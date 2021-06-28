Работавшая в Ухане вирусолог не исключила лабораторное происхождение COVID-19 Власти Москвы пояснили, где можно проверить QR-коды для посещения ресторанов 28 июня 2021, 09:26 Текст: Алина Назарова

Проверить QR-коды при посещении кафе и массовых мероприятий в Москве можно будет с помощью приложений департамента транспорта столицы. С 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек в Москве смогут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода, передает РИА «Новости». «Приложения «Московский транспорт», «Помощник Москвы» и «Метро Москвы» помогут проверить QR-коды при посещении кафе, ресторанов и массовых мероприятий», – говорится в сообщении в Telegram ведомства. Для проверки кода в приложении «Московский транспорт» нужно в меню выбрать функцию «Проверка цифрового сертификата (QR-кода)» и отсканировать камерой код. Авторизовываться для этого необязательно. Для проверки кода в приложении «Помощник Москвы» необходимо авторизоваться, перейти в раздел «Нарушения», нажать на красный значок с изображением фотоаппарата. Во вкладке «Фиксация» выбрать «Проверка цифрового сертификата (QR-кода)» и отсканировать код. «В ближайшее время функция будет доступна в приложении «Метро Москвы», – отмечается в сообщении. QR-код можно получить в электронной медицинской карте москвича в разделе «Цифровой сертификат», в мобильном приложении «ЕМИАС.инфо», в поликлинике, на портале gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги СТОП коронавирус» или можно воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru. Тем временем мэр столицы Сергей Собянин сообщил о достаточном количестве вакцин в Москве. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Меркель собралась закрыть британцам въезд в ЕС 28 июня 2021, 06:58

Фото: Thierry Roge/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник намерена обсудить с европейскими коллегами возможность введения запрета на въезд в страны Евросоюза для граждан Великобритании из-за распространения индийского штамма коронавируса «Дельта», сообщила The Times. По имеющимся у издания сведениям, Меркель хочет предложить объявить Великобританию страной, «вызывающей озабоченность», и запретить британцам приезжать в страны ЕС. Уточняется, что этот запрет может коснуться как непривитых, так и вакцинированных граждан Великобритании, передает ТАСС. При этом, по словам источника издания в правительстве Соединенного Королевства, ряд стран, в том числе Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия, намерены выступить против такого предложения со стороны ФРГ. Напомним, в апреле в Британии обнаружили новый опасный штамм коронавируса. В центре «Фобос» рассказали, когда спадет жара в Москве 27 июня 2021, 09:51

Фото: Alexander Zemlianichenko/АР/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Жара в Москве спадет ко вторнику, на следующей неделе температура установится в пределах плюс 23-25 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. «В Москве постепенно начнет становиться все прохладнее и прохладнее, это понижение температуры будет сопровождаться грозами», – цитирует РИА «Новости» Синенкова. По его словам, в понедельник еще продержаться высокие температуры – до плюс 33 градусов. «Во вторник уже максимальная температура плюс 25, а в четверг, пятницу и субботу в пределах плюс 23-25 градусов», – сказал Синенков. Также он отметил, что в понедельник и вторник ожидаются кратковременные дожди с грозами, а в среду, четверг и пятницу будет без существенных осадков. В субботу снова ожидаются кратковременные дожди и грозы. В субботу в Москве была зафиксирована рекордная для 26 июня жара, таким образом, за неделю побит четвертый температурный рекорд. В Иордании мужчина умер через 10 минут после прививки AstraZeneca 27 июня 2021, 14:46 Текст: Елена Мирошниченко

В Иордании сразу после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca умер пожилой мужчина, сообщает иорданское государственное агентство Petra. Как сообщает агентство, через 10 минут после прививки второй дозой вакцины 66-летний мужчина потерял сознание, врачи не смогли его спасти. Отмечается, что первая прививка ему была сделана 4 апреля, сообщение агентства приводит РИА «Новости». Министр здравоохранения Иордании Фирас аль-Хавари заявил, что мужчина страдал от хронических заболеваний, но после первой прививки у него не было зафиксировано осложнений, причина смерти устанавливается. Ранее сообщалось, что испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес скончался от тромбоза после прививки AstraZeneca. В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. В России выявили 20,5 тыс. случаев коронавируса за сутки 27 июня 2021, 11:33

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

За минувшие сутки в России выявлено 20 538 случаев коронавируса, всего в стране зафиксировано 5,4 млн случаев COVID-19, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией. Выписано по выздоровлению 12 728 человек, скончались – 599 пациентов с коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф. В Москве зафиксировано 6723 случая коронавируса, в Московской области – 2608, в Санкт-Петербурге – 1298. Накануне в России было выявлено 21 665 новых случаев коронавируса, таким образом, число новых случаев инфекции за сутки снизилось на 1127. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Машина сбила насмерть ребенка на самокате в Москве 27 июня 2021, 15:03 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве водитель сбил насмерть ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. «27 июня на Керамическом проезде водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего мальчика, в результате чего ребенок погиб», – пояснили в ведомстве РИА «Новости». Прокуратура Москвы уточнила, что происшествие случилось около 11 часов, водитель ВАЗ 21154 не уступил дорогу и сбил девятилетнего ребенка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу на самокате. «Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, незамедлительно возбужденного органами полиции по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – указали в надзорном ведомстве. Ранее в городе Можайск Московской области сотрудник полиции сбил восьмилетнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Путин поручил кабмину доложить об обеспечении вакцинацией иностранцев в России 27 июня 2021, 13:15

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 30 июня доложить о мерах по обеспечению вакцинацией на возмездной основе иностранцев, находящихся на территории России. «Правительству Российской Федерации: обеспечить для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможность вакцинации на возмездной основе иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, предусмотрев при этом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований», – говорится в тексте поручений по итогу ПМЭФ, опубликованном на сайте Кремля. Ранее сообщалось, что российское правительство прорабатывает поручение президента Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России. Гинцбург назвал необходимый срок для изменения вакцины при мутации COVID 27 июня 2021, 15:26 Текст: Елена Мирошниченко

На создание новой вакцины от коронавируса, если существующие препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых штаммов вируса, понадобится неделя, рассказал в интервью телеканалу «Россия-1» директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Если появится штамм новый с резко измененной последовательностью в тех областях S-белка, который связывается с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты», – приводит его слова РИА «Новости», он также отметил, что после регистрации векторной технологии необходимые препараты будете создаваться в течение недели. Гинцбург напомнил, что имеющиеся российские вакцины эффективны против индийского штамма коронавируса. Ранее гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что в России обнаружили более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавируса. Он подчеркнул, что вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против всех опасных штаммов. Футболист умер на матче ЛФЛ в Москве 27 июня 2021, 14:14 Текст: Алексей Дегтярев

На матче Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) в Москве умер игрок, информацию об этом подтвердил президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов. «Мы пока сами выясняем подробности. Это произошло вчера вечером. Произошло примерно то же самое, что было и с [датским футболистом Кристианом] Эриксеном. Причем человек потерял сознание в самом начале игры, то есть не было ни стыков, ни усталости как таковой. Плюс игра была вечерняя, то есть было уже прохладно, не было жары», – пояснил Смирнов Sport24. Он отметил, что точная причина смерти пока неизвестна, также до сих пор не установлена личность спортсмена, так как его не было в заявке. «То есть это был подставной игрок, если можно так сказать. Это редчайший случай в нашей лиге. Сейчас мы выясняем, кто это. Вроде бы его друг пригласил сыграть», – указал президент лиги. Пострадавшему оказали первую помощь на поле, пока ехал реанимобиль. Врач экстренного вызова консультировал медиков на поле по телефону. Напомним, в на ЧЕ-2020 в концовке первого тайма встречи группового этапа чемпионата Европы с командой Финляндии Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Его выписали из больницы 18 июня. Очередной температурный рекорд побит в Москве 27 июня 2021, 12:19 Текст: Елена Мирошниченко

Рекорд тепла 27 июня в Москве побит, температура воздуха превысила значение 32 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Рекорд уже пал. Обычно в 14-16 часов фиксируются рекорды, а сегодня в 11 часов уже было 32,2 градуса. Температура еще будет расти», – приводит его слова РИА «Новости». По его словам, предыдущий рекорд в 32 градуса был установлен в 2013 году. Ранее сообщалось, что жара в Москве спадет ко вторнику, на следующей неделе температура установится в пределах плюс 23-25 градусов. Накануне в Москве был установлен четвертый температурный рекорд. Из-за коммунальной аварии в Москве образовалась пробка 27 июня 2021, 19:41 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве из-за коммунальной аварии на водопроводе полностью перекрыли движение по улице Нижние Мневники в сторону Рублевского шоссе, образовалась пробка. Инспекторы ДПС из-за подтопления дороги разворачивают машины в обратном направлении от места аварии, передает РИА «Новости». Другой пост из двух экипажей ДПС поставили в 500 метрах от аварии, там также разворачивают поток автомобилей. На месте работают аварийные службы. В начале июня на Кутузовском проспекте столкнулись семь машин, после аварии образовалась пробка. СК начал проверку по факту вспышки COVID в детском лагере в Туве 27 июня 2021, 10:26 Текст: Елена Мирошниченко

Следственный комитет приступил к проверке по факту вспышки COVID-19 в детском лагере в Туве, где заболели 66 детей, сообщается на сайте ведомства по региону. «По данному факту следственными органами СК Росии по Республике Тыва организовано проведение процессуальной проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», – говорится в сообщении на сайте СК. Следствие установило, что всего в лагере находились 174 ребенка и 33 работника, активное заболевание было выявлено у 66 детей и восьми сотрудников. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление соблюдения работниками лагеря антиковидных мер, требований Роспотребнадзора по недопущению распространения COVID-19, а также на предмет фальсификации справок об отсутствии заболевания. Следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению и распространению заболевания в детском лагере. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее сообщалось, что в детском лагере «Байлак» в Туве зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, заболевание выявили как у сотрудников учреждения, так и у детей. В Москве женщина получила травмы из-за упавшего дерева 27 июня 2021, 10:56 Текст: Елена Мирошниченко

СК приступил к доследственной проверке по факту травмирования женщины в результате падения дерева из-за шквалистого ветра в Москве, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. «Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – приводит ее слова ТАСС. Уточняется, что инцидент произошел на территории Измайловского парка вечером 26 июня. В результате шквалистого ветра дерево упало на женщину 1980 года рождения, ее госпитализировали. Ранее сообщалось, что ветер повалил в Москве 59 деревьев, 26 автомобилей получили повреждения, пострадали три человека. Москвичей предупредили о ливне, граде и шквалистом ветре до конца воскресенья 27 июня 2021, 17:38 Текст: Елена Мирошниченко

Московский главк МЧС предупредил москвичей о ливне, шквалистом ветре до 23 метров в секунду и крупном граде до конца суток. «По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайший час с сохранением до конца суток 27 июня местами по территории города Москвы ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, шквалистое усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду», – приводит сообщение МЧС РИА «Новости». Ранее синоптики пообещали москвичам в воскресенье переменную облачность и жаркую погоду, местами кратковременный дождь. В Республике Алтай ввели обязательную вакцинацию от COVID для отдельных категорий 27 июня 2021, 12:52 Текст: Елена Мирошниченко

В Республике Алтай для силовиков, работников сферы образования, здравоохранения, торговли и сферы услуг, а также других отраслей группы риска введена обязательная вакцинация от коронавируса, сообщает территориальное управление Роспотребнадзора. «Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: ...», – цитирует распоряжение главного санврача республики РИА «Новости». Обязательная вакцинация введена для работающих в сфере торговли, общественного питания, туристических и медицинских услуг, салонах красоты, сфере транспорта и других сферах, связанных с непосредственной работой с людьми. Также вакцинироваться должны сотрудники правоохранительных органов и госслужащие. Уточняется, что эпидемическая ситуация по коронавирусу на территории региона расценивается как неблагополучная. За неделю заболеваемость выросла в 4,5 раза. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с понедельника еще в восьми регионах России для некоторых групп населения будет введена обязательная вакцинация. Напомним, на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте. При этом положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации. Госслужащих Хакасии обязали вакцинироваться 27 июня 2021, 22:23 Текст: Антон Никитин

Главный государственный санитарный врач Хакасии Татьяна Романова из-за неблагополучной ситуации с распространением коронавируса ввела в республике обязательную вакцинацию для отдельных категорий работающих граждан, следует их постановления на сайте регионального управления Роспотребнадзора. «Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям против коронавирусной инфекции категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации. <…> В срок до 01.07.2021 представить в территориальные медицинские организации списки сотрудников для организации иммунизации по эпидемическим показаниям», – говорится в тексте постановления, опубликованного на официальном сайте республиканского управления Роспотребнадзора. На ваш взгляд Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID? Вспышка заболеваемости

Невозможность посещать кафе и рестораны

Невозможность поехать на российские курорты

Требование работодателя привиться

Обязательной вакцинации подлежат государственные и муниципальные служащие, работники предприятий торговли и сферы услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ, соцзащиты, транспорта, а также сотрудники многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров и кинотеатров, досуговых учреждений. Первый компонент вакцины необходимо поставить до 31 июля, второй – до 31 августа. Таким образом, в регионе должны привиться не менее 60% взрослого населения. Всего в Хакасии выявлено свыше 24,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели свыше 23 тыс. человек, 581 умер, остальные находятся под наблюдением медиков. В среду вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости COVID-19 в ряде регионов России, в том числе в Хакасии. На июнь постановления о частичной обязательной вакцинации приняли более чем в десяти регионах, постановление не распространяется на имеющих противопоказания. С понедельника обязательная вакцинация для ряда групп населения вводится еще в восьми регионах России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД