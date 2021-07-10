Украине предрекли депопуляцию из-за деиндустриализации и продажи земли

Открытие рынка земли и «зерновое проклятие» приведут к дальнейшему сокращению населения на Украине, заявил политолог, директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По его словам, в случае сохранения тренда, который был на Украине в последние годы, население страны будет уменьшаться, так как оно будет «просто не нужно», приводит РИА «Новости».

«Если мы деиндустриализируемся, то нам не нужны заводы большие, самолетостроение, авиастроение. Машиностроение уже почти загнулось, мы его довели до ручки, автомобилестроение мы уже убили окончательно. Значит уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 млн», – отметил Карасев в эфире телеканала «Наш».

Он также обратил внимание, что из-за реформы образования на Украине сокращается количество вузов, в результате чего возникает недостаток специалистов.

«Дальше мы берем сельскохозяйственное производство, это же понятно, что закон о земле (об открытии рынка земли) – это не закон о животноводстве, это зерновое хозяйство. Зерновое проклятие Украины, что главное тут – зерно, и [возможность] поставлять его на рынок», – заявил Карасев.

Как отметил политолог, этим будут заниматься крупные предприятия с развитыми технологиями и высокой автоматизацией, из-за чего граждане продолжат уезжать из страны. «Если такие тенденции будут продолжаться и дальше, и мы не получим людей с системным, глобальным пониманием того, что такое Украина и какое ее место в мире, оно конечно будет идти по тренду деградации, а нам нужен тренд модернизации», – заключил он.

В прошлую пятницу бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил жителей страны о риске начала голода из-за передачи сельскохозяйственных земель иностранным собственникам.

Напомним, 1 июля на Украине открылся рынок сельхозземель, который Рада приняла 31 марта 2020 года, а президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 апреля 2020 года Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита.

В марте российский сенатор Алексей Пушков предрек Украине демографический кризис, который может оказаться даже более серьезным, чем в странах Прибалтики.

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