Псаки пообещала выяснить цель введения санкций против Роскосмоса

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки призналась, что почти ничего не знала об американских санкциях против российских предприятий космической отрасли, и пообещала выяснить, что по этому поводу думают в Белом доме и зачем эти рестрикции были введены.

«Я совсем немного об этом знала, пока вы не задали этот вопрос, так что мне, вероятно, надо поговорить об этом с нашей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности», – приводит ТАСС ответ Псаки на просьбу прокомментировать заявления гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который ранее призвал Вашингтон снять санкции с Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» и ЦНИИмаш и подчеркнул, что от этого зависит выход России из проекта Международной космической станции (МКС).

«Это действительно интересный вопрос», – сказала пресс-секретарь президента США.

«Я скажу, что совместная работа по вопросам космоса и вопросам, связанным с космосом, это одна из областей, где мы исторически работаем с Россией», – подчеркнула Псаки. «Мне придется выяснить побольше относительно того, зачем нужны эти санкции, я не в курсе, какие были по этому поводу соображения, но я выясню это у нашей команды, занимающейся вопросами национальной безопасности», – пообещала представитель Белого дома.

В прошлую пятницу глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин призвал НАСА убедить президента США Джо Байдена угомонить сторонников санкций в отношении российских предприятий космической отрасли.

В мае Роскосмос предложил вернуться к обсуждению международного сотрудничества в космосе после отмены санкций против российских предприятий ракетно-космической отрасли. В апреле Рогозин рассказал, что Роскосмос лишился нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за «подлых санкций» со стороны Вашингтона.

Напомним, в 2020 году под санкции США попал Ракетно-космический центр «Прогресс» (производитель ракет «Союз») и головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами. Тогда же Рогозин направил экс-главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо о санкциях США в отношении предприятий госкорпорации.