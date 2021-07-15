Лукашенко подписал закон, позволяющий вводить чрезвычайное положение в случае беспорядков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о защите суверенитета и конституционного строя, согласно которому попытки захвата власти, мятежи либо массовые беспорядки становятся основанием для введения чрезвычайного положения.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается в сообщении, согласно конституции республики и данному закону, основанием для введения чрезвычайного положения, помимо стихийных бедствий и катастроф, является наличие беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства. «Однако ранее не было определено, что именно считается беспорядками. Это порождало неоднозначное понимание оснований для введения чрезвычайного положения, особенно если беспорядки не являются очевидно массовыми», – пояснили в пресс-службе.

Конкретизируется, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан. Уточняется также перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых при введении ЧП.

В этом случае возможны приостановка выпуска и распространения продукции СМИ, введение особого порядка аккредитации журналистов, ограничение доступа к интернет-ресурсам. Также к борьбе с терроризмом, охране общественной безопасности, пресечению массовых беспорядков может привлекаться армия.

Соответственно, уточняются и дополняются полномочия коменданта территории, на которой введено чрезвычайное положение.

Согласно обновленному законодательству, в Белоруссии также расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима ЧП, за счет включения в их число военизированных организаций, что позволит «максимально эффективно и на полных законных основаниях задействовать силы и средства МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и департамента финансовых расследований».

«С учетом полученного практического опыта указываются задачи Вооруженных сил в рамках этой системы: борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечение массовых беспорядков, обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов. Наряду с этим в законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении» имплементируются нормы декрета президента №2 от 9 мая 2021 года «О защите суверенитета и конституционного строя», – добавили в пресс-службе.

Напомним, 28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету республики. 9 мая Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай гибели главы республики вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий.