Ростуризм попросил власти Кубани рассмотреть заселение туристов по ПЦР-тесту

Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

«Ориентируясь на актуальный мировой опыт организации поездок внутри стран и между ними в период пандемии я обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом», – передает РИА «Новости» слова Догузовой.

«Считаем, что это, наряду с четким выполнением всех необходимых мер предосторожности, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне», – добавила она.

При этом, по словам Догузовой, Ростуризм рекомендует туристам по возможности вакцинироваться от COVID-19.

«Мы видим, что ситуация сложная, развивается в регионах неравномерно и требует разного уровня ограничений для сдерживания роста заболеваемости. Мы безусловно выступаем за соблюдение всех необходимых мер безопасности и понимаем, что этот летний туристический сезон проходит с учётом продолжающейся пандемии», – сказала Догузова.

«Ключевая задача Ростуризма – дать туристам возможность безопасно путешествовать, а бизнесу – продолжать работать. Мы рекомендуем людям, по возможности, вакцинироваться, если на то нет медицинских или иных противопоказаний, чтобы ситуация как можно быстрее нормализовалась и ограничения постепенно были сняты», – добавила она.

Ведомство также сообщает туристам, что они могут ознакомиться с актуальной информацией о действующих ограничениях в регионах, включая Краснодарский край, на Национальном туристическом портале Russia.Travel. Кроме того, Ростуризм напоминает туроператорам и турагентам о необходимости информировать туристов о текущей эпидемиологической ситуации и существующих ограничениях в регионах России при продаже туров.

Ранее Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.

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