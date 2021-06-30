За сутки в России выявили 21 тыс. случаев коронавируса

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Началась прямая линия с Владимиром Путиным

30 июня, среда  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
Разделы

Любители жить в долг порождают новый мировой кризис

Новый экономический кризис ожидается через несколько лет Edwin Molenaar/YAY/ТАСС
В попытке справиться с пандемией и запустить экономический рост ведущие страны назанимали рекордные суммы. В итоге мир столкнулся с самым высоким уровнем глобального долга со времен Второй мировой войны. Выйти из этой ямы будет весьма непросто: история показывает, что подобные проблемы разрешаются лишь новым экономическим кризисом. И на этот раз тоже вряд ли будет исключение. Подробности...
Перейти в раздел…

Как в средневековой Руси зародилась демократия

Во времена Киевской Руси ключевые решения принимало состоявшее из старейшин вече Виктор Васнецов
В массовом сознании укоренился миф, что Россия более приспособлена к единоличной централизованной власти. Но история страны еще со средневековья знает множество примеров проявления гражданского общества. В чем отношение россиян к современным партиям и депутатам похоже на отношение наших предков к своим представителям на вече, соборах или в советах?  Подробности...
Перейти в раздел…

Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

Биография Игоря Сикорского хорошо изучена – уроженец Киева, ученый, изобретатель, философ, богослов Общественное достояние
Ровно 90 лет назад Игорь Сикорский получил патент на создание вертолета собственной конструкции. К сожалению, это произошло в США, но мысль о постройке геликоптера, способного поднимать в воздух груз и пассажиров, зародилась у него еще тогда, когда он жил в Российской империи. Вынужденная эмиграция авиаконструктора оказалась подарком для Пентагона. Подробности...
Перейти в раздел…

Война в Донбассе приносит Украине миллиарды долларов

Гражданская война на Украине помогла Киеву существенно сэкономить Валентин Спринчак/ТАСС
Только на невыплате пенсий собственным гражданам, живущим в Донбассе, Киев уже сэкономил миллиарды долларов. Это далеко не единственный способ, с помощью которого украинские власти наживаются на идущей в стране гражданской войне – и при этом еще требуют компенсаций от России. Подробности...
Перейти в раздел…

Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем нацисты устроили Ночь длинных ножей

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
К лету 1934-го было не совсем понятно, кто в итоге победит – у Рёма было два миллиона радикально настроенных сторонников. В Гитлере они видели предателя. Ситуация могла кроваво разрешиться в любую минуту. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Россия – ЕС: «Перезагрузка» отменяется

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Для начала надо, чтобы европейцы оставили свой менторский тон. И крайне желательно, чтобы они определились, считают ли они Россию иной цивилизацией, или же частью Европы. Тогда потенциальный диалог стал бы более предметным. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Мир после иллюзий рождается в России

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Каждый, кто говорит о примирении или «разрядке» с США и Европой, вольно или невольно ссылается на безнадежно устаревшее представление о Западе как о христианской цивилизации, мире свободы и личных прав, наконец, как о комфортном месте для жизни. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Перейти в раздел…

Прямая линия с Владимиром Путиным

Нефть по 100 долларов вредна для России

США против православия

Перейти в раздел…

Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
Подробности...

В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
Подробности...

Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы радуетесь успехам сборной Украины на чемпионате Европы по футболу?
  • Да

  • Нет
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
  • Вспышка заболеваемости

  • Невозможность посещать кафе и рестораны

  • Невозможность поехать на российские курорты

  • Требование работодателя привиться
Как вы отнесетесь к появлению представителя ЛГБТ в сборной России по футболу?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Будет зависеть от его результатов
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Началась прямая линия с Владимиром Путиным
    Большинство привитых россиян согласились пройти ревакцинацию РФПИ ответил на претензии Гватемалы по «Спутнику V» Чехия запретила поездки в Россию В Польше предложили выплатить Киеву компенсацию за «Северный поток – 2»
    ВОЗ отреагировала на введение в Москве QR-кодов для ресторанов Украине предсказали распад на четыре части Эксперт объяснил намерение Турции тренировать украинских военных В Канаде зафиксирован температурный рекорд в 49,5 градуса
    Малькевич назвал удаление аккаунта Facebook местью Байден предложил кандидата на пост посла США в Германии Болельщику с российским флагом порвали футболку на игре Украина – Швеция Актриса из «Вечеров на хуторе...» пожаловалась на «ад» в украинских поездах

    пустые обвинения


    Полиция Чехии не смогла собрать достаточно доказательств о взрывах во Врбетице

    конфликт на лазурном берегу


    Эксперт объяснил, почему волонтеры Навального грозят чеченцам депортацией из Ниццы

    Ранее судимый


    Кирилл Кокорин задержан за драку в московском кафе

    Видео

    религия и политика


    Как США вредят православию

    неожиданный ход


    Украину и Белоруссию заставят драться за российский газ

    ценовые рекорды


    Жара выявила новую уязвимость Европы

    лидеры криптоколонии


    Список самых влиятельных женщин стал позором Украины

    цены на нефть


    Почему Россия отказывается от ста долларов за баррель

    внешняя политика


    Тимофей Бордачёв: США пытаются втянуть Россию в «большую игру» в Азии

    ожидаемое банкротство


    Елена Герасимова: Украинцам затягивают на шее долговую петлю

    уничтожение оппозиции


    Михаил Погребинский: Киев хочет создать карманную пророссийскую оппозицию

    на ваш взгляд


    Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID? Вспышка заболеваемости

    За сутки в России выявили 21 тыс. случаев коронавируса

       30 июня 2021, 11:37
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявили 21 042 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 042 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 14% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5823, Московской области – 2583, Санкт-Петербурге – 1503.

    Всего в стране выявлено 5 514 599 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 000 393 человек, из них 16 356 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 669 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 135 214 человек.

    Накануне, 29 июня, в России было выявлено 20 616 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 426.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Создатели «Спутник V» объяснили разницу между эффективностью вакцины и активностью антител
       29 июня 2021, 20:00
    Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Показатели эффективности противокоронавирусных вакцин и показатели активности антител – не одно и то же, пояснили разработчики «Спутник V».

    Ранее заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что есть незначительное снижение активности сывороток привитых «Спутником V» – примерно 2,6 раза, при этом эффективность препарата против индийского штамма составляет около 90%.

    «Активность сыворотки или нейтрализующих антител к спайк-белку коронавируса и эффективность вакцины являются отдельными показателями. В случае вакцины «Спутник V» при снижении активности нейтрализующих антител в 2,6 раза эффективность вакцины снижается незначительно и остается на уровне 90%, что в свою очередь выше, чем у других существующих вакцин против коронавируса», – пояснили разработчики РИА «Новости».

    Они добавили, что подобный уровень обеспечивает защиту от индийского штамма «дельта», это характерно и для других вакцин, в том числе для Pfizer. У этого препарата при снижении активности нейтрализующих антител в 5,8 раза эффективность сохраняется на уровне около 90%.

    Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 90% новых случаев инфицирования коронавирусом в России приходятся на индийский штамм.

    Коментарии (22)
    Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс»
       29 июня 2021, 16:38
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Главный государственный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что в России выявили случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс».

    «По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась, это в самом деле вариант «дельта плюс». Женщина <…> перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно», – передает ее слова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Образец штамма коронавируса «дельта плюс» выявили в России в апреле, данных о том, что это было заражение, нет, также ученые не выявили дальнейшего распространения штамма.

    Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпуре. Как отметила Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».

    Коментарии (38)
    Стало известно о возможной отмене половины рейсов на курорты Краснодарского края
       29 июня 2021, 20:37
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Авиакомпании России могут отменить минимум половину рейсов в Краснодарский край из-за невозможности соблюдения требований об обязательном ПЦР-тестировании или наличии сертификата о вакцинации от коронавируса для экипажей, сообщил источник, близкий к группе «Аэрофлот».

    «В ближайшее время минимум половина рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут быть отменены у всех российских авиакомпаний. Мы получили письмо от отелей Краснодарского края, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о вакцинации (или свежих результатов ПЦР-теста). Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в «эстафетах» и выполняют курортную программу полетов. Но авиакомпании просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами», – приводит его слова ТАСС.

    Источник, приближенный к авиакомпании «Победа», сообщил, что компания может сократить полетную программу в регион на 40–50%.

    «У нас ежедневно 50 человек размещается на предполетный отдых в Сочи. Сейчас мы думаем о сокращении на 40–50% программы регионального разлета», – отметил он.

    Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.

    Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян. 

    Коментарии (40)
    Правнук Сталина назвал вакцинированных «не людьми»

    30 июня 2021, 00:43

    Текст: Антон Антонов

    Яков Джугашвили – внук старшего сына Иосифа Сталина – рассказал, почему не считает людьми «организмы с надписью «вакцинирован» в соцсетях.

    «Запросы от организмов с надписью «вакцинирован» или какой-то другой ковидфашистской символикой удаляю не глядя», – заявил он в Facebook.

    Объясняя, почему называет их «организмами», а не «людьми», Джугашвили заявил: «Люди уже поняли, что в марте 2020 года начался геноцид населения планеты под видом борьбы с сезонным ОРВИ возбудитель которого до сих пор не обнаружен».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (38)
    ВОЗ отреагировала на введение в Москве QR-кодов для ресторанов
       30 июня 2021, 09:09
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, комментируя введение в Москве обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявила, что одна мера не решает ситуацию, необходимо действовать комплексно.

    «Позвольте повторить то, что генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос и региональный директор Европейского бюро ВОЗ доктор Клюге говорили много раз: одна мера не решает ситуацию, необходим комплекс мер, которые необходимо предпринять в совокупности, чтобы сгладить кривую или остановить пандемию», – передает РИА «Новости» слова Вуйнович.

    По ее словам, текущая ситуация в мире и в России делает еще более настоятельной необходимость использования всех имеющихся в распоряжении инструментов для предотвращения передачи инфекции: индивидуализированное и последовательное использование мер общественного здравоохранения и социальных мер в сочетании с доступной вакцинацией.

    Ранее власти Москвы допустили введение QR-кодов в других отраслях.

    Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. 

    При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (15)
    Чехия запретила поездки в Россию
       30 июня 2021, 01:55
    Фото: Martin Sterba/CTK/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В связи с ситуацией с коронавирусом минздрав Чехии запретил поездки в ряд стран, включая Россию, сообщило министерство.

    Ведомство с 1 по 31 июля запретило «гражданам Чехии и постоянно проживающим в республике иностранцам посещение стран с экстремальным риском заболевания COVID-19». При этом запрет не касается «граждан данных стран» и не распространяется на «поездки, которые не могут быть отложены и должны быть предварительно объявлены в МИД Чехии». Запрещены поездки в Россию, Индию, Бразилию, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и ряд других государств, передает РИА «Новости».

    Напомним, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьера России Михаила Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий в регионах, где их не позволяет проводить эпидемическая ситуация. Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (6)
    Гватемала попросила вернуть деньги за «Спутник V»

    30 июня 2021, 09:43

    Текст: Алина Назарова

    Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что из-за задержек в поставках добивается от России возврата средств, выплаченных для приобретения вакцины «Спутник V».

    «Мы просим ... возврата средств. Если в какой-то момент у них будет возможность продать ее, мы оплатим по факту поставки», – заявила Флорес, запись беседы опубликовала в Twitter журналист Андреа Домингес.

    Как пишет РБК, Гватемала заплатила аванс в 614,5 млн гватемальских кетцалей (около 6 млрд рублей) за 16 млн доз вакцины, однако в страну поступило всего 150 тыс. доз препарата.

    Министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло, который также принимал участие во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по «Спутнику V» с тем, чтобы включить в него однокомпонентный «Спутник Лайт», передает РИА «Новости».

    Применение вакцины «Спутник V» в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае 2021 года. В настоящий момент власти также используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.

    Коментарии (27)
    РФПИ ответил на претензии Гватемалы по «Спутнику V»
       30 июня 2021, 10:55
    Фото: RAYNER PEÑA R/EPA/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Два самолета с российской вакциной «Спутник V» на этой и следующей неделе прибудут в Гватемалу в рамках исполнения контрактных обязательств, заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

    «Один самолет с вакциной «Спутник V» должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Еще один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств», – цитирует РИА «Новости» представитель РФПИ.

    Ранее министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что из-за задержек в поставках добивается от России возврата средств, выплаченных для приобретения вакцины «Спутник V».

    Применение вакцины «Спутник V» в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае 2021 года. В настоящий момент власти также используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.

    Коментарии (11)
    Попова попросила Мишустина поддержать проект о запрете на массовые мероприятия

    29 июня 2021, 17:16

    Текст: Алексей Дегтярев

    Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьера Михаила Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий в регионах, где их не позволяет проводить эпидемическая ситуация.

    «Михаил Владимирович, я хотела бы попросить вас поддержать наше предложение. <...> Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии методических рекомендаций», – сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

    Глава ведомства пояснила, что Роспотребнадзор уже подготовил проект постановления, в котором указаны требования по соблюдению таких правил. «Прошу вашего поручения для того, чтобы этот документ стал реально действенным <...>», – сказала она Мишустину.

    «Анна Юрьевна, да, и я хотел бы попросить вас также соответствующее поручение дать главным санитарным врачам по субъектам РФ, чтобы они занимали активную позицию», – ответил премьер.

    В ходе заседания Попова напомнила, что в 68 субъектах сохраняется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. «За последние две недели этот запрет вернули еще 12 субъектов Российской Федерации», – пояснила она.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пока не знают о планах введения новых ограничений по коронавирусу на федеральном уровне.

    До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что действующие в России ограничительные меры по коронавирусу очень мягкие.

    Коментарии (27)
    Минздрав подготовил рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19

    29 июня 2021, 18:20

    Текст: Евгения Шестак

    Министерство здравоохранения России подготовило методические рекомендации по вакцинации переболевших коронавирусом или ранее привитых от коронавируса россиян, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

    «Мы подготовили методические рекомендации по вакцинации населения – тех [граждан], которые перенесли коронавирусную инфекцию или ранее вакцинированы», – цитирует ТАСС Мурашко.

    В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что устойчивый иммунный ответ у переболевших COVID-19 сохраняется полгода с постепенным угасанием до 9-12 месяцев, передает РИА «Новости»

    «Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый, гуморальный и клеточный иммунные ответы у лиц, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, сохраняется в среднем в течение шести месяцев после перенесенной инфекции с постепенным угасанием до 9-12 месяцев», – сказала она. 

    По ее словам, вакцинацию от коронавируса надо проводить через шесть месяцев после болезни, в том числе у ранее вакцинированных, или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации. 

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в течение месяца-полутора будут привиты около 1,5-2 млн человек.

    Напомним, тем временем в России вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 23 млн человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации россиян от коронавируса нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей. 

    Коментарии (25)
    Доля индийского штамма коронавируса в России составила 90% новых случаев

    29 июня 2021, 14:02

    Текст: Евгения Шестак

    Порядка 90% новых случаев заражения коронавирусом в России приходятся на индийский штамм, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    Он отметил, что делать прививки от коронавируса нужно и тем, кто переболел, чтобы высокая концентрация антител при встрече с вирусом нейтрализовала его. «В этом особенность индийского штамма, который, как сейчас известно, в России составляет порядка 90% от всех циркулирующих штаммов», – цитирует ТАСС Гинцбурга. 

    По его словам, вакцинироваться от коронавируса необходимо каждые полгода. Глава Центра им. Гамалеи предупредил, что COVID-19 даже в легкой форме опасен последствиями для организма. 

    «Это заболевание очень коварное, и просто переболеть в легкой форме – это не значит защититься от этого заболевания. Так как оно дает очень тяжелое осложнение, с одной стороны, с другой стороны, в большом проценте случаев заканчивается очень тяжелыми формами заболевания», – сказал он.

    Также Гинцбург заявил, что переболеть коронавирусом в легкой форме – не значит защититься. «Сейчас мы знаем, что наша страна обладает эффективной вакциной против COVID-19, это вакцина «Спутник V», которую надо максимально быстро и широко использовать, чтобы прекратить пандемию, во всяком случае, на территории РФ», – приводит его слова РИА «Новости».

    Вместе с тем Гинцбург уточнил, что летальность от коронавируса выросла с 1-2% до 5-10%. По его словам, россиянам необходимо вакцинироваться, чтобы погасить эпидемический процесс и выработать коллективный иммунитет. 

    Ранее ВОЗ внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать, и глава ВОЗ призвал мир готовиться к новым эпидемиям.

    Коментарии (16)
    В Москве людей с противопоказаниями к прививке от COVID попросили ограничить контакты

    29 июня 2021, 15:54

    Текст: Елена Мирошниченко

    Москвичам, имеющим противопоказания к прививке от коронавируса, рекомендуется максимально избегать скоплений людей, заявил в эфире «Первого канала» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

    «Имеющим медотвод лучше себя поберечь, максимально избегать большого скопления людей и постоянно носить маску, дезинфицировать руки и постараться оградить себя от большого количества контактов», – приводит его слова ТАСС.

    Он уточнил, что если москвичи с противопоказаниями к прививке хотят посетить какое-либо мероприятие, им необходимо сдать ПЦР-тест.

    Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. 

    При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.

    Коментарии (12)
    В Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации
       29 июня 2021, 13:12
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Кремль обеспокоен ситуацией с торговлей поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса и соответствующими QR-кодами, необходимо принять меры по борьбе с такими преступлениями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Конечно, беспокоит (эта ситуация)», – сказал представитель Кремля, выразив сожаление, что «эта ниша заполняется жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей».

    «Безусловно, нужны меры борьбы с этими жуликами», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.

    Он также заявил, что достичь в России уровня вакцинации от коронавируса в 60% к осени не удастся. «Очевидно, что 60% привить (к осени) не удастся, мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы», – сказал представитель Кремля.

    Песков подчеркнул, что сроки достижения популяционного иммунитета «будут сдвигаться вправо».

    Ранее сообщалось, что за использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы.

    Тем временем в России вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 23 млн человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации россиян от коронавируса нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей. 

    Коментарии (32)
    Роспотребнадзор назвал действия после вакцинации от COVID-19

    30 июня 2021, 08:17

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Роспотребнадзор дал рекомендации, что делать после вакцинации от коронавируса.

    «У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром – повысится температура и другое. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть – это нормально. Допускается симптоматическая терапия – можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», – передает РИА «Новости» текст рекомендаций.

    В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и посещение сауны, при этом принимать душ можно. Также следует ограничить употребление алкоголя.

    «Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены», – рекомендовали в Роспотребнадзоре.

    Как подчеркнули в надзорном ведомстве, вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не угрожает здоровью нерожавших женщин и их будущего потомства. Поэтому если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками женщина забеременела, переживать не стоит.

    Ранее Минздрав подготовил рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19.

    Коментарии (1)
    Большинство привитых россиян согласились пройти ревакцинацию

    30 июня 2021, 10:00

    Текст: Алина Назарова

    Большинство россиян, сделавших прививку от коронавируса, готовы последовать рекомендациям медиков и пройти ревакцинацию спустя полгода, следует из данных опроса, проведенного порталом Superjob.

    Как следует из результатов социологического исследования, сделать повторную прививку готовы 78% опрошенных, а однозначно пойдут на ревакцинацию 43%. Отрицательно отнеслись к идее повторной прививки 22% респондентов, причем лишь 6% заявили, что однозначно против этого, передает РБК.

    Всего в исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов, которые сделали прививку от коронавируса в 371 населенном пункте во всех федеральных округах.

    Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что повторную прививку от коронавируса в период подъема заболеваемости необходимо делать раз в полгода, при более спокойной ситуации – раз в год.

    Коментарии (29)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •