Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр», – сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу.

По данным пресс-службы белорусского лидера, при этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. Отмечается, что решения Совбеза Белоруссии обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению. Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.

Подчеркивается, что декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны. Он вступает в силу со дня подписания.

Ранее президент Белоруссии заявил, что по делу о попытке мятежа в республике будут опубликованы новые факты, а также сообщил о готовности провести досрочные выборы президента, но параллельно с США.

Напомним, до этого Лукашенко раскрыл сценарии попытки переворота в Белоруссии. По его словам, готовившие военный переворот рассматривали несколько вариантов устранения президента Александра Лукашенко, в том числе его убийство 9 мая на параде в честь Дня Победы.