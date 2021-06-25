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25 июня, пятница | Последнее обновление — 17:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС организовать встречу с Путиным
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Существует мнение, что на слова майданных политиков не стоит обращать внимание – все сделают, как прикажут из США. Но не все так просто. Даже если Вашингтон попробует принудить Киев к исполнению Минска-2, не факт, что он исполнит. Но Вашингтон и не будет пробовать.
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Туристам рассказали о правилах посещения курортов в Крыму
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Для туристов Крым остается открытым, россиянам на отдыхе в регионе не нужно сдавать тесты на COVID-19 и оставаться на карантине, сообщила пресс-служба минкурортов республики.
«Крым открыт для туристов. Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Уточняется, что на ж/д вокзале, на Крымском мосту проводят термометрию и осматривают прибывающих на наличие внешних признаков ОРВИ. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим.
«При заселении в санаторий необходимо предоставить справку об эпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. При заселении в другие средства размещения – отели, пансионаты, гостиницы и др. справки не требуются», – пояснили в министерстве.
Кроме того, в министерстве также добавили, запрещены массовые мероприятия, в том числе публичные, деловые, спортивные, культурные и развлекательные. Исключения составляют мероприятия, разрешенные указом главы Крыма.
Кафе, рестораны работают в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего количества. С 23.00 до 08.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос. Музеи, выставочные залы проводят экскурсии группами до десяти человек. Театры, кинотеатры работают при условии продажи билетов до 75% от общего количества мест. Исключение составляют Алушта, Ялта, Симферополь и Симферопольский район – там залы можно заполнять не более чем на 50%.
«Купание в море временно запрещено в акваториях городских округов Ялта (от Гурзуфа до Фороса) и Керчь, в связи с выпадением обильных осадков и подтоплением. На пляжах во всех остальных регионах и населенных пунктах Республики Крым купание разрешено», – подчеркнули в министерстве.
Помимо этого, в Ростуризме подчеркнули, что страхование здоровья является неотъемлемым элементом безопасности при поездках, особенно за рубеж, поэтому каждый турист должен в полной мере осознавать последствия отказа от приобретения страхового полиса, передает ТАСС.
«Без страховки есть большой риск вообще остаться без медицинской помощи, либо ее стоимость будет значительно выше самого путешествия. Поэтому, как и в прошлом году, мы призываем наших граждан обязательно приобретать медицинскую страховку, а туроператоров –информировать наших граждан как о возможностях страхования, так и о тех рисках, которые берет на себя турист, отказываясь это делать», – сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Кроме того, по ее словам, Ростуризм попросил власти Краснодарского края продолжить после 1 августа принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, а не только вакцинированных.
«На данный момент никакие изменения не рассматриваются», – пояснили в пресс-службе.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.
Напомним, что в четверг Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.
Выяснилось, кто принимал решение о проходе британского эсминца возле Крыма
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Окончательное решение о проходе британского эсминца «Дефендер» (HMS Defender) вблизи берегов Крыма принимал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, маршрут предложил министр обороны Бен Уоллес, сообщил источник The Daily Telegraph в министерстве обороны королевства.
По словам источника издания, идея о проходе «Дефендера» стала причиной спора между главой МИД Британии Домиником Раабом и министром обороны Беном Уоллесом, который, как утверждается в статье, и предложил подобный маршрут, передает ТАСС.
По версии издания, глава британского внешнеполитического ведомства опасался, что Москва якобы может использовать этот инцидент в свою пользу и предупреждал об этом. «Весь спор был между Раабом и Уоллесом, затем это перешло к премьер-министру, чтобы он принял решение. В понедельник «Дефендеру» было направлено решение о том, что он должен совершить мирный проход через эти воды», – заявил источник изданию.
Сам Джонсон ушел от ответа на вопрос о том, отдавал ли он распоряжение о том, чтобы «Дефендер» прошел вблизи крымского побережья. Представитель главы правительства Соединенного Королевства добавил, что не будет обсуждать тему «принятия оперативных военных решений». При этом сотрудники британского правительства заверили, что в кабинете министров не было разногласий по поводу предполагаемой миссии.
В статье приводятся слова источника в британском министерстве обороны, который сказал: «Мы все одна большая семья». Источник же в МИД в свою очередь сказал, что Рааб «поддерживает право «Дефендера» на мирный проход через украинские воды».
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям.
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды России у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как корабль находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США, а в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
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В России зафиксировали «шквал запросов» на аннуляцию туров в Краснодарский край
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Россияне в связи с новыми ограничениями в Краснодарском крае стали массово интересоваться возможностью отмены туров, однако туроператоры пока рекомендуют не торопиться с аннулированием, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, как только стало известно о решении кубанских властей, что для заселения в гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен будет отрицательный тест на COVID-19, а с 1 августа – сертификат о вакцинации, «пошел шквал запросов от туристов на аннуляцию».
«Это сообщение вызвало волну негатива и возмущения со стороны наших туристов. Пока мы путешественникам рекомендуем такие запросы не доводить до аннуляции, надеемся на благоприятный исход дела и хотим увидеть документ, потому что непонятно, как будут проверять частный сектор», – приводит ТАСС слова Ломидзе.
Она считает, что будет несправедливо, если ограничения затронут только отели и не коснутся частного сектора. «Независимо от всех факторов, на наш взгляд, все это требует вмешательства на самом высоком уровне», – считает она.
АТОР предлагает ввести для въезда на российские курорты такие же нормы, которые действуют на массовых зарубежных туристических направлениях, то есть чтобы для подтверждения «антиковидного статуса» принимали не только сертификат о вакцинации, но и отрицательный результат ПЦР-тестирования. Письма с соответствующим предложением будут направлены профильному вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко, а также в Ростуризм, говорится в сообщении АТОР.
«Логично, говорят туроператоры, чтобы и российские отельеры могли принимать туристов не с одним, а с несколькими вариантами документов, подтверждающих их антиковидный статус: или с сертификатом о вакцинации, или при наличии ПЦР-теста, или справки об антителах. Это позволило бы сохранить сезон на юге России», – отметили в ассоциации.
Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что вернуть полную стоимость тура в Краснодарский край из-за необходимости предоставлять сертификат о вакцинации, скорее всего, можно будет только со штрафными санкциями.
Напомним, губернатор Краснодарского края заявил, что для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного. Такие меры были приняты в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.
До этого в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.
В Минздраве объяснили, как получить справку о противопоказаниях к прививке от COVID-19
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Людей, которым не рекомендуется вакцинироваться от коронавируса, практически не существует. А тот малый процент людей, которым все-таки противопоказана прививка, могут получить соответствующую справку у своего терапевта, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
«В противопоказаниях к прививке указано, что ее нельзя делать во время острого инфекционного процесса. Это четко прописано в инструкции по ее применению. Да и в принципе, все противопоказания классические, как и к другим вакцинам. Это период, когда мы ее не делаем, но по выздоровлению ее уже можно делать», – говорит Козлов.
Граждан, которым по иным причинам нельзя делать прививку, вообще практически нет, продолжает врач, подчеркивая, что живые вакцины не показаны лишь людям с иммунодефицитом, потому что они могут реактивироваться.
«Но мы должны понимать, что вакцины и создаются в первую очередь для того, чтобы уберечь таким образом наиболее уязвимую популяцию. Поэтому категорий людей, которым вакцина вообще не показана, практически не существует», – объясняет микробиолог.
Человек, находящийся в состоянии острого инфекционного процесса, как правило, на работу не ходит, поэтому ему никакая справка для работодателя о сиюминутном противопоказании к прививке против коронавируса не нужна. А тот малый процент людей, которым все-таки противопоказана вакцина, могут получить соответствующую справку у своего терапевта, говорит специалист.
Ранее главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, что вакцинация против коронавируса показана гражданам, которые переболели инфекцией более полугода назад. Тем, кто болел в этот период, следует предъявить на работе соответствующую справку, которую выдают по выздоровлении. Что касается той категории граждан, которые имеют противопоказания к вакцинации, то им следует получить справку об этом у участкового терапевта. При этом врач отметила, что противопоказаний к прививке очень немного.
Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в столице Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В свою очередь президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил мнение, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной во всей стране. Работников, которые отказались от вакцинации, позволили отстранять от работы без выплаты сотрудникам предприятия зарплаты. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала возможным ввести обязательную вакцинацию и в других регионах России.
Вслед за столицей обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели на Сахалине, Кубани, в Нижегородской области, Ленобласти. Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 июля курорты региона будут принимать только тех туристов, которые прошли вакцинацию и имеют соответствующий сертификат.
США отреагировали на стрельбу по британскому эсминцу в водах России
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца «Дефендер» (HMS Defender) у побережья Крыма якобы являются «примером дезинформации» со стороны Москвы.
Как отметил пресс-секретарь Пентагона, британская сторона «открыто заявила о том, что никаких предупредительных выстрелов не было». По мнению Кирби, «это просто российская дезинформация, очередной пример стремления русских представить события таким образом, чтобы они соответствовали их версии произошедшего». По словам Кирби, «этого просто не было», передает ТАСС.
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
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Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
Глава посещающей Крым болгарской делегации Пламен Милетков заявил, что полуостров является законной частью России.
Делегация в составе 13 человек находится с официальным визитом в Крыму. В ее состав вошли два мэра и один вице-мэр болгарских городов. Делегация прибыла в Крым для участия в международном форуме болгарской культуры «Розафест», который проходит при поддержке Фонда президентских грантов.
«Крымчане сделали выбор самостоятельно, и референдум был легитимным – это факт. Мы, как народные дипломаты, признаем Крым законной частью Российской Федерации, и каждый наш приезд способствует тому, чтобы в Болгарии начинали понимать эту ситуацию, не искажая факты», – передает РИА «Новости» слова Милеткова.
Он также пожаловался на неудобства из-за санкций против полуострова. Среди них – длительный перелет, закрытые границы, отсутствие возможности использовать банковские карты и номера своих мобильных телефонов.
При этом, считает Милетков, на развитии самого Крыма санкции никак не сказываются.
«Санкции Запада считаю несостоятельными. Крым не просто приспособился к условиям, а динамично развивается. На улицах я вижу счастливых людей, уверенных в своем будущем», – заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.
Минцифры рассказало о планах предоставить QR-код переболевшим COVID к 30 июня
Минцифры России планирует к 30 июня закончить на портале «Госуслуг» интеграцию базы россиян, которые переболели коронавирусом, и предоставить им QR-код, заявил заместитель главы министерства Олег Качанов.
«По нашим планам, 30 числа, возможно, мы даже скорректируемся на пару дней влево, у нас эта интеграция будет сделана, и мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около девяти млн записей, мы их получим, соответственно, смэтчим с учетными записями портала госуслуг и для тех, кого мы найдем, мы будем показывать еще соответственно сертификат переболевшего, QR-код переболевшего», – пояснил Качанов в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как получить QR-код для посещения ресторана в Москве.
Напомним, что мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
Байден спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США
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Число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в США продолжит расти на фоне распространения штамма «Дельта», заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления в Северной Каролине.
«Свыше 600 тыс. американцев умерли, <…> и с этим штаммом «Дельта» <…> будут и другие. Вы знаете, что это произойдет», – приводит слова Байдена ТАСС. Он вновь призвав жителей США проходить вакцинацию.
«Вариант «Дельта» легче передается и потенциально [может быть] более смертоносным, а также особенно опасным для молодежи», – сказал Байден, ссылаясь на слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Американский лидер подчеркнул, что распространение штамма «Дельта» вызывает «серьезные опасения». «Согласно [данным федеральных] Центров по контролю и профилактике заболеваний, от 10% до 20% всех случаев [заражения коронавирусом] за последние две недели были вариантом «Дельта», – добавил глава Белого дома.
По данным ВОЗ, штамм «Дельта», выявленный первоначально в Индии, сейчас присутствует более чем в 85 странах. По информации Университета Джонса Хопкинса, в США с начала эпидемии выявлено более 33,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 603 тыс. человек, по обоим показателям США занимают первое место в мире.
Напомним, 9 мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное количество скончавшихся от коронавируса в стране больше официальных данных. В начале апреля Байден заявил о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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Попова назвала адекватными все ограничения в регионах из-за COVID
Ограничения, которые принимаются в регионах России из-за COVID-19, являются адекватной реакцией на складывающуюся ситуацию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Никто специально никогда не намерен вводить ограничения, это абсолютно точно. Это реакция на складывающуюся ситуацию. И в регионах сегодня меры принимаемые всегда адекватны. <…> Мы контролируем это», – пояснила Попова в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.
Она также уточнила, что избыточная нагрузка на систему здравоохранения, безусловно, приведет к жестким ограничительным мерам. «Это неизбежно, и это надо понимать. Но сегодня у всей страны есть возможность избежать развития жесткого сценария», – уточнила она, передает РИА «Новости».
Напомним, что мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
Кроме того, губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного.
ВОЗ признала «дельту» вдвое более заразным по сравнению с изначальным штаммом коронавируса
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Вариант коронавируса «дельта» может стать доминантным, поскольку он в два раза более заразен по сравнению с изначальным вирусом SARS-CoV-2, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
По словам представителя ВОЗ, первоначально штамм «дельта» выявили в Индии, однако сейчас он присутствует более чем в 85 странах.
«Главное «преимущество» этого штамма – он как минимум в два раза более заразен, чем изначальный вирус (SARS-CoV-2)», – цитирует Сваминатан РИА «Новости».
При этом пациент с таким штаммом может заразить «двух, четырех, шестерых и даже восьмерых человек». Сваминатан пояснила, что по этой причине стали более распространены случаи заражения коронавирусом всей семьей.
«Хорошая новость состоит в том, что большинство вакцин в мире представляются эффективными, по крайней мере, для предотвращения тяжелого протекания болезни», – подчеркнула представитель ВОЗ.
Специалист добавила, что несмотря на важность вакцинации, для борьбы с штаммами коронавируса людям следует носить средства защиты (маски и перчатки) и соблюдать социальную дистанцию.
Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «Дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».
В Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса.
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Первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» выявлен в России
В России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс», сообщила замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.
«Случай единственный и, скорее всего, завозной, – приводит слова Даниленко «Фонтанка». – Также штамм «дельта-плюс» зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран». В Индии выявлено чуть больше 40 случаев – но на фоне общего уровня заболеваемости в этой стране показатель выглядит незначительным. Эксперт отмечает, что о степени опасности варианта «дельта плюс» говорить пока рано. «Да, мы знаем, что у него появилась мутация в 417-м положении S-белка, – отметила Дарья Даниленко. – Но такая мутация есть в бразильском варианте и в варианте из ЮАР. А по клинической картине у пациентов, у которых зафиксирован именно вариант «дельта плюс», пока нет оснований утверждать, что он является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы».
Отметим, что в пятницу ВОЗ признала «дельту» вдвое более заразным по сравнению с изначальным штаммом коронавируса.
В Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса.
Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».
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Захарова допустила участие США в провокации Британии у берегов Крыма
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Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды России у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины.
Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала рекомендацию пресс-службы Белого дома и Пентагона адресовать вопросы по инциденту с участием британского «прогулочного» эсминца у побережья Крыма к властям Британии, а не Соединенных Штатов.
«А что так? Он все-таки находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США. Американские эксперты отмечают, что в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины. В таких условиях «мирный проход» британского эсминца не мог не согласовываться с «большим братом», – написала Захарова.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца «Дефендер» у побережья Крыма якобы являются «примером дезинформации» со стороны Москвы.
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
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Беременным разрешили прививаться «Спутником V»
Эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V», заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сегодня с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-Ковид-Вак» у беременных», – приводит его заявление на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС.
В конце мая Мурашко сообщил, что получены данные о безопасности «Спутника V» для беременных, клинические исследования применения вакцины среди детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.
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Автобус с детьми попал в ДТП в Крыму
В результате ДТП с автобусом с детьми в Крыму пострадали два человека, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
По его словам, автобус перевозил детский патриотический отряд из Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Дети, Ямало-Ненецкий. 19 человек. Пострадали двое легко. Все живы», – передает ТАСС слова чиновника.
Ранее на 535-м км дороги Астрахань – Ставрополь столкнулись три автомобиля, включая грузовик и автобус, перевозивший детей. По информации МВД, в ДТП погибли пять человек. Водитель грузовика рассказал, что его обогнали два автомобиля: иномарка и ВАЗ. Первую машину он пропустить успел, а вторая въехала в его колесо, когда он завершал маневр.
Глава Тамбовской области: Третья волна заболеваемости COVID практически накрыла Россию
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Ограничительные мероприятия вводятся не для того, чтобы помешать людям жить полноценной жизнью, а чтобы сохранить им жизнь и здоровье, и делается это на основе коллегиальных обсуждений, рассказал газете ВЗГЛЯД глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
«К сожалению, коронавирус оказался более коварным, чем мы ожидали. Уже третья волна заболеваемости практически накрыла Россию. Люди болеют еще тяжелее. И снова приходится вводить ограничения, потому что процент вакцинированных пока мал» - заявил Никитин.
По словам главы региона, в Тамбовской области привито 31,2% подлежащего вакцинации населения, а в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе усилен контроль за соблюдением ограничительных мер, в том числе масочного режима и социального дистанцирования.
«Возобновлены проверки соблюдения ограничительных мер в торгово-развлекательных центрах, объектах торговли, промышленности и транспорта, в банках и финансовых учреждениях. Все социальные учреждения и детские лагеря работают в закрытом режиме. Массовые мероприятия рекомендовано проводить с ограниченным количеством участников, только на открытом воздухе и при неукоснительном соблюдении мер безопасности», – рассказал губернатор.
Он отметил, что «ограничительные мероприятия вводятся не для того, чтобы помешать людям жить полноценной жизнью, а чтобы сохранить им жизнь и здоровье. И делается это на основе коллегиальных обсуждений».
«Я очень рассчитываю, прежде всего, на сознательность в отношении вакцинации каждого жителя области и на готовность сферы здравоохранения к всеобщей прививочной кампании. Но в конечном итоге все зависит от развития ситуации с распространением заболевания», – сказал Никитин.
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
Ранее брянский губернатор Александр Богомаз объяснил газете ВЗГЛЯД нецелесообразность QR-кодов для заведений общепита в своем регионе.
В регионах России стали вводить разные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного. В Бурятии в связи с коронавирусом с 27 июня по 11 июля объявлены нерабочие дни. Система QR-кодов для посещения заведений общепита вводится с 28 июня в Подмосковье и Москве.
Попова назвала необходимый срок для выработки антител после «Спутника Лайт»
После вакцинации «Спутником Лайт» антитела появляются через 21 день, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«У нас есть новая вакцина «Спутник Лайт», для которой достаточно одной дозы, здесь схема немножко другая – нужно привиться и через 21 день, как говорит производитель, наступит выработка антител», – рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 24», сообщает РИА «Новости».
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
Она уточнила, что с остальными вакцинами после первой прививки в течение 42 дней человек еще не защищен, нужно внимательно относиться к своему здоровью.
Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ведомство занялось подготовкой рекомендаций по ревакцинации россиян от коронавируса.
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