболлах“, десяткам пусковых установок и террористической инфраструктуре по всему Ливану. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке «Хезболлы» в районе Бергоз на юге Ливана вскоре после запуска из нее двух ракет в сторону горы Дов».

    Израильская армия подчеркнула, что авиаудары были направлены на предотвращение дальнейших актов агрессии со стороны «Хезболла» и обеспечения безопасности на границе. Поддержку в операции осуществляли силы ПВО, которые следили за развитием ситуации и готовы были к дальнейшим действиям в случае необходимости.

    Как сообщил канал Al Jadeed, в результате ракетных ударов израильских ВВС в поселке Харис на юге Ливана было разрушено два дома и погибли по меньшей мере девять человек.

    Напомним, ранее президент США Джо Байден обратился с призывом прекратить смертельные столкновения в Газе, стремясь к заключению мирного соглашения до конца своего срока.

    В итоге Израиль одобрил предложенное США соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» на территории Ливана.

    1 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна строго соблюдает условия перемирия с Ливаном.

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