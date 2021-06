Москвичей предупредили о сильной грозе Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 июня 2021, 06:18 Текст: Антон Антонов

Переменная облачность и жаркая погода, местами кратковременный дождь, гроза ожидаются в Московском регионе, сообщают синоптики. Днем в Москве от 31 до 33 градусов жары, в ночь на понедельник температура опустится до плюс 20 градусов. «Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Местами гроза», – говорится в сообщении Гидрометцентра. В Подмосковье днем температура воздуха составит плюс 30–35 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до 17 градусов тепла, передает ТАСС. Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/с, при грозе порывы ветра до 17 м/c. Атмосферное давление в регионе составит 745 мм ртутного столба. На 27 июня Гидрометцентр объявил в Москве и области оранжевый уровень опасности в связи с очень высокой температурой воздуха. Также в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с грозой.

В Варшаве рассказали, как Россия оставила Польшу в дураках из-за «Северного потока – 2» 26 июня 2021, 09:57

Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Варшава столкнулась с негативными последствиями в результате борьбы со строительством газопровода «Северный поток – 2», рассказал член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для издания Mysl Polska. Он отметил, что протест Варшавы против проекта не имел экономического смысла, а был лишь попыткой угодить США, а такая стратегия обязательно потерпит фиаско. «Как мы знаем, Вашингтон признал поражение: протесты и санкции оказались бесполезными, а мы, как в случае политики поддержки постмайдановской Украины, оказались в роли оставшихся в дураках ничего не значащих горлопанов», – цитирует Модзелевского РИА «Новости». По мнению профессора, в этой ситуации Запад «предал» Польшу. Между тем введение «Северного потока – 2» в эксплуатацию может пойти Варшаве на пользу. «Мы, наконец, добьемся полной и непосредственной диверсификации поставок: мы сможем купить российский газ по более низкой цене в России или по более высокой в Германии», – отметил Модзелевский. Напомним, 15 июня Сейм Польши принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток – 2». Сейм призвал США «как союзника в НАТО, поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода». Соловьев съязвил в адрес упомянувшего его в интервью Зеленского 26 июня 2021, 15:38

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Телеведущий Владимир Соловьев язвительно ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который упомянул его в своем интервью, отвечая на вопрос о положении дел в украинской армии. Говоря об отношениях с военными, которые, по его словам, хорошие, Зеленский признал, что в украинской армии есть проблемы. «К сожалению, я действительно не доволен многими вещами, которые есть в армии, но при этом, – и то, что там говорит товарищ Соловьев и другие – что за границей, что внутри страны говорить плохо о нашей армии (…) я не позволю», – заявил Зеленский. «Владимир Зеленский постоянный и очень внимательный зритель «Вечера» на телеканале Россия…Не даю я Зеленскому покоя. Экий преданный слушатель. Ни одной передачи не пропускает», – написал Соловьев в Telegram-канале. Ранее Соловьев в своей программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» рассказал, что Зеленский собирает «самую мощную армию Европы». «Притом самую мощную армию Европы успешно гоняют семь лет шахтеры», – заявил он. Зеленский как военный стратег «просто смехотворный», так как «видел армию только издали», заявил Соловьев. Ранее Соловьев заявил о безумстве главнокомандующего ВС Украины. Маск пошутил о захвате России 26 июня 2021, 09:23

Фото: REUTERS/Mike Blake

Текст: Елизавета Булкина

Американский предприниматель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пошутил на историческую тему о попытке Наполеона захватить Россию. Он опубликовал в своем Twitter картинку, где изображен французский полководец. На картинке Наполеон заявляет своей первой жене Жозефине Богарне, что собирается вторгнуться в Россию. Она спрашивает его, планирует ли он сделать это летом, Наполеон в ответ красноречиво молчит. «Время решает все», – подписал свой пост Маск. Timing is everything pic.twitter.com/B6HDB5kS4G — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021 Ранее Маск решил пошутить над комиссией по ценным бумагам и биржам США, по-новому расшифровав название ведомства: «Просто хочу сказать, что комиссия по обогащению спекулянтов (Shortseller Enrichment Commission), (SEC, Securities and Exchange Commission, комиссия по ценным бумагам и биржам – прим. ВЗГЛЯД), делает впечатляющую работу». После этого акции Tesla рухнули. В Германии спрогнозировали последствия отключения России от SWIFT 26 июня 2021, 09:09

Фото: REUTERS/Chris Helgren

Текст: Елизавета Булкина

Отключение России от платежной системы SWIFT нанесет ущерб экономике Европы, считает лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла. «Я надеюсь, что такие шаги не будут предприняты, потому что это изолирует страну. Я также не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесет ущерб европейской экономике. Вот почему я не могу одобрить такой шаг», – рассказал он РИА «Новости». Крупалла отметил, что в России создана собственная система передачи финансовых сообщений, что говорит о поиске новых путей для государства. «И что от этого получит Германия? Так что и здесь нужно будет выдвинуть на передний план немецкие интересы. У России есть свои интересы, у Германии – свои, на этом должен строиться диалог, это позволило бы обеим сторонам наладить хорошие отношения», – считает немецкий политик. Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT. В МИДе уже обозначали план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT. На Украине рассказали о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией 26 июня 2021, 10:17

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер вел себя странно во время переговоров в Брюсселе в 2014 году между Нафтогазом и Газпромом при посредничестве Еврокомиссии, заявила участница украинской делегации Лана Зеркаль изданию LB.ua. Она рассказала, что Эттингер кидался канцелярскими товарами в участников переговоров. «Эттингер, действительно, сыграл важную роль. В ходе переговоров, бывало, бросал карандаши то в нас, то в русских. В буквальном смысле», – передает слова Зеркаль РИА «Новости». По ее словам, у нее осталась «прекрасная фотография» с этой встречи. Зеркаль добавила, что именно благодаря Эттингеру Москва и Киев смогли прийти к согласию, поскольку он предложил разделить ответственность между участниками переговоров. Японцы захотели вернуть Курилы после инцидента с эсминцем у берегов Крыма 26 июня 2021, 15:11

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Читатели японского издания «Санкэй симбун» увидели в провокации Лондона у берегов Крыма знак «возвращения» Южных Курил Японии. «Наконец-то британский Union Jack снова реет над миром! Бывшая владычица морей – Британия – снова занимает свое место в мире. <…> Нельзя уступать российским агрессивным поползновениям в мире. Хорошо, что ударная авианосная британская группа во главе с авианосцем «Королева Елизавета» вышла на просторы Индо-Тихоокеанского ТВД. Остается только молиться на британцев – наших давних союзников, которые помогали нам достичь победы в русско-японской войне. Теперь, возможно, помогут и с возвратом северных территорий!» – цитирует РИА «Новости» пользователя под ником asz. «Если в Крыму возникнет война, Японии будет легче забрать себе северные территории! Молодцы, британцы!» – предположил iwa. «Британцы снова указывают нам – надо победить Россию, как в русско-японской войне!» – написал пользователь qnc. «Японии, как и британцам вокруг Крыма, нужно своими военными кораблями постоянно ходить вокруг северных островов! Пусть Россия понервничает!» – продолжил fur. «Британия, вперед! По России нужно нанести только один сильный удар, и она рассыплется!» – заявил mik. «Великобритания должна во всеуслышание отказаться от Ялтинских договоренностей по устройству мира!» – предложил комментатор sor. Однако некоторые пользователи все же указали на провокационность действий Британии. «Вы понимаете логику англичан? Британцы вошли в Черное море, подошли или зашли в русские территориальные воды, после бомбежки убежали. Ну как это понимать?» – написал nin. «Думаю, дразнить русских, водя под их носом эсминцами, – это перебор. Неудивительно, что русские злятся. А что если вспыхнет война? Британия тоже в последнее время ведет себя странно», – добавил bla. Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Кандидат в канцлеры ФРГ назвал возможную причину остановки «Северного потока – 2» 26 июня 2021, 21:11 Текст: Алексей Дегтярев

Газопровод «Северный поток – 2» может быть остановлен, если будет использоваться против Украины, заявил лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), кандидат в канцлеры Армин Лашет. «Геостратегические влияние было оговорено – он не должен наносить ущерб Украине, здесь есть европейские обязательства. Если президент (России Владимир) Путин не будет придерживаться этого правила и будет использовать его против Украины, то можно в любой момент, даже когда трубопровод готов, остановить его, потому что тогда исчезнет основа договоренности. Все просто», – цитирует немецкого политика РИА «Новости». Соответствующее заявление Лашет сделал в ходе совместного интервью с кандидатами в канцлеры от «Зеленых» и социал-демократов Анналеной Бэрбок и Олафом Шольцом. Шольц согласился, что необходимо учитывать интересы Украины, он отметил, что необходимо гарантировать транзит газа через Украину в будущем. Бэрбок, критикующая «Северный поток – 2», заявила, что проект не должен быть завершен. «Я была в России, я говорила с решающими акторами о его цели. Мне всегда говорили, что цель – это Украина, обход санкций. Это все знают. Можно дальше говорить, что это экономический проект, но это не так. <...> Когда трубопровод будет готов, по нему пойдут газ, цель Путина в том, чтобы использовать этот газ, чтобы отключить украинский трубопровод, чтобы по нему не шел, чтобы дестабилизировать Украину, поскольку больше не будут поступать деньги», – сказала она. Политик отметила, что газопровод должен получить еще одно разрешение европейского регулятора, по которому оператором проекта не должен быть ее владелец. «Это согласование не должно выдаваться. Это значит, что мы можем остановить его (трубопровод) на этом этапе», – сказала Бэрбок. Лашет в ходе интервью отметил, что сейчас нечестно было бы ставить Украине перспективу интеграции с ЕС, так как перед Евросоюзом стоит задача интегрировать страны Западных Балкан. В теории «можно легкомысленно это пообещать», «но реальность другая, по крайней мере в настоящее время». «Не вижу, чтобы все 27 стран ЕС были бы в состоянии в обозримом будущем принять в свои ряды такую большую страну», – цитирует Лашета ТАСС. Газета ВЗГЛЯД писала о том, на какие компенсации может рассчитывать Украина при запуске «Северного потока – 2» и придется ли России участвовать в этих процессах. ВМС США объявили о скором заходе американского эсминца в Черное море 26 июня 2021, 13:54

Фото: US Navy

Текст: Елизавета Булкина

Американский ракетный эсминец «Росс» (USS Ross) направляется в Черное море, где пройдут многонациональные военные учения «Си бриз – 2021» (Sea Breeze – 2021), сообщил Шестой флот ВМС США. «Американский ракетный эсминец USS Ross отправился (...) в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze [ВМС] более чем 30 стран со всего мира», – передает ТАСС. В пресс-службе американского посольства на Украине ранее сообщили, что в учениях примут участие 32 страны, в том числе США. В маневрах будут участвовать 5 тыс. военнослужащих, планируется задействовать 32 корабля и 40 самолетов. Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. В Германии назвали безумием идею о компенсациях Киеву из-за «Северного потока – 2» 26 июня 2021, 09:38

Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Предложение о компенсациях Украине за запуск газопровода «Северный поток – 2» являются безумием, заявил лидер «Альтернативы для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла. Немецкий политик считает, что Россия не обязана платить транзитные сборы, если она не использует облагаемые этими сборами маршруты, так как это недопустимо с экономической точки зрения, передает РИА «Новости». «То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, я считаю это настоящим безумием. (...) И я не могу себе представить ничего подобного, чтобы Россия могла бы или должна была бы их выплачивать», – заявил Крупалла. Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассмотрит возможность получения компенсации в случае запуска газопровода «Северный поток – 2». По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен. В США признали отсутствие шансов на победу в противостоянии с Россией 26 июня 2021, 14:45

Фото: US Army

Текст: Елизавета Булкина

Американские читатели Fox News под статьей об инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море обсуждают, что ни США, ни Европе не хватит воли воевать с Россией. Автор статьи пишет о том, что инцидент в Черном море был первым со времен холодной войны случаем, когда Россия признала использование вооружений для противодействия продвижению военного корабля НАТО, передает РИА «Новости». Многие читатели считают, что Россия поступила правильно, и призвали западные страны брать с нее пример. «Вот как надо охранять границу! Записывайте!» – отметил Jjtt. «Русские выучили на примере США, что будет, если не защищать свои границы. Впредь они могут обойтись и без предупредительных выстрелов», – считает TheProfit083. Комментаторы также обсудили тот факт, что эсминец подошел к берегам российского Крыма. «Крым был частью России несколько веков <…> Путин просто забрал обратно то, что его стране принадлежало по праву», – написал thetruth628. «Крым – часть России с 1700-х годов <…> Севастополь – российский аналог Норфолка, он веками служит домом ее Черноморскому флоту», – написал другой читатель. Вывод комментаторов был таков, что в случае противостояния с Россией у Запада практически нет шансов. «Я считаю, что Путин готов к Третьей мировой войне, а мы — нет, особенно при Байдене. Европа разжирела, ослабла, беззащитна и расколота <…> Нам не хватит воли ни причинять урон, ни идти на жертвы самим», – написал один из них. «На самом деле русские провели испытание: а каков будет ответ США? А раз мы промолчали и не защитили союзника, который действует в международно признанных водах, то теперь русские обнаглеют еще больше», – рассуждает Kevin Michael. «Эта администрация слишком бесхребетна, чтобы разобраться с Россией, Китаем или кем угодно с Ближнего Востока. Еще бы они не вытворяли что хотят», – заявил Randyrandy. Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Российский посол в Анкаре оценил начало строительства канала «Стамбул» 26 июня 2021, 16:52

Фото: Ahmed Gomaa/Zuma/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Канал «Стамбул» между Черным и Мраморным морями не изменит международно-правовой режим конвенции Монтре, заявил российский посол в Турции Алексей Ерхов. «Тендер на строительство Cтамбульского канала официально не объявлен, технические детали проекта неизвестны. Без этого трудно делать какие-либо комментарии по данному вопросу. Но в то же время необходимо не поддаваться на разные спекуляции. Нужно понимать, что есть конвенция Монтре. Это международный документ 1936 года», – напомнил дипломат, передает РИА «Новости». Конвенция регулирует порядок прохода через проливы Босфор и Дарданеллы, и также устанавливает ограничения по общему тоннажу военных кораблей черноморских и нечерноморских государств, сроки пребывания в акватории Черного моря военных кораблей нечерноморских государств. «И именно это очень важно. Наличие или отсутствие дополнительной водной артерии не меняет международно-правового режима, установленного конвенцией. Одновременно необходимо понимать, что реализация такого масштабного проекта, когда и если до этого дойдет, потребует значительного количества финансовых средств и времени», – указал Ерхов. Напомним, в субботу президент Турции Таийп Эрдоган объявил о начале строительства судоходного канала «Стамбул» между Мраморным и Черным морями в обход Босфора. Между тем десятки бывших высокопоставленных военных были задержаны в Турции за критику планов Эрдогана по реализации крупнейшего инфраструктурного проекта. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему строительство канала «Стамбул» вызывает раскол в турецкой элите – и как этот проект изменит геополитическое положение России. Ученые выяснили, когда впервые произошла вспышка коронавируса 26 июня 2021, 17:41

Фото: DAVID CROSLING/EPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Эпидемия коронавируса, похожая на пандемию COVID-19, возникла более 20 тыс. лет назад в Восточной Азии, заявила группа ученых, результаты исследования которых публикует журнал Current Biology. Свидетельства вспышки заражений коронавирусом обнаружили в генетическом наборе древнего населения Восточной Азии, то есть нынешних Китая, Японии, Монголии, КНДР, Южной Кореи и Тайваня. В исследовании принимали участие специалисты из Университета Квинсленда, Аделаиды, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета штата Аризона. Команда экспертов изучила геномы более 2500 современных людей из 26 популяций по всему миру, передает РИА «Новости». Им удалось установить роль вазоактивного интестинального пептида (ВИП) – белка, который имеется во многих органах и взаимодействует с вирусами, попадающими в организм. «За миллионы лет эволюции человека естественный отбор привел к выделению нескольких вариантов генов, которые кодируют ВИП. Это происходит в три раза быстрее, чем для других классов генов», – сказано в исследовании. Таким образом, ученые выявили признаки адаптации в 42 различных генах, кодирующих ВИП. «Мы обнаружили, что эти гены в основном активны в легких – органе, который больше всего страдает при поражении коронавирусом, и установили, они напрямую взаимодействуют с вирусом, лежащим в основе пандемии COVID-19», – рассказал ведущий автор исследования Яссин Суилми из Школы биологических наук Университета Аделаиды. В России за время пандемии COVID-19 5 430 753 человека заразились коронавирусом, из которых 4 943 986 человек выздоровели, а умерли – 132 683. Между тем, американские ученые допустили возможность распространения COVID-19 из научного центра в Китае. При этом Пекин сравнил утверждения о появлении коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о наличии оружия массового уничтожения в Ираке. Житель Сибири из мести облил 10 человек бензином и поджег 26 июня 2021, 15:29

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В Соликамске местный житель в состоянии алкогольного опьянения повздорил со знакомыми, и попытался сжечь их в гараже, сообщили в региональном следственном управлении СК. «В ночное время 26 июня в Соликамске компания местных жителей находилась в гараже, расположенном напротив жилого дома по улице Фрунзе. 44-летний местный житель, находясь там в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта и произошедшей драки с 64-летним знакомым, сходил к себе в дом, взял канистру с бензином, пришел в гараж, где в это время находились семеро мужчин и три женщины, облил присутствующих бензином из канистры, и поджег зажигалкой», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Пятеро человек получили термические ожоги разных частей тела, их госпитализировали в больницы Соликамска и города Березники. Подозреваемый также получил ожоги. При осмотра в гоараже изъяли предметы и биологические следы, которые отправили на исследование в судмедэкспертизах. Проводятся допросы и другие следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента, сбора и закрепления доказательственной базы. Также решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому с учетом состояния его здоровья. В декабре прошлого года влюбленные в Нижегородской области облили бензином и сожгли знакомую из-за ревности. Пушков высмеял «колоссальный прогресс» в Германии 26 июня 2021, 19:22

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал принятый в ФРГ проект закона, обязующий разрешать сдавать кровь донорам – представителям ЛГБТ, которые последние четыре месяца занимались сексом «без риска». «В Германии – очередной колоссальный «прогресс». И [федеральный] министр [здравоохранения] Йенс Шпан выражает по этому поводу свою радость. О чем это говорит? А о том, что в либеральных демократиях создана ложная доктрина прогресса как все большей открытости общества для всех видов нетрадиционного поведения. А сами эти виды возведены в разряд «фундаментальных ценностей», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Пушков написал пост в ответ на публикацию журналиста и политолога Александра Сосновского. Тот в своей публикации в Telegram пояснил, что, согласно новому закону, «гомосексуалисты, которые в течение четырех месяцев имели только безопасный секс, могут стать донорами крови». «Это, конечно, большое достижение демократии, когда те, кто имеет наибольший риск заболеть СПИДом, теперь могут сдать свою кровь, через которую и происходит инфицирование. Как они докажут безопасный секс? Снимать на видео будут? Ну какое отношение это имеет к терпимости?», – задался вопросом Сосновский. Пушков же отметил, что это становится основополагающими чертами «дивного нового мира», который целенаправленно создают в странах современного Запада. Шпан в своем Twitter в субботу сообщил, что бундестаг обязал Медицинскую ассоциацию страны пересмотреть правила сдачи крови. По его словам, с осени пожертвование крови должны разрешать всем, кто без риска занимался сексом в течение последних четырех месяцев, как мужчинам, так и женщинам. В МИД заявили, что сейчас США на переговорах по Донбассу «делать нечего» 26 июня 2021, 07:31

Фото: Bai Xueqi/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

При нынешнем подходе нет причин приглашать американцев присоединиться к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Рябков подчеркнул, что «не знает, каковы могут быть параметры обсуждения этой темы в дальнейшем». Прежде участие США «допускалось», но «вопрос в том», насколько «конструктивной» будет роль США – понимают ли они, что «без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс», сказал Рябков. По его словам, если США придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется, тогда они вполне могут в том или ином виде посодействовать, передает РИА «Новости». При этом он отметил, что «не обсуждает никакие форматы». «Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях», – сказал он. Как заявил Рябков, «главное – позиция и подход». Однако «при нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего», подчеркнул он. Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине при условии если этого будет хотеть, в том числе, и Россия. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не видит причин для возражения стран «нормандского формата» против участия США. Он назвал США «самой сильной, демократической и авторитетной» страной.