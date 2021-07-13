При пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 в Ираке погибли 40 человек

В Германии предложили невакцинированных граждан лишать отпуска

Глава Ассоциации врачей обязательного медицинского страхования земли Рейнланд-Пфальц Петер Хайнц призвал увеличить давление на тех, кто не планирует вакцинироваться от коронавируса. По его словам, невакцинированных граждан и тех, кто сделал лишь первую прививку, следует лишить возможности поехать в отпуск.

В Германии наблюдается снижение темпов вакцинации, хотя страна располагает достаточным количеством доз вакцины, и каждый, кто хочет сделать прививку, может сделать это прямо сейчас. «Но из-за того, что желание немцев принять участие в вакцинации явно снижается, терпение многих чиновников начинает подходить к концу», – передает RT со ссылкой на Bild.

Хайнц выразил свое возмущение сложившейся ситуацией. «Те, кто не сделал прививку, не имеют права снимать маску. Им нельзя позволять ходить на стадионы и в бассейны, посещать супермаркеты без маски. Кроме того, тем, кто не вакцинировался или сделал лишь одну прививку, нельзя позволять ездить в отпуска!», – заявил Хайнц. В то же время, вакцинированным гражданам, по его мнению, необходимо все это разрешить.

«Давление на тех, кто не сделал прививку, должно возрасти, потому что они представляют опасность для общества. Нет прививки – нет свободы», – пояснил Хайнц.

В Германии, несмотря на высокий уровень вакцинации (58% привиты как минимум первым компонентом вакцины) и низкий уровень заболеваемости, политики предостерегают от преждевременного снятия ограничений. Так, министр юстиции Кристина Ламбрехт напоминает, что ряд мер по-прежнему необходим для защиты тех, кто не может быть вакцинирован: детей, беременных женщин и людей, имеющих противопоказания.

Проблема состоит в замедлении темпов вакцинации, отдаляющем формирование коллективного иммунитета. За последнюю неделю в Германии ежедневно первым компонентом вакцины прививались примерно 248 тыс. человек – это самый низкий показатель за три месяца. В середине мая число прививок первым компонентом вакцины составляло в среднем 591 тыс. в день. При этом каждый шестой немец (17%) не собирается делать прививку. Доля тех, кто отказывается от вакцинации, особенно высока в Восточной Германии (22% по сравнению с 15% на западе) и среди избирателей «Альтернативы для Германии» (44%).

Как отмечает Bild, опыт других стран показывает, что последние шаги перед достижением поставленной цели – самые трудные. Мировому лидеру по вакцинации населения, Израилю, не удавалось пересечь отметку в 60% привитых двумя компонентами в течение нескольких месяцев. Такая же тенденция наблюдается в США и Великобритании.