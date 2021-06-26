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Собянин сообщил о достаточном количестве вакцин в Москве
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В Москве не наблюдается нехватки вакцин от коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Вакцины хватает. Спасибо министерству здравоохранения, своевременно поставляют вакцину в Москву», – сказал он, сообщив, что открыты «дополнительные пункты вакцинации в большом объеме – и в парках, и в поликлиниках, и в торговых центрах». Он подчеркнул, что «проблем ни с записью, ни с вакцинацией в Москве на данный момент нет».
При этом «количество людей, которые записываются на вакцинацию, кратно увеличилось». Так, «вчера записались 86 тыс. человек», сказал Собянин, пояснив, что «вот этот объем как раз и требуется, чтобы в течение месяца добавить еще около 2 млн человек, которые сделали вакцинацию». «Это будет огромный шаг к тому, чтобы снижать заболеваемость и уходить из ограничений», – приводит слова мэра РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
За сутки в Москве с коронавирусом госпитализируют около 2 тыс. человек. «И это только госпитализируем, а сколько человек приезжают, чтобы просто осмотреть больного, привезти его в КТ-центр. Вся эта история создает огромное напряжение для медицинской системы», – заявил Собянин, отметив, что система справляется.
Он сообщил, что «мобилизовали 20 тыс. коек, сегодня занято чуть больше 14, приближается к 15 тыс., большой объем». Всего в системе здравоохранения Москвы на экстренную и плановую помощь работают 35 тыс. коек. «А тут целых 20 тыс. созданы только для ковида, по сути дела, удвоилась нагрузка», – сказал он.
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
Глава города подчеркнул, что в условиях COVID-19 удвоилась нагрузка на системы скорой помощи, поликлинического звена, стационарного; все они работают с серьезным напряжением. «По сути дела, еще одно здравоохранение параллельно создано для борьбы с ковидом. Там уже вопрос даже не в койках больничных, не в кислороде и не в ИВЛ. Там главное – люди, которые там должны работать: врачи, медсестры и так далее», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Собянин заявил, что Москва заново переживает пандемию. коронавируса. Он подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы.
Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
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В России зафиксировали «шквал запросов» на аннуляцию туров в Краснодарский край
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Россияне в связи с новыми ограничениями в Краснодарском крае стали массово интересоваться возможностью отмены туров, однако туроператоры пока рекомендуют не торопиться с аннулированием, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, как только стало известно о решении кубанских властей, что для заселения в гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен будет отрицательный тест на COVID-19, а с 1 августа – сертификат о вакцинации, «пошел шквал запросов от туристов на аннуляцию».
«Это сообщение вызвало волну негатива и возмущения со стороны наших туристов. Пока мы путешественникам рекомендуем такие запросы не доводить до аннуляции, надеемся на благоприятный исход дела и хотим увидеть документ, потому что непонятно, как будут проверять частный сектор», – приводит ТАСС слова Ломидзе.
Она считает, что будет несправедливо, если ограничения затронут только отели и не коснутся частного сектора. «Независимо от всех факторов, на наш взгляд, все это требует вмешательства на самом высоком уровне», – считает она.
АТОР предлагает ввести для въезда на российские курорты такие же нормы, которые действуют на массовых зарубежных туристических направлениях, то есть чтобы для подтверждения «антиковидного статуса» принимали не только сертификат о вакцинации, но и отрицательный результат ПЦР-тестирования. Письма с соответствующим предложением будут направлены профильному вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко, а также в Ростуризм, говорится в сообщении АТОР.
«Логично, говорят туроператоры, чтобы и российские отельеры могли принимать туристов не с одним, а с несколькими вариантами документов, подтверждающих их антиковидный статус: или с сертификатом о вакцинации, или при наличии ПЦР-теста, или справки об антителах. Это позволило бы сохранить сезон на юге России», – отметили в ассоциации.
Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что вернуть полную стоимость тура в Краснодарский край из-за необходимости предоставлять сертификат о вакцинации, скорее всего, можно будет только со штрафными санкциями.
Напомним, губернатор Краснодарского края заявил, что для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного. Такие меры были приняты в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.
До этого в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.
Состояние певицы МакSим резко ухудшилось
Процент поражения легких у певицы МакSим (Марина Максимова) составляет 75%, ее перевели в группу «КТ-4», сообщила представитель артистки.
«К категории «КТ-4» относят всех, кто болен коронавирусом с большой площадью поражения легких. Врачи сообщили, что у МакSим поражены более 75% легких. Она остается в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату ИВЛ», – сообщает издание Wonan.ru.
Также издание пишет, что, по словам менеджера певицы, «певица могла заразиться коронавирусом, даже несмотря на отрицательный тест на инфекцию».
Напомним, певицу ввели в искусственную кому на фоне пневмонии, однако тесты на коронавирус первоначально показали отрицательный результат.
Краснодарские курорты решили закрыть для непривитых
Для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается», – написал Кондратьев в Telegram.
Он отметил, что в настоящее время в регионе наблюдается рост числа заболевших COVID-19. В связи с этим власти приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.
«С 1 августа ужесточить эту меру – принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания», – добавил губернатор.
Ранее в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.
В Минздраве объяснили, как получить справку о противопоказаниях к прививке от COVID-19
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Людей, которым не рекомендуется вакцинироваться от коронавируса, практически не существует. А тот малый процент людей, которым все-таки противопоказана прививка, могут получить соответствующую справку у своего терапевта, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
«В противопоказаниях к прививке указано, что ее нельзя делать во время острого инфекционного процесса. Это четко прописано в инструкции по ее применению. Да и в принципе, все противопоказания классические, как и к другим вакцинам. Это период, когда мы ее не делаем, но по выздоровлению ее уже можно делать», – говорит Козлов.
Граждан, которым по иным причинам нельзя делать прививку, вообще практически нет, продолжает врач, подчеркивая, что живые вакцины не показаны лишь людям с иммунодефицитом, потому что они могут реактивироваться.
«Но мы должны понимать, что вакцины и создаются в первую очередь для того, чтобы уберечь таким образом наиболее уязвимую популяцию. Поэтому категорий людей, которым вакцина вообще не показана, практически не существует», – объясняет микробиолог.
Человек, находящийся в состоянии острого инфекционного процесса, как правило, на работу не ходит, поэтому ему никакая справка для работодателя о сиюминутном противопоказании к прививке против коронавируса не нужна. А тот малый процент людей, которым все-таки противопоказана вакцина, могут получить соответствующую справку у своего терапевта, говорит специалист.
Ранее главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, что вакцинация против коронавируса показана гражданам, которые переболели инфекцией более полугода назад. Тем, кто болел в этот период, следует предъявить на работе соответствующую справку, которую выдают по выздоровлении. Что касается той категории граждан, которые имеют противопоказания к вакцинации, то им следует получить справку об этом у участкового терапевта. При этом врач отметила, что противопоказаний к прививке очень немного.
Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в столице Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В свою очередь президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил мнение, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной во всей стране. Работников, которые отказались от вакцинации, позволили отстранять от работы без выплаты сотрудникам предприятия зарплаты. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала возможным ввести обязательную вакцинацию и в других регионах России.
Вслед за столицей обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели на Сахалине, Кубани, в Нижегородской области, Ленобласти. Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 июля курорты региона будут принимать только тех туристов, которые прошли вакцинацию и имеют соответствующий сертификат.
Москвичам рассказали о необязательности теста на антитела перед вакцинацией от COVID-19
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Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками, пояснили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции.
«Да. В силу требований федерального законодательства руководители организаций, индивидуальные предприниматели в период эпиднеблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации работников (сотрудников) от COVID-19 в сроки, установленные главным государственным санитарным врачом по Москве», – ответили в штабе на вопрос о том, обязаны ли работодатели обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавируса.
Там также заявили, что отказавшихся от вакцинации от COVID-19 сотрудников могут отстранить от работы. «Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника) выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Кроме того, наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от COVID. «В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
При этом москвичам не требуется проходить тест на антитела перед вакцинацией. «Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками. Перед проведением прививки медицинским работником проводится стандартный осмотр, каких-либо специальных обследований проходить не требуется», – говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число.
Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
Ученые выяснили, когда впервые произошла вспышка коронавируса
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Эпидемия коронавируса, похожая на пандемию COVID-19, возникла более 20 тыс. лет назад в Восточной Азии, заявила группа ученых, результаты исследования которых публикует журнал Current Biology.
Свидетельства вспышки заражений коронавирусом обнаружили в генетическом наборе древнего населения Восточной Азии, то есть нынешних Китая, Японии, Монголии, КНДР, Южной Кореи и Тайваня. В исследовании принимали участие специалисты из Университета Квинсленда, Аделаиды, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета штата Аризона. Команда экспертов изучила геномы более 2500 современных людей из 26 популяций по всему миру, передает РИА «Новости».
Им удалось установить роль вазоактивного интестинального пептида (ВИП) – белка, который имеется во многих органах и взаимодействует с вирусами, попадающими в организм.
«За миллионы лет эволюции человека естественный отбор привел к выделению нескольких вариантов генов, которые кодируют ВИП. Это происходит в три раза быстрее, чем для других классов генов», – сказано в исследовании.
Таким образом, ученые выявили признаки адаптации в 42 различных генах, кодирующих ВИП.
«Мы обнаружили, что эти гены в основном активны в легких – органе, который больше всего страдает при поражении коронавирусом, и установили, они напрямую взаимодействуют с вирусом, лежащим в основе пандемии COVID-19», – рассказал ведущий автор исследования Яссин Суилми из Школы биологических наук Университета Аделаиды.
В России за время пандемии COVID-19 5 430 753 человека заразились коронавирусом, из которых 4 943 986 человек выздоровели, а умерли – 132 683.
Между тем, американские ученые допустили возможность распространения COVID-19 из научного центра в Китае. При этом Пекин сравнил утверждения о появлении коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о наличии оружия массового уничтожения в Ираке.
ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса
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Всемирная организация здравоохранения впервые признала целесообразность вакцинации детей от коронавируса, следует из обновленных рекомендаций на сайте ВОЗ.
Прививочная кампания среди детей, согласно документу, должна проходить в менее срочном порядке, если вакцинируемые не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Приоритет должен оказываться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения. Отмечается, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые, передает РИА «Новости».
В минувшее воскресенье профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рекомендовал начать вакцинацию детей в связи с появлением более заразных штаммов коронавируса.
Ранее в июне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в России 15–20 сентября.
В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что получены данные по безопасности «Спутника V» для беременных, клинические исследования применения вакцины среди детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.
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Туристам рассказали о правилах посещения курортов в Крыму
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Для туристов Крым остается открытым, россиянам на отдыхе в регионе не нужно сдавать тесты на COVID-19 и оставаться на карантине, сообщила пресс-служба минкурортов республики.
«Крым открыт для туристов. Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Уточняется, что на ж/д вокзале, на Крымском мосту проводят термометрию и осматривают прибывающих на наличие внешних признаков ОРВИ. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим.
«При заселении в санаторий необходимо предоставить справку об эпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. При заселении в другие средства размещения – отели, пансионаты, гостиницы и др. справки не требуются», – пояснили в министерстве.
Кроме того, в министерстве также добавили, запрещены массовые мероприятия, в том числе публичные, деловые, спортивные, культурные и развлекательные. Исключения составляют мероприятия, разрешенные указом главы Крыма.
Кафе, рестораны работают в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего количества. С 23.00 до 08.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос. Музеи, выставочные залы проводят экскурсии группами до десяти человек. Театры, кинотеатры работают при условии продажи билетов до 75% от общего количества мест. Исключение составляют Алушта, Ялта, Симферополь и Симферопольский район – там залы можно заполнять не более чем на 50%.
«Купание в море временно запрещено в акваториях городских округов Ялта (от Гурзуфа до Фороса) и Керчь, в связи с выпадением обильных осадков и подтоплением. На пляжах во всех остальных регионах и населенных пунктах Республики Крым купание разрешено», – подчеркнули в министерстве.
Помимо этого, в Ростуризме подчеркнули, что страхование здоровья является неотъемлемым элементом безопасности при поездках, особенно за рубеж, поэтому каждый турист должен в полной мере осознавать последствия отказа от приобретения страхового полиса, передает ТАСС.
«Без страховки есть большой риск вообще остаться без медицинской помощи, либо ее стоимость будет значительно выше самого путешествия. Поэтому, как и в прошлом году, мы призываем наших граждан обязательно приобретать медицинскую страховку, а туроператоров –информировать наших граждан как о возможностях страхования, так и о тех рисках, которые берет на себя турист, отказываясь это делать», – сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Кроме того, по ее словам, Ростуризм попросил власти Краснодарского края продолжить после 1 августа принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, а не только вакцинированных.
«На данный момент никакие изменения не рассматриваются», – пояснили в пресс-службе.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.
Напомним, что в четверг Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.
Байден спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США
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Число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в США продолжит расти на фоне распространения штамма «Дельта», заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления в Северной Каролине.
«Свыше 600 тыс. американцев умерли, <…> и с этим штаммом «Дельта» <…> будут и другие. Вы знаете, что это произойдет», – приводит слова Байдена ТАСС. Он вновь призвав жителей США проходить вакцинацию.
«Вариант «Дельта» легче передается и потенциально [может быть] более смертоносным, а также особенно опасным для молодежи», – сказал Байден, ссылаясь на слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Американский лидер подчеркнул, что распространение штамма «Дельта» вызывает «серьезные опасения». «Согласно [данным федеральных] Центров по контролю и профилактике заболеваний, от 10% до 20% всех случаев [заражения коронавирусом] за последние две недели были вариантом «Дельта», – добавил глава Белого дома.
По данным ВОЗ, штамм «Дельта», выявленный первоначально в Индии, сейчас присутствует более чем в 85 странах. По информации Университета Джонса Хопкинса, в США с начала эпидемии выявлено более 33,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 603 тыс. человек, по обоим показателям США занимают первое место в мире.
Напомним, 9 мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное количество скончавшихся от коронавируса в стране больше официальных данных. В начале апреля Байден заявил о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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За сутки в России выявили 20,2 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 20 182 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20 182 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 15,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 8598, Московской области – 2308, Санкт-Петербурге – 1143.
Всего в стране выявлено 5 388 695 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 915 615 человек, из них 13 505 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 568 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 131 463 человека.
Накануне, 23 июня, в России было выявлено 17 594 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 2588.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Минцифры рассказало о планах предоставить QR-код переболевшим COVID к 30 июня
Минцифры России планирует к 30 июня закончить на портале «Госуслуг» интеграцию базы россиян, которые переболели коронавирусом, и предоставить им QR-код, заявил заместитель главы министерства Олег Качанов.
«По нашим планам, 30 числа, возможно, мы даже скорректируемся на пару дней влево, у нас эта интеграция будет сделана, и мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около девяти млн записей, мы их получим, соответственно, смэтчим с учетными записями портала госуслуг и для тех, кого мы найдем, мы будем показывать еще соответственно сертификат переболевшего, QR-код переболевшего», – пояснил Качанов в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как получить QR-код для посещения ресторана в Москве.
Напомним, что мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
Инфекционист рассказал об особенностях испытаний «Спутника V» на детях
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Исследование вакцины «Спутник V» на детях будет проходить точно так же, как и при других клинических испытаниях, сообщил газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист центра «Диавакс», комментируя заявление о скором начале испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбур сообщил, что в следующем месяце в России стартуют клинические исследования применения вакцины от COVID-19 «Спутник V» на подростках в возрасте от 12 до 17 лет, передает ТАСС. Он уточнил, что для каждого возраста подберут определенную концентрацию препарата.
«В детской популяции испытания будут проходить точно так же, как и при других клинических испытаниях. Сначала идет ранжирование по возрасту, полу, каким-либо сопутствующим заболеваниям, состояниям. Затем, соответственно, принимается решение, например, относительно того, требуется или не требуется уменьшение дозы, как в случае с вакцинацией, например, от клещевого энцефалита или гепатита В», – говорит Коновалов.
Он поясняет, что во время испытания оценивается иммунологическая эффективность по приобретению вируснейтрализующих антител, дополнительно испытывается, как правило, клеточная память (клеточный иммунный ответ), а затем оценивается профилактическая эффективность в сравнении категорий привиты и непривитых – как часто они заболевают, особенно в условиях пандемической ситуации.
«Это всегда поэтапный принцип действий: сначала идет испытание вакцины у лиц среднего возраста без каких-либо нарушений состояния здоровья, затем расширяются показания для лиц с хроническими болезнями и пожилого возраста, как это было проведено со «Спутником V», и в дальнейшем идут дополнительные испытания на отдельных категориях: на подростках, позже на детях младшего возраста, поскольку они хоть и редко, но тоже болеют, иногда тяжело, и на беременных, кормящих женщинах. Постепенно расширяются показания на проведение вакцинации исходя из целесообразности, эпидемической обстановки», – рассказывает специалист.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые пришла к выводу, что детей целесообразно вакцинировать от коронавирусной инфекции. Врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что если ребенок находится в группе риска, или же он старше 15 лет и ведет социально активный образ жизни, то родителям стоит задуматься о том, чтобы сделать ему прививку от коронавируса. Однако делать вакцинацию детям, младше 12 лет он не видит необходимости.
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В России обнаружено более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавируса
Гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что в России обнаружили более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавируса. Он подчеркнул, что вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против всех опасных штаммов.
«Обнаружено более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавируса», – цитирует ТАСС Максютова.
По его словам, вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против всех опасных мутаций коронавируса, в том числе против штаммов «Дельта» и «Дельта плюс».
«Все мутации, которые вызывают беспокойство, – «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Дельта плюс» не попадают в структуру выбранного пептида», – заявил он.
Максютов пояснил, что этот пептид является основой вакцины «ЭпиВакКорона», поэтому он устойчив к изменениям.
Напомним, в России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавируса: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом. За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших.
Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова заявила об отсутствии штамма коронавируса «дельта плюс» в России. При этом в стране есть как британский (альфа), так и индийский (дельта) штаммы коронавируса, и последний преобладает в Москве.
Минздрав Индии сообщил, что новый штамм коронавируса «дельта плюс» (B.1.617.2.1) признан индийским консорциумом по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) «вызывающим беспокойство».
Сообщалось, что умер первый заразившийся штаммом коронавируса «дельта плюс».
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, чем опасен индийский штамм коронавируса и его мутации.
Онищенко оценил перспективы вакцинации детей от коронавируса в России
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«Все зависит от нас. Если мы вакцинируемся и остановим инфекцию, то нам не придется прививать детей», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя признание со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) целесообразной вакцинацию детей от коронавируса.
«При переходе с млекопитающих на человека COVID-19 был менее контагиозен. Первоначально мы точно знали, что дети не болеют или болеют в бессимптомной форме. Но вирус постепенно мутирует. Сейчас индийский штамм начинает захватывать более молодые контингенты общества», – отметил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«Поэтому, – подчеркивает собеседник, – необходимость вакцинации среди детей становится все более очевидной. На площадке ВОЗ собираются эксперты из разных стран, в том числе и из России. В этом направлении в нашей стране есть определенные наблюдения и размышления».
«В то же время пока нельзя сказать, что вакцинировать детей нужно начиная с сегодняшнего дня. Но, например, каждый сезон мы прививаем детей школьного возраста от гриппа. Осень – время подъема воздушно-капельных инфекций, а у нас осенью начинается учебный год. Дети, которые собираются в школу и длительное время находятся в тесном общении между собой, находятся в группе риска».
Депутат напомнил, что при вакцинировании от гриппа используется специальная детская вакцина. Будет ли в отношении детей создана новая вакцина – пока не ясно. «Но, как правило, детские вакцины у нас производятся с меньшей генной нагрузкой», – пояснил Онищенко.
«Поэтому все будет зависеть от нас. Если мы вакцинируемся и остановим инфекцию, то нам не придется прививать детей. Сейчас наше отношение к вакцинации ниже планки популяционной ответственности. В этом мы виноваты сами», – заключил собеседник.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые признала целесообразность вакцинации детей от коронавируса, следует из обновленных рекомендаций на сайте организации. Прививочная кампания среди детей, согласно документу, должна проходить в менее срочном порядке, если вакцинируемые не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).
Приоритет должен оказываться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения. Отмечается, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.
В минувшее воскресенье профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рекомендовал начать вакцинацию детей в связи с появлением более заразных штаммов коронавируса.
Ранее в июне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в России 15-20 сентября.
В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что получены данные по безопасности «Спутника V» для беременных, клинические исследования применения вакцины среди детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.
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Беременным разрешили прививаться «Спутником V»
Эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V», заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сегодня с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-Ковид-Вак» у беременных», – приводит его заявление на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС.
В конце мая Мурашко сообщил, что получены данные о безопасности «Спутника V» для беременных, клинические исследования применения вакцины среди детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.
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