ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области Пожаловавшегося Путину активиста избили под Тамбовом Притворявшегося больным COVID военного приговорили 1 июля 2021, 14:08 Текст: Алексей Дегтярев

В Севередвинске вынесли приговор военнослужащему, который несколько месяцев притворялся, что болеет коронавирусом, сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК. «Капитан 3-го ранга Кирилл Мальков, проходящий военную службу в войсковой части № 25640, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 339 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем подлога документов и иного обмана»). Решением Северодвинского гарнизонного военного суда Малькову назначено наказание в виде девяти месяцев ограничения по военной службе с удержанием в доход государства 15% денежного довольствия», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Отмечается, что Мальков в ходе служебной командировки рассказал вышестоящему командованию, что заболел коронавирусом. Он предъявил две медсправки, на основании которых ему предоставили время для предоставления лечения. «При этом, как установило следствие, офицер не был болен, а представленные фиктивные медицинские документы он приобрел у неустановленного лица. Время, предоставленное ему для лечения, он проводил по своему усмотрению в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодаре», – пояснили в ведомстве.

В Британии началась четвертая волна эпидемии коронавируса 30 июня 2021, 20:28

Фото: REUTERS/Phil Noble

Текст: Елена Мирошниченко

За сутки в Британии выявили 26 068 случаев коронавируса, что является антирекордом с конца января, скончались 14 человек, свидетельствуют данные британского Минздрава. Уточняется, что днем ранее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляло 20 479, скончались 23 человека, передает РИА «Новости». В стране одной дозой прививки вакцинированы 84,9% совершеннолетнего населения, обе дозы получили 62,4% взрослого населения. С начала пандемии в Британии было зафиксировано 4,7 млн случаев коронавируса. В марте стало известно о планах властей Британии продлить запрет на международные поездки до июля. В конце марта британский премьер Борис Джонсон предупредил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Соединенном Королевстве. При этом месяцем ранее он заявлял, что к 21 июня власти рассчитывают снять связанные с пандемией ограничения, однако из-за стремительного распространения индийского штамма снятие всех ограничений перенесено на четыре недели – до 19 июля. С 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. С 15 февраля Британия ужесточила карантин для въезжающих. Академик РАН сказал, какой прививкой от COVID-19 лучше делать ревакцинацию 30 июня 2021, 14:44

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Для прохождения повторной вакцинации против коронавирусной инфекции следует выбрать препараты «ЭпиВакКорона» или же «КовиВак», поскольку «Спутником V» часто вакцинироваться не рекомендовано – это может вызвать неправильный эффект в организме, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев Согласно результатам опроса, проведенного порталом Superjob, большая часть россиян (78%), которые уже сделали прививку против коронавирусной инфекции, готовы последовать рекомендациям медиков и пройти ревакцинацию спустя полгода. 22% респондентов заявили, что отрицательно относятся к повторной вакцинации. «Изготовители вакцины проводят испытания и дают рекомендации по их итогу. Соответственно, каждый производитель должен назвать свое время, по истечении которого стоит произвести ревакцинацию. Индивидуально у каждого человека, который хочет сделать повторную прививку, определить состояние антител к коронавирусу просто невозможно – это дорого, слишком большие масштабы и не нужно», – говорит Зверев. Напомним, в середине июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в период подъема заболеваемости ревакцинацию необходимо делать каждые полгода, а при более спокойной ситуации – раз в год. Кроме того, он подчеркнул, что нет никакого смысла ежедневно проверять уровень антител в организме. Однако с тем, что нужно сделать повторную прививку через такой маленький срок, вирусолог не согласен. «Вакцина, которой хватает всего на полгода, совсем какая-то не такая, у нас нет таких слабых вакцин. Да и проводить ревакцинацию каждые шесть месяцев – это с ума сойти можно. Точные сроки, когда следует заново привиться, могут нам назвать только авторы, но наших вакцин как минимум на год хватает, насколько я знаю», – рассуждает академик. Что касается выбора препарата, которым следует пройти повторную вакцинацию, то здесь врач рекомендует отдать предпочтение «ЭпиВакКороне» новосибирского центра «Вектор» или же «КовиВаку», который разработан Центром имени Чумакова РАН. «Дело в том, что «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи – векторная вакцина, ею часто ревакцинироваться нельзя. В этом нет смысла, потому что вместе с антигеном коронавируса вводится и аденовирус, на который тоже образуется иммунитет. Соответственно, вакцина может просто не сработать. Кроме того, это опасно делать людям, у которых высокий уровень антител, потому что у них может произойти иммуносупрессия (обратная реакция)», – рассказывает Зверев. Именно поэтому с ревакцинацией нужно быть очень осторожными, предупреждает вирусолог. Для этого просто необходимо обсудить с врачом, какой именно вакциной и после какого срока можно сделать повторную прививку. «С остальными российскими вакцинами никаких нареканий нет, можно ими и во второй раз пройти вакцинацию. Дело в том, что они основаны либо на пептидах синтетических, либо на самом вирусе, там нет вектора, как в «Спутнике V». Соответственно в случае с «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» иммунитет образуется только на вирусные белки, поэтому здесь ограничений нет, их можно делать много раз. Но, опять же, это должны подтвердить авторы вакцин», – считает специалист. Также он добавил, что, по его мнению, убитые и синтетические вакцины можно было бы ставить в три этапа с небольшим промежутком, а не в два, как это делается сейчас. То есть к уже существующему следовало бы добавить еще одну дозу препарата для получения более полноценного иммунитета, как это делается в случае с вакцинацией от гепатита В или от папилломавирусной инфекции. В таком случае иммунитет должен оказаться более полноценным и продолжительным. По его словам, на данный момент даже после двух этапов вакцинации не у всех граждан может развиться иммунитет, поэтому третий мог бы повысить эффективность вакцин. Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что если в ходе первичной вакцинации у пациента были выявлены серьезные нежелательные явления, то повторную вакцинацию следует провести другим препаратом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин ответил на вопрос о преемнике 30 июня 2021, 14:36

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике, заявил, что решение о главе государства всегда остается за гражданами России. «Решение о том, кто должен возглавить российское государство, в конечном итоге всегда за гражданами России. Они осуществляют это свое право выбора с помощью прямого тайного голосования. И вот такой путь и только такой путь возможен», – заявил президент, передает РИА «Новости». При этом Путин назвал своей ответственностью дать рекомендации тем людям, кто будет претендовать на пост президента после него. Он выразил надежду, что в свое время сможет сказать, кто, по его мнению, достоин возглавить Россию, передает ТАСС. «С одной стороны, говорят, свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой стороны, моя ответственность в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Так происходит во всех странах мира. Подойдет время и, я надеюсь, я смогу сказать, что такой-то человек, по моему мнению, достоин возглавить Россию», – заявил президент. Глава государства также подчеркнул, что первый президент страны Борис Ельцин не «передавал ему власть», он стал исполняющим обязанности главы государства по закону в качестве премьера. «Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. Дело вот в чем: в соответствие с нашим законом, основным законом, в случае сложения президентом своих полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства Российской Федерации. Я был председателем правительства», – сказал Путин. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве впервые представили секретные документы Генштаба о подготовке к войне с Германией 30 июня 2021, 17:11

Фото: Макс Альперт/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

В рамках общего собрания Российского исторического общества (РИО) представлены уникальные документы Генерального штаба Красной армии весны 1941 года, в которых опровергается миф о том, что СССР якобы собирался напасть на гитлеровскую Германию. Архивы доказывают, что Советский Союз готовился отвечать на вторжение вермахта. В кулуарах мероприятия была организована выставка документов из Центрального архива Министерства обороны России. На ней были представлены «Схема развертывания стратегических сил СССР» и «Схема соотношения сил» (приложение к докладной записке наркома обороны СССР Семена Тимошенко и начальника Генштаба Красной армии Георгия Жукова Иосифу Сталину с соображениями по плану стратегического развертывания Вооруженных сил СССР на случай войны с Германией и ее союзниками от 15 мая 1941 года), передает РИА «Новости». Документы демонстрировались с разрешения Генштаба ВС, к которому с соответствующей просьбой ранее обратился председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Схема соотношения сил» – это уникальный документ, впервые представленный открыто, рассказал журналистам научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов. Он пояснил, что этот документ показывает, что в Генштабе СССР за пять недель до войны предвидели, что основные удары по СССР гитлеровцы нанесут тремя группами армий – «Север», «Центр», «Юг», и что Финляндия, которая была союзником нацистов, ударит в направлении Ленинграда. «Если вы сравните «Схему соотношения сил» с картой плана «Барбаросса», вы увидите, что они очень близки. Это говорит о том, что профессиональный уровень нашего Генерального штаба был очень высокий, его высшие офицеры правильно осознавали обстановку и работали качественно», – отметил Кудряшов. «Схема соотношения сил» – в основном работа начальника Главного оперативного управления Генштаба Николая Ватутина и его заместителя Александра Василевского. Чертил сам Ватутин», – добавил историк. Смысл «Схемы развертывания стратегических сил СССР» заключается в том, как противодействовать нацистской агрессии, если военные действия уже идут, и что в таком случае должна делать Красная армия. «К весне 1941 года в Генштабе, Народном комиссариате обороны и высшем руководстве, включая Сталина, пришли к выводу, что главным театром войны будет юго-западное направление. В этом была своя логика. Протяженность фронта – 1800 километров, здесь есть широкий оперативный простор, нет больших лесов и водных преград. И здесь у Красной армии было значительное преимущество», – сказал Кудряшов. Он пояснил, что советское военно-политическое руководство к середине мая 1941 года считало, что если гитлеровцы наносят удары по СССР на севере и на западе, то мощный удар Красной армии на юге вермахт, скорее всего, не выдержит. «Подчеркну: речь не идет о планах нападения СССР на Германию», – сказал Кудряшов. «Схема развертывания» предполагает, что вторжение Германии на территорию СССР состоялось, война уже идет, и показывает, как в ответ будет действовать Красная армия, пояснил историк. «Речь идет об ограниченной военной операции в начальный период войны. Да, театр военных действий большой, но нет никаких стрелок, протянутых в Европу, чтобы ее завоевать», – уточнил эксперт. Историк отметил, что планы середины мая 1941 года сорвались из-за событий, которые советский Генштаб не смог предусмотреть – в том числе, что на западном направлении Красная армия не выдержит удара гитлеровцев. Ранее Нарышкин рассказал, что за несколько дней до нападения гитлеровской Германии на СССР Иосиф Сталин поручил внешней разведке перепроверить информацию о готовящемся вторжении, аналитический материал на этот счет был подготовлен, доложить вождю его не успели. Зеленский придумал обоснование, почему украинцы и россияне – не один народ 1 июля 2021, 10:15

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом, хотя у них «общая победа над фашизмом и общие трагедии». «Давайте, наконец-то, расставим точки над i. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», – сказал он, передает «Интерфакс Украина». По словам Зеленского, «были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался бы желто-голубой флаг». Он добавил, что «возможно, что-то общее будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами». «Цель у нас действительно должна быть одна – закончить войну в Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще кое-что – невозможно одновременно говорить об «одном народе» и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню в Донбассе. Это же очевидно», – резюмировал Зеленский. В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что не согласен со словами президента России о том, что украинцы и русские – единый народ. Сотрудник «Матросской Тишины» заявил о разговорах Навального о побеге 30 июня 2021, 17:24

Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Блогер Алексей Навальный дважды говорил о намерении совершить побег, заявил сотрудник СИЗО № 1 («Матросская Тишина»). В связи с этим в решении Преображенского суда Москвы сказано, что постановка Навального на учет как склонного к побегу была признана законной, передает ТАСС. «В ходе заседания (комиссии по постановке на профилактический учет) был заслушан сотрудник группы по воспитательной работе ФКУ СИЗО-1 ФСИН России, который сообщил о двух случаях публичного высказывания Навальным о намерении совершить побег. Членами комиссии были исследованы представленные на заседании рапорты должностных лиц ФКУ СИЗО-1 ФСИН России», – следует из решения суда. Отмечается, что решением комиссии Навальный поставлен на профилактический учет как лицо, склонное к совершению побега, сроком на три месяца. Ранее Навальный подал иск к руководству «Матросской Тишины» из-за постановки на учет как склонного к побегу. В минувшую пятницу Преображенский суд отклонил иск блогера. В начале июня суд отказал блогеру в удовлетворении аналогичного иска к ИК-2 «Покров» во Владимирcкой области. Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет. Актер Гуськов рассказал о превращении Украиной Крыма в «помойку» 1 июля 2021, 09:26

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Крым, входя в состав Украины, приходил в запустение и превращался в «совершенную помойку», заявил в эфире программы «Антонимы» народный артист России Алексей Гуськов. «Я видел, как при Украине просто этот полуостров, это райское место превращалось в совершенную помойку», – сказал актер, добавив, что сейчас Россия вкладывает колоссальные средства в развитие региона. В то же время Гуськов, который попал на украинский сайт «Миротворец» из-за своей поддержки возвращения Крыма в состав России, заявил, что не отказался от своих слов, хоть и продолжает любить Киев, где провел свое детство, передает РИА «Новости». Семь лет назад Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Официальная Москва неоднократно заявляла, что жители региона в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Путин сказал, почему нет смысла возрождать СССР 30 июня 2021, 16:01

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Возрождать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. По его словам, главный «золотой запас» России – это многонациональный российский народ. Главе государства задали вопрос о том, какую Россию он мечтает передать будущему поколению. По словам Путина, нецелесообразно восстанавливать СССР. «Когда-то распался Советский Союз. Россия потеряла половину потенциала своей экономики, почти столько же населения и территорий. Восстанавливать СССР бессмысленно. Несмотря на все эти утраты, Россия остается самой крупной страной в мире, является мировой кладовой минеральных ресурсов. В этом огромное преимущество страны», – заявил президент. Путин убежден, что главный «золотой запас» страны – это люди. По его словам, многонациональный российский народ – духовный, с глубокими историческими корнями, что очень важно в современном мире. «Современный мир связан с высокими технологиями, и это глубокое духовное начало важно потому, что у нас внутреннее уважительное отношение к науке и образованию. Будущее человечества связано с генетикой, биологией, ИИ. И у нас есть колоссальные конкурентные преимущества», – подчеркнул глава государства. По его словам, если Россия сможет обеспечить внутреннюю стабильность, то успех ей обеспечен. «Внутреннее ощущение и отношение к России само по себе является важной гарантией того, что страна добьется всех целей, которые перед собой ставит», – добавил Путин. В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства отвечает на вопросы россиян. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине заявили о необходимости встречи Путина и Зеленского 30 июня 2021, 16:48 Текст: Евгения Шестак

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского необходима, это стало очевидным после слов Путина о саммите, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Стала еще более обоснованной необходимость прямых переговоров с президентом России – для прояснения корректных позиций сторон и попытки без каких-либо искажений информации все-таки найти путь для реального прекращения войны в Донбассе», – отметил Подоляк в комментарии агентству «РБК-Украина». При этом он пояснил, что встреча лидеров двух государств необходима, так как президента России, по его мнению, неверно информируют о ситуации в соседней стране. «Допускаю, что имеет место крайне некорректное информирование Путина его собеседниками о ситуации на Украине», – сказал советник главы офиса. Ранее в ходе прямой линии Путин сказал, что не отказывается от переговоров с Зеленским, однако задался вопросом, есть ли о чем беседовать при такой встрече. Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран. Кроме того, Путин сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Накануне замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет. В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. ООН опубликовала доклад о «российских инструкторах» в ЦАР 1 июля 2021, 04:27

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Антон Антонов

Доклад экспертов ООН о том, что «российские инструкторы» якобы нарушали гуманитарное право в Центрально-Африканской республике, опубликован на ресурсах организации. Прежде содержание доклада было частично опубликовано СМИ в результате утечки информации. Опубликованный ООН доклад действительно содержит обвинения в адрес неких лиц, называемых «российскими инструкторами». При этом авторы сообщают, что в их число включили не только россиян, но и выходцев из «Сирии, Ливии и других стран», передает ТАСС. Сообщается, что в ЦАР с конца 2020 года действовало от 800 до 2100 таких лиц. Утверждается, что «инструкторы» участвовали в военных действиях, а не просто тренировали солдат. В докладе содержатся обвинения в адрес «вооруженных сил ЦАР и российских инструкторов» в «нарушении международного гуманитарного права». Речь идет о «чрезмерном использовании силы, неизбирательных убийствах, захвате школ и грабежах в крупном размере, в том числе, имущества международных гуманитарных организаций». При этом основным источником информации стали рассказы «очевидцев», причем они не проверялись другими способами. В докладе есть и заявления российских представителей, опровергающих обвинения в адрес российских инструкторов. Высказывается предположение, что к ним относятся некие лица из Ливии и Сирии. Доклад не содержит информации об участии «российских инструкторов» в пытках и изнасилованиях, как утверждали западные СМИ со ссылкой на фрагменты доклада. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения бездоказательны. «Мы видели этот доклад, проанализировали его, предоставили комментарии к нему, которые были, кстати, полностью проигнорированы. Это все та же история – безосновательные обвинения; доказательства, собранные бог знает где; свидетели, которых нельзя идентифицировать; фотографии белых людей, о которых утверждается, что они русские, будто любые люди с белой кожей – русские. И с элементами фотошопа», – сказал он. В субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные советники не принимали участие в убийствах мирных жителей и грабежах в Центрально-Африканской Республике, это очередная ложь западных СМИ. Гендиректор военного штаба Евросоюза Эрве Блежан пытается убедить власти Центральноафриканской республики отказаться от помощи российских инструкторов в пользу западных. Рынок сельхозземель открылся на Украине 1 июля 2021, 00:47

Фото: Pavlo Pakhomenko/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

С четверга на Украине отменяется мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, сообщают информационные агентства. Запрет действовал 20 лет. При этом иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума, передает РИА «Новости». В течение двух с половиной лет разрешается продажа земельных паев, однако лишь физическим лицам и в размере не более 100 га «в одни руки», передает ТАСС. Напомним, 28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске с 1 июля 2021 года рынка земли, который Верховная рада приняла 31 марта 2020 года. Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита. Назарбаев: От коронавируса меня спасли российские врачи 30 июня 2021, 19:14

Фото: kremlin.ru

Текст: Елена Мирошниченко

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал президенту России Владимиру Путину, что от COVID-19 его спасли российские врачи. «Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии... Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моем излечении. Это не забывается», – передает его слова РИА «Новости». Уточняется, что об этом Назарбаев рассказал Путину в начале их переговоров в Москве. У первого президента Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева коронавирус обнаружили 18 июня 2020 года. 2 июля Назарбаев вылечился от коронавируса. В июне этого года он привился вакциной «Спутник V». Власти пообещали поддержать уборщицу из Ярославля, пожаловавшуюся Путину 30 июня 2021, 16:54 Текст: Елена Мирошниченко

Власти Ярославской области поддержат уборщицу из Ярославля, которая на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на низкую зарплату и взятые «от безысходности» кредиты. «В данный момент выясняем, какими мерами поддержки Светлана уже пользуется или пользовалась. При необходимости профильные подразделения будут подключены для оказания помощи, в том числе консультационной, по мерам поддержки, которые она может получить дополнительно», – приводит сообщение правительства региона РИА «Новости». Во время прямой линии к Владимиру Путину обратилась жительница Ярославля Светлана Чемезова, которая работает уборщицей, получает 12,7 тыс. рублей, воспитывает сына и выплачивает кредит, после чего у нее остается на жизнь около 1,5 тыс. рублей. Путин сообщил, что на днях подписал закон, согласно которому банки не имеют права снимать деньги в счет кредитов, если у человека на жизнь остается сумма меньше прожиточного минимума. Во вторник Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода, который необходим для существования должника и находящихся на его иждивении лиц. Теперь заработная плата и иные доходы гражданина-должника, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по России, включаются в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, передает ТАСС. Закон дает право должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать такую сумму (12 702 рубля по состоянию на 2021 год по РФ). Если в регионе данный показатель превышает общефедеральный, то в расчет берется он. При этом данное правило не будет распространяться на взыскание алиментов; возмещение вреда, причиненного здоровью; вреда в связи со смертью кормильца; ущерба, причиненного преступлением. При наличии у должника иждивенцев он будет вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по РФ или по региону. Идею защитить минимальный доход от списания за долги депутаты «Единой России» прорабатывали с профильными ведомствами. В августе 2020 года инициативу поддержали в Минтруде, Минюсте, Федеральной службе судебных приставов и Банке России. Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов назвал этот законопроект в числе приоритетных в работе парламентариев. Минздрав не разрешил прививать беременных от коронавируса 30 июня 2021, 21:10

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Министерство здравоохранения России не разрешило прививать беременных женщин от коронавируса, сообщил газете ВЗГЛЯД источник в медицинских кругах. «Министерство здравоохранения разослало в регионы временные методические рекомендации о вакцинации населения против COVID-19 (от 29.06.2021)», – рассказал источник. В этих рекомендациях для всех зарегистрированных в России вакцин беременность и грудное вскармливание указаны как противопоказания для прививки. Также не разрешено прививать детей до 18 лет. На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V». В то же время сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что прививку от коронавируса можно сделать уже со второго триместра беременности. При этом кормящим матерям рекомендовали не использовать «Спутник V». Путин объяснил, зачем встречался с Байденом 30 июня 2021, 14:43

Фото: RT на русском/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что встреча с американским коллегой Джо Байденом была необходима, поскольку от него многое зависит. Президенту направили видеообращение из Санкт-Петербурга с вопросом по внешней политике: зачем встречаться с Байденом, если от него мало что зависит. «От президента США многое зависит, хотя там своя политическая система, есть противовесы. Это важный вопрос, но он в другой плоскости лежит, не в том, зависит ли что-то от президента США», – заявил президент. По его словам, аналитики и ученые в США дают рекомендации своему политическому руководству и классу о том, что «период однополярного мира прошел и нужно исходить из того, что мир изменился». «Как бы нас не пугали, Россия все равно развивается, ее экономический суверенитет повышается. Обороноспособность достигла очень высокого уровня и во многих параметрах превзошла многие страны мира, в том числе США. Очень активно развивается и Азия. Наши партнеры в США, с одной стороны, понимают это – отсюда встреча в Женеве. С другой – пытаются сохранить свое монопольное положение. Отсюда все эти санкции», – заявил Путин. При этом он выразил надежду, что осознание изменений мира сделает мировое устройство лучше, и отношения России и США войдут в нормальные рамки. В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян. Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что саммит в Женеве открыл для России и США возможности для более продуктивной работы в сфере киберпространства и контроля над вооружениями. Саммит Россия – США состоялся в Женеве 16 июня. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД