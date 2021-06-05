Кравчук заявил, что на Украине не было эффективного президента

В ДНР оценили планы Госдепа привить молодежи Донбасса американскую культуру

«Все начнется с вопросов культуры, а закончится антиправительственными выступлениями», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бриг, комментируя намерение Госдепа США продвинуть «американскую культуру» среди молодежи Донбасса.

«Оценить эту идею я могу только отрицательно. Подобная программа действовала здесь, в том числе в Донецке, до событий 2014 года. И мы увидели очень серьезные последствия этого», – отметил депутат парламента Донецкой народной республики Владислав Бриг.

По его словам, грантовые программы начинаются с культуры, постепенно захватывая другие отрасли – вплоть до здравоохранения. «Создаются ячейки, в них отбираются активисты, которые отправляются на обучение. До конфликта 2014 года обучение проходило в Польше. После этого они возвращались и создавали здесь всякого рода объединения. Например, ряд программ втягивал людей в ассоциацию ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирных домов, аналог ТСЖ в России – прим. газеты ВЗГЛЯД), в результате чего их силами проводились мероприятия, не связанные с хозяйственной деятельностью», – пояснил парламентарий.

«Затем эти активисты выступали с критикой в отношении действующих органов власти. После чего создавали свои организации и так называемые «спящие» органы власти, которые в 2014 году внезапно вышли на площадь Ленина с украинскими флагами», – рассказал Бриг.

Все эти программы финансировали американские проправительственные фонды, в том числе Агентство США по международному развитию – USAID, чья деятельность, например, на территории России была прекращена в 2012 году. Также, по словам собеседника, были зафиксированы случаи, когда люди из украинской администрации напрямую получали оттуда деньги. «Такие программы создаются для того, чтобы контролировать гражданское общество», – добавил Бриг.

Что касается новой программы Госдепа, то депутат предполагает повторение прежних правил. «Сначала будет ознакомление молодых людей с американской культурой и образом жизни. И если на начальном этапе заявлено 50 активистов, то впоследствии круг участников будет расширяться. Далее будут создаваться организации под разными личинами – от экологической повестки вплоть до борьбы с раком молочной железы», – уверен Бриг.

«Главное – ставить определенные задачи и выполнять их, а вся деятельность будет финансироваться из бюджета США. А поскольку на подконтрольной Киеву территории Донбасса очень много бывших активистов из таких организаций, думаю, среди них будет также очень много желающих вступить в эту программу», – подытожил парламентарий.

В четверг стало известно, что Госдепартамент США собирается запустить программу по расширению участия в общественной жизни проживающих на подконтрольной Киеву территории Донбасса молодых людей.

В частности, выпускникам программы English Access дадут возможность присоединиться к инициативе по обучению языку и «продвижению американской культуры» среди неблагополучной молодежи Донецкой и Луганской областей, сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Ради этого ведомство выделит грант в 100 тыс. долларов на 2021-2022 годы. Предполагается привлечь 50 человек. Мероприятия программы будут проходить в районах Донбасса, «пострадавших от продолжающегося военного конфликта», в том числе в городах Бахмут, Лисичанск, Мариуполь, Славянск и Северодонецк, уточнили в американском ведомстве.

По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, проект призван в очередной раз продемонстрировать украинцам «картинку счастливой американской жизни». Однако в нынешних условиях кризиса на востоке страны он явно неуместен, подчеркивает аналитик.

Ранее бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис заявил, что в случае вступления Украины в Североатлантический альянс между Россией и Соединенными Штатами может начаться вооруженное противостояние.

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