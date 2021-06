Портал «Стопкоронавирус» предупредил о мошеннических сайтах-двойниках Ресторатор оценил введение в Москве QR-кодов для посещения кафе 24 июня 2021, 13:59 Текст: Евгения Шестак

В текущей эпидемиологической ситуации в Москве мера с QR-кодами лучше, чем введение полного локдауна, заявил владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (фудмолл «Депо Москва», «Чайхона №1») Алексей Васильчук. «Посещение кафе и ресторанов детьми в сопровождении родителей без QR-кодов и вывод летних веранд из COVID-free зон - это была наша просьба на вчерашней встрече. Ее услышали, и я думаю, что принято хорошее компромиссное решение для того, чтобы бизнес мог каким-то образом перестроиться и люди бы успели привиться, которые еще не привились. В текущей ситуации QR-коды лучше, чем введение полного локдауна», – сказал Васильчук АГН «Москва». Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. Также система QR-кодов для посещения заведений общепита вводится с 28 июня в Подмосковье, исключение составляют летние веранды.

Словакия собралась перепродать партию «Спутника V» другим странам 23 июня 2021, 22:15

Фото: Carol Smiljan/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Правительство Словакии приняло решение продать или передать на безвозмездной основе 160 тысяч из 200 тыс. доз поступившей в республику 1 марта российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило Словацкое телевидение. Как утверждается в материале, партию препарата могут передать Аргентине и странам западной части Балканского полуострова, которые проявили интерес к ее получению. Срок годности полученной Словакией партии «Спутника V» истекает в июле, передает ТАСС. По словам бывшего премьера Словакии Игоря Матовича, слова которого привело словацкое сетевое издание «Главные новости», «многие глупые люди [в Словакии] были бы очень рады, если бы срок годности вакцины «Спутник V» истек и она уже не могла бы использоваться». «Чтобы воспрепятствовать такой приземленной радости, я предоставил Минздраву контакт с Аргентиной, которая хочет выкупить [у Словакии] столько [доз] «Спутника V», сколько мы хотим продать», – заявил Матович. Напомним, 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». При этом Братислава отказалась покупать новые партии «Спутника V». В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно о встречающихся только у мужчин последствиях COVID 23 июня 2021, 15:49

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Ученые Техасского университета обнаружили симптом коронавируса, который характерен только для мужчин, пишет Express со ссылкой на исследование. Ученые обнаружили, что коронавирус может поражать семенники больного. По данным ученых, зафиксированы случаи, когда заразившиеся коронавирусом мужчины жаловались на боли в паховой области, а в некоторых отчетах отмечали снижение уровня тестостерона, сообщает РИА «Новости». Исследование проводилось на хомяках, вирус за неделю обнаружили в семенниках всех инфицированных грызунов, однако затем его концентрация снизилась. Ученые предположили, что у мужчин с легким и средним течением болезни может наблюдаться такая же симптоматика. Дальше им предстоит смоделировать состояния, связанные с тяжелой формой COVID-19. Речь идет о таких заболеваниях, как ожирение и диабет, а также о воздействии различных штаммов SARS-CoV-2. «Учитывая масштабы пандемии коронавируса, крайне важно изучить, как он может повлиять на тестикулы, оценить влияние на тяжесть заболевания и репродуктивную функцию, а также возможность передачи половым путем», – заявил ведущий автор работы Рафаэль Крун Кампос. Ранее группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружила способность COVID-19 менять клетки крови заболевшего человека. Путин заявил об отсутствии у других стран обязательств по лечению туристов из России 23 июня 2021, 15:47 Текст: Елизавета Булкина

У других стран нет никаких обязательств по лечению от коронавируса туристов из России, как их будут лечить – тоже непонятно, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «Я так понимаю, что во многих странах не отказываются от того, чтобы принимать наших граждан, которые могут приехать в эти государства на отдых и, не дай Бог, заболеют, но никаких обязательств у этих государств перед нами нет. Они хотят – берут на лечение, хотят – не берут, так я понимаю, и как будут лечить, мы тоже понятия не имеем, если сказать по-честному, да?» – передает его слова РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что не уверен в объективности показателей по коронавирусу в зависимых от туризма южных странах «Мы понимаем, что в странах, особенно в южных странах, где экономика существенным образом зависит от туризма, что там греха таить, вопрос об объективности официальных показателей по ковиду, конечно, стоит на повестке дня», – цитирует Путина ТАСС. Он спросил вице-премьера Татьяну Голикову о том, как организовано сотрудничество с иностранными государствами в ситуациях, когда турист заразился коронавирусом на отдыхе и вынужден обратиться за медпомощью по месту пребывания. «Вот человек приехал в отпуск, заболел. В прошлом году во многих странах просто в больницы не принимали. Что делать? Приехал человек, заболел. Семья тоже приехала, кто-то из членов семьи заболел за границей: что делать, куда идти, как лечиться, где?» – поинтересовался Путин. Голикова сообщила, что власти Турции в случае заболевания российских туристов «примут соответствующие меры». «В Турцию мы непосредственно выезжали. Наша мониторинговая миссия состояла из представителей Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма. Там общались со всеми структурами, которые отвечают за организацию туристического сезона», – пояснила вице-премьер. В ходе поездки была осмотрена работа гостиниц, аэропорта, больниц, эксперты ознакомились с методикой ПЦР-тестирования и доставкой больных в медорганизации. «И по результатам этого инспекционного визита и согласованию отдельных подходов были приняты решения оперативным штабом по возобновлению авиационного сообщения с Республикой Турция. У нас есть понимание от турецких властей, что соответствующие меры в случае, если наши граждане заболеют, турецкой стороной будут приняты», – заверила Голикова. Вместе с тем комиссией были выявлены недостатки. «Прежде всего речь шла о трехзвездочных отелях – о тестировании персонала в этих отелях, о соблюдении там санэпидблагополучия. И вся эта информация мною в пятницу была доведена до наших граждан посредством соответствующего брифинга», – пояснила вице-премьер. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне планов введения локдауна из-за ситуации с коронавирусом сейчас нет. Москвичам рассказали о необязательности теста на антитела перед вакцинацией от COVID-19 24 июня 2021, 08:35

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками, пояснили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции. «Да. В силу требований федерального законодательства руководители организаций, индивидуальные предприниматели в период эпиднеблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации работников (сотрудников) от COVID-19 в сроки, установленные главным государственным санитарным врачом по Москве», – ответили в штабе на вопрос о том, обязаны ли работодатели обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавируса. Там также заявили, что отказавшихся от вакцинации от COVID-19 сотрудников могут отстранить от работы. «Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника) выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Кроме того, наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от COVID. «В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». При этом москвичам не требуется проходить тест на антитела перед вакцинацией. «Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками. Перед проведением прививки медицинским работником проводится стандартный осмотр, каких-либо специальных обследований проходить не требуется», – говорится в сообщении. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число. Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса 24 июня 2021, 07:31

Фото: Pavlo Gonchar/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Всемирная организация здравоохранения впервые признала целесообразность вакцинации детей от коронавируса, следует из обновленных рекомендаций на сайте ВОЗ. Прививочная кампания среди детей, согласно документу, должна проходить в менее срочном порядке, если вакцинируемые не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Приоритет должен оказываться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения. Отмечается, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые, передает РИА «Новости». В минувшее воскресенье профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рекомендовал начать вакцинацию детей в связи с появлением более заразных штаммов коронавируса. Ранее в июне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в России 15–20 сентября. В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что получены данные по безопасности «Спутника V» для беременных, клинические исследования применения вакцины среди детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Подмосковье допустили введение QR-кодов для поездок на общественном транспорте 23 июня 2021, 17:42

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Минздрав Подмосковья допустил введение с 1 июля системы QR-кодов для поездок на общественном транспорте, если ситуация с коронавирусом не улучшится, заявила зампред правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. «Мы очень надеемся, что все предпринятые меры позволят нам снизить темпы распространения коронавирусной инфекции, но тем не менее хочу отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля, а это допуск к пользованию услугами общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код», – цитирует ее РИА «Новости». Она рассказала, что будет предпринято все возможное для избежания принятия этого решения путем формирования коллективного иммунитета и вакцинацией. Ранее сообщалось, что система QR-кодов для посещения заведений общепита вводится с 28 июня в Подмосковье, исключение составляют летние веранды. Путин предложил Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок 23 июня 2021, 17:13

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин предложил действующему главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок. «Сделано очень многое, предстоит сделать еще больше. Вы в материале, вы работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому я полагаю, что вам нужно идти на выборы и продолжить свою работу. А я, со своей стороны, могу пожелать вам только успехов», – сказал Путин во время видеоконференции с Кадыровым. Об этом сообщает РИА «Новости». В свою очередь Кадыров доложил Путину о ситуации с коронавирусом. По его словам, в Чечне она находится под контролем, но ежедневно наблюдается небольшой рост заболеваемости. «Ситуация с коронавирусом в республике контролируемая, но наблюдается небольшой рост ежедневных заражений. Имеется достаточный запас тест-систем, лекарств и койко-мест», – сказал Кадыров. Он также добавил, что в случае необходимости власти готовы за сутки развернуть дополнительно еще порядка двух тысяч коек для больных коронавирусом. Кадыров доложил президенту, что в регионе есть дефицит вакцин от коронавируса, и попросил обратить на это внимание. Кадыров возглавляет республику с 2007 года. Последние выборы главы Чечни прошли в сентябре 2016 года. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. В Подмосковье ввели новые ограничения из-за коронавируса 23 июня 2021, 16:53 Текст: Алексей Дегтярев

В Московской области с 24 июня вводятся запреты на посещение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах с 23.00 до 6.00, об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева. «Приостановить с 24 июня 2021 года: оказание гражданам услуг общественного питания в фуд-кортах, за исключением доставки заказов и (или) обслуживания навынос без размещения за столиками; оказание гражданам услуг общественного питания в сезонных летних кафе (на летних верандах); <...> проведение с 23.00 до 6.00 зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, в караоке, кальянных; посещение гражданами детских игровых комнат», – говорится в постановлении, опубликованном на сайте областного правительства. При этом летним кафе можно продолжать работу при условии, что в них «соблюдается следующее условие – на площади три квадратных метра сезонного летнего кафе (летней веранды) может находиться только один посетитель». Проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий на открытом воздухе с очным присутствием зрителей возможно только при выполнении ряда условий, говорится в постановлении. «Организатор мероприятия обеспечивает соблюдение между зрителями социальной дистанции 1,5 метра; вход на мероприятие осуществляется при наличии билета с указанием места; предельное количество зрителей составляет 500 человек одновременно», – поясняется в документе. Ранее в Министерстве культуры сообщили, что заполняемость залов в культурных учреждениях Москвы должна составлять не более 50% и не превышать 500 человек, однако число посетителей может быть увеличено при условии введения системы QR-кодов. За сутки в России выявили 20,2 тыс. случаев коронавируса 24 июня 2021, 11:26

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 20 182 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20 182 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 15,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 8598, Московской области – 2308, Санкт-Петербурге – 1143. Всего в стране выявлено 5 388 695 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 915 615 человек, из них 13 505 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 568 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 131 463 человека. Накануне, 23 июня, в России было выявлено 17 594 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 2588. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом 23 июня 2021, 15:55 Текст: Елена Мирошниченко

За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «За последнюю неделю мы зафиксировали рекордные показатели выявляемости – 53 тысячи. Такого объема выявляемости не было ни в мае прошлого года, ни в конце 2020 года, когда были пиковые значения», – рассказал он в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Об этом сообщает РИА «Новости». Он также добавил, что за последнюю неделю в Москве было госпитализировано 12 тыс. человек. «По госпитализации мы тоже приблизились уже к максимальным показателям – 12 тысяч за неделю, и мы видим, что эта неделя, скорее всего, покажет максимальную госпитализацию за весь период пандемии», – рассказал Собянин. По его словам, «медицинская система справляется, и мы обеспечиваем всем необходимым граждан, но тем не менее понятно, что медицинские возможности не безграничны. Хотя пока запас по Москве достаточно серьезный сделан». Также Собянин заявил, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет сложной, оптимистических прогнозов делать не приходится. «Каковы прогнозы на ближайшее время? На мой взгляд, ситуация будет сложной. В общем, пока не то что расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится», – сказал Собянин. Мэр также рассказал, что «по Москве около 90% всех заболевших болеют новой мутацией COVID – индийским штаммом, так называемым дельта. В Москве он практически подавил все остальные штаммы. Начиналось проникновение этого штамма в апреле, в мае нарастало и вот «дельта» выстрелила сейчас, когда стала массовой». По его словам, это объясняет большую долю молодых людей среди заболевших, увеличение смертности. «Перед таким штаммом, перед такой агрессивной инфекцией, конечно, многие снова оказались беззащитными», – отметил мэр Москвы. При этом президент Владимир Путин пообещал продолжать в оперативном режиме обсуждать с Собяниным меры по снижению рисков заражения коронавирусом для жителей столицы. «Сергей Семенович, вы мне регулярно докладываете о том, что происходит, и о мерах, которые предпринимаются вами для того, чтобы снизить риски для наших людей, для жителей столицы. Продолжим с вами работать в таком же оперативном режиме по обмену информацией и по предлагаемым вами мерам по борьбе с ковидом», – сказал Путин. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. Голикова заявила об отсутствии штамма коронавируса «дельта плюс» в России 23 июня 2021, 15:35 Текст: Алексей Дегтярев

Новый индийский штамм коронавируса «дельта плюс» на данный момент еще не проник в Россию, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Индийские ученые сообщили о нескольких мутациях (штамма) дельты, одна из которых получила название «дельта-плюс»... У нас пока его нет. Но особенностью мутации является снижение активности антител к вирусу у переболевших COVID и вакцинированных», – приводит слова Голиковой РИА «Новости». При этом в стране есть как британский (альфа), так и индийский (дельта) штаммы коронавируса, и последний преобладает в Москве. Она добавила, что за последние недели доля индийского штамма растет, в некоторых регионах страны он начинает преобладать. «В первую очередь, это город Москва, Нижегородская, Саратовская области. И мы наблюдаем тенденцию на увеличение циркулирования этого штамма на территории города Санкт-Петербург», – сказала вице-премьер. При этом ученые продолжают работу по секвенированию вирусов и новых штаммов. «По заключению международных и наших исследователей, штамм дельта обладает более высокой контагиозностью. И я хочу отметить, что наши граждане в возрасте от 20 до 49 лет, которые являются наиболее социально активными, трудоспособности, они и подвергаются в большей степени заболеванию этой новой инфекцией, тем самым штаммом, о котором я сказала», – уточнила Голикова. Ранее минздрав Индии сообщил, что новый штамм коронавируса «дельта плюс» (B.1.617.2.1) признан индийским консорциумом по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) «вызывающим беспокойство». Сообщалось, что в Индии зарегистрировали 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «дельта плюс». Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, чем опасен индийский штамм коронавируса и его мутации. Газета ВЗГЛЯД писала, что известно про новую мутацию вируса. Журналист Козырев и доктор Свет запустили флешмоб «Прекратите нашивать желтую звезду» 23 июня 2021, 17:52 Сотрудник телеканала «Дождь» Михаил Козырев в соцсетях обратился к актерам, которые нашивают желтую звезду в знак протеста против дискриминации невакцинированных от коронавируса. «Господа актеры! Прекратите нашивать желтую звезду. Это оскорбление памяти миллионов умерщвленных», – заявил Козырев в своем Facebook. В комментариях он указал, что этим занимается актер Егор Бероев и актер театра и кино Григорий Данцигер. Козырева поддержал российский врач-кардиолог, главный врач Первой городской больницы имени Пирогова в Москве Алексей Свет. «Артист Бероев, видимо, не в курсе, что с желтой звездой не в общепит не пускали, а жгли, убивали в газовых камерах», – подчеркнул врач. «За этим символом сожженные и погибшие, женщины, старики, дети... Не в ресторан их не пустили. Это просто пошлость и дурной вкус. А непривитый человек, распространяющий вирус, угрожая безопасности моих родных и близких, коллег, наконец – это не угроза жизни людей? Артист Егор Бероев жив и здоров, благодаря прививкам, которые ему сделали в детстве», – добавил Свет. Он подчеркнул, что ограничение контактов – это путь к снижению количества заражений, по его мнению, это должно быть понято и артистам. Во вторник Бероев в ходе вручения премии «ТЭФИ-Летопись Победы» возмутился «дискриминацией» россиян, непривитых от коронавируса. На сцену актер поднялся с желтой шестиконечной звездой, нашитой на пиджак. Такие звезды нацисты заставляли носить евреев, чтобы выделять их среди других людей. Бероев объяснил, что таким образом он решил выразить протест против того, что невакцинированные люди, по его мнению, становятся людьми второго сорта. Сам Бероев не прививался. «Мое тело – мое дело. Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком – гражданин ты, или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми благами и правами», – заявил он. Позже артиста раскритиковали профессора, блогеры, писатели и другие общественные деятели. Певец Лев Лещенко, комментируя газете ВЗГЛЯД ситуацию с Бероевым, подчеркнул, что в стране нет дискриминации непривитых людей. Главврач Филатовской больницы раскритиковал Бероева за сравнение вакцинации с Холокостом 23 июня 2021, 18:06 Актер Егор Бероев совершил возмутительный поступок, сравнив вакцинацию против коронавируа с Холокостом, заявил главный врач городской клинической больницы № 15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко. «При всем уважении к таланту Егора Бероева (а я смотрел не один фильм, где он играл), не могу не высказаться о его недавнем выступлении на тему вакцинации. Возмутительно слышать такие слова со сцены от образованного и популярного человека, чье мнение может оказаться решающим для многих при принятии решения о вакцинации. При чем здесь вражда? О чем вообще речь?» – написал Вечорко в своем Telegram-канале. По его мнению, вакцинацию необходимо обсуждать медикам, микробиологам и санитарным врачам, «тем, кто знает, что такое вирус, видел его, бывал в «красной зоне», тем, кто знает, что на кону стоят жизни». «Мнение должно быть взвешенным и компетентным. Из-за досужих разговоров мы уже видим результат медленной вакцинации москвичей, теперь снова живем на пике третьей волны. Что нам еще нужно? Получить вторую Италию или Америку? Или все-таки последовать примеру цивилизованных стран, в том числе Израиля. Честь, достоинство – слова прекрасные, но в данном случае, когда мы уже больше года живем в экстремальном режиме, сдерживаем натиск вируса, эти слова больше уместны по отношению к тем, кто ведет себя ответственно. Только коллективный иммунитет, только вакцинация, без вариантов», – заключил Вечорко. Во вторник Бероев в ходе вручения премии «ТЭФИ – Летопись Победы» возмутился «дискриминацией» россиян, непривитых от коронавируса. На сцену актер поднялся с желтой шестиконечной звездой, нашитой на пиджак. Такие звезды нацисты заставляли носить евреев, чтобы выделять их среди других людей. Бероев объяснил, что так выражает протест против того, что невакцинированные люди, по его мнению, становятся людьми второго сорта. Позже артиста раскритиковали профессора, блогеры, писатели и другие общественные деятели. Певец Лев Лещенко, комментируя газете ВЗГЛЯД ситуацию с Бероевым, подчеркнул, что в стране нет дискриминации непривитых людей. Ученые разработали оптимальную схему вакцинации от COVID 23 июня 2021, 16:30 Текст: Елена Мирошниченко

Американские ученые выяснили, что у тех, у кого ранее не было антител образуется только после второй дозы вакцин, а переболевшим достаточно одной дозы, результаты исследования опубликованы в журнале Американского химического общества ACS Nano. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе измерили с помощью иммуноферментного анализа количество антител против RBD – связывающего домена шипового белка SARS-CoV-2 – у людей, получивших вакцину Pfizer-BioNTech или Moderna, а также у невакцинированных, но перенесших COVID-19 в легкой или тяжелой форме. Об этом сообщает РИА «Новости». Обе вакцины относятся к классу мРНК-вакцин, они стимулируют выработку антител против RBD. Согласно результатам клинических испытаний и наблюдений за миллионами вакцинированных людей, их эффективность составляет около 95 процентов, при этом как долго держится после них иммунный ответ и как он отличается у тех, кто перенес или не перенес инфекцию ранее, до сих пор не было известно. Исследование показало, «что у участников без предшествующей инфекции одна доза любой вакцины вызывала уровни антител, аналогичные тем, которые наблюдаются после легкого COVID-19. Для получения титров, приближающихся к тем, которые наблюдались после тяжелых случаев, им требовались две дозы». У переболевших коронавирусом участников реакция на вакцину была совсем другая. Первая доза вызвала у них сильный антительный ответ, аналогичный тяжелой естественной инфекции, а вторая вообще не привела к дополнительному образованию антител. «У лиц, ранее перенесших инфекцию SARS-CoV-2 после однократной вакцинации повысились до максимального уровня как потенциал антител, так и их нейтрализующая активность», – отмечают авторы статьи. Ранее ученые Техасского университета обнаружили симптом коронавируса, который характерен только для мужчин. В Минобрнауки заявили о планах начать учебный год в вузах 1 сентября 23 июня 2021, 16:47 Текст: Елена Мирошниченко

Учебный год в вузах планируется начать 1 сентября, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. «Предстоящий учебный год во всех вузах страны планируем начать 1 сентября. Вместе с тем окончательное решение о формате начала учебного года будет приниматься с учетом фактически складывающейся эпидемиологической обстановки и мнения специалистов в августе текущего года», – заявил Фальков на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Об этом сообщает РИА «Новости». Он также добавил, что Минобрнауки обсудит с Российским союзом ректоров возможность допуска на очные занятия с 1 сентября вакцинированных от коронавируса студентов. «В частности, совсем недавно – 16 июня – Совет ректоров вузов города Москвы и Московской области выступил с инициативой с 1 сентября 2021 года начать работу вузов в смешанном формате, увязав очное обучение с прохождением вакцинации. На следующей неделе мы обстоятельно обсудим это предложение на площадке Российского союза ректоров вместе со всем ректорским сообществом России», – рассказал Фальков. Кроме того, по его словам, в большинстве вузов России вступительные экзамены пройдут в дистанционном формате, при этом по творческим специальностям они пройдут в очном формате. «С учетом непростой обстановки абсолютное большинство университетов перевели эти испытания в удаленный формат. Вместе с тем хотел бы отметить, что у нас уникальная ситуация в вузах, реализующих творческие специальности. Учитывая их специфику, полноценно провести вступительные испытания удаленно вряд ли будет возможно, поэтому они планируют, как и в прошлом году, свои вступительные испытания провести преимущественно очно, конечно, с соблюдением всех мер профилактики», – передает его слова ТАСС. Приемная кампания во всех университетах страны, а также во всех филиалах российских вузов за рубежом стартовала в июне 2021 года. Фальков добавил, что абитуриенты смогут подать заявление по почте. Помимо этого, у каждого вуза есть собственная информационная система, через личные кабинеты которой поступающие могут подать документы. «В дополнение к этому еще с прошлого года мы стараемся активно задействовать суперсервис «Поступление в вуз онлайн», – добавил глава ведомства. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России.