Эксперт объяснил успех партии Пашиняна на выборах в Армении

«После 2018 года политический капитал Пашиняна поистрепался, но его хватило для победы на выборах из-за отказа оппозиции обновляться», – заявил газете ВЗГЛЯД ереванский политолог Александр Маркаров, комментируя победу партии Никола Пашиняна на внеочередных парламентских выборах в Армении.

«Несмотря на поражение в войне, за Пашиняна голосовали те граждане Армении, которые поддержали его на предыдущих выборах. Они связывают с ним свое представление о будущем республики, которое предлагает Пашинян. Также Пашиняна поддержали те, кто выступает против его оппонентов. Эта дихотомия и голосование не за, а вопреки, сыграли важную роль в результате выборов», – сказал руководитель ереванского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров.

«Оппозиции, в свою очередь, не удалось стимулировать явку и заинтересовать потенциальных противников Пашиняна какой-то внятной идеей», – добавил собеседник.

По его словам, такое положение дел является следствием застарелой проблемы Армении – необходимости смены политических поколений. «В 2018 году этот вопрос стоял достаточно остро, благодаря чему Пашинян пришел к власти. Однако другие политические силы не стали обновляться. В оппозиционных партиях остались те же лица, что были ранее. Да, спустя годы политический капитал Пашиняна поистрепался, но его оказалось достаточно для победы на этих выборах», – отмечает политолог.

«На российско-армянских отношениях результат выборов вряд ли скажется. Россия, как правило, работает с теми политическими элитами, которые находятся у власти. Пашинян уже заявил, что намерен расширять взаимоотношения с ЕАЭС и ОДКБ. Это важный месседж в направлении Москвы», – напомнил эксперт.

«В то же время интересы России на Южном Кавказе должны быть поддержаны именно союзом с Ереваном. Поэтому несмотря на все сложности, Москве придется работать с тем правительством, которое сформирует Пашинян. К тому же у России достаточно рычагов влияния: это вопросы безопасности и энергоносителей», – подытожил Маркаров.

Иного мнения придерживается председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. По его словам, успех Пашиняна: «это, как бы помягче сказать, симптом безысходности». «После событий осени 2020 года голосовать за того же лидера, при котором так все случилось – значит, признать, что выбирать не из кого и все остальные еще хуже. Очень грустный политический итог 30 лет независимости», – указывает Лукьянов.

Ранее стало известно, что врио премьер-министра Армении, лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян набрал на внеочередных парламентских выборах достаточно голосов (53,92%), чтобы самостоятельно формировать правительство.

По данным ЦИК, второй показатель у блока экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» – 21,04%. Далее следуют блок экс-президента Сержа Саргсяна «Честь имею» (5,23% голосов) и партия Гагика Царукяна «Процветающая Армения» (3,96%). Партия «Республика» набрала 3,04% голосов, у остальных политических сил менее 2%. Избирательный порог для партий – 5%, для блоков – 7%.

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