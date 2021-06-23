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Россия разработала средства для нейтрализации угрозы со стороны ПРО США
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Российские специалисты разработали средства нейтрализации угрозы глобальной системы противоракетной обороны США, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов на Московской международной конференции по безопасности.
«Российская Федерация неоднократно поднимала вопрос о недопущении размещения средств глобальной системы ПРО США вблизи нашей границы, поскольку эта система является существенным дестабилизирующим фактором. Необходимость снижения негативного влияния ПРО США на военную безопасность Российской Федерации потребовала разработки средств для нейтрализации этой угрозы», – сказал Герасимов, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что элементы американской системы ПРО уже развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, продолжается их наращивание за счет создания наземного комплекса ПРО в Польше, придания кораблям НАТО и Японии противоракетного потенциала.
Тем временем в польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США Aegis Ashore. Американцы приступили к установке оборудования, не дождавшись завершения строительства самой базы. Aegis представляет для России серьезную угрозу – эта система может использоваться для запуска не только противоракет ПРО, но и крылатых ракет, способных достать до Урала.
Стало известно о ложных данных подхода боевых кораблей НАТО к Севастополю
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Данные слежения за двумя военными кораблями Североатлантического альянса в Черном море были сфальсифицированы с приемной станции в Черноморске недалеко от Одессы.
Британские фрегат Defender и эсминец типа Daring Type-45, а также фрегат Королевского флота Нидерландов Evertsen вошли в одесский порт 18 июня. До этого, 17 июня, во время учений в Черном море за группой кораблей наблюдали российские военные корабли, пишет портал Военно-морского института США USNI News.
В ночь на 19 июня сервис автоматической системы идентификации (AIS) показал весьма странный путь натовских военных судов. Согласно данным, два корабля – Defender и Evertsen – покинули Одессу незадолго до полуночи 18 июня и направились прямо в Севастополь, почти вплотную приблизившись к главной военно-морской базе Черноморского флота России.
При этом на самом деле корабли все это время не покидали одесский порт. Об этом свидетельствуют, в частности, прямые трансляции с веб-камер, которые передают изображение в режиме онлайн на YouTube. Поддельные координаты для геолокации натовских судов в системе AIS были отправлены агрегатору MarineTraffic.com приемной станцией в Черноморске, расположенной недалеко от Одессы. Фальшивые данные приняли и другие агрегаторы, пишет ПолитРоссия.
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Как пояснил, американский военный эксперт, AIS – ресурс с открытым доступом, позволяющий отслеживать перемещение судов. Им часто пользуются многие западные структуры, в том числе военные. «Произошедший инцидент ставит под сомнение достоверность разведывательных данных, полученных из открытых источников», – указал эксперт, задавшись вопросом, кому может быть выгодная такая фальсификация.
Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу возле Крыма
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Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание, сообщили в Минобороны.
По данным Минобороны, «в 11.52 23 июня эсминец УРО «Дефендер» ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра», передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы России, но на предупреждение корабль не отреагировал.
«В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО «Дефендер». В 12.23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО «Дефендер» покинул границы территориального моря Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Это не первый подобный случай. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России».
Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
В Конгрессе США призвали немедленно направить Украине летальные вооружения
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США должны немедленно направить Украине в качестве военной помощи так называемые летальные вооружения, заявили американские конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майкл Маккол.
Их слова приводит пресс-служба республиканцев в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Они призвали не ждать, пока Москва «пересечет еще больше «территориальных красных линий» на Украине», а «направить помощь» в виде так называемых летальных вооружений, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию России», передает ТАСС.
Республиканцы считают, что администрация Джо Байдена «снова и снова выбирает умиротворение Кремля за счет Украины». В частности, конгрессмены указали на «решения вывести два корабля США из Черного моря во время наращивания военного присутствия» России, отказ от «критически важных санкций» против «Северного потока – 2». Также они осудили отказ от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским до «до окончания безрезультатного саммита Байдена и Путина». «Это должно закончиться», – заявили конгрессмены.
Напомним, Politico сообщала, что США приостановили план военной помощи Украине. По данным источников, решение было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ. Псаки подчеркнула, что только перед саммитом США – Россия Украине был «предоставлен пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера».
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Россия призвала США отказаться от военных учений в Черном море
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Многонациональные военные учения Sea Breeze – 2021 «поощряют милитаристские настроения в Киеве», заявило посольство России в США.
По мнению посольства, масштаб и «явно агрессивный характер» учений не соответствуют «реальным задачам безопасности» в регионе, учения лишь увеличивают «риски непреднамеренных инцидентов». В связи с этим российская сторона призвала «США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море». По мнению посольства, причерноморские государства способны самостоятельно решить «возникающие проблемы в этом регионе» и не нуждаются в «навязывании» помощи извне», передает ТАСС.
Напомним, учения пройдут с 28 июня по 10 июля. В них примут участие 32 государства. Планируется задействовать 5 тыс. военных, 32 корабля и 40 самолетов. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что НАТО собирается под прикрытием учений Sea Breeze поставить на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.
Шойгу заявил о формировании в мире глобальных коалиций
Тенденция разделения мира на «своих» и «чужих» наблюдается в мире, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
«Сегодня на первое место выходит новая тенденция формирования глобальных коалиций, разделившая мир на «своих» и «чужих», – заявил министр, передает ТАСС.
Он также отметил, что пандемия продемонстрировала важность госграниц, только в рамках суверенных государств возможно обеспечения карантинных мероприятий. «Возрастает роль суверенных государств по обеспечению – в широком смысле – безопасности граждан. Пандемия продемонстрировала, что государственные границы сохраняют значение, так как только на национальном уровне есть возможность оперативно проводить карантинные мероприятия и оказывать помощь населению», – сказал он.
Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.
Минобороны после инцидента в Крыму вызвало военного атташе при посольстве Британии
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Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны России в связи с нарушением британским эсминцем «Дефендер» российской госграницы.
«В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве», – заявили в военном ведомстве, передает ТАСС.
Ранее в среду Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
Это не первый подобный случай. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
США не увидели конкурентов доллару в мире
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В связи с возможным отказом России и Китая от доллара глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что сейчас нет валюты, которая была бы близка к тому, чтобы конкурировать с долларом.
Он выступил на слушаниях в специальном подкомитете в Палате представителей Конгресса США по преодолению вызванного коронавирусом кризиса. На вопрос о том, обеспокоена ли ФРС возможным отказом России и Китая от доллара, Пауэлл ответил, что данный вопрос не находится «в сфере компетенции или в поле зрения» его ведомства, передает ТАСС.
Глава ФРС подчеркнул, что «доллар является мировой резервной валютой», другие валюты не могут с ним конкурировать. Пауэлл связывает такое положение доллара с «демократическими институтами» США, американскими «достижениями в деле поддержания низкого уровня инфляции, открытыми рынками капитала и замечательными торговыми отношениями с остальным миром». Пауэлл «не видит, чтобы что-то изменилось в ближайшее время».
Напомним, министр финансов Антон Силуанов объявил, что Фонд национального благосостояния полностью избавится от долларовых активов. В апреле доля доллара в российском экспорте впервые упала ниже 50%. Западные СМИ пишут о том, что вот уже несколько лет Москва работает вместе с Пекином над тем, чтобы юань потеснил доллар на международной арене.
Британских военных испугали полеты российских истребителей
Российские истребители провели разведывательные полеты над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth, пишет издание The Telegraph.
Командующий авиагруппой корабля Джеймс Блэкмор сообщил, что военные видели самолеты МиГ и «Сухой» в течение трех дней, а также заметили фрегат и подлодки, передает РИА «Новости».
«Это напоминает игру в кошки-мышки. Мы в первый раз используем истребители F-35 в Средиземном море, и конечно, русские хотят посмотреть на них, на корабли, они хотят понять, как мы действуем», – отметил Блэкмор.
Военные назвали активность российских самолетов «напряженной» и подчеркнули, что будут использовать все возможности «для демонстрации своих намерений в регионе».
Герасимов: Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию
Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на военную агрессию, заявил начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Герасимов также заявил, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (старое название СНВ-3) остается сегодня единственным соглашением по поддержанию стратегической стабильности в мире.
«На сегодняшний день единственным международным соглашением по поддержанию стратегической стабильности в сфере контроля над вооружениями остается Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, так называемый Договор о СНВ-3», – сказал он, отметив, что после его продления на очередные пять лет ситуация вокруг данного соглашения в целом стабилизировалась, передает ТАСС.
Начальник Генштаба ВС также добавил, что к пролонгации документа проявили стремление в равной степени РФ и США. «Оба государства заинтересованы в предсказуемости в отношении развития ядерных сил другой стороны. Наличие мер контроля такую предсказуемость обеспечивает», – отметил он.
Напомним, договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США был продлен в феврале до 2026 года. По итогам встречи в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден заявили о недопустимости развязывания ядерной войны в мире.
Назван возможный срок начала переговоров России и США по стратегической стабильности
Уже в июле могут начаться переговоры России и США по стратегической стабильности, рассказал посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала CNN.
«Мы надеемся, что такие переговоры с США начнутся в следующем месяце. Речь может идти о дальнейшей судьбе договора СНВ. Я надеюсь, они будут включать все необходимые компоненты для этого», – цитирует его ТАСС.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия предложила США на первом этапе переговоров по стратегической стабильности обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Генштаб заявил о нарушении британским эсминцем конвенции ООН
Вооруженный противокорабельными ракетами «Гарпун» эсминец «Дрэгон» Военно-морских сил Великобритании осенью 2020 года нарушил право мирного прохода через территориальные воды России поблизости от Севастополя, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
«Эсминец УРО «Дрэгон» ВМС Великобритании, совершая переход с включенными на излучение радиолокационными станциями управления оружием и обнаружения воздушных целей, нарушил право мирного прохода через территориальное море Российской Федерации в 22 километрах западнее Севастополя», – сказал Герасимов, уточнив, что эпизод произошел 13 октября прошлого года.
По его словам, «таким образом, создаются предпосылки возникновения инцидентов, что не способствуют снижению напряженности в военной области», передает РИА «Новости».
Согласно статье 19 конвенции ООН по морскому праву, проход корабля считается мирным, если он не нарушает мир, общественный порядок и безопасность прибрежного государства. В частности, при осуществлении мирного прохода запрещена любая деятельность, связанная с угрозой или применением силы против прибрежного государства, с военными учениями, со сбором любой информации, включая гидрографическую и научную и т.д.
Отметим, что это не первый подобный инцидент. Ранее в среду Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. На этом фоне атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны.
В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
Американцы сочли Россию противником США
Большинство жителей США считают, что президент страны Джо Байден добился прогресса на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Harvard-Harris.
О том, что Байден добился «значительного» прогресса заявил 21% респондентов, «некоторого» прогресса – 31%. 32% жителей США не увидели никакого прогресса, еще 15% затруднились ответить. При этом 72% назвали Россию противником, 59% посоветовали «не давать спуску России» в случае угрозы интересам США. Опрос проводился с 15 по 17 июня, участие в нем принимали 2006 зарегистрированных американских избирателей, передает ТАСС со ссылкой на Hill.
Напомним, первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности.
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Путин: НАТО наращивает присутствие у границ России и отказывается от диалога
Москву беспокоит наращивание инфраструктуры Североатлантического альянса вблизи российских границ, как и то, что НАТО отказывается конструктивно рассматривать предложения по деэскалации напряженности, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.
«Турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других. Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников. Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм», – говорится в обращении Путина, размещенном на сайте Кремля.
Президент обратил внимание, что масштаб и глобальный характер обозначенных проблем требуют объединения усилий всех государств. И такая коллективная работа должна вестись на основе международного права, целей и принципов Устава ООН.
Он также указал, что Россия никогда не диктует свою волю другим странам, готова на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами. «Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему, одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу, тем более в такой чувствительной сфере, как стратегическая стабильность. Но никогда не допустим, чтобы кто-то перетянул этот баланс на себя. Наши усилия направлены на снижение рисков, обеспечение предсказуемости и решение разногласий через диалог и конкретные договорённости, в том числе в области контроля над вооружениями», – указал Путин.
При этом он заявил, что Москву беспокоит «непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов». «Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают», – добавил президент.
Он также отметил, что Россия активно участвует в урегулировании региональных конфликтов. «Благодаря нашей военной помощи удалось освободить большую часть территории Сирии от международных террористов, не допустить распада Сирийского государства, и политико-дипломатическая работа в рамках Астанинского формата вместе с Турцией и Ираном позволила начать процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН. При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы надежно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры», – указал он.
«Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи. Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте», – заключил Путин.
Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.
Россия предложила США обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности
Россия предложила США на первом этапе переговоров по стратегической стабильности обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«В самом ближайшем будущем наши страны приступят к новому раунду многоуровневого стратегического диалога. Мы выразили готовность приступить к этому диалогу энергично и без промедлений. Надеюсь, что уже очень скоро переговорные команды начнут консультации», – рассказал Рябков, выступая в рамках Carnegie International Nuclear Policy Conference. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он уточнил, что «с этими целями в качестве первого шага мы предложили нашим американским коллегам представить совместный обзор наших озабоченностей. А на следующем этапе, как нам кажется, можно было бы обозначить пути их урегулирования на взаимоприемлемой основе».
По словам Рябкова, Россия рассчитывает на прагматичный подход США к проблемам стратегической стабильности.
«Наша надежда заключается в том, что - как это было с продлением ДСНВ - прагматичный подход будет преобладать, и США вступят в диалог с Россией, чтобы мы могли совместно найти сбалансированные решения. Переговоры должны основываться на взаимности, чтобы это произошло», – сказал он.
Рябков уточнил, что Москва не пойдет «по дороге с односторонним движением. Односторонних уступок с нашей стороны в такой чувствительной сфере не будет. У России есть свои интересы в сфере безопасности, и мы будем их придерживаться. Коллеги в Вашингтоне должны это понимать».
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
США объяснили отставание строительства базы ПРО в Польше от графика
Строительство базы системы ПРО США в Польше отстает от графика из-за внедрения автоматизированных систем и ситуации с коронавирусом, сообщил глава Агентства по ПРО Пентагона вице-адмирал ВМС Джон Хилл.
Он рассказал, что США «внедрили много автоматики при строительстве, а это сложно». В результате «это действительно замедлило» строительство. Также «были отставания» из-за COVID-19, ведь «ограничения в Европе очень жесткие», передает ТАСС.
Хилл сообщил, что на базе у польского населенного пункта Редзиково «установлены радиолокационные антенные решетки» и система управления огнем, «систему полностью испытали». Решаются «некоторые вопросы устаревания» ее элементов, поскольку «она в течение ряда лет находилась в контейнерах» на хранении. На базе монтируются компоненты Aegis Ashore. Хилл полностью удовлетворен ходом работ, но не уточнил, когда они будут завершены.
Напомним, американская база в Редзиково должна была обеспечивать перехват баллистических ракет, запущенных, к примеру, из Центральной России. Ее строительство должно было закончиться в 2018 году, но оно все еще продолжается, а в 2020 году даже было приостановлено финансирование.