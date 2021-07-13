В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности Прививку от коронавируса сделали почти 70% московских врачей Лидер партии «Родина» призвал наказать работодателей мигрантов, устроивших драку в Москве 13 июля 2021, 17:27 Текст: Евгения Шестак

Депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев предложил меры, которые необходимо предпринять, чтобы наказать мигрантов, устроивших массовую драку в Москве, а также их работодателей. «Этот случай – наглядный аргумент в пользу наших свежих партийных инициатив: ввести для иностранцев отдельный Уголовный кодекс и ограничить активность гастарбайтеров трудовыми лагерями. Вы приехали сюда работать? Так работайте, а не шляйтесь толпами по улицам, устраивая побоища! Миграция должна быть безопасной для граждан РФ и строго контролируемой, другой нам не надо», – заявил он в Facebook. По его словам, «зачинщиков» и основных участников драки надо посадить в тюрьму, остальных депортировать навсегда, а их работодателей – оштрафовать. Ранее Журавлев предложил решить проблему трудовой миграции путем создания структуры Интернациональных трудовых лагерей (ИнтерЛаг). Напомним, на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. При этом выяснилось, что полицию Москвы заранее предупредили о предстоящей массовой драке мигрантов. В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщили, что иностранцы, участвовавшие в драке у метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России.

Устроивших массовую драку в Москве иностранцев выдворят из России 13 июля 2021, 16:07

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Иностранцы, участвовавшие в драке у метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. В сообщении на сайте ведомства говорится, что «иностранные граждане по решению суда будут выдворены за пределы территории России с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию России». Отмечается, что после драки «в территориальные отделы полиции доставлены 103 человека, участвовавшие в конфликте». В данный момент сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом. Напомним, на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. При этом выяснилось, что полицию Москвы заранее предупредили о предстоящей массовой драке мигрантов. Мигранты устроили массовую драку с поножовщиной в Москве 13 июля 2021, 01:59

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В драке в столичном районе Кузьминки участвовали около 50 человек, 20 из них задержаны, сообщил источник в правоохранительных органах. Источник ТАСС сообщил, что несколько человек госпитализированы с ножевыми ранениями, при этом значительная часть участников конфликта – приезжие из стран Средней Азии. В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что произошел «конфликт между гражданами около станции метро Кузьминки». Полиция и Росгвардия, прибыв на место, «приняли меры по недопущению нарушения общественного порядка». В «территориальные отделы полиции доставлен ряд граждан для разбирательства», сообщили в главке. Источник «Интерфакса» сообщил, что «драку устроили», предположительно, «трудовые мигранты из Узбекистана и Киргизии на почве личной неприязни». Однако, как отмечает РЕН ТВ, в соцсетях пишут, что столкнулись мигранты из Киргизии и Таджикистана. Канал заявил, что в драке участвовало более 100 человек. Эксперт указал на острейшую проблему миграционной политики России 13 июля 2021, 13:34

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Макарова

«Массовые драки говорят о проблеме социальной интеграции мигрантов в России», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области межнациональных отношений Иосиф Дискин, комментируя драку с участием до 200 человек между трудовыми мигрантами на юго-востоке Москвы. «В первую очередь это говорит о том, что налицо сбой социальной интеграции мигрантов. Из-за этого у них нет понимания, что они обязаны соблюдать российские законы и требования общественного порядка», – убежден профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области межнациональных отношений Иосиф Дискин. «При этом, – подчеркнул эксперт, – ключевая проблема касается не столько мигрантов в целом, сколько мигрантов второго поколения – молодежи. Люди постарше помнят, от какой нищеты у себя на родине они уезжали. А молодежь этого не помнит, и здесь у них не удовлетворена бездна проблем». «Поэтому, – полагает собеседник, – нужны развернутые программы социнтеграции. Нужно вовлекать мигрантов в культурные и спортивные секции, где они волей-неволей будут интегрироваться и лучше понимать нормы нашего общества. Тогда мы получим активных граждан, которые будут вносить вклад в наше социальное и культурное развитие». По словам Дискина, «денег на это нужно не так много». «Здесь явно недорабатывают социальные и культурные автономии. Их задача ровно в этом и состоит, – пояснил собеседник. – Кроме того, социальной интеграцией мигрантов должно заниматься Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Они это делают плохо, так как у них нет на это серьезных ресурсов. Дело в том, что они не совсем понимают свою миссию, ответственность и не выходят с предложениями о реализации такой важной масштабной программы». Дискин также отметил, что «ФАДН должно прогнозировать напряжение среди мигрантов, которое потом приводит к дракам», а органы правопорядка обязаны их наказывать – «высылать тех, кто участвовал в драках, на родину». Собеседник подчеркнул, что «сбой социальной интеграции мигрантов – острейшая проблема». «Мы видим, что происходит в некоторых странах Евросоюза. В той же Франции есть районы, куда не ступает нога полицейского», – заключил Дискин. Ранее сообщалось, что на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла Ранее сообщалось, что на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка . Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. Позже стало известно о том, что полицию Москвы предупредили о предстоящей драке. «12 июля около 19.44 в УВД на метрополитене поступило сообщение, что у станции метро «Кузминки» готовятся драться выходцы из Средней Азии, ориентировочно около 200-400 человек», – сообщил источник РИА «Новости». После сообщения сотрудники правоохранительных органов обследовали станцию метро и прилегающие к ней районы, но скопления людей не обнаружили. Однако уже ночью конфликт у станции метро «Кузьминки» действительно состоялся, прошли задержания. «После массовой драки задержано более 100 человек. В настоящее время все они проверяются на причастность к драке, их имена проверяют по базам данных», – сообщил источник ТАСС. Ранее президент России заявлял, что число детей мигрантов в школах России должно быть таким, чтобы позволять адаптировать этих учеников к российской среде и избежать перекосов, которые случаются в школах Европы и США с учениками из других стран. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названа причина массовой драки мигрантов в Москве 14 июля 2021, 11:55

Фото: Марьино Люблино Кузьминки/vk.com

Текст: Алина Назарова

Причиной столкновения мигрантов у метро «Кузьминки» в Москве стал межнациональный конфликт, в драке приняли участие граждане Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, сказано в тексте судебного решения об аресте одного из участников драки. «12 июля 2021 года с 21.00 до 23.50 в юго-восточной части Москвы состоялось публичное массовое мероприятие граждан Средней Азии (Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана) в сочетании форм митинга (скандируя лозунги на национальных языках) и шествия (следуя по маршруту: ул. Зеленодольская. д. 30, корп. 2, далее по Зеленодольской улице до домов 40-121/35 – ст. метро «Кузьминки»), несогласованного с органами исполнительной власти Москвы, с количеством участников около 200 человек на почве национального конфликта, одним из участников которого являлся Жыргалбек У. К.» – сказано в документе, передает ТАСС. Напомним, на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. При этом выяснилось, что полицию Москвы заранее предупредили о предстоящей массовой драке мигрантов. По факту драки возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщили, что иностранцы, участвовавшие в драке у станции метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России. Венедиктов анонсировал голосование об обязательной вакцинации в Москве 14 июля 2021, 13:36

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

В июле Москве пройдет онлайн-голосование по вопросу обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп жителей, сообщил замглавы столичной Общественной палаты, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. «Вопрос об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей будет вынесен на электронное голосование в Москве 29-30 июля. Рассчитываю получить около 100 тыс. голосов», – написал Венедиктов в Telegram. В комментарии Газете.Ru Венедиктов заявил, что электронное голосование о введении обязательной вакцинации является тестовым проектом Общественной палаты Москвы перед выборами в Государственную думу. Цель проекта – «оттестировать» систему электронного голосования в Москве, а также донести до компетентных ведомств позицию москвичей по актуальным вопросам, связанным с коронавирусом. «Мы перед выборами в Государственную думу должны были оттестировать систему электронного голосования в Москве, где введены некие новации, например, для слабовидящих, например, в случае, если нужно отложить свой голос, то есть практически переголосовать. Поэтому первая задача – это оттестировать систему на Москве. В Москве сейчас 4,5 млн электронных кабинетов, которые могут принять участие в голосовании. Понятно, что нужно еще (изучить) нагрузку на систему. Вторая история в том, что нужно было найти вопросы, которые действительно волнуют и которые действительно могут быть решены», – объяснил заместитель председателя столичной Общественной палаты. По словам Венедиктова, одним из таких вопросов является введение обязательной вакцинации. Он рассказал, что в рамках голосования москвичи смогут выбрать, представители каких профессий, по их мнению, должны прививаться в обязательном порядке. «Уже в законе прописано, что от определенных болезней представители определенных профессий должны вакцинироваться стопроцентно. Грубо говоря, учителя и туберкулез. Ничего нового в этом нет: (в рамках голосования будет) перечислен некий набор профессий, ставится вопрос о том, каким из этих профессиональных групп, по вашему мнению, нужна обязательная вакцинация. Там можно будет (выбрать) несколько или все группы. Мы хотим проверить систему, что проголосовало не менее 100 тыс. человек. Мы направим результаты в мэрию (Москвы), которая пишет указы и в Роспотребнадзор, чтобы они приняли к сведению то, что считают люди, а то все решения пока принимаются без учета мнения. Мы решили это мнение у людей спросить», – пояснил Венедиктов. Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве, до 15 июля 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции первым компонентом. Работодателям необходимо до 15 июля предоставить списки вакцинированных сотрудников на портале mos.ru через личный кабинет. Вакцинацию вторым компонентом должны завершить до 15 августа. Привиться от коронавируса в столице можно в поликлиниках, семи центрах госуслуг «Мои Документы», павильонах «Здоровая Москва» в городских парках, частных клиниках, ТЦ и других популярных общественных местах, включая крупнейший пункт в Гостином Дворе. По делу о массовой драке мигрантов в Москве арестованы еще 42 человека 14 июля 2021, 19:58 Текст: Ксения Панькова

Кузьминский суд Москвы арестовал на 15 суток еще 42 человека, участвовавших в массовой драке возле метро «Кузьминки» в столице, сообщила пресс-секретарь суда Карина Каленова. «Суд назначил административный арест на 15 суток в отношении 42 граждан», – цитирует РИА «Новости» Каленову. Накануне за аналогичное правонарушение были отправлены на 15 суток 6 человек. Все они признаны виновными в несанкционированных митинге и шествии, повлекших создание помех движению пешеходов и транспортных средств. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы расследуют инцидент с массовой дракой иностранных граждан у станции метро «Кузьминки» в Москве, Кремль не фиксирует проблем в миграционной сфере. Напомним, на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. При этом выяснилось, что полицию Москвы заранее предупредили о предстоящей массовой драке мигрантов. В тексте судебного решения об аресте одного из участников драки отмечалось, что причиной драки мигрантов стал межнациональный конфликт, в драке приняли участие граждане Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. По факту драки возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщили, что иностранцы, участвовавшие в драке у станции метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России. Полицию Москвы предупредили о предстоящей массовой драке мигрантов 13 июля 2021, 11:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Неизвестный накануне массовой драки выходцев из Средней Азии в Кузьминках позвонил в полицию и рассказал об этом, сообщил источник в правоохранительных органах. «12 июля около 19.44 в УВД на метрополитене поступило сообщение, что у станции метро «Кузминки» готовятся драться выходцы из Средней Азии, ориентировочно около 200-400 человек», – сообщил источник РИА «Новости». По его словам, обратившийся в полицию отказался представиться, но пояснил, что эту информацию он получил в WhatsApp, где его добавили в один из чатов, но вскоре удалили. После сообщения сотрудники правоохранительных органов обследовали станцию метро и прилегающие к ней районы, но скопления людей не обнаружили. Однако уже ночью конфликт у станции метро «Кузьминки» действительно состоялся, прошли задержания. «После массовой драки задержано более 100 человек. В настоящее время все они проверяются на причастность к драке, их имена проверяют по базам данных», – сообщил источник ТАСС. Ранее сообщалось, что на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. В Москве решили запустить электрические речные трамвайчики 15 июля 2021, 12:59

Фото: 2050lab.ru

Текст: Наталья Ануфриева

В Москве в 2022-2033 годах запустят два маршрута для регулярного движения электрических трамвайчиков, по ним будут ходить 20 судов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осматривая макет будущего электротрамвайчика у причала «Зарядье». Собянин напомнил, что регулярный речной пассажирский транспорт существовал в Москве вплоть до 2006 года, после этого на Москве-реке остались только туристические суда, передает «Интерфакс». «Москвичи помнят об этом интересном водном сообщении пассажирском, много есть обращений о восстановлении речного пассажирского транспорта регулярного городского», – сказал он. По его словам, в мэрии долго готовили и в результате разработали этот нишевый проект, в котором будут задействованы новые технологические решения. Пассажирские трамвайчики должны ходить не только летом, но и зимой, поэтому в них добавят конструкции для возможности прохождения по мелкому льду. Кроме того, по его словам, необходимо создать комфортные для пассажиров мини-вокзалы. «Такой проект создан, мы его запускаем – в 2022-2023 году будут созданы два полноценных маршрута из 20 речных трамваев с соответствующими причальными вокзалами. Ну а в дальнейшем будем его развивать, если он будет пользоваться популярностью у москвичей», – отметил мэр. Первыми регулярными маршрутами станут направлении от Киевского вокзала через Москва-сити в Фили и от ЗИЛа до Печатников, говорится в материалах мэрии. Маршруты будут гибкими – их можно будет корректировать с учетом пожеланий пассажиров и жителей ближайших районов. Каждое судно порядка 22 метров в длину будет рассчитано на 42 посадочных места, два из которых – для маломобильных граждан. В пассажирском салоне установят информационные экраны и USB-зарядки, будет обеспечен доступ к бесплатному Wi-Fi, а также предусмотрены площадки с местами для парковки самокатов и велосипедов. Оплатить проезд можно будет картой «Тройка», единым проездным билетом, банковской картой или с помощью биометрической системы. Владельцы единых проездных билетов на 90 или 365 дней смогут ехать по своему проездному без дополнительной платы – электрические суда с самого начала будут полностью интегрированы в транспортную систему Москвы. Провозная способность каждого маршрута составит 15-16 тыс. пассажиров в сутки. Их запуск позволит улучшить транспортное обслуживание около 1,5 млн человек, проживающих в 18 районах Москвы. Конкурс по закупке 20 трамвайчиков пройдет в сентябре, сообщил через пресс-службу Дептранса заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Обязательным условием выбора поставщика будет заключение сервисного контракта, который обяжет производителя ремонтировать и обслуживать суда в течение 15 лет. Выходить на маршруты суда начнут с июня 2022 года. Для этого часть причалов реконструируют и оборудуют зарядными станциями. В Шереметьево задержали 20 рейсов из-за подтопления 15 июля 2021, 15:39

Фото: Стрингер/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Сильный ливень подтопил незначительный участок территории аэропорта Шереметьево, более 20 рейсов задержаны или отменены, сообщают СМИ. «Подтоплен незначительный участок территории», – приводит слова представителя экстренных служб РИА «Новости». Также он отметил, что выпавшие сильные осадки не мешают взлету и посадке самолетов. Между тем отмечается, что из данных сервиса «Яндекс. Расписание» следует, что в Шереметьево на 15.30 мск 25 рейсов задержаны, три отменены. Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что в Шереметьево «самолеты стоят в воде». Ранее сильный ветер в Москве повалил 20 деревьев, в результате повреждено несколько автомобилей. В связи с непогодой москвичам советуют не ходить вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций, а по возможности укрыться в помещении. В доме следует закрыть все окна и выключить электроприборы. Машины лучше парковать вдали от деревьев. Ранее синоптики предупредили жителей российской столицы об опасности сухих гроз. В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности 13 июля 2021, 16:14 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве установлен новый рекорд тепла для этого дня 85-летней давности, воздух нагрелся до 32,7 градусов по Цельсию, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В столице побит температурный рекорд 85-летней давности. В 15.00 по Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до плюс 32,7, что уже на 0,3 градуса выше прежнего рекорда 1936 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 32,4. Максимальная температура будет известна вечером», – пояснил Тишковец РИА «Новости». Он добавил, что это – первый рекорд жары в июле 2021 года, и пятый за это лето. Синоптик добавил, что ожидается еще четыре-пять дней с такой же температурой. «Лето-2021 не стоит сравнивать с катастрофическими жаркими и засушливыми 1972 и 2010 годами, поскольку период 30-градусной жары в этом году пока в полтора и три раза меньше, соответственно», – указал сотрудник «Фобоса». Ранее Тишковец предупреждал, что 13, 15 и 16 июля Москву ждут три тепловых рекорда, а в следующие выходные «сорвет крышку парникового котла». В Вильнюсе заявили об инструктаже нелегальных мигрантов перед проникновением в Литву 13 июля 2021, 09:48 Текст: Алина Назарова

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что организаторы нелегальной миграции якобы проводят инструктаж выходцев из стран Азии и Африки перед их проникновением на территорию Литвы из Белоруссии. «Они (нелегальные мигранты) сами рассказывают, что люди в камуфляже инструктируют их, как уничтожить документы, как вести себя во время опроса, что говорить, о чем не упоминать», – сказал он, передает ТАСС. По словам министра, Литве известна часть организаторов нелегальной миграции. «Часть организаторов и исполнителей, предприятий, организаций, которые в этом участвуют и пользуются покровительством белорусских властей, нам известна», – заявил Анушаускас. Как отметил глава Минобороны, якобы спровоцированная белорусскими властями волна миграции в Литву является ответом Минска на санкции ЕС. «Это ассиметричный ответ белорусского режима, который симметричные ответные меры применить не может», – сказал он. Анушаускас добавил, что литовские военные на границе задействованы в патрулировании с пограничниками. «Военные участвуют в совместном патрулировании с пограничниками, потому что территория для них незнакомая», – сказал он. Как отметил министр, нескольких дней для изучения всех особенностей района границы недостаточно. «Не хотелось бы, чтобы патрульные заблудились, оказались на территории Белоруссии и были там задержаны», – пояснил Анушаускас необходимость смешанных патрулей. Ранее на литовско-белорусской границе началась срочная операция европейского пограничного агентства Frontex из-за растущего миграционного давления. Тем временем Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой. В Литве исключили проникновение нелегальных мигрантов в Польшу 15 июля 2021, 09:33 Текст: Алина Назарова

Министр обороны Литвы Арвидас Анушкаускас считает, что нелегальные мигранты из стран Азии и Африки, задержанные при переходе границы с Белоруссией и размещенные под охраной в специальных центрах, не смогут перебраться в Польшу из Литвы. «Шансов на то, что лица, незаконно пересекшие одну границу (литовско-белорусскую), смогут преодолеть еще одну и оказаться в Польше, нет. Они минимальны», – сказал министр, передает ТАСС. При этом постоянного пограничного контроля между Литвой и Польшей нет, так как обе страны входят в безвизовое Шенгенское пространство. Как информировал Анушкаускас, Литва и Польша усилили контроль в пограничной зоне. Он напомнил, что оказавшиеся в Польше нелегалы в случае задержания будут возвращены в Литву. «Согласно договоренности с Польшей, такие задержанные лица в течение 24 часов передаются Литве», – подчеркнул министр. Ранее Польша не исключила новых санкций против Белоруссии из-за наплыва мигрантов в Литву. В то же время министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что организаторы нелегальной миграции якобы проводят инструктаж выходцев из стран Азии и Африки перед их проникновением на территорию Литвы из Белоруссии. Тем временем Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой. Москвичи сообщили о массовой гибели уток 14 июля 2021, 14:12 Текст: Алексей Дегтярев

Жители Москвы сообщили о массовой гибели уток, они опубликовали фотографии мертвых животных в Москве-реке на территории парка Сосновый бор. «Вдоль спрямления со стороны Серебряного бора очень много мертвых уток и утят», ­– написала член сообщества «Хорошево-Мневники, Щукино и Хорошевский – соседи» в Facebook Ирина Круглова. Она предположила, что причиной ЧП могли стать «сердобольные» люди, которые кормят уток хлебом. «Кидают и белый хлеб, и черный, и свежий, и с плесенью. Люди! Не кормите уток хлебом, они от этого могут умереть», – предупредила Круглова. Часть комментаторов предположила, что виной всему могла быть вода в реке, так как ранее якобы неподалеку разлились нефтепродукты. Некоторые пользователи сообщили, что подобное происходило в 2019 году в этом же месте. Полиция отговорила москвича от прыжка из окна 13 июля 2021, 15:12 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве мужчина с ножом пригрозил спрыгнуть из окна 11-го этажа, правоохранители убедили его этого не делать, сообщили в столичном ГУ МВД. «В полицию поступило сообщение о том, что на Ангарской улице в окне 11-го этажа жилого дома стоит мужчина и угрожает спрыгнуть вниз. По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Они отвели собравшихся на улице жителей на безопасное расстояние и проследовали в квартиру», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Полицейские обнаружили мужчину, размахивавшего кухонным ножом и угрожавшего спрыгнуть вниз. Они попытались убедить бросить оружие и не делать необдуманных поступков. Он соглашался с ними, но слезать отказывался. После того, как была проведена продолжительная беседа с сотрудниками полиции и родственником, которого вызвали по телефону, мужчина успокоился и вернулся в квартиру. Его доставили в медучреждение для оказания помощи. Во вторник в Иркутске мужчина пробрался на парапет балкона с маленьким ребенком и пригрозил его выкинуть, правоохранители оцепили место происшествия. Для переговоров с ним привезли его супругу. СМИ сообщали, что поводом для инцидента могло служить подозрение супруги в измене. Позже мужчина вернул ребенка на балкон, его задержали. Польша не исключила новых санкций против Белоруссии из-за наплыва мигрантов в Литву 14 июля 2021, 11:38 Текст: Алина Назарова

Евросоюз может ввести новые санкции против Белоруссии в связи с наплывом мигрантов из республики в Литву, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. «Если процедура по привлечению мигрантов, можно сказать, коммерческих туристов из разных мест мира продолжится, то, думаю, не только Польша, но и все страны ЕС убедятся в идее наложения очередных санкций на Минск. Это нападение на общие границы ЕС абсолютно организованным образом», – заявил Рау, передает РИА «Новости». Он отметил, что в данном случае, говоря о мигрантах, которые пытаются нелегально перейти границу Литвы из Белоруссии, не может быть и речи о «спонтанной, отчаянной попытке спастись от репрессивного политического режима или попытке попасть в лучший мир, где можно осуществить мечты». «Это чистый бизнес, организованный белорусским государством, которое выполняет роль большой туристической фирмы, которая организует это мероприятие, начиная с посадки на самолет в разных местах мира, до трансфера до белорусско-литовской границы, с указанием, где и когда эту границу успешно перейти. Это комплексные, циничные действия», – заявил польский министр. По его словам, то, какими будут санкции, – вопрос пока открытый. «Дискуссия на эту тему началась. До сих пор никто не ставил под сомнение легитимность возможных санкций», – резюмировал Рау. Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что организаторы нелегальной миграции якобы проводят инструктаж выходцев из стран Азии и Африки перед их проникновением на территорию Литвы из Белоруссии. 12 июля на литовско-белорусской границе началась срочная операция европейского пограничного агентства Frontex из-за растущего миграционного давления. Тем временем Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.