В Кремле назвали дату проведения прямой линии Путина Пушков сравнил Путина в Женеве с Джеймсом Бондом 20 июня 2021, 06:59

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сравнил президента Владимира Путина во время саммита России и США в Женеве с персонажем книг и фильмов о суперагенте Джеймсе Бонде. По мнению сенатора, президент США Джо Байден звучал увереннее накануне саммита, но на самой встрече выглядел «заметно бледнее». Пушков считает, что Байден хотел появиться на встрече в стиле Джеймса Бонда: «в солнечных очках, в которых в виде «политической мишени» отражается Путин». «Байден хотел показать себя первым и главным политиком мира – ради этого он и затевал саммит, но именно это ему не удалось», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что Путин на саммите смотрелся более уверенно и выигрышно, поскольку Байден выбрал всего семь журналистов для ответа на вопросы, а также читал свою речь по бумажке. «Так что в этой встрече Джеймсом Бондом от политики скорее выглядел Владимир Путин, готовый ответить на любые вопросы и уверенный в себе», – заключил Пушков. Ранее журналисты и политологи в социальных сетях обратили внимание на сильные отличия итоговых пресс-конференций президентов России и США после встречи в Женеве. Первая встреча президентов России и США состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США в Швейцарии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

СМИ заподозрили Байдена в попытке «унизить русский народ» после встречи с Путиным 19 июня 2021, 13:31

Фото: Denis Balibouse/Reuters

Текст: Наталья Ануфриева

Президент США Джо Байден изо всех сил пытался вбить клин между Москвой и Пекином во время пресс-конференции после саммита в Женеве, он устроил «провокацию, унижающую русский народ», сообщают СМИ. Издание Global Times пишет, что заявления о давлении Китая на Россию и наступлении Поднебесной на ее территории Байден мог сделать только перед СМИ, потому что при личной встрече с Владимиром Путиным «он постеснялся бы говорить подобную чушь», передает РИА «Новости». Авторы статьи назвали это «провокацией, унижающей русский народ». Они уверены, что именно США оказывают давление на Россию, создавая ей экономические трудности. «Байден просто хочет переложить вину на Китай. Это иллюзия», – считают эксперты. Отмечается, что сухопутная граница между Россией и Китаем действительно длинная, однако она бесспорная, потому там царит мир и ведутся активные экономические обмены. «Москва и Пекин – стратегические партнеры, и существующее между ними взаимное доверие имеет прочную политическую основу», – пишет издание. В Китае надеются, что Джо Байден и его администрация откажутся от идеи расстроить отношения между двумя странами. Напомним, на пресс-конференции после встречи с Путиным в Женеве Байден, отвечая на вопрос, не началась ли между Россией и США новая холодная война, сказал, что российский лидер, по его мнению, меньше всего хочет сейчас холодной войны. «У вас граница с Китаем тысячи километров, Китай считает себя самой сильной экономической и военной державой, а ваша экономика страдает и нуждается в развитии», – при этом заявил он. Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Байден вдруг решил запугать Россию Китаем. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин предложил освободить семьи с двумя детьми от налога с продажи квартиры при покупке новой 19 июня 2021, 15:21

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой. «Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья», – приводит РИА «Новости» слова президента. «Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи», – сказал Путин. Он пояснил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог. «Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье», – объяснил президент. Ранее Путин назвал поддержку семей с детьми одним из приоритетов ЕР. Мероприятие проходит на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице, поэтому число гостей и делегатов сокращено втрое. По данным партии, съезд проводится с учётом всех эпидемиологических мер безопасности. Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев. Ранее пресс-секретаря президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008 по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось». Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Путин предложил пятерку лидеров списка ЕР на выборах 19 июня 2021, 15:39

Фото: кадр из опубликованного видео

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в пятерку федерального списка ЕР предложил главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву. «На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике – у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», – цитирует президента ТАСС. Он также пожелал кандидатам от ЕР успехов на выборах. «В достижении стоящих перед нами амбициозных – прямо скажем – целей – значим вклад каждого, и уверен: всех нас объединяет общая ответственность за успешное развитие страны, за благополучие нашего народа, за судьбу нашего Отечества. Я хочу пожелать вам успешной работы – успешной работы съезда, успехов на выборах в интересах России и за Россию», – обратился к ним Путин. Председатель ЕР, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил надежду, что в партии поддержат предложение главы государства по кандидатурам списка. «Федеральный список «Единой России», как только что сказал президент нашей страны, должны возглавить самые достойные люди. Наши товарищи, наши единомышленники, которые уже сегодня работают на общий результат партии в самых разных направлениях», – сказал Медведев. «Я рассчитываю, что вы, уважаемые коллеги, поддержите предложение президента», – указал председатель партии. Глава государства отметил, что сейчас все партии готовятся к выборам, определяют стратегию, тактику, планируя показать максимальный результат. «Уверен, что «Единая Россия» ставит перед собой самую высокую планку – подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», – приводит слова президента РИА «Новости». Общей же для всех задачей, указал Путин, должно быть проведение честных выборов, отражающих волю народа. По его словам, необходимо сделать все, чтобы «выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа, пользовались безусловным доверием со стороны граждан страны». «Избирательная кампания – это всегда испытание, в том числе для политической системы в целом, она проверяется на прочность, эффективность. У «Единой России» и здесь особая роль. Партия-лидер обязана быть примером в создании атмосферы открытого, конкурентного политического состязания», – подчеркнул он. В США призвали не относить Россию к лагерю «плохих парней» 19 июня 2021, 15:15

Фото: Alexander Zemljanichenko/EPA/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Демонизация России еще больше настроит Москву против Вашингтона и лишит всякого шанса наладить сотрудничество во взаимовыгодных областях, пишут американские СМИ. Обозреватель портала 19FortyFive и старший научный сотрудник в аналитическом Фонде оборонных приоритетов Дэниэл Дэвис пишет, что прошедший саммит лидеров России и США стал редким позитивным событием в отношениях двух стран, однако последуют ли за этим шагом другие улучшения, остается под вопросом, передает РИА «Новости». На его взгляд, в ближайшей перспективе Москва и Вашингтон смогут решить ряд дискуссионных вопросов, тогда как некоторые из них так и останутся в подвешенном состоянии. В частности, Россия продолжит рассматривать войска передового базирования НАТО как угрозу национальной безопасности, а Запад не изменит свою позицию по поводу присоединения Крыма. Кроме того, Кремль будет против вступления Украины и Грузии в альянс, а Соединенные Штаты не прекратят обвинять Россию в кибератаках на их инфраструктуру. Вместе с тем он призывает Вашингтон избавиться от склонности относить Россию к лагерю «плохих парней», когда любой неприемлемый для США поступок делает из нее врага во всех сферах. «Это не увеличивает шансы на то, что Москва изменит свое поведение для удовлетворения наших желаний», – добавил эксперт. Таким образом, он считает, что государства могут выиграть от совместного сотрудничества, а выгоды от основанной на реализме внешней политике в отношениях с Москвой намного перевешивают риски, связанные с восприятием ее как врага. Напомним, 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Путин и Байден позитивно оценили встречу, итогом которой стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Страны начнут консультации по вопросам стратегической стабильности. При этом итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как между Россией и США промелькнули зарницы доверия. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Лучше привиться, чем болеть 19 июня 2021, 14:51

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин, говоря о пандемии коронавируса, заявил, что лучше «привиться, чем болеть». «Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире», – приводит РИА «Новости» слова Путина, сказанные на съезде «Единой России». По словам президента, последствия коронавируса до сих пор изучаются, еще предстоит выяснить, к чему это ведет. «Важнейшая задача современного здравоохранения – не только победить болезнь, но и сделать все, чтобы человек вернулся к активной полноценной жизни. Последствия болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, они до сих пор изучаются. И не только поражение легких, но и сосудистые поражения. И еще предстоит специалистам выяснить, к чему это в конечном счете ведет», – добавил глава государства. Он призвал работать правительство и Минздрав в штабном режиме, и подключиться к этому и ЕР. Также Путин подчеркнул, что технологическое обновление и кадровое укрепление здравоохранения являются важнейшим приоритетом на сегодняшний день. Президент Владимир Путин объявил о необходимости реализовать в РФ программу по созданию системы реабилитации, рассчитанной до 2026 года в объеме минимум 100 млрд рублей. «Скажем прямо, система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественности развитии», – заявил президент. Он отметил, что особенно это важно сейчас, когда многие столкнулись с последствиями перенесенной коронавирусной инфекции. Он отметил, что особенно это важно сейчас, когда многие столкнулись с последствиями перенесенной коронавирусной инфекции. «Прошу вас с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно. Выделить на эти цели, на эту программу не менее 100 млрд рублей», – сказал Путин. Основной объем средств, 60 млрд, нужно предусмотреть на ближайшее время, чтобы «развернуть работу широким фронтом», добавил он. В Кремле назвали дату проведения прямой линии Путина 20 июня 2021, 00:31

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин проведет традиционную прямую линию с гражданами 30 июня, сообщила пресс-служба Кремля. «30 июня с. г. президент Российской Федерации В. В. Путин проведет очередную «Прямую линию». Программа выйдет в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны», – говорится в сообщении на сайте Кремля. «Каждый может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва – Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира, – уточнили в пресс-службе. – Вопросы также будут приниматься через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40». Текстовые и видеовопросы к президенту могут быть отправлены и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Прием вопросов будет осуществляться с 12.00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня. Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Из-за границы позвонить можно по телефонам +7 499 550-40-40, +7-495-539-40-40. Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков. Трансляция с сурдопереводом будет доступна 30 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР). Подробная информация о предстоящей прямой линии, способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ доступны на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), говорится в сообщении. Предстоящая прямая линия будет 18-й для Путина. В прошлом году отдельной такой беседы в привычном формате из-за пандемии коронавируса не проводилось, но некоторые вопросы граждан были заданы во время большой пресс-конференции президента в декабре 2020 года. Впервые такой формат общения главы государства с россиянами был организован в конце 2001 года, с тех пор прямые линии проходили ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. Путин 13 раз общался с россиянами в качестве президента и четыре – в качестве премьер-министра. В 2019 году прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 20 июня. По статистике, главе государства поступает от нескольких сотен тысяч вопросов (в 2001 году) до нескольких миллионов. Традиционно длительность прямых линий не ограничивается. Первые пять таких эфиров продолжались менее трех часов, однако с 2007 года программа всегда выходила за рамки трех часов. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года – 4 часа 47 минут. В 2019 году разговор главы государства с россиянами занял 4 часа 8 минут, за это время президент ответил на 81 обращение. Обычно по итогам прямой линии Путин оформляет список поручений, назначая ответственных и сроки исполнения. Ранее источники источников на федеральных каналах сообщали, что в качестве возможной даты прямой линии Путина обсуждались две даты – 24 и 30 июня. Путин призвал развернуть масштабное строительство дорог 19 июня 2021, 15:11 Текст: Алексей Дегтярев

По всей России необходимо развернуть строительство дорог и прочей инфраструктуры, чтобы открыть новые перспективы для развития экономики, заявил президент Владимир Путин на съезде «Единой России». Развитие инфраструктуры является «задачей масштабного характера для всей страны». «Нам нужно повсеместно развернуть строительство дорог, коммунальных и инженерных сетей, других объектов», – цитирует президента ТАСС. Он добавил, что такое обновление нужно жителям страны, оно поможет открыть новые перспективы для городов, поселков и новые перспективы для развития экономики. Также глава государства затронул тему кредитов на инфраструктуру в регионах. «Предлагаю продлить программу инфраструктурных кредитов до 2026 года», – указал он. Путин отметил, что при реализации крупных инфраструктурных проектов нельзя допускать повышения тарифов и цен. «Обращаю ваше внимание на проблемы, которые, как правило, к сожалению, тут же возникают, когда появляются крупные федеральные средства, чтобы это не привело к росту соответствующих тарифов и цен», – сказал президент. Также на съезде президент отмечал, что одним из важнейших приоритетов для «Единой России» является поддержка семей с детьми. Путин: Надо не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем 19 июня 2021, 15:47 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» заявил, что нужно не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем, отметив, что народные избранники должны ставить интересы граждан выше личных интересов. «Надо обязательно советоваться с людьми, не просто слышать их, а знать, сопереживать их проблемам, заботам, невзгодам подчас, чувствовать, что называется сердцем, чем живет каждый конкретный рядовой гражданин Российской Федерации», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Он отметил, что народные избранники должны ставить интересы граждан выше своих личных интересов, стремиться разобраться и помочь в каждой конкретной ситуации. Кроме того, в соответствии с мнением людей расставлять приоритеты в своей работе, программа партии–лидера должна быть по-настоящему народной, добавил он. В свою очередь председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия полностью готова к упорной борьбе на выборах и ставит цель одержать уверенную и честную победу. «Как абсолютно справедливо сказал Владимир Владимирович [Путин], борьба [на выборах] будет действительно непростой, упорной. Но я надеюсь, выражу наше общее мнение: мы к этой борьбе полностью готовы. Одна из наших целей, чтобы выигрыш на выборах прошел уверенно, честно, в открытой борьбе», – цитирует «Как абсолютно справедливо сказал Владимир Владимирович [Путин], борьба [на выборах] будет действительно непростой, упорной. Но я надеюсь, выражу наше общее мнение: мы к этой борьбе полностью готовы. Одна из наших целей, чтобы выигрыш на выборах прошел уверенно, честно, в открытой борьбе», – цитирует ТАСС Медведева. Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008 по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось». Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Путин заявил, что «Единая Россия» успешно прошла этап становления 19 июня 2021, 14:20 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин заявил на юбилейном предвыборном съезде «Единой России» (ЕР), что партия успешно прошла этап становления. «За эти годы она (партия «Единая Россия») успешно прошла этап становления, обрела многочисленных сторонников. Конечно, столько лет быть самой крупной политической силой такой большой страны означает и огромный груз ответственности», – сказал Путин на съезде, передает РИА «Новости». Он указал также, что ЕР показала способность к обновлению и постоянному развитию, проявляет ответственность и патриотический настрой. Глава государства подчеркнул, что работа членов ЕР «не состоит из праздников», они взяли на себя ответственность за решение стоящих перед страной задач; тем не менее, партия выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, «показала способность к обновлению и постоянному развитию». Мероприятие проходит на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице, поэтому число гостей и делегатов сокращено втрое. По данным партии, съезд проводится с учётом всех эпидемиологических мер безопасности. Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008-го по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008-го по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось». Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Путин предложил выделить дополнительные средства на очистку рек 19 июня 2021, 15:25 Текст: Алексей Дегтярев

Для очистки рек и внутренних морей России понадобятся дополнительные 20 млрд рублей, заявил президент Владимир Путин на съезде «Единой России». «Предлагаю дополнительно выделить порядка 20 млрд рублей на очистку рек и нашего территориального моря, внутреннего моря России. В том числе на подъем затонувших судов, которые загрязняют акватории наших рек, консервацию и очистку выработанных месторождений, старых нефтегазовых скважин и так далее», – указал президент, передает ТАСС. Он напомнил, что по национальному проекту «Экология» на ликвидацию накопленного ущерба предусмотрены значительные средства. Путин также сообщил, что новая специальная государственная информационная система Рослесхоза должна заработать с 1 сентября 2023 года. «На мой взгляд, долго это все... Я вас прошу обратить на внимание и продолжать заниматься этой темой, неустанно за этим следить. И может быть, сможем что-то сделать и пораньше», – цитирует президента РИА «Новости». Глава государства отметил, что система поможет отслеживать этапы использования древесины и пресекать нелегальный вывоз ее из страны. «С ее помощью можно будет отследить все этапы использования древесины, от делянки или переработки, поставок на экспорт. В том числе это важно, чтобы пресечь незаконные рубки, теневой вывоз леса за границу», – указал он. Посол США заявил о скором возвращении в Россию 19 июня 2021, 14:49 Текст: Вера Басилая

Посол США в Москве Джон Салливан вернется в Россию в скором времени, «чтобы реализовать директивы президента Байдена, изложенные в Женеве», сообщила американская дипмиссия. «После важного саммита я с нетерпением жду скорого возвращения в Москву, чтобы возглавлять сильную команду посольства США в России в деле реализации директив президента Байдена, изложенных в Женеве, включая директивы в сфере стратегической стабильности, прав человека и стабильных и предсказуемых отношений с Россией», – приводит РИА «Новости» слова Салливана. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол России в США Анатолий Антонов проведет уже в Вашингтоне. На встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что посол России Анатолий Антонов вернется в США до конца месяца. Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». Позже Москва вновь порекомендовала послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан покинул российскую столицу, отправившись в Лондон и затем в Вашингтон. Путин объявил о скором запуске программы поддержки занятости молодежи 19 июня 2021, 14:59 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», заявил о запуске в ближайшее время программы поддержки молодежной занятости, предложив предусмотреть не менее 30 млрд рублей на развитие среднего профобразования. «Именно для молодежи нужно уделить особое внимание условиям для реализации их способностей, замыслов молодых людей, здесь партии нужно наладить более активное сотрудничество с региональными командами, с коллегами на местах», – цитирует ТАСС Путина. «В ближайшее время будет запущена постоянно действующая программа поддержки молодежной занятости, нужно помочь молодому человеку найти работу, найти свое место в жизни», – сказал президент. Также Путин предложил предусмотреть не менее 30 млрд рублей на развитие системы среднего профессионального образования в РФ до 2024 года. «Предлагаю и прошу вас предусмотреть дополнительные ресурсы, не менее 30 млрд рублей на период до 2024 года, на развитие среднего профессионального образования, которое сейчас у нас строится и на базе колледжей, и вузов», – приводит РИА «Новости» слова президента. Он добавил, что эти средства пойдут как на обновление материальной базы, так и на переподготовку преподавателей. Ранее Путин назвал поддержку семей с детьми одним из приоритетов ЕР. Мероприятие проходит на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице, поэтому число гостей и делегатов сокращено втрое. По данным партии, съезд проводится с учётом всех эпидемиологических мер безопасности. Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев. Ранее пресс-секретаря президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008 по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось». Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Путин назвал поддержку семей с детьми одним из приоритетов ЕР 19 июня 2021, 14:41 Текст: Наталья Ануфриева

Одним из важнейших приоритетов для партии «Единая Россия» является поддержка семей с детьми, заявил президент Владимир Путин на юбилейном предвыборном съезде ЕР. «Один из важнейших приоритетов – и вы знаете это хорошо, мы с вами занимаемся этим на протяжении всех предыдущих лет – это поддержка семей с детьми», – сказал Путин, выступая на пленарном заседании XX съезда «Единой России», передает РИА «Новости». Путин отметил, что здесь последовательно выстраивается целая линейка адресных мер. Он также призвал российские власти сфокусировать усилия по всем направлениям, чтобы переломить сложную ситуацию в демографической сфере. «Мы с вами – был момент – вышли из примерно такой же ситуации, решили ряд задач, но в силу ряда объективных причин, в силу двух исторических провалов, мы сейчас попадаем в демографическую яму», – констатировал он. Глава государства считает, что для того, чтобы переломить негативные тенденции, властям нужно «сфокусировать на этой цели все усилия по развитию экономики и регионов, социальной сферы, здравоохранения, образования, по укреплению традиционных ценностей». «Благополучная, крепкая семья с детьми – это и есть будущее России», – подчеркнул Путин. Ранее Владимир Путин заявил на съезде ЕР, что партия успешно прошла этап становления. Мероприятие проходит на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице, поэтому число гостей и делегатов сокращено втрое. По данным партии, съезд проводится с учётом всех эпидемиологических мер безопасности. Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев. Ранее пресс-секретаря президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008 по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось». Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Путин поручил запустить в России программу капремонта школ на пять лет 19 июня 2021, 15:35 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин заявил о необходимости запуска программы капитального ремонта школ, рассчитанную на пять лет, поручив «Единой России» держать этот вопрос на контроле. «Прошу правительство совместно с регионами с участием «Единой России» подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы», – цитирует РИА «Новости» президента. «А региональные отделения партии прошу держать на контроле реализацию этой программы», – добавил он. По словам президента, 72% школ в России нуждаются в текущем ремонте, 10% – в капитальном. «Для справки, 72% школьных зданий нуждается в текущем ремонте, 10 – в капитальном, незначительное количество, но все-таки есть и такие, которые находятся в аварийном состоянии, что абсолютно недопустимо», – заявил Путин. Ранее президент объявил о скором запуске программы поддержки занятости молодежи, предложив предусмотреть не менее 30 млрд рублей на развитие среднего профобразования. Путин посоветовал «Единой России» не «бронзоветь» 19 июня 2021, 15:04 Текст: Алексей Дегтярев

«Единой России» нельзя прерывать свое развитие и «бронзоветь», так как это приведет к проигрышу, заявил президент Владимир Путин на съезде партии. «Очевидно и то, что для правящей партии в любой стране всегда высоки риски обрасти казенной коркой, застыть в своем развитии. Но хотел бы еще раз напомнить – нужно это помнить и понимать. Ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет. Забронзоветь – значит остановиться, а остановиться – значит проиграть», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, к находящейся у власти партии постоянно «липнут» и пытаются прислониться «всякого рода люди, которые на самом деле далеки от того, чтобы работать на интересы людей». «Случайные по сути своей и порой нечистоплотные на руку. Как раз для того, чтобы к этой руке побольше прилипало», – указал глава государства. Также на съезде президент отмечал, что одним из важнейших приоритетов для «Единой России» является поддержка семей с детьми.