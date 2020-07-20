«Ангарский маньяк» признался в новых преступлениях

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Россияне заработают на новых дорогах

Давать в долг государству может быть выгодноФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Госкомпания «Автодор» может взять у населения деньги в долг на строительство платной трассы из столицы в Казань. Для этого будут выпущены народные облигации. Смогут ли россияне не только получить новую скоростную трассу, но и заработать на ее финансировании? Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Кого в русской истории могут признать «абьюзерами» и «харассерами»

История России богата на примеры физического, сексуального и психологического насилия над женщинами со стороны исторических деятелейФото: Федор Солнцев,Vladimir Boiko/Global Look Press
Вслед за сносом «памятников расистам» может начаться кампания по уничтожению «памятников насильникам» – по крайней мере, к этому призывают активистки так называемой третьей волны феминизма. Эта «волна» пока еще не накрыла Россию в полной мере, однако уже сейчас можно предположить, какие деятели нашего прошлого будут осуждены «новой моралью» как «абьюзеры» и «харассеры». Подробности...
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Ленин в Германии вызвал в Польше панику

Западногерманские поклонники Ленина добились установки памятника Ильичу через судФото: Caroline Seidel/dpa/picture-alliance/ТАСС
Польский представитель в Европарламенте высказала серьезные претензии к Германии. Причиной стала установка в одном из немецких городков памятника Ленину. Берлину досталось за популяризацию коммунизма и «тоталитарные традиции», а от ЕС польский политик потребовала введения запрета советской символики. Но главное в этой истории – хамский тон, который Варшава в очередной раз позволила себе по отношению к Берлину. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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«Пора валить» как символ веры

Максим Соколов, публицист
Примечательна крайняя трусость прогрессивного агитпропа, который прячет голову в песок, чуть только события идут не по шерсти. Между тем, увидеть «блок» – дело совершенно не хитрое, и страусы от социологии зря так уж саморазоблачаются. Подробности...

России необходимо министерство пропаганды

Сергей Мардан, публицист
Отказавшись в 1991 году от идеологии, Россия просто разоружилась перед своими внешними и внутренними врагами. Так же, как за последние 20 лет Россия восстановила свою армию, стране необходимо восстановить и свою обороноспособность в области идей. Подробности...
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Нелепо выращивать помидоры на даче

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Когда ваш урожай созреет, в магазинах и на рынках то же самое, что вы вырастили с треском спины и дрожью в коленках, будет стоить сущие гроши. И цены вырастут ровно тогда, когда ваши запасы закончатся. Подробности...
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              «Ангарский маньяк» признался в новых преступлениях

              20 июля 2020, 08:19

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              Осужденный Михаил Попков, ставший известным как «ангарский маньяк», этапирован в Иркутскую область в связи с новыми эпизодами преступлений.

              «Следственным управлением СК по Иркутской области предъявлено обвинение 56-летнему Михаилу Попкову в совершении в июле 1995 года в городе Ангарске убийства женщины, которая до настоящего времени числилась без вести пропавшей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

              Ранее следственными органами СК была доказана причастность Михаила Попкова к совершению 81 убийства и трех покушений на убийство женщин. Преступления мужчина совершал в период с 1992 по 2010 год на территории Иркутской области, за что дважды приговорен к пожизненному заключению.

              «Михаил Попков, отбывающий наказание в особорежимной исправительной колонии для пожизненно осужденных, написал явки с повинной в совершении преступлений в городе Ангарске, в связи с чем этапирован в СИЗО-1 города Иркутска», – сообщили в СК.

              «На допросе следователям осужденный дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 год в Ангарске. Ранее об этих преступлениях Михаил Попков следствию не сообщал. По одному из эпизодов мужчине предъявлено обвинение, по второму эпизоду следователями СК совместно с сотрудниками ГУ МВД по Иркутской области проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательств, после чего будет предъявлено обвинение», – отметили в ведомстве.

              Напомним, Попков был задержан в 2012 году. Его нашли по следам автомашины, обнаруженной в местах, где находили жертв. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что у подозреваемого «гомицидомания» – непреодолимое влечение к убийствам. В 2015 году его приговорили к пожизненному лишению свободы за 22 убийства и причинение тяжких телесных повреждений двум женщинам. После приговора он признался еще в 60 преступлениях.


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