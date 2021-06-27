Машина сбила насмерть ребенка на самокате в Москве Москвичей предупредили о ливне, граде и шквалистом ветре до конца воскресенья 27 июня 2021, 17:38 Текст: Елена Мирошниченко

Московский главк МЧС предупредил москвичей о ливне, шквалистом ветре до 23 метров в секунду и крупном граде до конца суток. «По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайший час с сохранением до конца суток 27 июня местами по территории города Москвы ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, шквалистое усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду», – приводит сообщение МЧС РИА «Новости». Ранее синоптики пообещали москвичам в воскресенье переменную облачность и жаркую погоду, местами кратковременный дождь.

В центре «Фобос» рассказали, когда спадет жара в Москве 27 июня 2021, 09:51

Фото: Alexander Zemlianichenko/АР/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Жара в Москве спадет ко вторнику, на следующей неделе температура установится в пределах плюс 23-25 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. «В Москве постепенно начнет становиться все прохладнее и прохладнее, это понижение температуры будет сопровождаться грозами», – цитирует РИА «Новости» Синенкова. По его словам, в понедельник еще продержаться высокие температуры – до плюс 33 градусов. «Во вторник уже максимальная температура плюс 25, а в четверг, пятницу и субботу в пределах плюс 23-25 градусов», – сказал Синенков. Также он отметил, что в понедельник и вторник ожидаются кратковременные дожди с грозами, а в среду, четверг и пятницу будет без существенных осадков. В субботу снова ожидаются кратковременные дожди и грозы. В субботу в Москве была зафиксирована рекордная для 26 июня жара, таким образом, за неделю побит четвертый температурный рекорд. В аэропортах Москвы задержали или отменили свыше 60 рейсов 26 июня 2021, 17:24 Текст: Алексей Дегтярев

В московских аэропортах в субботу отменили или задержали более 60 рейсов, об этом сообщили соответствующие сервисы. На 16.16 мск во Внуково задержано пять рейсов, отменено семь, в Домодедово задержано 29 и семь отменено, в Шереметьево задержано восемь, и отменено пять, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Яндекс.Расписание». Грудной ребенок погиб на жаре в Подмосковье 25 июня 2021, 17:21 Текст: Вера Басилая

Следователи в Подмосковье возбудили уголовное дело по факту гибели четырехмесячного мальчика, оставленного родителями на жаре, сообщили в Следственном комитете России. «По факту обнаружения тела 4-месячного мальчика без видимых телесных повреждений в коляске возле дома, возбуждено уголовное дело по факту заведомого оставления в опасности (ст. 125 УК РФ)», – сообщается на сайте ведомства. По данным следствия, 24 июня в Электростали родители ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проводили время на улице с 14:00 при средней температуре воздуха плюс 34 градуса. Около 19:30 мать мальчика обнаружила, что ребенок погиб. Следователи допросили родителей мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза по результатам которой будет установлена точная причина смерти. Также проверкой по факту смерти ребенка занялась прокуратура Московской области. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры Московской области. Напомним, что самый большой тепловой стресс среди жителей городов России пережили москвичи. В столице был побит 142-летний рекорд жары. Москвичей предупредили о сильной грозе 26 июня 2021, 21:45 Текст: Алексей Дегтярев

Москву вечером ожидают сильный дождь, ветер и гроза, предупредили в МЧС по столице. «По информации синоптиков (Росгидромет), 27 июня на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 26 на 27 июня 20-22 градусов Цельсия, в центре города 23-25 градусов Цельсия, днем 27 июня 31-33 градусов Цельсия. Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Гроза. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду, днем при грозе порывы ветра до 17 метров в секунду», – сообщается на сайте ведомства. Также на территории города прогнозируются ЧС не выше локального уровня. Напомним, синоптики прогнозировали к выходным в городе формирование «атмосферного монстра», чреватого ливнями, ураганом, градом и другими стихийными явлениями. Москва вышла на антирекорд по числу госпитализаций 25 июня 2021, 18:29 Текст: Елена Мирошниченко

Около 15% больных коронавирусом в Москве находятся в реанимации, заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Увеличивается количество людей, которое госпитализируется, и по этому показателю мы тоже перешли рубикон и вышли на новый антирекорд», – сказала Ракова в эфире «Первого канала», ее слова приводит РИА «Новости». Ракова уточнила, что увеличивается число людей в реанимации. Ранее сообщалось, что наибольшее число заболевших в России за сутки зарегистрировано в Москве – 7916, Московской области – 2436, Санкт-Петербурге – 1194. Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы. Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. Торнадо в Чехии связали с аномальной погодой в России 25 июня 2021, 14:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Сильный торнадо в Чехии, который привел к гибели трех человек, возник на периферии блокирующего антициклона, стоящего над центром Европейской России, такие явления обычно предсказуемы и связаны, сообщил старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский. По словам ученого, смерчи и торнадо связаны с процессами глубокой конвекции в атмосфере. Смерчи (по типу наших черноморских) образуются снизу вверх, а торнадо сверху вниз, то есть ветер закручивается в облаке. Торнадо возникает, когда очень влажный воздух начинает подниматься и образуется закрученное мощное облако. Также важно, чтобы был сдвиг ветра с высотой: изменение скорости и направления. «Для Европы смерчи – это не такое редкое явление: 300-500 смерчей случается. В Чехии был торнадо. Там была и мощная конвекция, и сдвиг ветра. Также отмечается связь торнадо с блокингами. В настоящее время на Европейской части России стоит блокинг, а восточная Европа оказалась на его западной периферии. Там повышенный риск возникновения таких явлений. Не обязательно торнадо. Вся эта зона «бурлит», подходит более холодный воздух, на стыке тепла и холода начинается подъем», – передает РИА «Новости» слова ученого. Климатолог отметил, что появление смерчей – это редкое и экстремальное явление, но не уникальное. «Влияние на количество смерчей изменения климата разнонаправленно, и говорить о том, что с изменением климата смерчей будет больше, неправильно. В США, например, условия для формирования торнадо становятся более редкими. Европа тоже пестрая – где-то больше, где-то меньше. В России преобладает рост повторяемости условий, благоприятных для формирования смерчей», – сказал Чернокульский. Как заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, 2 тыс. жилых домов были полностью или частично разрушены торнадо в районах городов Бржецлав и Годонин в Южноморавском крае на юго-востоке Чехии. «Это стихийное бедствие, которого у нас еще не было.Мы привлекли армию [к ликвидации последствий природный катастрофы]. Пострадали 2 тыс. [жилых] домов. Ущерб исчисляется сотнями миллионов крон (десятками миллионов евро)», – передает ТАСС слова Бабиша. В результате торнадо, прошедшего в четверг вечером по территории юго-восточной Чехии, значительные разрушения произошли в восьми населенных пунктах, погибли не менее трех человек, ранения получили более 200 человек. В аварии с такси на МКАД погибли три человека 26 июня 2021, 08:28 Текст: Елизавета Булкина

Автомобиль такси столкнулся на МКАД с поливальной машиной, в результате ДТП погибли две пассажирки такси и водитель, сообщил источник в правоохранительных органах столицы. «В такси трое погибших, водитель и две пассажирки, водитель поливальной машины госпитализирован», – передает ТАСС со ссылкой на источник. В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что авария произошла на 41-м км МКАД в 5.35 утра. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП уточняются. Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись семь машин, в том числе одно такси. Названа вероятная причина ДТП с такси с тремя погибшими на МКАД 26 июня 2021, 18:02 Текст: Вера Басилая

Водитель такси мог уснуть за рулем и не увидеть препятствие, заявил председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров. «Утром дорога была свободна, а значит, имелась возможность для перестроения с целью объезда препятствия в виде дорожной машины», – приводит «Вечерняя Москва» слова Макарова. Он добавил, что перевозчик двигался по МКАД с разрешенной скоростью. Правоохранители, по словам Макарова, будут разбираться в причинах ДТП. Также проверят, была ли согласно всем требованиям оборудована дорожная машина. «Ее должно быть видно издалека – это дорожная машина, она занимается работами, едет медленно: «аварийка», проблесковый маячок оранжевого цвета. Но и в шесть часов утра уже светло. Следователи будут устанавливать», – сказал Макаров. Он подчеркнул, что ПДД должны всегда и безукоризненно соблюдаться водителями. Однако и пассажирам такси нельзя пренебрегать установленными правилами перевозок. Ранее сообщалось, что автомобиль такси столкнулся на МКАД с поливальной машиной, в результате ДТП погибли две пассажирки такси и водитель. Тонущего в пруду мужчину вытащили из воды в Москве 25 июня 2021, 21:47 Текст: Вера Басилая

Утопающего мужчину вытащили спасатели из Шибаевского пруда на юго-востоке Москвы. «Днем 25 июня спасатели поисково-спасательной станции "Кузьминки" заметили на акватории пруда человека, зовущего на помощь и периодически уходящего под воду. В 30 метрах от берега, выбившегося из сил и нахлебавшегося воды, пловца подняли на катер и доставили на поисково-спасательную станцию», – приводит РИА «Новости» слова представителя департамента ГОЧСиПБ. По его словам, пострадавшему оказали первую помощь, мужчину также осмотрели врачи скорой помощи. От госпитализации гражданин отказался и был передан сотрудникам полиции для профилактической беседы. Ранее в Москве спасли 19-летнего юношу, который упал в реку с Крымского моста. Москвичей предупредили о редкой погодной аномалии 25 июня 2021, 12:23 Текст: Дмитрий Зубарев

В Московском регионе в воскресенье ожидаются сухие грозы, рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. «Сухие грозы бывают при очень жаркой погоде. То есть воздух настолько раскален, что влага не долетает до поверхности земли», – пояснила специалист «Российской газете». Она отметила, что это редкое явление происходит из-за столкновения разнозаряженных частиц пыли и капель воды в облаках, как следствие, происходят раскаты грома без осадков. Ранее москвичей предупредили о редчайшем уровне опасности ультрафиолета. Собянин: Москва заново переживает пандемию коронавируса 26 июня 2021, 12:18 Текст: Елизавета Булкина

В Москве бушует коронавирус, Москва, по сути, переживает пандемию заново, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». «Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, и эпидемия, по сути дела, бушует в Москве», – передает его слова РИА «Новости». «Мы победили «уханьский» вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто, ну, максимум 5%. И если бы не было новой мутации, мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было, и заболеваемость ушла бы в ноль», – отметил Собянин. По словам градоначальника, 60% москвичей либо переболели «уханьским» штаммом, либо вакцинировались. «У них антитела хороши для того, чтобы сделать этот коллективный иммунитет, который позволил бы прекратить эпидемию», – уточнил он. Собянин также назвал основное отличие нового штамма вируса от своих предшественников. «Новый штамм, конечно, совсем другой, если раньше, допустим, недели две инкубационный период шёл, пока человек заболевал, сидел дома, смотрел на сатурацию, и температура только потом начинала медленно расти, сама болезнь развиваться. То сегодня это происходит буквально в считанные дни, до пять дней», – сказал он. Количество антител, необходимое для защиты от «индийского» штамма, в два раза больше по сравнению с «уханьским». «Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая масштабная вакцинация. Другого никто ничего не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, конечно, нужно масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле. Но это все временные меры. Для того, чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться либо уйти в локдаун», – подчеркнул мэр столицы. Говоря о мерах безопасности в транспорте, Собянин напомнил о необходимости носить маски и перчатки. «Транспорт продолжает работать. Другой вопрос – заходя в транспорт, надо надевать в обязательном порядке масочку и перчаточки. И не только на входе в метро, а во время всей поездки», – сказал он. Также мэр отметил, что человеку в кафе и ресторанах нужно появляться тогда, когда есть надежная защита от коронавируса. «В общепите надо появляться тогда, когда у тебя есть защита, ПЦР не является защитой. Человек с ПЦР-тестом ни от чего не защищен», – пояснил он. Напомним, Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы. Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. В Москве зафиксирован четвертый за неделю температурный рекорд 26 июня 2021, 16:43 Текст: Вера Басилая

В столице зафиксирована рекордная для 26 июня жара, таким образом, за неделю побит четвертый температурный рекорд. Главная метеостанция столицы на ВДНХ в 15:00 субботы зафиксировала температуру +32,6 °С. Отмечается, что это на 0,6 °С выше максимума, установленного 26 июня 2013 года, – +32 °С. «Сегодня в городе побит четвертый за неделю температурный рекорд дня. На 0,6 градуса превышен максимум, установленный 26 июня 2013 года (32,0)», – передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Метеобюро. Ранее синоптики заявляли, что один температурный рекорд будет сменять другой, но в начале следующей недели в Москве можно ждать снижения температуры. Напомним, во вторник в Москве был установлен рекорд для 22 июня – плюс 31,9 градуса, последний раз такая жаркая погода была зафиксирована 142 года назад, в 1879 году. Машина сбила насмерть ребенка на самокате в Москве 27 июня 2021, 15:03 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве водитель сбил насмерть ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. «27 июня на Керамическом проезде водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего мальчика, в результате чего ребенок погиб», – пояснили в ведомстве РИА «Новости». Прокуратура Москвы уточнила, что происшествие случилось около 11 часов, водитель ВАЗ 21154 не уступил дорогу и сбил девятилетнего ребенка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу на самокате. «Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, незамедлительно возбужденного органами полиции по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – указали в надзорном ведомстве. Ранее в городе Можайск Московской области сотрудник полиции сбил восьмилетнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Очередной температурный рекорд побит в Москве 27 июня 2021, 12:19 Текст: Елена Мирошниченко

Рекорд тепла 27 июня в Москве побит, температура воздуха превысила значение 32 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Рекорд уже пал. Обычно в 14-16 часов фиксируются рекорды, а сегодня в 11 часов уже было 32,2 градуса. Температура еще будет расти», – приводит его слова РИА «Новости». По его словам, предыдущий рекорд в 32 градуса был установлен в 2013 году. Ранее сообщалось, что жара в Москве спадет ко вторнику, на следующей неделе температура установится в пределах плюс 23-25 градусов. Накануне в Москве был установлен четвертый температурный рекорд. Футболист умер на матче ЛФЛ в Москве 27 июня 2021, 14:14 Текст: Алексей Дегтярев

На матче Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) в Москве умер игрок, информацию об этом подтвердил президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов. «Мы пока сами выясняем подробности. Это произошло вчера вечером. Произошло примерно то же самое, что было и с [датским футболистом Кристианом] Эриксеном. Причем человек потерял сознание в самом начале игры, то есть не было ни стыков, ни усталости как таковой. Плюс игра была вечерняя, то есть было уже прохладно, не было жары», – пояснил Смирнов Sport24. Он отметил, что точная причина смерти пока неизвестна, также до сих пор не установлена личность спортсмена, так как его не было в заявке. «То есть это был подставной игрок, если можно так сказать. Это редчайший случай в нашей лиге. Сейчас мы выясняем, кто это. Вроде бы его друг пригласил сыграть», – указал президент лиги. Пострадавшему оказали первую помощь на поле, пока ехал реанимобиль. Врач экстренного вызова консультировал медиков на поле по телефону. Напомним, в на ЧЕ-2020 в концовке первого тайма встречи группового этапа чемпионата Европы с командой Финляндии Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Его выписали из больницы 18 июня.