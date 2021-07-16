Западный бизнес попросил власти России признать иностранные сертификаты о вакцинации

Американская торговая палата (AmCham) и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) обратились к властям России с просьбой признать иностранные сертификаты о вакцинации для получения QR-кодов, заявили президент американской палаты Алексис Родзянко и глава АЕБ Тадзио Шиллинг.

Ассоциация европейского бизнеса обратилась в мэрию Москвы с предложением разрешить получение QR-кода для привившихся одним из семи иностранных препаратов, признанных ВОЗ, рассказал «Известиям» Шиллинг. По его словам, из-за того, что единого мирового подхода к сертификации вакцинации от COVID-19 пока нет, «вопрос признания тех или иных сертификатов в различных странах вызывает определенные трудности при осуществлении международной деловой активности».

«Поэтому наша ассоциация обратилась с официальным письмом в мэрию Москвы с просьбой рассмотреть наши предложения, связанные с упрощением процедуры получения QR-кода для иностранных специалистов и российских граждан, привитых за пределами РФ препаратами, признанными ВОЗ, или российскими вакцинами, поставляемыми на зарубежные рынки», – отметил глава АЕБ.

Ассоциация пока не получила официального ответа от московского градоначальника.

AmCham готовит аналогичное обращение в правительство России –американский бизнес также просит российские власти ускорить признание иностранных сертификатов.

«Мы сейчас готовимся обратиться к правительству с этим запросом, общаемся с другими ассоциациями иностранного бизнеса, чтобы понять, подавать ли нам общее обращение или каждой по отдельности», – заявил Родзянко.

По его словам, палата уже обращалась в Минздрав России с вопросом о признании зарубежных сертификатов, однако там ей ответили, что министерство не занимается этим вопросом.

«Вопрос про российские и иностранные препараты, да, мы задавали, это высокополитизированный вопрос, и даже Минздрав не занимается им, нам ответ был такой. Это долгий процесс признания в каждой стране разных вакцин, Россия не признает иностранные, они не признают российские. Мне кажется, еще год будем следить за этим», – сказал он.

В Минздраве заявили, что не получали обращений от представителей США. Но отметили, что в адрес министерства поступило предложение представительства ЕС в России об обсуждении с Москвой «процедур применения цифровых сертификатов, подтверждающих факт вакцинации против COVID-19, а также возможностей признания их эквивалентности».

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены.

При этом посол Европейского союза в России Маркус Эдерер заявил, что признание Брюсселем вакцин, в том числе российского «Спутника V», ни в коем случае не политизировано. Более того, Евросоюз предложил Минздраву обсудить сотрудничество по коронавирусным сертификатам.