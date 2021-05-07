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Лукашенко пообещал обнародовать новые факты о попытке госпереворота в Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по делу о попытке мятежа в республике будут опубликованы новые факты, а также сообщил о готовности провести досрочные выборы президента, но параллельно с США.
По словам Лукашенко, по делу о попытке мятежа в Беларуси будут опубликованы новые, еще более громкие факты.
«То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали – цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите», – цитирует ТАСС Лукашенко.
Также глава республики заявил, что Белоруссия готова провести досрочные президентские выборы, но только параллельно с новыми выборами главы государства в США.
«Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они (Запад – ред.ВЗГЛЯД) требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы», – приводит слова Лукашенко госагентство Белта, передает РИА «Новости».
Он напомнил, как в США шла избирательная кампания: «люди голосовали по почте, бюллетени с подписями за Дональда Трампа выбрасывались в урны». Как указал Лукашенко, эти факты были показаны на весь мир.
«Они вытерли ноги о действующего президента. Они до сих пор ему в этом «Твиттере» не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации? – задался вопросом Лукашенко.
Ранее Лукашенко раскрыл сценарии попытки переворота в Белоруссии. По его словам, готовившие военный переворот рассматривали несколько вариантов устранения президента Александра Лукашенко, в том числе его убийство 9 мая на параде в честь Дня Победы.
Путин: Российские вакцины от COVID просты и надежны как автомат Калашникова
Препараты от коронавируса, созданные российскими учеными, просты и надежны, как автомат Калашникова, заявил президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.
«На сегодняшний день наши препараты - они все известны, вот сейчас «Спутник Лайт» появился, появится уже сегодня - наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современны, и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, российские препараты «надежны как автомат Калашникова». «Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он безусловно прав. Просты и надежны как автомат Калашникова», – отметил президент.
Также он добавил, что Россия – единственная страна в мире на сегодняшний день, которая передает технологию производства вакцин в другие страны.
В четверг в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что в России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт».
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.
Захарова оценила слова Зеленского о «вездесущих русских»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «вездесущих русских» на его совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что «мы везде», включая головы украинских политических деятелей», – написала Захарова в Facebook.
Зеленский – журналистке ВВС на пресс-конференции после переговоров с Блинкеном: «А вы не слышите меня?»
Журналистка: «У...Опубликовано Марией Захаровой Четверг, 6 мая 2021 г.
В четверг Зеленский на пресс-конференции с Блинкеном пошутил про Россию, заявив, что она повсюду. «Вы не расслышали?», – обратился посреди своего выступления Зеленский к иностранной журналистке, задавшей вопрос. Та в ответ сообщила, что услышала русский перевод.
«Русский перевод? Они здесь, они везде!», – сказал в ответ президент Украины.
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что этот визит должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. В частности, Блинкен заявил, что внешней угрозой для Украины является Россия.
Зеленский на встрече с Блинкеном заявил о «вездесущих» русских
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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном пошутил про Россию, заявив, что она повсюду.
«Вы не расслышали?», – обратился посреди своего выступления Зеленский к иностранной журналистке, задавшей вопрос, передает ТАСС.
Та в ответ сообщила, что услышала русский перевод.
«Русский перевод? Они здесь, они везде!», – сказал в ответ президент Украины.
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что этот визит должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. В частности, Блинкен заявил, что внешней угрозой для Украины является Россия.
При этом в Госдепе заявили, что с 2014 года США выделили Украине свыше 4,6 млрд долларов в качестве общего объема помощи.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США укрепляют союзнические отношения в Центральной Европе и Черном море для безопасности евроатлантического пространства.
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Топалов попал в больницу вслед за Тодоренко
Певец Влад Топалов оказался в больнице вслед за своей женой, телеведущей Региной Тодоренко. Причину госпитализации он не назвал.
В Instagram он опубликовал несколько фотографий и видео из больничной палаты. В одном из роликов он похвалил больничный кисель. «Это официально самый вкусный кисель, который я когда-либо в жизни пил. Просто самый вкусный кисель. Мне кажется, что в этом киселе какие-то божественные частички», – заявил Топалов.
Тодоренко ранее также разместила «сторис» из клиники. По ее словам, ей необходимо провести в больнице какое-то время. При этом телеведущая не уточнила, почему ее госпитализировали, однако отметила, что «все будет хорошо», передает «Рамблер».
В конце прошлого года Тодоренко госпитализировали в Индонезии из-за травмы, полученной во время занятия серфингом.
США поддержали вступление Украины в НАТО
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Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
На вопрос, поддерживает ли администрация президента США Джо Байдена вступление Украины в Североатлантический альянс, Жан-Пьер ответила: «Да, мы поддерживаем», передает ТАСС.
«Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности», – цитирует РИА «Новости» Жан-Пьер.
Ранее министр обороны Португалии Жоау Гомеш Кравиньу заявил, что Украина пока не может рассчитывать на членство в НАТО.
Напомним, украинский посол в Берлине заявил Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев.
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В Рио-де-Жанейро 23 человека погибли в результате перестрелки в метро
В результате перестрелки в метро бразильского Рио-де-Жанейро погибли 22 подозреваемых и один офицер полиции, ранения получили два пассажира поезда и два полицейских, сообщили местные СМИ.
По информации портала G1, в результате операции гражданской полиции Рио-де-Жанейро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Жакарезинью в северной зоне Рио-де-Жанейро погибли 23 человека, сообщает РИА «Новости».
Ранее бразильцу Эдуарду Фаузи, арестованному в России и обвиняемому на родине в нападении с коктейлями Молотова на офис продюсерской компании, отказали в убежище в России.
Россиян предупредили о популярном «медицинском» мошенничестве
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Россияне стали часто получать приглашения по телефону на якобы бесплатные медобследования, сообщил заслуженный врач России, член Совета Федерации Владимир Круглый.
Он отметил, что на фоне текущей эпидемиологической ситуации подобные предложения встречаются все чаще. Специалист предостерег, что значительная часть таких звонков поступает от недобросовестных частных структур, передает радио Sputnik.
«Такие звонки - это просто развод. Это один из способов завлечь людей в свои цепкие руки, чтобы потом раскрутить на деньги. Полностью бесплатным такое обследование не может быть. Цели таких действий понятны. Если обследование бесплатное, то потом вам скажут, что надо оплатить много всего другого. Не заплатив, никто оттуда не уйдет», – заявил Круглый.
Он подчеркнул, что всегда блокирует номера, с которых поступают такие предложения. По словам врача, добросовестные частные организации никогда не будут предлагать свои услуги под видом бесплатных.
Вместе с тем у граждан действительно есть возможность пройти бесплатное медицинское обследование по полису ОМС, уточнил Круглый. В поликлинике по месту жительства можно пройти диспансеризацию и необходимые осмотры. Меры профилактики хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и легких, сахарного диабета и онкологии – это масштабная государственная система, на обеспечение которой правительство выделяет крупные средства, добавил он.
«У каждого человека есть персональный план, за этим следит страховая компания. Мне кажется, в период пандемии это всё немного отодвинулось, но такая система существует, она работает. Есть так называемые страховые представители, одной из задач которых является привлечение людей на профилактические осмотры. Они рассылают SMS-оповещения или обзванивают граждан. К этим оповещениям надо внимательно относиться, а приглашения со стороны частных медицинских компаний – это дешевый маркетинговый ход», – заключил специалист.
Ранее в Ропотребнадзоре сообщали, что мошенники пользуются ситуацией с коронавирусом и наживаются на беспокойстве людей, предлагая на условиях предоплаты приобрести «уникальные» товары: особые фильтры, очистители воздуха, лекарства и прочие услуги.
Блинкен и Кулеба обсудили возможное участие США в переговорах по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсудив интеграцию Киева в НАТО и возможность присоединения Вашингтона к переговорам по Донбассу, сообщило внешнеполитическое ведомство Украины.
«Стороны уделили особое внимание путям действенного привлечения Соединенных Штатов к дипломатическим усилиям по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта в тесной координации с Германией и Францией как сторонами нормандского формата», – сообщается на сайте МИД.
Кроме того, главы дипломатических ведомств обменялись мнениями относительно возможной встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и «договорились координировать позиции» в подготовке к ней.
Блинкен подтвердил «решительную поддержку» со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что США готовы присоединиться к «Крымской платформе» и принять участие в ее учредительном саммите.
Также госсекретарь подтвердил готовность США содействовать усилиям Украины по внедрению трансформаций для успешной евроатлантической интеграции и продолжения сотрудничества с МВФ. «Собеседники обсудили дальнейшую интеграцию Украины в НАТО, что имеет важное значение для безопасности Центральной Европы, Черноморского региона и евроатлантического пространства в целом», – уточнили в МИД.
Вместе с тем Кулеба и Блинкен отметили, что частичный отвод российских войск от границы с Украиной «не снимает угрозы дальнейшего обострения со стороны России» и согласились с необходимостью в дальнейшем «внимательно следить за действиями России».
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что этот визит должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. В частности, Блинкен заявил, что внешней угрозой для Украины является Россия.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США укрепляют союзнические отношения в Центральной Европе и Черном море для безопасности евроатлантического пространства.
Путин объяснил порядок открытия границ
Решения об открытии границ будут приниматься на основе наблюдений за ситуацией с коронавирусом в разных странах, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что при наступлении сезона отпусков в странах, где туристическая отрасль является основой экономики, санитарно-эпидемиологическая ситуация является чрезвычайно опасной, сообщает РИА «Новости».
«Но мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов», – добавил Путин.
Также глава государства уточнил, что власти заинтересованы в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и полноценно отдыхать.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что россиянам пока не следует спешить выезжать за границу, так как в некоторых странах сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка.
Кулеба пообещал деэскалацию в Донбассе после визита Блинкена
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с утверждением, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев якобы приведет к деэскалации конфликта в Донбассе.
«Да, это приведет к определенной деэскалации [в Донбассе], но не к снятию угроз, это не будет полной деэскалацией», – приводит слова глава МИД Украины РИА «Новости».
«Мы обсудили, каким образом США могут мотивировать или влиять на Россию, чтобы она выполняла обязательства по «Минску» и не наращивала свою агрессию», – заявил Кулеба в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».
При этом он отметил, что детали этого разговора конфиденциальны. «Мы говорили [о том], в чем именно мы видим роль США, и госсекретарь [Энтони Блинкен] сказал, что они будут работать над теми вопросами, которые я поднял», – сказал глава МИД Украины.
По словам Кулебы, госсекретарь заверил его, что США не будут осуществлять никаких договоренностей по Киеву без участия Украины.
Накануне Блинкен в ответ на вопрос о возможности поставок на Украину американского оружия пообещал изучить «любой запрос» Киева. В тот же день в администрации Джо Байдена поддержали вступление Украины в НАТО.
Напомним, 21 апреля в Госдепе США пообещали Украине оружие «для защиты от российской агрессии». Днем ранее в Киеве сообщили, что США решили выделить Украине миллионы долларов на «противодействие российской агрессии». После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Киева странами НАТО и готовности к войне.
13 апреля глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России», причем «не только для себя, но и для Запада». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине. В США пообещали продолжить военные поставки Украине, а также допустили увеличение числа американских военных на Украине.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В МИД подчеркивали, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку».
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Температура Земли достигла рекордно высоких показателей за 3 млн лет
Температура Земли в 2020 году достигла самого высокого уровня за три миллиона лет, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По словам политика, прошлый год стал рекордным по количеству климатических катаклизмов и экстремальных погодных условий в различных регионах, передает ТАСС.
«Мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия», – добавил генсек.
Гуттериш отметил, что был достигнут новый максимум концентрации углекислого газа в атмосфере. Сейчас он на 148 процентов выше, чем в доиндустриальную эпоху. «Мы стоим на краю пропасти», – предупредил он.
Генсек подчеркнул, что если страны будут коллективно бороться за улучшение экологической ситуации на планете, они смогут предотвратить катастрофические последствия изменения климата. Он предложил «использовать восстановление после пандемии, чтобы встать на более чистый и зеленый путь развития».
Ранее международный коллектив ученых проследил за тем, как изменилось состояние ключевых экорегионов Земли за последние пять столетий, и обнаружил, что лишь 2-3% из них остались нетронутыми деятельностью человека.
Тем временем геофизик, доктор геолого-минералогических наук Уральского отделения РАН Дмитрий Демежко рассказал газете ВЗГЛЯД, что смена течения талой воды из Арктики в Атлантику действительно может сильно отразиться на климате, но никак не повлияет на условия для существования человека и других существ.
Глава Госдепа ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью радиостанции «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом) ушел от ответа на вопрос о возможности отключения России от международной платежной системы SWIFT.
«Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что мы будем рассматривать все разумные варианты, когда речь заходит о попытках сдержать агрессию», – приводит слова Блинкена ТАСС.
При этом глава американского внешнеполитического ведомства выступил с утверждением, что США в целом стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.
«Но также важно и то, <…> что, если Россия предпримет, продолжит предпринимать безрассудные или агрессивные действия, будь то в отношении Украины или где-то еще, где [это] сталкивается с нашими интересами или нашими партнерами, мы ответим, не в целях эскалации, не в целях поиска конфликта, а потому что такие действия не могут оставаться без ответа. Они не могут оставаться безнаказанными. И поэтому, я полагаю, совершенно ясно, что будут последствия», – утверждал госсекретарь США.
«Но я искренне надеюсь, что Россия понимает, что мы предпочли бы [иметь с ней] более стабильные, предсказуемые отношения, но в конечном итоге это зависит от России, от ее действий или отсутствия действий», – заявил Блинкен.
В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова оценила вероятность отключения России от SWIFT и рассказала о подготовке ведомств к такому развитию событий.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В министерстве иностранных дел выразили мнение, что Запад вряд ли решится отключить Россию от SWIFT, подчеркнув, что Москва не оставит такой шаг без ответа. В Совфеде предупредили, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призвал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспорто-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
Британская разведка объявила о поиске специалиста по технологиям будущего
Британская разведка объявила о поиске главного специалиста по оружию и технологиям в техническое подразделение «Q», известное по фильмам об «агенте 007» Джеймсе Бонде.
«Мы ищем совершенно нового «Q». Если вы хотите служить своей стране, помогая МI6 разрабатывать оперативные ноу-хау будущего, пожалуйста, присмотритесь», – написал руководитель службы Ричард Мур.
Новый сотрудник будет отвечать за создание и внедрение технологий для обеспечения безопасности и успеха международных миссий разведки, передает «Российская газета».
От специалиста требуют опыт руководства цифровым бизнесом, навыки сотрудничества и привлечения партнеров в частном и государственном секторе.
«Если вы способны превратить наручные часы во взрывчатку или сконструировать рентгеновское стекло для обнаружения спрятанного оружия, возможно, вам стоит подать заявку», – сказано в вакансии.
Техническое подразделение «Q» известно по фильмам о Джеймсе Бонде. Сотрудники подразделения предоставляли «агенту 007» новейшее оружие, транспорт и другие необходимые приспособления для выполнения задания.
Ранее на обновленном сайте ЦРУ ведомство пригласило на работу «людей различного происхождения из всех слоев общества» США, которые готовы трудиться «во благо нации».
Вакцина «Спутник лайт» зарегистрирована в России
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В России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ)
«Министерство здравоохранения РФ, НИИ им Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник лайт» является первым компонентом вакцины против коронавируса «Спутник V», – передает сообщение фонда ТАСС.
Президент России Владимир Путин в ходе в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой попросил предоставить ему доклад о регистрации препарата.
«Знаю, что сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина «Спутник лайт», – сказал глава государства.
По словам Голиковой, вакциной «Спутник лайт» можно будет прививать людей в возрасте от 18 до 60 лет.
Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что вакцинация «Спутником лайт» повышает уровень антител к коронавирусу у тех, у кого уже был сформирован иммунитет.
«По результатам проведенных доклинических и клинических исследований, вакцина «Спутник лайт» имеет благоприятный профиль безопасности, а у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ к возбудителю SARS-CoV-2. Спутник лайт» может быть использован для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса», – сказал министр.
Мурашко добавил, что регистрация четвертой российской вакцины расширяет «доступный арсенал лекарственных препаратов для профилактики COVID-19 и позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета».
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.
В начале апреля в Москве завершился набор добровольцев для клинических испытаний вакцины «Спутник лайт», они получили инъекцию препарата.
Подводный ракетный крейсер «Казань» вошел в состав ВМФ
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Атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М») принят в состав Военно-морского флота России, сообщили в Минобороны.
«Сегодня в Северодвинске на предприятии «Севмаш» под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ атомного подводного крейсера (АПК) четвертого поколения «Казань» проекта «Ясень-М». На флагштоке подводной лодки поднят Андреевский флаг, который главком вручил командиру АПК «Казань» капитану 1-го ранга Александру Бекетову в торжественной обстановке», – сказали в военном ведомстве.
На торжественной церемонии главком ВМФ выразил уверенность в том, что экипаж «Казани» будет с достоинством и высоким качеством укреплять обороноспособность России, передает ТАСС.
Головная подлодка проекта 885М («Ясень-М») «Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года. 25 сентября 2018 года вышла на заводские ходовые испытания. 12 января 2021 года атомная подлодка «Казань» вышла на завершающий этап испытаний. Основное ударное вооружение субмарин проекта 885/885М – крылатые ракеты «Оникс», «Калибр», а в перспективе – гиперзвуковые «Цирконы».