Зеленский возвысил караимов и крымчаков над русскими

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НОВОСТЬ ЧАСА

Задержаны подозреваемые в нападении на полицейских в Новосибирской области

4 июня, пятница  |  Последнее обновление — 20:10  |  vz.ru
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Закручивание инфляционной спирали в России стало главной темой на Петербургском международном экономическом форуме. Ожидания, что ее пик будет пройден еще в марте, не оправдались. И это несмотря на то, что ЦБ России уже начал активно повышать ключевую ставку. Почему инфляция в России не реагирует на действия регулятора и есть ли способ ее погасить в зародыше? Подробности...
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Кто и почему выбирает «Единую Россию»

Активнее всего в праймериз участвовали там, где в практику вошли онлайн-госуслуги er.ru
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Хрущев и Кеннеди плохо понимали друг друга REUTERS/Evelyn Lincoln
Ровно 60 лет назад Россия и США предприняли попытку разрядить свои отношения – состоялся «Венский саммит» Хрущева и Кеннеди. В итоге эта встреча на высшем уровне оказалась едва ли не самой провальной за всю историю советско-американских отношений. Почему лидеры двух стран не смогли друг друга понять и что последовало вслед за этим? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Зеленский возвысил караимов и крымчаков над русскими

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Жители Украины зададут вопрос – почему власти делят их на коренных и некоренных, наделяя первых особыми правами, и дискриминируя всех остальных граждан? Подробности...

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    Зеленский возвысил караимов и крымчаков над русскими

    Андрей Манчук
    политолог
    		4 июня 2021, 20:05

    Президент Зеленский предложил Верховной Раде скандальный законопроект о коренных народах Украины. Что сразу ставит вопрос – кто же будет считаться в стране победившего достоинства коренными, а не кто не подпадает под это определение? И не приведет ли это в итоге к появлению граждан второсортных национальностей?

    Согласно тексту будущего закона, коренным народом является «автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины».

    Эта затейливая формула прописана таким образом, чтобы в число коренных народов Украины не попали представители целого ряда национальностей, которые проживали на ее современной территории даже не веками, а тысячелетиями, и внесли огромный вклад в историю и культуру современного украинского государства.

    Среди них греки – несмотря на то, что эллинистическая колонизация северного Причерноморья и Приазовья началась еще до наступления нашей эры. Или евреи – несмотря на то, что название Киева впервые упомянуто в письме киевской еврейской общины, обнаруженном среди документов каирской генизы.

    К коренным народам не будут относиться венгры, которые обитают в Закарпатье тысячу лет, а также румыны – хотя романизированные пастухи-влахи ходили по Карпатам еще до того, как их заселили славянские племена. Коренными не будут считаться поляки, проживающие в Киевской Руси с Х века, и обжившиеся на ее землях при Ярославе, к ним не собираются причислять сформировавшуюся в XI веке общину армян или переселившихся в XVIII веке болгар, которые компактно заселяют в наши дни южную часть Одесской области Украины.

    Фото: Григорий Василенко/РИА Новости

    Кроме того, под определение коренного народа однозначно не попадают этнические русские, которым тоже отказано в этом специфическом статусе. Хотя по данным последней переписи населения Украины, к этой национальности относили себя свыше семнадцати процентов ее населения, что составляет 8 334 000 человек – не говоря уже про десятки миллионов русскоязычных.

    Причем националистические сторонники нового законопроекта особо подчеркивают этот момент, утверждая, что он дополнительно поможет украинцам в окончательном историческом и культурном размежевании с государством-агрессором. Хотя большинство «украинских русских» живут на этой земле многие поколения, и никогда не считали ее чужой.

    Кого же отнесут к числу новообразованных коренных народов? В законопроекте Зеленского особо прописано понятие коренных народов Крыма. Это крымские татары, караимы и крымчаки – но, как известно, два последних народа представляют собой уникальные и крайне немногочисленные тюркоязычные группы. И согласно все той же переписи на территории Украины проживало всего две тысячи караимов и около четырехсот крымчаков. Очевидно, что закон принимается не для них – и это не скрывает сам Владимир Зеленский. Во время недавнего выступления он прямо заявил о том, что статус «коренных» будет защищать интересы крымских татар, называя это выражением высшей исторической справедливости.

    И действительно – идея определить особые коренные нации, выделяя их среди других народов полиэтничной страны, направлена на то, чтобы обеспечить поддержку со стороны Меджлиса – политического клана, который претендует на полномочное представительство всего крымско-татарского народа. Представители этой структуры традиционно сотрудничали с украинскими националистами, а в последнее время ее лидеры входили в депутатскую фракцию «Европейской солидарности» бывшего президента Украины Петра Порошенко. Зеленский, который сделал после своего избрания резкий поворот вправо, и теперь конкурирует со своим предшественником за хорошо вытоптанную поляну патриотического электората, пытается переманить руководителей Меджлиса на свою сторону, чтобы задействовать их лоббистские возможности в международных структурах Запада. А статус коренного народа как раз и должен послужить основанием этой политической сделки.

    Однако этот шаг может принести «слуге националистов» немало потенциальных проблем. Лидеры Меджлиса ожидали от украинской власти совсем другого – они активно добиваются изменений в конституцию Украины, чтобы объявить полуостров национально-территориальной автономией крымско-татарского народа. Но ни Порошенко, ни Зеленский до сих пор так и не решились на этот шаг, обоснованно полагая, что он может усилить развитие центробежных тенденций и вызовет непонимание в среде большинства избирателей, включая самих этнических украинцев.

    Нет, жители страны вовсе не настроены против крымских татар. Тем более, что из них сделали разменную карту в игре равнодушных к судьбе этого народа политиков. Но предоставление исключительных прав для отдельно взятого народа, да еще во имя политтехнологических стратегий и сделок, наверняка покажется остальным украинским гражданам откровенной несправедливостью и нарушающим конституцию произволом. Тем более, что украинская власть преследует множество людей по высосанным из пальца обвинениям в сепаратизме. Даже если они не требуют для себя никакой автономии, а просто осмелились порассуждать на тему защиты русского языка или по поводу культурно-исторического наследия закарпатских венгров. 

    Зеленский решил снять это противоречие путем принятия закона о коренных народах. Его текст обещает предоставить «коренным» широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права. В частности, их представителям можно будет создавать свои образовательные учреждения и обучаться на родном языке, выпускать собственные средства массовой информации и получать финансирование своих представительских органов из государственного бюджета страны.

    Кроме того, законопроектом определяются гарантии относительно правовой защиты представителей коренного народа – «от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности, принудительную ассимиляцию или интеграцию в любой форме, а также защиту от расовой, этнической или религиозной ненависти».

    Но для Меджлиса это слишком мало, а для других народов Украины – слишком обидно. Жители страны зададут вопрос – почему власти делят их на коренных и некоренных, наделяя первых особо прописанными правами, и дискриминируя этим неравным отношением всех остальных граждан? Почему Зеленский отказывает в защите прав миллионам русскоязычных, несмотря на постоянное разжигание ненависти со стороны украинских националистов? Почему вытесняют «некоренной» русский язык, ограничивая его в образовании, общественной сфере и информационной среде? Почему одним позволено все, а другие не могут обеспечить себе необходимый минимум справедливости?

    Множество людей почувствуют себя гражданами второго сорта – и это вряд ли поднимет рейтинги украинского президента. Да что там рейтинги. Вообще-то говоря, это нацизм. Самый обыкновенный нацизм.

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