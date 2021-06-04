«Ангарский маньяк» к двум пожизненным срокам получил еще 10 лет за убийство

Суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам колонии бывшего милиционера, «ангарского маньяка» Михаила Попкова, который ранее получил два пожизненных срока за 81 убийство, а в 2020 году сознался еще в двух эпизодах, сообщила пресс-служба управления СК России по Иркутской области.

«4 июня приговором Ангарского городского суда Михаил Попков признан виновным. С учетом мнения государственного обвинения ему назначено наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы. С учетом ранее вынесенных приговоров Попкову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее следственными органами СК была доказана причастность Михаила Попкова к совершению 81 убийства и трех покушений на убийство женщин. Преступления мужчина совершал в период с 1992 по 2010 год на территории Иркутской области, за что дважды приговорен к пожизненному заключению.

Напомним, Попков был задержан в 2012 году. Его нашли по следам автомашины, обнаруженной в местах, где находили жертв. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что у подозреваемого «гомицидомания» – непреодолимое влечение к убийствам. В 2015 году его приговорили к пожизненному лишению свободы за 22 убийства и причинение тяжких телесных повреждений двум женщинам. После приговора он признался еще в 60 преступлениях.

В июле 2020 года Попкова этапировали в Иркутскую область в связи с новыми эпизодами преступлений.



