АвтоВАЗ анонсировал новые модели «намного дороже миллиона рублей» Концерн Audi объявил об отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания 23 июня 2021, 11:08

Фото: Andreas Gebert/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Немецкий автоконцерн Audi намерен отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и с 2026 года будет производить исключительно электромобили, а к 2033-му свернет производство традиционных авто. Начиная с 2026 года все новые модели Audi будут электромобилями, заявил глава концерна Маркус Дюзманн на климатической конференции в Берлине, передает Deutsche Welle. Ожидается, что к 2025 году в линейке Audi будет более 20 моделей электромобилей. При этом производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания предполагается постепенно свернуть к 2033 году. Впрочем, в связи с высоким спросом в Китае такие машины, возможно, продолжат выпускать на местных партнерских заводах и после 2033 года, допустил глава Audi. «Я не верю в силу запретов, я верю в успешность технологий и инноваций», – добавил он. О планах свернуть производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания ранее уже объявил ряд других производителей. Шведская компания Volvo намерена сделать это к 2030 году, американский концерн General Motors – c 2035 года. Производитель Mercedes-Benz Daimler планирует полностью перейти на электромобили к 2039 году, а другой немецкий концерн, Volkswagen – с 2040 года. В мае глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что весь транспорт в будущем – кроме ракет – будет работать на электричестве. По его словам, в последнюю очередь электрическими станут самолеты, это связано со сложностями с батареями.

Дания отклонила апелляцию Nord Stream 2 AG на требование изучить новый маршрут 22 июня 2021, 12:48 Текст: Алина Назарова

Апелляционный совет Дании в марте отклонил апелляцию оператора проекта «Северный поток – 2» – Nord Stream 2 AG на требование датского энергетического агентства DEA в 2019 году изучить новый маршрут газопровода, говорится в проспекте к еврооблигациям Газпрома. Газпром напоминает, что в апреле 2019 года Nord Stream 2 AG подал апелляцию против решения DEA, требующего от компании подготовить и подать экологический отчет и заявку на строительство по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм в исключительной экономической зоне страны. К тому моменту на рассмотрении регулятора уже находились две заявки на альтернативные маршруты «Северного потока – 2», первая из которых была подана в 2017 году. «22 марта 2021 года Апелляционный совет Дании отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG. Данное решение не влияет на идущие сейчас работы и реализацию проекта «Северный поток – 2», – говорится в документе, передает РИА «Новости». Необходимость подачи третьей заявки в 2019 году еще больше затянула принятие решения Данией по строительству «Северного потока – 2» в водах страны, которая с августа 2018 года была единственной неопределившейся по данному вопросу. Разрешение на строительство, в итоге, было выдано лишь в конце октября 2019 года, но возможность воспользоваться им у Nord Stream 2 AG появилась только через месяц из-за периода на оспаривание. Еще чуть позже, в декабре 2019 года, США ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Работы по строительству «Северного потока – 2» возобновились только спустя год – в декабре 2020 года силами уже российских судов. В июне было завершено строительство первой нитки газопровода и начаты пусконаладочные работы. 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. Мать Наташи Королевой озвучила размер своей пенсии в США 22 июня 2021, 22:53

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Живущая в Майами Людмила Порывай, мать певицы Натальи Королевой, рассказала, что получает в США пенсию, хотя и никогда не работала в Соединенных Штатах. «В Америке я получаю пенсию. Я ни одного дня не работала, и у меня пенсия – 600 долларов по старости (более 43 тыс. рублей)», – приводит ее слова НТВ. В США она переехала в 1990-х годах. 75-летняя Порывай живет в Майами в апартаментах, которые ее дочь купила еще в 2000-х годах. Порывай в США вышла замуж, брак длится уже 28 лет. Ее супруг эмигрировал в США более 40 лет назад, он один из первых открыл в Майами русский ресторан, пишет «Комсомольская правда». Сама певица владеет квартирой (630 кв. м) в многоэтажке, расположенной на второй пляжной линии. В 2020 году портал Teleprogramma.pro опубликовал интервью с актером и бодибилдером Сергеем Глушко, известным под псевдонимом Тарзан. Артист, как заявило СМИ, пожаловался, что коронавирус ударил по их с Королевой семейному бюджету. Также он якобы заявил, что в отличие от пенсионеров, которые стабильно получают пенсию, артисты «не имеют ни копейки». Высказывание Глушко вызвало широкий общественный резонанс. Позднее Глушко назвал статью «бредом» и «фейком», а вызвавшее резонанс высказывание «вывернутым и вырванным из контекста». Эксперт назвал заявления МИД Словакии частью политического заказа по дискредитации РФ 22 июня 2021, 17:00

Фото: REUTERS/Yves Herman

Текст: Андрей Резчиков

«Заявления Словакии об «экологическом загрязнении» при «советской оккупации» – это политика отдельно взятых властей, которые действуют в угоду Западу для достижения личных коммерческих выгод», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Юрий Самонкин. Так он отреагировал на слова МИД Словакии по случаю 30-летия вывода советских войск из Чешской и Словацкой Федеративной Республики. «В заявлении МИД Словакии видны западные тенденции русофобской политики по причине того, что большая часть санкционного давления против России идет на фронте попыток исказить и переписать нашу историю. Главная задача Запада – принизить роль Советского Союза и в целом Красной армии. Это тенденция делать из СССР козла отпущения, империю зла, которая стремилась не к освобождению и помощи европейским странам, а к якобы их оккупации», – считает президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин. Отголоски этой тенденции заметны на территории всего европейского континента, начиная со стран Прибалтики. «Те, кто делает подобные заявления против России и ее истории, действуют по некоему отработанному сценарию информационной войны. Чехословакия развивалась успешно и суверенно, но во время Второй мировой войны была оккупирована немцами и перестала существовать как государство. Но именно Красная армия спасла эту страну от разорения, и тем самым мы подарили им независимость», – напомнил эксперт. Во времена холодной войны и образования Варшавского договора «западные деструктивные силы попытались раскачать Чехословакию в угоду своим интересам и превратить страну в форпост против СССР». «Советский Союз ни в коем случае не оккупировал Чехословакию, а поддерживал ее военно-политическим путем. От его позиции зависел мир на территории Европейского союза», – убежден Самонкин. Во вторник словацкий МИД выступил по случаю 30-летия вывода советских войск из Чешской и Словацкой Федеративной Республики. Дипломаты считают, что советские войска осуществляли «оккупацию», которая затормозила демократические процессы, стартовавшие в 1968 году, и привела к «большому экономическому ущербу, уничтожению зданий, дорог и серьезному экологическому загрязнению». Политолог назвал слова про «экономический ущерб» и «серьезное экологическое загрязнение» ярким проявлением русофобских тенденций. «Россию опять пытаются демонизировать и использовать против нее некие исторические факты, утверждения о фейковой оккупации, что якобы во времена Второй мировой и холодной войн мы пришли не освобождать, а завоевывать Европу. Все это является частью единого политического заказа по дискредитации России», – подчеркнул собеседник. Политолог не исключает, что Словакия рассчитывает на некие материальные компенсации от России по примеру прибалтийских республик. В отличие от Германии и Франции, экономики менее крупных европейских стран пострадали от миграционного кризиса. «Словакия, как прибалтийские республики и Чехия, по сути, выживает. В данной ситуации, когда Евросоюз трясет политически и экономически, эти страны будут пытаться наравне с русофобской пропагандой воскресить исторический призрак холодной войны с целью получить от России дополнительные экономические дивиденды якобы за разрушение независимости Чехословакии... Мне кажется, в Братиславе пойдут еще дальше и вспомнят события Второй мировой войны, будут заявлять, что им жилось лучше в протекторате, нежели сейчас, то есть продолжат искажать историю в угоду своим экономическим убеждениям. Все это является провокационным экономическим шантажом против нашей страны», – прогнозирует Самонкин. Назван главный симптом коронавируса у вакцинированных пациентов 22 июня 2021, 12:34

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Британские исследователи зафиксировали признак заражения коронавирусом, который встречается только у вакцинированных от инфекции пациентов – частое чихание. По данным приложения для отслеживания симптомов ZOE COVID Symptom Study, у вакцинированных инфекция поначалу проявляется через частое чихание. При этом у непривитых этот симптом считается признаком не COVID-19, а скорее простуды или аллергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Express. Ученые отмечают, что люди, которые вакцинировались и все же заразились, хоть и в легкой форме, также жалуются на чихание. Этот симптом не входит в двадцатку самых распространенных при заражении коронавирусом. Чаще всего у пациентов наблюдается высокая температура, потеря вкуса или обоняния, утомляемость, головная боль, диарея, насморк, сбивчивое дыхание и непрерывный кашель. «Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения», – посоветовали авторы исследования. Ранее руководитель лаборатории Центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что все больше тяжелых случаев течения коронавируса наблюдается у молодых людей, это свидетельствует о том, что заболевание «молодеет». Немцы восхитились статьей Путина к 80-й годовщине начала ВОВ 22 июня 2021, 14:45 Текст: Алина Назарова

Читатели немецкой газеты Die Zeit оценили статью президента Владимира Путина, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Многие согласились с рассуждениями российского лидера и выразили надежду, что отношения Москвы и Брюсселя наладятся. «Очень интересная статья, к сожалению для меня, слишком короткая. Замечательно прочитать здесь такого автора», – написал Joaber, передает РИА «Новости». «Считаю правильным, что Владимир Путин здесь пишет и высказывает свою точку зрения. ... В память о нашей кровавой истории мы должны вместе с Россией работать над тем, чтобы развивать солидарность друг с другом, а также вместе заботиться о природе. Отбросить обиды и ненависть и проникнуться духом умиротворения – это правильный путь!» – поделился мнением пользователь с ником «Альтернатива альтернативе». «Запад должен поверить Путину на слово! Ошибки, допущенные обеими сторонами, можно исправить, и мы начнем не новую гонку вооружений, а честное соревнование в духе партнерства», – уверен Matthias Wilke. «Спасибо, господин Путин, за эту статью. Мои бабушка и дедушка пережили ту войну, и я давно хотел, чтобы Европа и Россия сблизились друг с другом. Когда я читаю ваши строки, у меня даже получается представить, что это сработает», – отметил Herr Nadel. «Очень важный импульс от Zeit! Владимир Путин высказал свои, я считаю, замечательные мысли о том, как наладить политическое сотрудничество в будущем. Я был бы счастлив, если бы теперь среди немецких политиков нашлись те, кто осмелился подхватить этот импульс и активно его развивать. За мирное сосуществование на равных. За уважение. За то, чтобы было больше общения и меньше силовых игр и конфронтации», – подытожили читатели. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также появилась во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг ее опубликуют в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Лукашенко потребовал от Германии и Запада стоять на коленях перед Белоруссией 23 июня 2021, 02:29

Фото: Pravda Komsomolskaya/

Russian Look/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Белорусский президент Александр Лукашенко резко ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости секторальных санкций против Белоруссии. Лукашенко во вторник в Бресте выступил на церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны. «Вы посмотрите, это что, символизм? Вчера, сегодня ночью, ввели экономические санкции против наших людей и наших предприятий… Вот уж действительно история так ничему их не научила», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1». Он заявил, что «все 80 лет после 45-го (года) прошлого века немцы шатались по всему миру, по Европе, по бывшему Советскому Союзу и каялись, рыдали, на коленях стояли, просили открыть памятники, похоронить еще не захороненных немцев, фашистов, которые пришли на нашу землю». «И мы были добры и толерантны… И что? Цитата вчерашняя: «Санкции необходимо распространить на целые сектора белорусской экономики». Читай: «Пусть подохнут там», то есть мы», – сказал президент. Лукашенко захотел «спросить автора этих строк, некоего Мааса, министра иностранных дел Германии»: «Господин Маас, вы кто – вчера каявшийся немец или наследник нацистов? Вы кто, ответьте публично, хотя бы перед своим народом». Лукашенко призвал не «каяться на публику за грехи своих предшественников», ведь «грош цена этим покаяниям». «Вы должны не просто каяться, вы должны еще сто лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом и молиться, что вы смогли родиться после той войны, – заявил он. – Вы не душить нас должны, вы на руках должны нас носить – немцы, поляки, так называемый Европейский союз, потому что мы спасли вас от коричневой чумы». «Санкции, провокации… так и хочется спросить: вы что, это специально делаете, хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов – на патриотичность? Давайте попробуем. Послушайте, неужели история так ничему вас и не научила?» – заявил он. Лукашенко отметил, что сейчас, «как и 80 лет назад, регион находится на грани глобального конфликта». Он заявил, что «полякам, литовцам, латышам, украинцам» нужно «очнуться, пока не поздно, разобраться с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность», а не жертвовать «мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств». Лукашенко подчеркнул, что современный мир не замыкается только на ЕС. «За нами – правда. И мы – наследники великого поколения, которое подарило нам жизнь, свободу и независимость», – сказал он. По его словам, на реализацию «цветного блицкрига» в стране были брошены огромные финансовые ресурсы, страна «давно воюет», но «война приобрела другие формы», она ведется «изнутри государства». Лукашенко, комментируя активность НАТО у границ республики, заявил: «И не надо нас убаюкивать историями про оборонительные учения и миролюбие НАТО, мы этого наелись с 41-го года, когда мы вам верили и не извлекли уроков из истории, после победы подарив вам Восточную Европу – так называемые страны Варшавского договора – в обмен на ваши обещания, что вы никогда не сделаете шага в нашем направлении и не будете, как модно сейчас говорить, расширять НАТО на восток». По его словам, НАТО – «как минимум лжецы, максимум – подлецы», которые мечтают о «броске на Восток», мировом господстве и захвате богатых ресурсов восточнее Белоруссии. Напомним, Лукашенко также заявил, что Белоруссия не станет защищать, «как прежде», Евросоюз от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков. В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада. Посол России в Минске Евгений Лукьянов заявил, что Москва окажет Минску поддержку. Матвиенко призвала сборную России по футболу «или играть, или не позориться» 22 июня 2021, 16:02

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что очень расстроена поражением сборной России на чемпионате Европы и посоветовала футболистов «или играть, или не позориться». «Я очень расстроена и, честно, очень огорчена... Я вообще очень страстный болельщик и, конечно, смотрела все игры. И я думаю, я в этих чувствах не одинока: большинство болельщиков страны очень расстроено игрой нашей команды», – передает ее слова РИА «Новости». Матвиенко допустила, что одной из причин поражения национальной команды является низкий уровень мотивации команды. «Я не чувствовала вот этой воли к победе – любой ценой выиграть, добиться, победить... Или играйте, или не позорьтесь, вот правда», – сказала она.

По мнению спикера Совфеда, футбольную политику в России необходимо «в корне менять».





«Почему мы в такой огромной стране не можем найти 11 футболистов, которые хороши играют в футбол? Почему? Маленькие страны, они нам показывают пример. Это вопросы, наверное, к тренерам. Это тема, на которую всегда говорю и буду говорить: нам надо сосредоточиться не на закупке легионеров, нам надо сосредоточиться на развитии детского футбола, детских школ, доступных для всех. Не платных футбольных школ, куда трудно пробиться, а на дворовом футболе, на семейно футболе, на народном футболе и на поиске и отборе вот этих звездочек футбольных», – сказала она.



Матвиенко привела в пример российский балет, которых «до сих пор» остается «номером один» благодаря сохраненной школе и системе. Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020. Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020». Министр спорта Олег Матыцин заявил, что ведомство совместно с Российским футбольным союзом (РФС) проанализирует итоги выступления сборной на чемпионате Европы по футболу, важно провести реформы в российском футболе. В Москве разрешат посещать кафе и рестораны только с ПЦР или антителами к COVID 22 июня 2021, 15:17

Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. При этом наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом. Получить код можно при помощи электронной медицинской карты Москвы; портала mos.ru; ресурса ЕМИАС.ИНФО; Единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники, говорится в сообщении на сайте мэра. Бумажные справки и сертификаты будут недействительны. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. До этого они смогут работать навынос или на доставку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях. Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия. Разрешено будет открыть их только в случае, если организаторы сделают «свободную от ковида зону» и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды. Ранее Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах. В Москве побит 142-летний рекорд жары 22 июня 2021, 13:00

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В Москве установлен рекорд – плюс 31,9 градуса, последний раз такая жаркая погода была зафиксирована 142 года назад, в 1879 году. «В Москве установлен рекорд жары. Рухнул температурный максимум. Такой жары 22 июня не было 142 года», – приводит ТАСС слова Тишковца. Он отметил, что уже к 12.00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до +31,9. «Это самая высокая температура воздуха этого дня за всю метеоисторию наблюдений в Москве с 1879 года. Окончательная цифра станет известна вечером, по прогнозам, воздух сегодня прогреется до +35. В Тушино +32,2, на Балчуге +32,7», – добавил он. Специалист отметил, что ожидается, что жара в столице начнет спадать в следующий понедельник, 28 июня. Отметим, что еще утром во вторник синоптики предрекали Москве рекордную жару. Песков: Дискриминация людей без прививки неминуемо наступит 22 июня 2021, 13:04

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Граждане без иммунитета к ковиду будут представлять угрозу для окружающих, поэтому некоторая дискриминация в этой связи неминуема, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих», передает ТАСС. «Поведение вируса настолько нестандартное, что те, кто не привит, и те, кто не имеет иммунитета, эти люди так или иначе попадут в менее выгодное положение, чем те, кто имеет иммунитет – либо переболев, либо сделав прививку», – добавил Песков. Во вторник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получает много обращений о дискриминации не привившихся от COVID-19 граждан, передает РИА «Новости». «Мы видели это заявление. Безусловно, это повод для рассмотрения в оперативном штабе, но ситуация такова, что она требует энергичных мер», – сказал Песков. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что не прошедшего обязательную вакцинацию работника можно отстранить от работы. СМИ рассказали о растущих потребностях Европы в российском газе 22 июня 2021, 18:40

Фото: Stefan Sauer/dpa/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Потребность Европы в поставках российского газа растет на фоне сокращения запасов и достигнет грядущей зимой высоких показателей, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оценки специалистов. Согласно данным Gas Infrastructure Europe запасы газа в Европе на сегодняшний день на 25% ниже показателей, считающихся нормальными для этого времени года, передает ТАСС. При этом, по мнению специалистов американского банка Citigroup, к началу отопительного сезона уровень газа в хранилищах будет находиться на самом низком за последние пять лет уровне. Это вызвано отчасти тем, что большинство поставок сжиженного природного газа (СПГ) уходят в данный момент в страны Азии для обеспечения потребностей Китая и Индии. Еще одной причиной Bloomberg отмечает то, что поставки газа и стран Северной Европы упали до наиболее низких показателей с января. По мнению агентства, это способствовало тому, что Европа оказалась еще более зависима от России. «Снижение напряженности на европейском рынке, который и без того столкнулся с наиболее высокими ценами с 2008 года, может таким образом зависеть от «Северного потока – 2» – соединяющего Россию с Германией трубопровода, [в строительстве которого] наблюдаются задержки, вызванные санкциями США», – отмечает агентство. Вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо отметил, что в случае, если «Северный поток – 2» не будет запущен к началу отопительного сезона, а Россия не увеличит транзит газа в Европу через Украину, это может «грозить ростом цен» для европейских потребителей. «Я сомневаюсь, что последуют отключения, но на данный момент зимний период обещает быть непростым», – указал он. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Европа ради выгоды пошла на предательство, резко нарастив потребление угля на фоне нехватки природного газа. Власти Москвы установили срок статуса «переболел» для перенесших COVID-19 22 июня 2021, 17:24 Текст: Алексей Дегтярев

Переболевший коронавирусом москвич может носить такой статус на протяжении полугода, сертификат со статусом «ПЦР» действует 72 часа, заявила заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. «Статус «Переболел» будет присвоен в системе для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Он действителен 180 дней», – пояснила Ракова, передает РИА «Новости». Сертификат со статусом «ПЦР» действует 72 часа, он доступен в электронной медкарте гражданам с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. «Будут учтены результаты ПЦР только из московских лабораторий, поскольку они подключены к Единому лабораторному сервису. Список этих лабораторий размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы», – заключила заммэра. Также она сообщала, что в последние три недели в Москве фиксируется взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Напомним, посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. В Бундестаге обвинили власти Германии в подготовке к войне с Россией 23 июня 2021, 08:00

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Германия вместо дипломатии готовится к войне с Россией, заявила депутат Бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен. По ее словам, наращивание вооружений НАТО, «эскалация по отношению к России» и «забвение» Берлином истории «нападения на Советский Союз 80 лет назад» – это «две стороны одной медали». Дагделен подчеркнула, что отношения Москвы и Берлина достигли дна, постоянно звучат требования новых санкций против России. Депутат раскритиковала немецкие власти за то, что они делают ставку на беспрецедентное перевооружение и «открыто берут курс на подготовку к войне» с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на nd.DerTag. Напомним, в мае в Бундестаге прошли дебаты о российско-германских отношениях. Дагделен призвала заключить новый договор о дружбе с Россией. Кроме того, партия выступила за снятие экономических санкций в отношении Москвы. Однако резолюция левых не встретила поддержки среди депутатов. Украинскую актрису возмутила реакция Киева на наводнение в Крыму 23 июня 2021, 08:47 Текст: Алина Назарова

Украинская актриса, заслуженный деятель искусств Любовь Титаренко раскритиковала секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова за шутки о наводнении в Крыму. Артистка отреагировала на слова секретаря СНБО, который заявил, что «украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу», и теперь крымчане не знают, что с ней делать. «Как можно Данилову вот так шутить? Или он необдуманно говорит, так он много чего говорит необдуманного… Ну боже мой, у него есть дети, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал?» – задалась вопросом актриса, передает РИА «Новости». Она напомнила, что в Киеве постоянно называют Крым «украинским», и подняла вопрос о реальном отношении Украины к крымчанам. «Когда-то время покажет, почему Крым от нас отошел. Я считаю, что Крым к нам уже не вернется, пока у нас будут вот такие злые Даниловы у власти», – выразила мнение Титаренко. Ранее член Совфеда от Крыма шльга Ковитиди заявила, что «Шутки» со стороны секретаря украинского СНБО Алексея Данилова по поводу подтопления Крыма вызваны глобальным кризисом на Украине. Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС. Меркель пригласила Зеленского в Берлин для обсуждения урегулирования в Донбассе 22 июня 2021, 19:40

Фото: CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонной беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским пригласила его в Берлин для обсуждения урегулирования в Донбассе, сообщил офис украинского лидера. «Федеральный канцлер пригласила главу украинского государства осуществить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования в Донбассе», – говорится на сайте офиса президента Украины. Зеленский подтвердил приглашение Меркель посетить Украину для участия в саммите переговорной площадки «Крымская платформа» и мероприятиях по случаю 30-летия независимости страны. Также собеседники поговорили на тему начала Великой Отечественной. Они «отметили важность исторической ответственности за преступления нацизма» на территории Украины. Позднее украинский лидер в своем Twitter поблагодарил Меркель за приглашение. «Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества», – написал он. Ранее Зеленский заявлял, что надеется на увеличение поддержки официального Киева со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.