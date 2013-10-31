Ангарский маньяк получил новый пожизненный срок

Бывший милиционер Михаил Попков, известный как ангарский маньяк, приговорен судом в Иркутске ко второму пожизненному сроку за 59 убийств и одно покушение.

Попков будет отбывать срок в колонии особого режима, передает РИА «Новости».

В 2015 году его приговорили к пожизненному лишению свободы за 22 убийства и причинение тяжких телесных повреждений двум женщинам. После приговора он признался еще в 60 преступлениях.

Попков встречал женщин вечером или ночью на улице, предлагал подвезти или приглашал провести время вместе, после чего вез жертв в безлюдные места и убивал их.

Попков был задержан в 2012 году. Его нашли по следам автомашины, обнаруженной в местах, где находили жертв. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что у подозреваемого «гомицидомания» – непреодолимое влечение к убийствам.