Путин обратился к выпускникам вузов В США Байдена призвали быть жестче с Россией 11 июля 2021, 13:43 Текст: Ксения Панькова

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент России Владимир Путин видит в американском лидере Джо Байдене слабость, когда тот призывает принять меры по предотвращению кибератак. «Он (Путин – прим. ВЗГЛЯД) видит президента, который сказал ему следующее: «Послушайте, вот список из 16 объектов, которые вам трогать нельзя», – пояснил американский политик, добавив, что в это же время существуют еще тысячи других объектов для потенциальной атаки. Fox News По его словам, США должны дать понять России о возможных по-настоящему серьезных и быстрых последствиях. «Нам совсем несложно отвечать им тем же; для этого не нужна ни массовая мобилизация войск, ни нечто подобное. Именно к такому ответу мы должны быть готовы», – заключил Помпео. Как сообщала пресс-служба Белого дома, в пятницу Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером Владимиром Путиным «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в сфере кибербезопасности взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права». Вопреки этому в администрации Соединенных Штатов утверждают, что якобы передавали России множество конкретных запросов о привлечении хакеров к ответственности.

Путин прокатился по ЦКАД на Aurus 8 июля 2021, 19:20

Фото: СЕГОДНЯ/Youtube

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин проехался по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) за рулем российского Aurus. Глава государства в четверг поучаствовал в церемонии запуска движения по заключительному участку ЦКАД, с его вводом по трассе стал доступен проезд на всем протяжении кольца, по всем 336 километрам, передает РИА «Новости». Перед этим президент прокатился по новому участку на Aurus. Главный специалист «Автодора» Станислава Кузнецова, сидевшая на пассажирском сиденье, рассказала Путину о ходе строительства трассы. «Я обратил внимание, стыки все-таки немножко чувствуются», – сказал он. Кузнецова отметила, что это деформационные швы, сложно сделать так, чтобы они не чувствовались совсем, когда мост очень длинный. «Это в мире везде так происходит?» – спросил Путин. Представитель компании заверила, что такая технология применятся везде. «Вы за этим следили, как раз за тем, чтобы все соответствовало стандартам?» – уточнил президент. «Конечно», – ответила Кузнецова. Путин предложил продлить трассу Москва – Казань до Тюмени и Челябинска 8 июля 2021, 18:49

Фото: Владимир Путин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин назвал очень важным проектом для всей страны строящуюся автомобильную трассу из Москвы в Казань и предложил подумать о ее продлении до Тюмени и Челябинска. «[Трасса Москва – Казань] – очень важный проект для всей страны, не сомневаюсь, что [вице-премьер] Марат Шакирзянович [Хуснуллин] до своей исторической родины, до Казани, точно дорогу доведет. Да?» – приводит ТАСС слова Путина. Хуснуллин подтвердил, что у него нет «никаких сомнений» в реализации проекта. «Поскольку Марат Шакирзянович вице-премьер правительства всей Российской Федерации, нам слабо с вами дорогу дотащить до Тюмени, потом до Челябинска и кольцо замкнуть?» – предложил президент. «Владимир Владимирович, ваше пожелание для нас – закон, все сделаем», – ответил вице-премьер. Сразу же после открытия заключительного участка ЦКАД вице-премьер России заявил, что трассу М-12 Москва – Казань – Екатеринбург планируется продлить до Тюмени и Челябинска к сентябрю 2024 года. «Вот эта наша слаженная работа позволяет нам сказать, что мы в 2024 году дойдем и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска. То есть мы дойдем уже в 2024 году, причем я считаю, что надо уже к сентябрю заканчивать, когда идет сезон», – заявил Хуснуллин. Ранее Владимир Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД. Напомним, в мае Хуснуллин заявил, что платная трасса Москва – Казань может быть построена на четыре года раньше срока, то есть уже в 2024 году. Путин провел телефонный разговор с Байденом 9 июля 2021, 19:56

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин в пятницу поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом, разговор продлился около часа. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. «Лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России, который привел к единодушному возобновлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии сегодня в Совете Безопасности ООН», – говорится в сообщении на сайте Белого дома. Байден также обсудил с российским лидером продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру. «Президент Байден подчеркнул необходимость того, чтобы Россия приняла меры по пресечению деятельности групп программ-вымогателей, действующих в России, и подчеркнул, что он твердо намерен продолжать борьбу с более широкой угрозой, исходящей от программ-вымогателей», – говорится в сообщении. По словам американского президента, Вашингтон сделает все, чтобы защитить народ и инфраструктуру от этой проблемы. Напомним, первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Путин подбодрил расплакавшегося в эфире от волнения школьника 8 июля 2021, 14:41 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин во время видеоконференции с финалистами конкурса «Большая перемена» поддержал 11-летнего Даниила, который не смог сдержать слез от волнения при общении с главой государства. Школьник запнулся после того, как рассказал о поддержке со стороны своей семьи в процессе работы над конкурсным проектом. «Наверняка мама и папа тебя слышат. То, что ты так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что ты делаешь, подчеркивает лишний раз твое доброе отношение к твоим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся этих слез, не надо стесняться. Все хорошо», – сказал Путин, передает ТАСС. После подбадривающих слов президента Даниил продолжил рассказ о своем проекте под названием «Школа аристократа». По задумке школьника, это должно быть учебное заведение, где мальчики и девочки будут учиться раздельно, встречаясь только на время общих занятий и в столовой. Даниил считает, что такая форма обучения поможет «воспитать в мальчиках дух, а девочкам стать милее». Путин отметил, что работа такого учебного заведения в целом возможна, но попросил Даниила обратить внимание на мнение специалистов по теме, которые считают, что у совместного обучения мальчиков и девочек есть много плюсов. Байден дал оценку телефонному разговору с Путиным 9 июля 2021, 22:30

Фото: White House/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что состоявшийся в пятницу разговор с российским лидером Владимиром Путиным «прошел хорошо». «Я очень ясно дал ему понять, что США ожидают, что когда деятельность с помощью вирусов-вымогателей идет с их территории, даже если она не <…> спонсируется государством, мы ожидаем от них действий, если мы предоставляем им достаточно информации, чтобы действовать в отношении того, кто это [делает]. Во-вторых, мы установили способы коммуникации сейчас на регулярной основе, чтобы иметь возможность общаться друг с другом, когда каждый из нас думает, что-то происходит в другой стране, что затрагивает его страну. Он (разговор) прошел хорошо, я [настроен] оптимистично», – приводит слова Байдена ТАСС. На вопрос о том, будут ли последствия кибератак на США, о которых Байден говорил три недели назад, глава Белого дома ответил утвердительно, не приводя подробностей. Ранее Путин указал Байдену на отсутствие обращений по теме кибербезопасности со стороны компетентных ведомств США за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. Напомним, как сообщала пресс-служба Белого дома, разговор президентов длился около часа. Они обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин указал Байдену на отсутствие обращений США в сфере кибербезопасности 9 июля 2021, 21:39 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США и Джозефом Байденом сообщил тому, что со стороны Вашингтона не поступало обращений по теме кибербезопасности, хотя Москва готова к такому сотрудничеству. «В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам», – цитирует пресс-службу Кремля ТАСС. Российский лидер добавил, что, с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие двух стран должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, оно должно проводиться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами, «в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права». Также президенты подчеркнули необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности и продолжения соответствующих контактов. Ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что разговор двух президентов длился около часа. Они обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру. Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Путин рассказал о любви к Кабардино-Балкарии 8 июля 2021, 14:23

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как он был впечатлен в ходе первой поездки в Кабардино-Балкарию и влюбился в эту республику. «Очень красивые места. Очень красивая республика. Я там неоднократно бывал. Много раз. На лыжах катался у вас там. В этих прекрасных чудных горах», – сказал Путин на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена» в режиме видеоконференции, общаясь с девочкой из Нальчика. Путин поделился своими первыми впечатлениями о республике. «Первый раз, когда приехал, знаешь, помню свои впечатления. На гору забрался когда, посмотрел: было яркое солнце, голубое небо, и вот абсолютно естественным образом в голову пришли простые мысли. Посмотрел на все это чудо и поймал себя на мысли: как жаль, что я раньше никогда этого не видел. И как хорошо, что жизнь сложилась таким образом, что я это вижу сейчас. Я влюбился в такие места и в вашу республику благодаря вот этим первым знакомствам с ней», – сказал глава государства, передает РИА «Новости». Байден: «Талибан» сейчас наиболее силен в военном отношении с 2001 года 8 июля 2021, 21:38 Текст: Елизавета Булкина

Движение «Талибан» (запрещено в России) сейчас наиболее сильно в военном отношении, начиная с 2001 года, когда США ввели войска в Афганистан, заявил президент американского государства Джо Байден. «Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа. Вывод войск продолжается безопасно и упорядоченно ... Благодаря тому, как мы организовали вывод войск, среди американских и иных сил нет потерь», – передает слова президента РИА «Новости». «США достигли того, чего хотели в Афганистане», – отметил Байден. По его словам, США сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане и будут добиваться урегулировании. Вашингтон призывает к этому все стороны в стране, передает РИА «Новости». Также США будут координироваться с партнерами, чтобы поддерживать безопасность международного аэропорта в Афганистане, и будут вовлечены в дипломатические процессы, направленные на достижение урегулирования. Байден подчеркнул, что страны региона, играющие значительную роль, должны помочь достичь урегулирования, США работают с ними в этом вопросе. Специалист по Афганистану Андрей Серенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Американцы ушли по-английски не только с авиабазы Баграм. Другие афганские базы они тоже покидали без парадов и фанфар. В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби пояснил, что Соединенные Штаты по соображениям безопасности не раскрыли властям Афганистана точное время вывода американских сил с базы Баграм. Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск. В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру. Путин отменил указ о запрете полетов на египетские курорты 8 июля 2021, 16:59

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Признать утратившим силу указ президента РФ от 8 ноября 2015 года № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий»... Указ президента РФ от 2 января 2018 года № 7 «О внесении изменений в указ президента РФ от 8 ноября 2015 года № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий», – говорится в документе на портале. Напомним, 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД 8 июля 2021, 17:41 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин открыл движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги, дав команду на начало проезда по трассе из центрального пункта управления ЦКАД. Движение открылось на участках дороги, которые включают развязку на пересечении ЦКАД-4 (Новорязанское, Егорьевское, Носовихинское, Горьковское шоссе) и М-5 «Урал», 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 (Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Ратехинское, Можайское, Минское, Киевское шоссе) и М-10 «Россия», передает ТАСС. «Сегодня открывается последний участок ЦКАД. Значительная часть этой магистрали проходит по территории Пушкинского округа, является частью не только Московской агломерации, но и частью международного коридора Европа – Западный Китай. Запуск ЦКАД проходил поэтапно. Наш третий участок ЦКАД был открыт в конце прошлого года. Уверен, что все жители района и области смогли оценить эффект от запуска такой трассы: значительно снизилась нагрузка на бетонное кольцо, МКАД, а также другие магистрали, обеспечивающих бесперебойную связь городов и районов», – заявил депутат от Московской области, первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной думы Сергей Пахомов. По его словам, появление таких крупных транспортных объектов всегда становится драйвером развития прилегающих территорий, способствует росту их инвестиционной привлекательности. «Любая дорогая «обрастает» дополнительной инфраструктурой: гостиницы, заправки, пункты общественного питания и техобслуживания – все это и многое другое дает рабочие места людям и в итоге способствует росту экономики в регионе. Не зря глава правительства в качестве одного из условий восстановления экономики страны называет именно крупные инфраструктурные стройки. Наши коллеги по партии, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин, называли 2021 год как год окончательного запуска всех участков ЦКАД – и, как мы видим, традиционно все сделано в срок. Последний участок автодороги открыт 8 июля», – добавил он. ЦКАД, проходящая в 50 км от Московской кольцевой автодороги (МКАД), пересекает 13 федеральных дорог. Строительство ЦКАД потребовалось, чтобы разгрузить Москву и МКАД от транзитного транспорта. Протяженность ЦКАД составляет 336 км, из которых на платной основе будут эксплуатироваться 260 км. В Кремле подчеркивают, что ЦКАД является первой в России дорогой с системой взимания платы «Свободный поток», которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты. Разрешенная скорость движения – 110 км/ч. Строительство ЦКАД, которая проходит параллельно А107 (Московское малое кольцо), началось в 2014 году. Изначально открытие дороги планировалось на 2019 год, однако его несколько раз переносили. Путин дал поручения в связи с пожарами в Челябинской области 10 июля 2021, 13:14

Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин по телефону принял доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации с природными пожарами в регионе и дал ряд поручений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Губернатор проинформировал президента о проведенной из-за угрозы возгорания эвакуации более 100 детей из оздоровительного лагеря и интерната», – цитирует РИА «Новости» Пескова. «Путин поручил Текслеру сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан, утраченного в результате природных пожаров. Кроме того, глава государства поручил правительству РФ, администрации президента и управлению делами Кремля принять меры по обеспечению продолжения летнего отдыха детей из пострадавшего района на Черноморском побережье», – сообщил пресс-секретарь президента. Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в Челябинской области погиб один человек. За медицинской помощью обратились 18 человек, сгорело 71 строение – жилые дома и садовые домики в поселках Джабык и Запасное, в пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 – дети. Путин обратился к выпускникам вузов 10 июля 2021, 15:43 Президент Владимир Путин поздравил выпускников российских высших учебных заведений с завершением обучения, он пожелал им обрести собственное призвание и не сдаваться на своем пути. «Дорогие друзья! Сегодня во всей стране, во всех наших регионах замечательный праздник – Всероссийский студенческий выпускной. И конечно, прежде всего, от всей души хочу поздравить вас – молодых профессионалов, буквально только что защитивших дипломы, – с успешным завершением обучения в вузах, институтах, университетах», – обратился глава государства к выпускникам. Видеозапись с обращением опубликована на сайте Кремля. Он отметил, что «яркая и незабываемая» студенческая пора у них остается позади, и начинается новый этап, где все будет зависеть от самих молодых людей. «Вы сами будете ставить перед собой задачи, определять планку своих будущих достижений, и, уверен, сумеете добиться очень многого. В этом году, в Год науки и технологий, студенческий выпускной проходит под девизом «С наукой в сердце». В современном мире действительно очень важно постоянно искать и получать новые знания, навыки, всегда быть в курсе самых передовых решений в своей профессиональной сфере, уметь их внедрять, применять, причем это относится практически ко всем специальностям», – сказал президент. Он выразил надежду, что молодые специалисты выходят из вузов целеустремленными и всерьез настроенными на успех, по словам Путина, ценность знаний и саморазвития для них должна быть безусловна. «Поэтому будем и дальше развивать системы, платформы, способные помочь вам в профессиональном росте, оказывать поддержку вашим идеям, инициативам, в том числе общественным, добровольческим», – подчеркнул глава государства. Он пожелал каждому найти свой собственный, неповторимый путь и подлинное призвание, отметив, что это не всегда получается с первой попытки. «Но здесь главное – не сдаваться, и тогда вы обязательно найдете дело, в котором по максимуму раскроются ваши знания, способности, лучшие человеческие качества и которым сможете по-настоящему гордиться, потому что это дело идет во благо людям, служит всей России», – сказал Путин. Также он поздравил педагогов, преподавательский состав, отметив их «огромный, очень значимый труд в интересах будущего государства». «Искреннюю признательность своим педагогам, уважение к ним вы, дорогие выпускники, как и многие миллионы наших сограждан, надеюсь, сохраните на всю жизнь и так же искренне будете беречь и ценить студенческую дружбу. Дерзайте, всегда учитесь и не переставайте мечтать. В России перед вами сейчас открыты все дороги, все возможности. Верю в ваши будущие победы. Удачи вам», – заключил президент. Лавров позвонил рассказавшему Путину о своей мечте стать дипломатом подростку 9 июля 2021, 20:30 Текст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил встречу финалисту конкурса «Большая перемена» Александру Лунину из Армавира, рассказавшему Владимиру Путину о своей мечте стать дипломатом. Восьмого июля Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции встретился с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта платформы «Россия – страна возможностей» – среди учеников 5-7 классов. Одним из участников встречи в «Артеке» стал шестиклассник Александр Лунин, он рассказал главе государства о своем увлечении историей России и международными отношениями и признался, что с пяти лет интересуется дипломатией и даже мечтал стать министром иностранных дел. На следующий день Александру позвонили из Министерства иностранных дел России и соединили с Сергеем Лавровым. Министр предложил Александру Лунину встретиться в Москве или в Краснодаре после завершения смены в «Артеке», чтобы поговорить о его выборе будущей профессии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Мне хочется послушать тебя, узнать, как ты видишь свою роль в познании нашей внешней политики. Это очень важно, что такие молодые ребята интересуются важнейшими для страны делами», – сказал школьнику Сергей Лавров. Также министр передал привет маме Александра Лунина – Ольге Лазыриной. «Это очень круто. Я такого вообще не ожидал, до сих пор не могу прийти в себя. И теперь я точно знаю, что мечты сбываются! Буду готовиться и ждать этой встречи!», – поделился эмоциями после разговора с Сергеем Лавровым Александр Лунин. Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» проходит с 7 по 14 июля в Международном детском центре «Артек» в Крыму. В нем принимают участие 660 школьников из всех регионов России. 300 победителей будут определены по итогам решающего конкурсного испытания – в формате форсайт-сессий им предстоит спроектировать «школу будущего». Уже в сентябре текущего года они смогут отправиться в путешествие на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. Байден допустил возможность атак на используемые хакерами серверы 9 июля 2021, 23:32

Фото: Sina Schuldt/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает разумным совершение атак на используемые киберпреступниками серверы, сообщила пресс-служба Белого дома. В Белом доме сообщили, что перед вылетом в штат Делавэр Байден ответил утвердительно на вопрос о том, имеет ли смысл атаковать серверы в таких случаях, передает ТАСС. При этом высокопоставленный представитель администрации США отказался уточнить, отдавал ли Байден указания об атаках на используемые хакерами серверы, в том числе в России. «Мы об этом, разумеется, публично говорить не станем – в плане каких-то конкретных действий, которые распорядился или не распорядился предпринять президент. Так что я не буду говорить в деталях об этих операционных вопросах», – заявил представитель американской администрации высокого ранга. Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин указал Байдену на отсутствие обращений по теме кибербезопасности со стороны компетентных ведомств США за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. Напомним, как сообщала пресс-служба Белого дома, президенты обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером Владимиром Путиным «прошел хорошо». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шойгу отправил самолет-амфибию в Турцию для помощи в тушении пожаров 8 июля 2021, 18:05 Текст: Алексей Дегтярев

Россия направила в Турцию для помощи в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200, соответствующее распоряжение отдал министр обороны Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина. «По указанию президента РФ, министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации Военно-Морского Флота России. Восьмого июля около 16.00 (мск) самолет вылетел с аэродрома Крымск и в настоящее время совершает перелет на аэродром временного базирования Адана (Турция)», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Экипаж самолета имеет опыт выполнения подобного рода задач, обслуживание самолета на аэродроме временного базирования будет проводить инженерно-технический состав Ейского авиацентра. В конце июня Бе-200ЧС прибыл в Грецию для участия в тушении лесных пожаров на территории страны. В 2020 году два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС в июне прибыли в Турцию и приступили к работам по предотвращению распространения лесных пожаров на территории страны.