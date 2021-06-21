Захватившего детей в заложники в Петербурге признали вменяемым

Обвиняемый в захвате в заложники шестерых детей в Петербурге в конце 2020 года мужчина признан вменяемым, он не нуждается в лечении, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Установлено, что мужчина не страдает заболеваниями, из-за которых он не мог отдавать себе отчет в своих действиях, и не нуждается в принудительном лечении. Во время инцидента он был просто пьян», – пояснил собеседник ТАСС.

По этим данным, захват детей в квартире произошел из-за конфликта мужчины с супругой. Мужчина заявил следователям, что забыл некоторые обстоятельства инцидента.

Напомним, вооруженный мужчина в ноябре 2020 года захватил в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга, он угрожал им.

Через несколько часов переговоров его уговорили сдаться и отпустить детей, подозреваемого задержали и отправили в СИЗО. В прокуратуре Петербурга в понедельник сообщили, что в отношении подозреваемого утверждено обвинительное заключение. Его обвинили в незаконном лишении свободы несовершеннолетних и в угрозе убийством.