Россия разработала средства для нейтрализации угрозы со стороны ПРО США

Россия предложила США обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности

Россия предложила США на первом этапе переговоров по стратегической стабильности обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«В самом ближайшем будущем наши страны приступят к новому раунду многоуровневого стратегического диалога. Мы выразили готовность приступить к этому диалогу энергично и без промедлений. Надеюсь, что уже очень скоро переговорные команды начнут консультации», – рассказал Рябков, выступая в рамках Carnegie International Nuclear Policy Conference. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что «с этими целями в качестве первого шага мы предложили нашим американским коллегам представить совместный обзор наших озабоченностей. А на следующем этапе, как нам кажется, можно было бы обозначить пути их урегулирования на взаимоприемлемой основе».

По словам Рябкова, Россия рассчитывает на прагматичный подход США к проблемам стратегической стабильности.

«Наша надежда заключается в том, что - как это было с продлением ДСНВ - прагматичный подход будет преобладать, и США вступят в диалог с Россией, чтобы мы могли совместно найти сбалансированные решения. Переговоры должны основываться на взаимности, чтобы это произошло», – сказал он.

Рябков уточнил, что Москва не пойдет «по дороге с односторонним движением. Односторонних уступок с нашей стороны в такой чувствительной сфере не будет. У России есть свои интересы в сфере безопасности, и мы будем их придерживаться. Коллеги в Вашингтоне должны это понимать».

Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.