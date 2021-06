Кремль объяснил выбор новых лиц в «пятерку» лидеров списка «Единой России» Путин назвал главную задачу парламента В Кремле заявили об убедительной победе партии Пашиняна на выборах 21 июня 2021, 13:39 Текст: Евгения Шестак

В Кремле поздравляют армянский народ после выборов в парламент, на которых победила партия Никола Пашиняна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы очень внимательно отслеживаем информацию из Еревана, мы приветствуем информацию Центральной избирательной комиссии Армении о том, что эти выборы состоялись. И, конечно, мы видим, что убедительную победу одержала партия Пашиняна. Мы поздравляем армянский народ с выбором», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, Армения является ближайшим союзником России и ее партнером. «Конечно, мы желаем, чтобы этот выбор армянского народа помог справиться с теми трудностями, которые сейчас переживает страна, и выйти на устойчивую траекторию развития, в том числе и путем реализации трехсторонних договоренностей, которые были достигнуты и подписаны при непосредственном участии президента России», – добавил Песков. Ранее стало известно, что врио премьер-министра Армении, лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян набрал на внеочередных парламентских выборах достаточно голосов (53,92%), чтобы самостоятельно формировать правительство. По данным ЦИК, второй показатель у блока экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» – 21,04%. Далее следуют блок экс-президента Сержа Саргсяна «Честь имею» (5,23% голосов) и партия Гагика Царукяна «Процветающая Армения» (3,96%). Партия «Республика» набрала 3,04% голосов, у остальных политических сил менее 2%. Избирательный порог для партий – 5%, для блоков – 7%. Ереванский политолог Александр Маркаров заявил газете ВЗГЛЯД, что после 2018 года политический капитал Пашиняна поистрепался, но его хватило для победы на выборах из-за отказа оппозиции обновляться.

Мать Наташи Королевой озвучила размер своей пенсии в США 22 июня 2021, 22:53

Живущая в Майами Людмила Порывай, мать певицы Натальи Королевой, рассказала, что получает в США пенсию, хотя и никогда не работала в Соединенных Штатах. «В Америке я получаю пенсию. Я ни одного дня не работала, и у меня пенсия – 600 долларов по старости (более 43 тыс. рублей)», – приводит ее слова НТВ. В США она переехала в 1990-х годах. 75-летняя Порывай живет в Майами в апартаментах, которые ее дочь купила еще в 2000-х годах. Порывай в США вышла замуж, брак длится уже 28 лет. Ее супруг эмигрировал в США более 40 лет назад, он один из первых открыл в Майами русский ресторан, пишет «Комсомольская правда». Сама певица владеет квартирой (630 кв. м) в многоэтажке, расположенной на второй пляжной линии. В 2020 году портал Teleprogramma.pro опубликовал интервью с актером и бодибилдером Сергеем Глушко, известным под псевдонимом Тарзан. Артист, как заявило СМИ, пожаловался, что коронавирус ударил по их с Королевой семейному бюджету. Также он якобы заявил, что в отличие от пенсионеров, которые стабильно получают пенсию, артисты «не имеют ни копейки». Высказывание Глушко вызвало широкий общественный резонанс. Позднее Глушко назвал статью «бредом» и «фейком», а вызвавшее резонанс высказывание «вывернутым и вырванным из контекста». Эксперт назвал заявления МИД Словакии частью политического заказа по дискредитации РФ 22 июня 2021, 17:00

«Заявления Словакии об «экологическом загрязнении» при «советской оккупации» – это политика отдельно взятых властей, которые действуют в угоду Западу для достижения личных коммерческих выгод», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Юрий Самонкин. Так он отреагировал на слова МИД Словакии по случаю 30-летия вывода советских войск из Чешской и Словацкой Федеративной Республики. «В заявлении МИД Словакии видны западные тенденции русофобской политики по причине того, что большая часть санкционного давления против России идет на фронте попыток исказить и переписать нашу историю. Главная задача Запада – принизить роль Советского Союза и в целом Красной армии. Это тенденция делать из СССР козла отпущения, империю зла, которая стремилась не к освобождению и помощи европейским странам, а к якобы их оккупации», – считает президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин. Отголоски этой тенденции заметны на территории всего европейского континента, начиная со стран Прибалтики. «Те, кто делает подобные заявления против России и ее истории, действуют по некоему отработанному сценарию информационной войны. Чехословакия развивалась успешно и суверенно, но во время Второй мировой войны была оккупирована немцами и перестала существовать как государство. Но именно Красная армия спасла эту страну от разорения, и тем самым мы подарили им независимость», – напомнил эксперт. Во времена холодной войны и образования Варшавского договора «западные деструктивные силы попытались раскачать Чехословакию в угоду своим интересам и превратить страну в форпост против СССР». «Советский Союз ни в коем случае не оккупировал Чехословакию, а поддерживал ее военно-политическим путем. От его позиции зависел мир на территории Европейского союза», – убежден Самонкин. Во вторник словацкий МИД выступил по случаю 30-летия вывода советских войск из Чешской и Словацкой Федеративной Республики. Дипломаты считают, что советские войска осуществляли «оккупацию», которая затормозила демократические процессы, стартовавшие в 1968 году, и привела к «большому экономическому ущербу, уничтожению зданий, дорог и серьезному экологическому загрязнению». Политолог назвал слова про «экономический ущерб» и «серьезное экологическое загрязнение» ярким проявлением русофобских тенденций. «Россию опять пытаются демонизировать и использовать против нее некие исторические факты, утверждения о фейковой оккупации, что якобы во времена Второй мировой и холодной войн мы пришли не освобождать, а завоевывать Европу. Все это является частью единого политического заказа по дискредитации России», – подчеркнул собеседник. Политолог не исключает, что Словакия рассчитывает на некие материальные компенсации от России по примеру прибалтийских республик. В отличие от Германии и Франции, экономики менее крупных европейских стран пострадали от миграционного кризиса. «Словакия, как прибалтийские республики и Чехия, по сути, выживает. В данной ситуации, когда Евросоюз трясет политически и экономически, эти страны будут пытаться наравне с русофобской пропагандой воскресить исторический призрак холодной войны с целью получить от России дополнительные экономические дивиденды якобы за разрушение независимости Чехословакии... Мне кажется, в Братиславе пойдут еще дальше и вспомнят события Второй мировой войны, будут заявлять, что им жилось лучше в протекторате, нежели сейчас, то есть продолжат искажать историю в угоду своим экономическим убеждениям. Все это является провокационным экономическим шантажом против нашей страны», – прогнозирует Самонкин. Лукашенко потребовал от Германии и Запада стоять на коленях перед Белоруссией 23 июня 2021, 02:29

Белорусский президент Александр Лукашенко резко ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости секторальных санкций против Белоруссии. Лукашенко во вторник в Бресте выступил на церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны. «Вы посмотрите, это что, символизм? Вчера, сегодня ночью, ввели экономические санкции против наших людей и наших предприятий… Вот уж действительно история так ничему их не научила», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1». Он заявил, что «все 80 лет после 45-го (года) прошлого века немцы шатались по всему миру, по Европе, по бывшему Советскому Союзу и каялись, рыдали, на коленях стояли, просили открыть памятники, похоронить еще не захороненных немцев, фашистов, которые пришли на нашу землю». «И мы были добры и толерантны… И что? Цитата вчерашняя: «Санкции необходимо распространить на целые сектора белорусской экономики». Читай: «Пусть подохнут там», то есть мы», – сказал президент. Лукашенко захотел «спросить автора этих строк, некоего Мааса, министра иностранных дел Германии»: «Господин Маас, вы кто – вчера каявшийся немец или наследник нацистов? Вы кто, ответьте публично, хотя бы перед своим народом». Лукашенко призвал не «каяться на публику за грехи своих предшественников», ведь «грош цена этим покаяниям». «Вы должны не просто каяться, вы должны еще сто лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом и молиться, что вы смогли родиться после той войны, – заявил он. – Вы не душить нас должны, вы на руках должны нас носить – немцы, поляки, так называемый Европейский союз, потому что мы спасли вас от коричневой чумы». «Санкции, провокации… так и хочется спросить: вы что, это специально делаете, хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов – на патриотичность? Давайте попробуем. Послушайте, неужели история так ничему вас и не научила?» – заявил он. Лукашенко отметил, что сейчас, «как и 80 лет назад, регион находится на грани глобального конфликта». Он заявил, что «полякам, литовцам, латышам, украинцам» нужно «очнуться, пока не поздно, разобраться с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность», а не жертвовать «мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств». Лукашенко подчеркнул, что современный мир не замыкается только на ЕС. «За нами – правда. И мы – наследники великого поколения, которое подарило нам жизнь, свободу и независимость», – сказал он. По его словам, на реализацию «цветного блицкрига» в стране были брошены огромные финансовые ресурсы, страна «давно воюет», но «война приобрела другие формы», она ведется «изнутри государства». Лукашенко, комментируя активность НАТО у границ республики, заявил: «И не надо нас убаюкивать историями про оборонительные учения и миролюбие НАТО, мы этого наелись с 41-го года, когда мы вам верили и не извлекли уроков из истории, после победы подарив вам Восточную Европу – так называемые страны Варшавского договора – в обмен на ваши обещания, что вы никогда не сделаете шага в нашем направлении и не будете, как модно сейчас говорить, расширять НАТО на восток». По его словам, НАТО – «как минимум лжецы, максимум – подлецы», которые мечтают о «броске на Восток», мировом господстве и захвате богатых ресурсов восточнее Белоруссии. Напомним, Лукашенко также заявил, что Белоруссия не станет защищать, «как прежде», Евросоюз от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков. В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада. Посол России в Минске Евгений Лукьянов заявил, что Москва окажет Минску поддержку. Стало известно о ложных данных подхода боевых кораблей НАТО к Севастополю 23 июня 2021, 12:28

Данные слежения за двумя военными кораблями Североатлантического альянса в Черном море были сфальсифицированы с приемной станции в Черноморске недалеко от Одессы. Британские фрегат Defender и эсминец типа Daring Type-45, а также фрегат Королевского флота Нидерландов Evertsen вошли в одесский порт 18 июня. До этого, 17 июня, во время учений в Черном море за группой кораблей наблюдали российские военные корабли, пишет портал Военно-морского института США USNI News. В ночь на 19 июня сервис автоматической системы идентификации (AIS) показал весьма странный путь натовских военных судов. Согласно данным, два корабля – Defender и Evertsen – покинули Одессу незадолго до полуночи 18 июня и направились прямо в Севастополь, почти вплотную приблизившись к главной военно-морской базе Черноморского флота России. При этом на самом деле корабли все это время не покидали одесский порт. Об этом свидетельствуют, в частности, прямые трансляции с веб-камер, которые передают изображение в режиме онлайн на YouTube. Поддельные координаты для геолокации натовских судов в системе AIS были отправлены агрегатору MarineTraffic.com приемной станцией в Черноморске, расположенной недалеко от Одессы. Фальшивые данные приняли и другие агрегаторы, пишет ПолитРоссия. AIS spoofed of Royal Navy and Dutch Navy warships HMS Defender and HNLMS Evertsen off Crimea. Made it look like they had sailed to Russian navy base.



Who and why? https://t.co/KNvhbSi74N — H I Sutton (@CovertShores) June 22, 2021 Как пояснил, американский военный эксперт, AIS – ресурс с открытым доступом, позволяющий отслеживать перемещение судов. Им часто пользуются многие западные структуры, в том числе военные. «Произошедший инцидент ставит под сомнение достоверность разведывательных данных, полученных из открытых источников», – указал эксперт, задавшись вопросом, кому может быть выгодная такая фальсификация. Немцы восхитились статьей Путина к 80-й годовщине начала ВОВ 22 июня 2021, 14:45 Текст: Алина Назарова

Читатели немецкой газеты Die Zeit оценили статью президента Владимира Путина, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Многие согласились с рассуждениями российского лидера и выразили надежду, что отношения Москвы и Брюсселя наладятся. «Очень интересная статья, к сожалению для меня, слишком короткая. Замечательно прочитать здесь такого автора», – написал Joaber, передает РИА «Новости». «Считаю правильным, что Владимир Путин здесь пишет и высказывает свою точку зрения. ... В память о нашей кровавой истории мы должны вместе с Россией работать над тем, чтобы развивать солидарность друг с другом, а также вместе заботиться о природе. Отбросить обиды и ненависть и проникнуться духом умиротворения – это правильный путь!» – поделился мнением пользователь с ником «Альтернатива альтернативе». «Запад должен поверить Путину на слово! Ошибки, допущенные обеими сторонами, можно исправить, и мы начнем не новую гонку вооружений, а честное соревнование в духе партнерства», – уверен Matthias Wilke. «Спасибо, господин Путин, за эту статью. Мои бабушка и дедушка пережили ту войну, и я давно хотел, чтобы Европа и Россия сблизились друг с другом. Когда я читаю ваши строки, у меня даже получается представить, что это сработает», – отметил Herr Nadel. «Очень важный импульс от Zeit! Владимир Путин высказал свои, я считаю, замечательные мысли о том, как наладить политическое сотрудничество в будущем. Я был бы счастлив, если бы теперь среди немецких политиков нашлись те, кто осмелился подхватить этот импульс и активно его развивать. За мирное сосуществование на равных. За уважение. За то, чтобы было больше общения и меньше силовых игр и конфронтации», – подытожили читатели. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также появилась во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг ее опубликуют в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Украинскую актрису возмутила реакция Киева на наводнение в Крыму 23 июня 2021, 08:47 Текст: Алина Назарова

Украинская актриса, заслуженный деятель искусств Любовь Титаренко раскритиковала секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова за шутки о наводнении в Крыму. Артистка отреагировала на слова секретаря СНБО, который заявил, что «украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу», и теперь крымчане не знают, что с ней делать. «Как можно Данилову вот так шутить? Или он необдуманно говорит, так он много чего говорит необдуманного… Ну боже мой, у него есть дети, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал?» – задалась вопросом актриса, передает РИА «Новости». Она напомнила, что в Киеве постоянно называют Крым «украинским», и подняла вопрос о реальном отношении Украины к крымчанам. «Когда-то время покажет, почему Крым от нас отошел. Я считаю, что Крым к нам уже не вернется, пока у нас будут вот такие злые Даниловы у власти», – выразила мнение Титаренко. Ранее член Совфеда от Крыма шльга Ковитиди заявила, что «Шутки» со стороны секретаря украинского СНБО Алексея Данилова по поводу подтопления Крыма вызваны глобальным кризисом на Украине. Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС. Матвиенко призвала сборную России по футболу «или играть, или не позориться» 22 июня 2021, 16:02

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что очень расстроена поражением сборной России на чемпионате Европы и посоветовала футболистов «или играть, или не позориться». «Я очень расстроена и, честно, очень огорчена... Я вообще очень страстный болельщик и, конечно, смотрела все игры. И я думаю, я в этих чувствах не одинока: большинство болельщиков страны очень расстроено игрой нашей команды», – передает ее слова РИА «Новости». Матвиенко допустила, что одной из причин поражения национальной команды является низкий уровень мотивации команды. «Я не чувствовала вот этой воли к победе – любой ценой выиграть, добиться, победить... Или играйте, или не позорьтесь, вот правда», – сказала она.

По мнению спикера Совфеда, футбольную политику в России необходимо «в корне менять».





«Почему мы в такой огромной стране не можем найти 11 футболистов, которые хороши играют в футбол? Почему? Маленькие страны, они нам показывают пример. Это вопросы, наверное, к тренерам. Это тема, на которую всегда говорю и буду говорить: нам надо сосредоточиться не на закупке легионеров, нам надо сосредоточиться на развитии детского футбола, детских школ, доступных для всех. Не платных футбольных школ, куда трудно пробиться, а на дворовом футболе, на семейно футболе, на народном футболе и на поиске и отборе вот этих звездочек футбольных», – сказала она.



Матвиенко привела в пример российский балет, которых «до сих пор» остается «номером один» благодаря сохраненной школе и системе. Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020. Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020». Министр спорта Олег Матыцин заявил, что ведомство совместно с Российским футбольным союзом (РФС) проанализирует итоги выступления сборной на чемпионате Европы по футболу, важно провести реформы в российском футболе. Концерн Audi объявил об отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания 23 июня 2021, 11:08

Немецкий автоконцерн Audi намерен отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и с 2026 года будет производить исключительно электромобили, а к 2033-му свернет производство традиционных авто. Начиная с 2026 года все новые модели Audi будут электромобилями, заявил глава концерна Маркус Дюзманн на климатической конференции в Берлине, передает Deutsche Welle. Ожидается, что к 2025 году в линейке Audi будет более 20 моделей электромобилей. При этом производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания предполагается постепенно свернуть к 2033 году. Впрочем, в связи с высоким спросом в Китае такие машины, возможно, продолжат выпускать на местных партнерских заводах и после 2033 года, допустил глава Audi. «Я не верю в силу запретов, я верю в успешность технологий и инноваций», – добавил он. О планах свернуть производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания ранее уже объявил ряд других производителей. Шведская компания Volvo намерена сделать это к 2030 году, американский концерн General Motors – c 2035 года. Производитель Mercedes-Benz Daimler планирует полностью перейти на электромобили к 2039 году, а другой немецкий концерн, Volkswagen – с 2040 года. В мае глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что весь транспорт в будущем – кроме ракет – будет работать на электричестве. По его словам, в последнюю очередь электрическими станут самолеты, это связано со сложностями с батареями. В Москве разрешат посещать кафе и рестораны только с ПЦР или антителами к COVID 22 июня 2021, 15:17

Посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. При этом наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом. Получить код можно при помощи электронной медицинской карты Москвы; портала mos.ru; ресурса ЕМИАС.ИНФО; Единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники, говорится в сообщении на сайте мэра. Бумажные справки и сертификаты будут недействительны. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. До этого они смогут работать навынос или на доставку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях. Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия. Разрешено будет открыть их только в случае, если организаторы сделают «свободную от ковида зону» и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды. Ранее Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах. В Бундестаге обвинили власти Германии в подготовке к войне с Россией 23 июня 2021, 08:00

Германия вместо дипломатии готовится к войне с Россией, заявила депутат Бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен. По ее словам, наращивание вооружений НАТО, «эскалация по отношению к России» и «забвение» Берлином истории «нападения на Советский Союз 80 лет назад» – это «две стороны одной медали». Дагделен подчеркнула, что отношения Москвы и Берлина достигли дна, постоянно звучат требования новых санкций против России. Депутат раскритиковала немецкие власти за то, что они делают ставку на беспрецедентное перевооружение и «открыто берут курс на подготовку к войне» с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на nd.DerTag. Напомним, в мае в Бундестаге прошли дебаты о российско-германских отношениях. Дагделен призвала заключить новый договор о дружбе с Россией. Кроме того, партия выступила за снятие экономических санкций в отношении Москвы. Однако резолюция левых не встретила поддержки среди депутатов. Бероева раскритиковали за использование символа Холокоста для защиты непривитых 23 июня 2021, 10:59

Профессор Российской академии интеллектуальной собственности Лев Симкин раскритиковал поступок актера Егора Бероева, вышедшего на сцену премии ТЭФИ с нашитой на пиджак желтой звездой в знак выступления против вакцинации от коронавируса. По словам Симкина, такой поступок принижает трагедию Холокоста. «Егор Бероев через Facebook поблагодарил за поддержку всех, кто гордится его вчерашним поступком и «жмет его мужественную руку». Таких немало. … Если кто не знает, «Фандорин» и внук «Майора Вихря» надел желтую звезду в знак поддержки тех непривитых граждан, кого грозятся не пускать в рестораны. Почему желтая звезда – ну так евреев в лагерях смерти тоже плохо кормили», – написал Симкин в Facebook. Он также обратил внимание на риторику актера: «Как мы, потомки победителей, могли это допустить?» «Между прочим, год назад «потомки потерпевших поражение» в Мюнхене тоже нашили на одежду желтые звезды и вышли на «несанкционированную» демонстрацию, вызванную слухами о всеобщей обязательной вакцинации. Так их сразу одернули власти, запретив подобное – такие действия умаляют трагедию, «нарушают табу». Мне кажется, правильно сделали», – добавил профессор. По его словам, холокост уже давно используют как разменную карту. «То как повод пнуть «фашистов» из сопредельных стран, то еще как. Помню, пару лет назад на конференции в Оксфорде молодой профессор из Нидерландов, сетуя на исламофобию в Европе, показал фото истощенных узников Освенцима. Из зала поинтересовались, всерьез ли он сравнивает Холокост с карикатурами в европейской прессе и вялыми попытками приостановить поток беженцев. Не моргнув глазом, тот ответил, что и то и другое недопустимо», – добавил ученый. Профессора поддержала Божена Рынска. «Я полностью согласна с Симкиным. Желтая звезда в данной ситуации умаляет, принижает трагедию Холокоста. Давайте вообще теперь по всем поводам желтые звезды надевать! Стейк непрожаренный в ресторане – желтую звезду на дверь, – в Освенциме тоже плохо кормили. Жара не спадает – звезду тащи – в печах тоже удушающе жарко было, а желтый цвет символ палящего солнца. Не пустили пьяного в метро – лепи шестиугольник в знак протеста», – написал она в Facebook. «Знаете, как человек, чьи предки в количестве тринадцати человек были расстреляны гитлеровцами за то, что они – евреи, я бы да – запретила носить желтую звезду по любым поводам, кроме Холокоста. Это вам не цацка-пецка», – добавила Рынска. Аналогичное мнение высказал блогер Станислав Яковлев. «Глядя на артиста Бероева, начинаешь вдруг испытывать искреннее сочувствие к артисту Ефремову Все-таки Ефремов одного человека загубил, и то нечаянно, насинячившись до беспамятства. А сколько людей угробят пещерные антипрививочники вроде Бероева, причем совершенно сознательно и равнодушно, считая душегубство своим неотъемлемым правом, а ограничение этого права – возмутительной дискриминацией?» – написал он. «А еще про артиста Ефремова звучали разные мнения, но как-то никому не пришло в голову аплодировать его преступлению. Бероеву зал сочувственно хлопал», – добавил он. Не поддержала Бероева и писатель Мария Арбатова. «Было замечательное предложение гнать пьяных водителей по моргам, знакомиться с результатами своего лихачества. Стоит и умственно отсталых типа артиста Бероева отправлять в красную зону волонтёрами... Хоть на сутки», – написала она. Напомним, во вторник Егор Бероев в ходе вручения премии «ТЭФИ-Летопись Победы» возмутился «дискриминацией» россиян, непривитых от коронавируса. На сцену актер поднялся с желтой шестиконечной звездой, нашитой на пиджак. Такие звезды нацисты заставляли носить евреев, чтобы выделять их среди других людей. Бероев объяснил, что таким образом он решил выразить протест против того, что невакцинированные люди, по его мнению, становятся людьми второго сорта, пишет «Московский комсомолец». По словам Бероева, сам он не вакцинировался от коронавируса. «Мое тело – мое дело. Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком – гражданин ты, или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми благами и правами», – сказал Бероев, передает Ura.ru. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена (@elenagolovina11) Он также заявил, что ни одна человеческая жизнь и достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу. «Человек не отделим от свободы выбора, даже если этот выбор вам не нравится, и вы желаете ему добра», – отметил актер. Он попросил не допустить вражды между людьми и сегрегации общества. «Это однажды уже было, и наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось кровью», – заявил Бероев. Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. В Конгрессе США призвали немедленно направить Украине летальные вооружения 23 июня 2021, 03:59

США должны немедленно направить Украине в качестве военной помощи так называемые летальные вооружения, заявили американские конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майкл Маккол. Их слова приводит пресс-служба республиканцев в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Они призвали не ждать, пока Москва «пересечет еще больше «территориальных красных линий» на Украине», а «направить помощь» в виде так называемых летальных вооружений, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию России», передает ТАСС. Республиканцы считают, что администрация Джо Байдена «снова и снова выбирает умиротворение Кремля за счет Украины». В частности, конгрессмены указали на «решения вывести два корабля США из Черного моря во время наращивания военного присутствия» России, отказ от «критически важных санкций» против «Северного потока – 2». Также они осудили отказ от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским до «до окончания безрезультатного саммита Байдена и Путина». «Это должно закончиться», – заявили конгрессмены. Напомним, Politico сообщала, что США приостановили план военной помощи Украине. По данным источников, решение было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ. Псаки подчеркнула, что только перед саммитом США – Россия Украине был «предоставлен пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Суд в Молдавии поддержал позицию Санду в споре с ЦИК 23 июня 2021, 01:53 Текст: Антон Антонов

Высшая судебная палата Молдавии поддержала решение Апелляционной палаты Кишинева, которым ЦИК страны обязали увеличить число избирательных участков за рубежом, сообщил депутат президентской Партии действия и солидарности Сергей Литвиненко. В Апелляционную палату Кишинева обратились ПДС, «Платформа «Достоинство и правда», а также Избирательный блок «Ренато Усатый». Они требовали открыть за границей 190 участков, а не 146, передает ТАСС. Напомним, Санду потребовала увеличить число избирательных участков за рубежом к досрочным парламентским выборам. В ЦИК ее обвинили в давлении на избирательную комиссию. Эксперты считают, что именно активность молдавских мигрантов в европейских странах обеспечила победу Санду на президентских выборах. СМИ рассказали о растущих потребностях Европы в российском газе 22 июня 2021, 18:40

Потребность Европы в поставках российского газа растет на фоне сокращения запасов и достигнет грядущей зимой высоких показателей, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оценки специалистов. Согласно данным Gas Infrastructure Europe запасы газа в Европе на сегодняшний день на 25% ниже показателей, считающихся нормальными для этого времени года, передает ТАСС. При этом, по мнению специалистов американского банка Citigroup, к началу отопительного сезона уровень газа в хранилищах будет находиться на самом низком за последние пять лет уровне. Это вызвано отчасти тем, что большинство поставок сжиженного природного газа (СПГ) уходят в данный момент в страны Азии для обеспечения потребностей Китая и Индии. Еще одной причиной Bloomberg отмечает то, что поставки газа и стран Северной Европы упали до наиболее низких показателей с января. По мнению агентства, это способствовало тому, что Европа оказалась еще более зависима от России. «Снижение напряженности на европейском рынке, который и без того столкнулся с наиболее высокими ценами с 2008 года, может таким образом зависеть от «Северного потока – 2» – соединяющего Россию с Германией трубопровода, [в строительстве которого] наблюдаются задержки, вызванные санкциями США», – отмечает агентство. Вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо отметил, что в случае, если «Северный поток – 2» не будет запущен к началу отопительного сезона, а Россия не увеличит транзит газа в Европу через Украину, это может «грозить ростом цен» для европейских потребителей. «Я сомневаюсь, что последуют отключения, но на данный момент зимний период обещает быть непростым», – указал он. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Европа ради выгоды пошла на предательство, резко нарастив потребление угля на фоне нехватки природного газа. Ефремов попросил о смягчении наказания из-за психического расстройства 23 июня 2021, 10:23

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов попросил смягчить ему наказание из-за развившегося у него психического расстройства. Адвокаты артиста Роман Филиппов и Петр Хархорин подали кассационную жалобу на приговор, который, как отмечается, не в полной мере учел смягчающие вину Ефремова обстоятельства, сообщил телеканал Рен ТВ со ссылкой на жалобу стороны защиты. В жалобе указано, что у артиста развилось психическое расстройство и что он страдает от синдрома алкогольной зависимости. Также смягчающими вину артиста обстоятельствами адвокаты назвали те факты, что актер активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью, а также возместил ущерб потерпевшим в размере 4,615 млн рублей. Также Ефремов несколько раз извинился перед родными и близкими погибшего курьера Сергея Захарова, отмечается в документе. Отмечается, что супруга Ефремова Софья Кругликова, которая много лет работала звукорежиссером, осталась без работы. Из-за этого у актера осталось множество родственников, которые находятся на его иждивении. Кроме того, адвокаты намерены узнать, был ли погибший Сергей Захаров пристегнут в момент ДТП. Когда именно будет рассматриваться жалоба на приговор актера, не сообщается. Напомним, Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет. Он был этапирован в Белгородскую область, в СИЗО-5.