Эксперт: «Хитрожопый» Кравчук настойчиво провоцирует Лукашенко Зеленский пожаловался на Байдена Украинским футболистам предложили разместить на футболках символ крестоносцев 7 июня 2021, 01:57 Текст: Антон Антонов

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов прокомментировал изображение Крыма на форме сборной Украины по футболу. Он назвал изображение Крыма на форме футболистов «фарсом». По словам Молохова, «что бы ни рисовали у себя на футболках украинские спортсмены и политики, реальность совершенно иная, и это знают во всем мире». «Крым – это российский регион, и так будет всегда», – приводит его слова РИА «Новости». Молохов заявил о недопустимости вмешивать политику в спорт и посоветовал «киевским «крестоносцам» прекратить упражняться в оригинальности провокационных выходок в отношении Крыма». «А что касается футболистов, то размести они у себя на футболках хоть символ крестоносцев, на их спортивные результаты это никак не повлияет», – заявил он. Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.

Украинская плотина на границе с Крымом начала разрушаться 7 июня 2021, 09:40

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Плотина, которую возвели на Северо-Крымском канале, начала разваливаться, со стороны Украины на полуостров поступает вода, сообщают украинские СМИ. Возведенная фермерами в 2014 году временная дамба перестала выдерживать напор воды из Днепра, и та начала попадать в Крым. При этом в 2015 году приступили к сооружению новой плотины, более надежной, но ее так и не достроили, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. По словам экспертов, дно канала уже пересохло, хотя семь лет назад уровень воды там достигал пяти метров. При этом местные жители выступили против водной блокады Крыма. «Ну что поддерживать? Там же тоже наши люди. Вот у меня там сын живет. Это то же самое, что я ему взял и перекрыл воду», – заявил житель Николаева. Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла подачу воды в республику. Вопрос водоснабжения решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 млрд рублей. В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В мае Аксенов сообщил, что в регионе будут построены два новых водохранилища: объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров – для Алушты. В правительстве заявили о решении вопроса с водой в Крыму. Между тем Киев выдвинул условие возобновления поставок воды в Крым. Эксперт предупредил о серьезных проблемах у сбежавшего на Украину Дмитрия Гудкова 7 июня 2021, 10:40

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Теперь Гудкова будут считать человеком, который выступил против национальных интересов страны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя отъезд бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на Украину из-за возможного уголовного преследования в России. «Мотивация Гудкова покинуть страну под риском преследования понятна. Сложно его за это осуждать. Никому не пожелаешь попасть под каток судебно-правовой системы. Если он счел, что риск получить реальный срок больше, если он останется в России, то это его право», – считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Но приезд на Украину создаст ему серьезные политические проблемы», – добавил политолог. По словам собеседника, официальные российские СМИ расценят такой выбор как предательство. «А Гудкова будут считать человеком, который выступил против национальных интересов страны. Гудкова представят как «национал-предателя» и агента недружественного государства», – отметил он. Также Минченко указал на сложившуюся тенденцию «обмена» оппозиционерами между Москвой и Киевом. «Много людей по политическим причинам уехало как из России на Украину, так и в обратном направлении. В 2014 году ныне покойный российский политик Борис Немцов существенно подпортил себе политический имидж, поехав на Украину и выкрикивая там соответствующие лозунги. До этого Немцов, на мой взгляд, хоть и занимал нишу политического оппонента Владимира Путина, но считался патриотом. Поездка на Украину сильно повлияла на его политические позиции», – рассказывает эксперт. «Так что, возможно, в Россию Гудков сможет вернуться, но заниматься политической деятельностью ему будет очень сложно. Более того, он может наговорить лишнего украинским СМИ, что создаст ему дополнительные проблемы», – заключил политолог. В воскресенье бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что из-за возможного уголовного преследования уехал из России на Украину. Гудков сказал, что «подъезжает к Киеву», где у него «давно запланированы встречи и эфиры». Он заявил, что решение уехать «поддержано родными и близкими», передает ТАСС. «Планирую доехать в Варну до родителей, а о планах расскажу позже», – приводит его слова РИА «Новости». По мнению его адвоката Михаила Бирюкова, Гудков может быть объявлен в розыск только после заочного предъявления обвинения. Бирюков считает, что Гудков утратил статус подозреваемого, когда вышел из ИВС без меры пресечения «как подозреваемого» – «ни следователь, ни суд не избрали в отношении него меру пресечения, а они могли это сделать». «Он на абсолютно законных основаниях может перемещаться по стране и по миру», – сказал адвокат. Адвокат заявил, что «если бы уголовное дело было возбуждено в отношении» Гудкова, а не «в отношении неустановленного круга лиц, он бы сохранял этот статус подозреваемого». Анастасия Саморукова – адвокат тети Гудкова Ирины Ермиловой – указала, что у Ермиловой «подписка о невыезде», так что она «не собирается никуда уезжать», будучи «законопослушным человеком». На днях полиция провела обыски у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и его отца, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Были изъяты 50 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову. Дмитрий Гудков и его тетя подозреваются в причинении имущественного ущерба в виде неуплаты долга по договору аренды. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы – собственник помещения, арендованного в 2015–2017 годах ООО «Сектор-2А», которое возглавляла Ермилова. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине объяснили, кто виноват в достройке «Северного потока – 2» 7 июня 2021, 08:18 Текст: Алексей Дегтярев

Украинское руководство продемонстрировало неспособность грамотно строить политику по сохранению транзита газа через страну в вопросе противостояния строительству «Северного потока – 2», заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. Он напомнил, что строительство газопровода финансируют, в том числе, европейские компании. «Германия, естественно, заинтересована в достройке «Северного потока – 2», тем более что это превращает ее в хаб, центр распределения газа в Европе, и все эти функции, по сути, отнимаются у Украины», – заявил Суслов в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости». Он добавил, что отдельные украинские чиновники при этом высказываются в антиевропейском ключе, но их высказывания неправомерны. «Каждый в этом мире, особенно в международных отношениях, борется исключительно за свои интересы», – указал бывший министр. По мнению Суслова, если Киев потеряет доходы от транзита голубого топлива, то только потому, что руководство Украины не смогло грамотно выстроить политику по сохранению этого источника. «Потому что оно постоянно делало заявления общего плана, о том, что Запад нам поможет, что США не дадут достроить (газопровод). Рассказывал [президент Владимир] Зеленский, что Германии этот газопровод не выгоден, а Германия слушала, слушала, да и обеспечила все необходимые условия для его достройки. Потому что Германия теперь будет получать значительную часть доходов от транзита газа, те деньги, которые раньше получала Украина», – подвел итог бывший министр. Ранее Зеленский заявлял, что действия президента США Джо Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире». Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. ФСБ вычислила агента спецслужб Украины в России 7 июня 2021, 09:52 Текст: Алексей Дегтярев

В России задержали агента украинских спецслужб, его выдворили из страны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. «Федеральной службой безопасности в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Семеняки Алексея Петровича», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Работу мужчины координировали сотрудники украинской контрразведки: старший оперуполномоченным по особо важным делам второго отдела первого управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старший лейтенант Тимур Гасымов и замглавы отдела подполковник Игорь Черняк. Семеняка не успел нанести ущерб безопасности России. «Пребывание иностранца на территории России признано нежелательным, ему закрыт въезд на территорию нашей страны сроком на 25 лет. 3 июня 2021 года гражданин Украины покинул территорию России», – указали в ФСБ. Семеняка на допросе подтвердил, что поддерживал отношения с представителями украинских спецслужб. У него изъяли электронные девайсы с сообщениями от сотрудников СБУ, «предлагающих оказать им содействие в решении их рабочих вопросов, имеющих конечной целью нанесение ущерба безопасности интересам Российской Федерации». «Во время оперативно-разыскных мероприятий в отношении Семеняки была зафиксирована попытка третьих лиц, находящихся в Киеве, удаленно уничтожить данные с его мобильного устройства», – указали в ФСБ. Удаления данных допущено не было. Эксперт: «Хитрожопый» Кравчук настойчиво провоцирует Лукашенко 7 июня 2021, 00:30

Фото: Serg Glovny/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук добивается переноса переговоров из Минска, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Комментируя в Telegram заявление Кравчука об инциденте с самолетом Ryanair, Чеснаков заявил, что «хитрожопый Кравчук настойчиво продолжает провоцировать Лукашенко». По мнению Чеснакова, Кравчук рассчитывает спровоцировать Минск на «шаги, позволяющие украинской стороне обратиться в ОБСЕ с целью переноса в будущем переговоров по Донбассу на другую площадку». Напомним, Кравчук заявил, что к экстренной посадке в Минске самолета Ryanair якобы могли быть причастны спецслужбы России. Ранее он заявлял, что переговоры по Донбассу должны быть перенесены в одну из нейтральных европейских стран. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кравчук не может решать, в каком формате будет работать переговорный механизм по Донбассу. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленский пожаловался на Байдена 7 июня 2021, 02:55

Фото: Pavlo Gonchar/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Действия главы американского государства Джо Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский пожаловался на решение США отказаться от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG. В Киеве оказались «очень неприятно удивлены». По словам президента Украины, он «искренне полагал, что, когда дело касалось «Северного потока – 2», США, скажем так, оставались последним оплотом». Зеленский сказал, что «был удивлен несколько раз». Так, «помимо самого решения США вторым сюрпризом безусловно стал тот факт», что Зеленский узнал о нем «из прессы». Он подчеркнул, что «отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми», передает ТАСС со ссылкой на Axios. Президент Украины отметил, что решение США «определенно не направлено на поддержку Украины». Он отметил, что в ходе разговора с Байденом получил «прямые сигналы» относительно газопровода. При этом украинский лидер сказал, что все эксперты сходятся в том, что Байден знает Украину «лучше бывших президентом» и разбирается во многих вопросах, передает РИА «Новости». Зеленский назвал проект газопровода «оружием в руках» России: «Мне до сих пор кажется, что «Северный поток 2», как понимаем это мы и исходя из понимания безопасности не только в Европе, но и в Соединенных Штатах Америки – нашего стратегического партнера – мы рассматриваем его как оружие, настоящее оружие, и я открыто об этом говорю». Для Киева, как отметил президент Украины, стало «неожиданным», что «пули» для этого оружия решили поставлять США, отказавшись от санкций. Зеленский сказал, что США – это «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире». По его словам, он «всегда считал, что Украина отстаивает точно такие же принципы в Европе». На ваш взгляд Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США? Да, в ближайшей перспективе

Да, в среднесрочной перспективе

Да, в далекой перспективе

Нет, никогда

Замглавы МИД Украины Евгений Енин сообщал о намерении Зеленского провести переговоры с Байденом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский собщил, что представители Байдена не консультировали его по поводу грядущего саммита. «Считаю такие консультации важными. Я верю, что консультации должны проводиться лицом к лицу, потому что многие вещи просто нельзя обсуждать по телефону», – сказал он. Зеленский «понимает, что из-за имеющихся у Байдена планов и его жесткого графика это может не произойти, но выбор остается только за ним». Зеленский сказал, что «будучи гарантом конституции Украины», готов «защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты». Он выразил готовность встретиться с Байденом и «обсудить все эти детали перед встречей» президента США с российским лидером. Зеленский считает, что его контакт с американским президентом «в той или иной форме» возможен. «Все эти действия, что мы с вами обсудили, <…> ослабляют уверенность внутри Украины <…> в непоколебимой поддержке», – признал глава украинского государства. Напомним, Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова назвала изображение Крыма на форме сборной Украины по футболу «обманкой» 6 июня 2021, 18:41

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция – якобы это должно придать игрокам сил», – написала она в Telegram. По ее словам, это не новый прием. «Называется тромплей – способ изображения и совокупность технических приемов, создающих иллюзию невозможного, либо напротив – представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина – «обманка», – добавила дипломат. Также Захарова добавила, что нанесение на форму приветствия украинских националистов является очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, «который у многих на Украине и за ее пределами ассоциируется с Украинской повстанческой армией* (запрещена в России), Степаном Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны». «В Киеве хотят дистанцировать этот лозунг от неудобного происхождения и наполнить его новым позитивным смыслом, чтобы по всему миру он воспринимался исключительно как прогрессивный и максимально созвучный глобальной повестке дня», – пояснила официальный представитель МИД РФ. В связи с этим она подчеркнула, что попытки связать лозунг «Слава Украине! Героям слава!» с традиционными казацкими приветствиями или приписать фразу классикам украинской литературы несостоятельны исторически. «Приветствие полностью копирует германский нацистский аналог. В годы войны этот нацистский клич использовался в регулярных и иррегулярных украинских националистических вооруженных формированиях, большая часть которых была лояльна рейху, часть организационно входила в его вооруженные силы. В послевоенный период традиция бандеровского приветствия сохранялась и культивировалась бандподпольем на Западной Украине, а также сдавшимися американским войскам и доживавшими свой век, спасшимися от правосудия на Западе бойцами УПА. <...> Организаторы и зрители чемпионата Европы по футболу должны это знать», – заключила Захарова. Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. Американские СМИ: Байден перед переговорами с Путиным не будет встречаться с Зеленским 7 июня 2021, 11:39

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Текст: Алексей Дегтярев

Администрация президента США Джо Байдена передумала проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед переговорами Байдена и российского президента Владимира Путина, пишут СМИ. Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом с Путиным в Женеве, но решил отказаться от этой идеи, пишет Axios со ссылкой на источники. По этим данным, от этой идеи решили отказаться, поскольку Зеленский задумал сменить руководство Нафтогаза, этот шаг вызвал обеспокоенность в американской администрации. Ранее Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире». Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана. Пойманный ФСБ украинец занимался в России распределением IP-адресов 7 июня 2021, 13:40

Фото: кадр канала РЕН ТВ

Текст: Алексей Дегтярев

Высланный из России украинец Алексей Семеняка, сотрудничавший с украинскими спецслужбами, работал исполнительным директором компании, противодействующей DDoS-атакам Qrator Labs, пишут СМИ. Семеняка работает директором по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии организации RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC), пишет РБК со ссылкой на источники. RIPE NCC занимается распределением IP-адресов между локальными регистратурами в России, Европе и на Ближнем Востоке. Семеняка в компании занимается взаимодействием с заинтересованными лицами по технологическим вопросам. В RIPE NCC он начал работать в 2016 году. До работы в Qrator Labs и RIPE NCC он трудился в «Мегафоне» и «Яндексе». Ранее в ФСБ сообщили, что в России задержали агента украинских спецслужб, его выдворили из страны. Работу Семеняки, по данным ведомства, координировали сотрудники украинской контрразведки. Украинский политолог объяснил озвучивание Зеленским претензий к Байдену 7 июня 2021, 11:24

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Слова Зеленского являются маркером того, что инструменты закулисной дипломатии исчерпаны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Руслан Бортник, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что действия главы американского государства Джо Байдена ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. «Сейчас отношения между командой Зеленского и лидерами Германии, Франции и США действительно не очень хорошие. Публичность высказываний украинского президента говорит о том, что в этом направлении инструменты закулисной дипломатии исчерпаны», – убежден директор Украинского института политики Руслан Бортник. По его словам, Зеленский понимает, что дальнейшее развитие событий, включая отказ Байдена от введения санкций против «Северного потока – 2» ради сохранения хороших отношений между Берлином и Вашингтоном, будет бить по его репутации, имиджу, а также по интересам страны, которую он представляет. «С одной стороны, Зеленский пытается оказать публичное давление на лидеров Запада, а с другой – снять с себя ответственность за будущее ухудшение ситуации вокруг Украины», – поясняет собеседник. Бортник добавил, что «публичные обвинения лидеров западных стран усиливают кризис в этих странах, ведь эти обвинения подхватывает оппозиция, например, «Зеленые» в Германии или антироссийские группы внутри американского истеблишмента». «Но это все не означает отказ Запада от поддержки Украины, – подчеркивает эксперт. – Двухпартийный консенсус внутри США и консенсус внутри европейских элит будет требовать сохранения поддержки Киева в его противостоянии с Кремлем». «Поэтому Зеленский будет лишен эффективной для себя международной коммуникации с лидерами США, Франции, Германии, но в то же время Запад продолжит поддерживать Украину», – заключил политолог. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что действия главы американского государства Джо Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. Зеленский пожаловался на решение США отказаться от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG. В Киеве оказались «очень неприятно удивлены». По словам президента Украины, он «искренне полагал, что когда дело касалось «Северного потока – 2», США, скажем так, оставались последним оплотом». Зеленский сказал, что «был удивлен несколько раз». Так, «помимо самого решения США, вторым сюрпризом безусловно стал тот факт», что Зеленский узнал о нем «из прессы». Он подчеркнул, что «отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми». Президент Украины отметил, что решение США «определенно не направлено на поддержку Украины». Он отметил, что в ходе разговора с Байденом получил «прямые сигналы» относительно газопровода. При этом украинский лидер сказал, что все эксперты сходятся в том, что Байден знает Украину «лучше бывших президентом» и разбирается во многих вопросах. Кроме того, Зеленский сравнил отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана. Замглавы МИД Украины Евгений Енин сообщал о намерении Зеленского провести переговоры с Байденом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский сообщил, что представители Байдена не консультировали его по поводу грядущего саммита. Ранее Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Соловьев в связи с бегством Гудкова на Украину напомнил о судьбе экс-депутата Вороненкова 7 июня 2021, 13:08

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

«Сейчас Гудков пробежится по украинским телеканалам, а что потом? Не постигнет ли его трагическая судьба экс-депутата Вороненкова? Мы ведь не можем охранять его на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя отъезд бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на Украину из-за возможного уголовного преследования в России. «У Гудкова не хватило смелости остаться. Его выбор уехать из России говорит о том, что он не хотел идти в Госдуму. Ведь он при первой же возможности обнулил бы все обещания своим немногочисленным избирателям», – отметил телеведущий Владимир Соловьев. «Мне жалко Диму, – с иронией добавил собеседник. – Он совсем заблудился и не может смириться с тем, что не нашел свой путь. Он так и не повзрослел. Не ясно, кто и что он, какие у него политические взгляды». «Сейчас Гудков пробежится по украинским телеканалам, – полагает Соловьев. – А что потом? Вопрос в том, не постигнет ли его «трагическая» судьба журналиста Аркадия Бабченко или по-настоящему трагическая судьба экс-депутата Дениса Вороненкова. Мы ж не можем его охранять на Украине. Да и зачем?» «На Украине уже есть такой же бывший депутат Госдумы Илья Пономарев», напомнил Соловьев. «Он мечтал быть полезным Кремлю. А власть в ответ таким, как он, говорит: «Ничего от вас не надо, живите по закону. Хотите заниматься политической деятельностью, занимайтесь». Но вот Гудков решил иначе. Хотя он мог бы взять себе хороших адвокатов и остаться», – полагает телеведущий. «Все фразы Гудкова о том, что ему намекнули из администрации президента на отъезд, звучат неубедительно. Если ты настоящий оппозиционер, то что у тебя за связи с администрацией президента? – задается вопросом Соловьев. – Но у Гудкова есть где прикорнуть – Болгария, Великобритания. Поэтому я бы за него не волновался». Напомним, в воскресенье бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что из-за возможного уголовного преследования уехал из России на Украину. По мнению его адвоката Михаила Бирюкова, Гудков может быть объявлен в розыск только после заочного предъявления обвинения. Бирюков считает, что Гудков утратил статус подозреваемого, когда вышел из ИВС без меры пресечения «как подозреваемого» – «ни следователь, ни суд не избрали в отношении него меру пресечения, а они могли это сделать». «Он на абсолютно законных основаниях может перемещаться по стране и по миру», – сказал адвокат. Адвокат заявил, что «если бы уголовное дело было возбуждено в отношении» Гудкова, а не «в отношении неустановленного круга лиц, он бы сохранял этот статус подозреваемого». На днях полиция провела обыски у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и его отца, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Были изъяты 50 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову. Дмитрий Гудков и его тетя подозреваются в причинении имущественного ущерба в виде неуплаты долга по договору аренды. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы – собственник помещения, арендованного в 2015–2017 годах ООО «Сектор-2А», которое возглавляла Ирина Ермилова. Политолог Евгений Минченко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «теперь Гудкова будут считать человеком, который выступил против национальных интересов страны». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле отреагировали на изображение Крыма на форме сборной Украины по футболу 6 июня 2021, 19:30 Текст: Евгения Шестак

УЕФА регулирует все аспекты чемпионата Европы по футболу-2020, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя форму сборной Украины для соревнований. «Регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА», – отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных ограничениях со стороны России на использование данной формы, передает ТАСС. Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией. ФРГ призвала сохранить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» 6 июня 2021, 18:54 Текст: Евгения Шестак

Транзит газа через Украину после запуска газопровода «Северный поток – 2» необходимо сохранить, это имеет центральное значение для правительства ФРГ, заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт в комментарии для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Для правительства ФРГ центральное значение имело и имеет то, что Украина должна сохранить за собой статус страны – транзитера газа и с запуском «Северного потока – 2», – цитирует ТАСС Зайберта. По его словам, подписав договор о транзите, который был заключен при посредничестве ЕС и правительства ФРГ, Россия и Украина подали важный сигнал касательно обеспечения безопасности газоснабжения Европы. «И мы ожидаем, что этот совместный пакет соглашений будет соблюдаться», – добавил он. Ранее глава австрийской энергокорпорации OMV Райнер Зеле заявил, что Киев должен предложить Газпрому привлекательные условия транзита газа в Европу, а не мешать «Северному потоку – 2», не вступая в конкурентную борьбу. Кравчук сравнил Донбасс с «раковой опухолью» 6 июня 2021, 18:19 Текст: Евгения Шестак

Донбасс можно назвать «раковой опухолью», которую следует оперативно «отрезать», заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук. Он вспомнил соответствующее высказывание писателя Олеся Гончара, считавшего юго-восток Украины злокачественным образованием, от которого необходимо избавиться. «Я подумал, ведь не было же тогда войны. А человек, как и полагается талантливым, гениальным, я бы сказал, людям, еще тогда понимал, что будут проблемы с Донбассом», – сказал Кравчук в интервью украинскому Пятому каналу. По мнению политика, если бы киевские власти ранее имели представление об этих проблемах, они выбрали бы другую тактику поведения. Однако Кравчук считает, что Донбасс необходим стране, его важно интегрировать путем создания свободной экономической зоны и инвестиций в развитие региона, а также изменить там языковую политику. Кравчук добавил, что проблема Донбасса будет вынесена на референдум – и если жители Украины предпочтут оставить регион «в этой борьбе», решение будет правильным. Однако дальнейшая ситуация с Донбассом будет зависеть от формулировки вопроса. «Он не должен быть сформулирован в лоб: «Вы хотите этих людей или не хотите?». Надо так деликатно сформулировать, чтобы не обидеть тех, кого мы хотим принять, и не оттолкнуть их», – заключил Кравчук. Ранее Кравчук заявил, что на Украине не было эффективного президента. При этом он отметил, что таким может стать нынешний глава Украины Владимир Зеленский. В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины 7 июня 2021, 15:56

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUNA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

На саммите НАТО 14 июня будет подтверждена позиция открытых дверей по Украине, но по вопросу ее членства в альянсе консенсуса еще нет, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в ходе конференции «Демократия в действии». «Чтобы принять решение, мы должны достичь консенсуса, а по этому вопросу консенсуса еще нет», – ответил он на вопрос о перспективе членства Украины и Грузии в альянсе. Об этом сообщает ТАСС. Он также рассказал, что вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня. «Политика открытых дверей является неизменной, реальной и актуальной. Наши лидеры на саммите через неделю подтвердят эту политику открытых дверей», – рассказал заместитель генсека НАТО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. Напомним, Минобороны России сообщило, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО решило поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе.