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    Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    28 июля 2025, 08:46 • Новости дня

    Подавший сигнал бедствия над Каспийским морем Embraer 190 сел в Махачкале

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пассажирский самолет, летевший из Ижевска, совершил посадку в Махачкале после подачи тревожного сигнала над Каспийским морем.

    Самолет приземлился в 00.40 мск, передает ТАСС со ссылкой на табло махачкалинского аэропорта.

    До этого сообщалось, что лайнер Embraer 190, выполнявший рейс из Ижевска в Махачкалу, подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании S7 Airlines вернулся в аэропорт Толмачево после вылета из Новосибирска в Сочи. Причиной происшествия назвали возможную разгерметизацию.

    27 июля 2025, 13:30 • Новости дня
    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»

    Политолог Трухачев: Вопросом о присоединении к России в Словакии искали «пятую колонну»

    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Скорее всего, с помощью вопроса о вхождении в состав России социологии пытались отыскать представителей пятой колонны в Словакии. Как таковая данная тема в политическом дискурсе страны не присутствует, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее около 14% словаков в рамках опроса чешского агентства SCIO высказались за вступление в состав РФ.

    «Нет ничего удивительного в том, что социологический опрос в Словакии проводила чешская фирма. Пражские специалисты в данной сфере известны точностью своих результатов и профессионализмом. Поэтому они достаточно часто работают на внешних рынках. Для той же Братиславы они оформили большое число исследований в рамках тех или иных электоральных кампаний», – сказал политолог Вадим Трухачев.

    «Поэтому в корректности данных сомневаться не приходится. Другое дело, что сам вопрос о вхождении Словакии в состав Российской Федерации некорректен и даже провокационен. Скорее всего, таким образом чехи пытались отыскать представителей «пятой колонны», которые выступают против текущей политики ЕС», – добавляет он.

    «Собственно, показатель в 14% пересекается с количеством голосов, отданных словаками в поддержку наиболее правых партий. Интересно, что в исследовании отмечается и социальная принадлежность этих респондентов: за присоединение к РФ высказались по большей части студенты. Данной категории населения свойственна шутливость», – уточняет собеседник.

    «То есть, скорее всего, они просто ответили с юмором на достаточно неожиданный вопрос. Подобной дискуссии в республике не ведется. Сложно представить, при каких обстоятельствах словаки действительно были бы готовы отказаться от собственного суверенитета. К тому же войти в состав России для них в целом сложно – у нас даже нет общей границы», – акцентирует эксперт.

    «В то же время удивляет малый процент граждан, высказавшихся за нейтралитет в отношениях с Москвой. Думаю, в реальности людей, придерживающихся данного мнения, гораздо больше. В конечном счете даже жители Прибалтики не особо хотят вступать в реальный конфликт с Россией», – заключил Трухачев.

    Ранее около 14% словаков в рамках опроса чешского агентства SCIO высказались за вступление в состав России. Как сообщает информационный портал Ta3, данное мнение выразили преимущественно студенты и безработные, то есть те группы, которые «выражают экономическую неопределенность и разочарование в текущей геополитической ориентации страны».

    Наиболее негативно на данную идею отреагировали респонденты из Жилинского края, отмечает HNonline. В то же время они выступают за военный нейтралитет в рамках противостояния России и Запада. Политический обозреватель Шимон Ждярский объясняет это тем, что среди населения региона имеется значительная доля пенсионеров.

    «Нейтралитет для них ассоциируется с безопасностью и процветанием, которые, в отличие от Чехословакии, испытывали соседняя Австрия, а также Финляндия в годы холодной войны», – пояснил он. В целом же по стране данного мнения придерживаются 15% респондентов. Еще 32,5% не готовы к нейтральной позиции в случае, если она скажется на их благополучии.

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    27 июля 2025, 16:15 • Новости дня
    Стало известно о приближении климатического перелома из-за перегрева океанов

    Bloomberg сообщило о рекордном перегреве 96% поверхности Мирового океана в 2023

    Стало известно о приближении климатического перелома из-за перегрева океанов
    @ Joel Reyero/dpaGlobal Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Температура поверхности Мирового океана в 2023 году оставалась высокой рекордно длительное время, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science, продолжительная жара затронула 96% поверхности океана, а средняя длительность таких периодов достигла 120 дней – в четыре раза дольше по сравнению со средней продолжительностью с 1980 по 2023 годы, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что наиболее аномальные температуры отмечались на севере Атлантического океана, а также в тропических, северных и юго-западных районах Тихого океана. Ученые считают, что одной из главных причин рекордной жары стало явление Эль-Ниньо, приводящее к аномальному переносу тепла из океана в атмосферу. При этом Ла-Нинья, напротив, способствует оттоку тепла из атмосферы в экваториальные воды Тихого океана.

    Исследователи также связывают массовое потепление с усилением солнечной радиации из-за уменьшения облачности, ослаблением ветров и изменениями океанических течений. В материале подчеркивается: «Средняя продолжительность периодов сильной жары составила 120 дней, что в четыре раза больше средней продолжительности (жары. – ред.) с 1980 по 2023 годы».

    Авторы работы не исключают, что зафиксированные аномалии могут свидетельствовать о переломном моменте, после которого повышение температуры моря станет необратимым и негативно скажется на морских экосистемах. Европейская служба Copernicus ранее указывала, что средняя температура поверхности Мирового океана в 2023 году побила все рекорды с апреля по декабрь.

    Ранее ученые зафиксировали дополнительный месяц жары для половины Земли. Отмечается, что впервые среднемировая температура поднялась более чем на 1,5 градуса по Цельсию относительно доиндустриального уровня, а температура поверхности воды Мирового океана достигла рекордных 20,87 градуса по Цельсию.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    27 июля 2025, 14:06 • Новости дня
    Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский политолог сообщил о даче показаний против Владимира Зеленского фигурантами дел НАБУ, связанных с совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем.

    Фигуранты уголовных дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) дали показания против Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». По словам украинского политолога Николая Давыдюка, эти дела связаны с бизнес-партнером Зеленского, совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком Зеленского».

    Давыдюк заявил: «Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского. Эти дела связаны с бизнес-партнером Зеленского – совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком Зеленского»». Он добавил, что во время обысков СБУ в НАБУ и САП были изъяты серверы, где содержится информация о том, кто из окружения Зеленского дал против него показания.

    На данный момент, по его словам, от 800 до 1000 сотрудников подконтрольных Зеленскому силовых ведомств занимаются попытками расшифровать носители и получить доступ к этим данным. Давыдюк отметил, что данные на флешке зашифрованы, в попытках определить источник утечки были распространены разные версии численности задействованных специалистов.

    Издание также отмечает, что Давыдюк активно поддерживает акции протеста против сокращения полномочий НАБУ.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия Национального антикоррупционного бюро на Украине после массовых протестов в Киеве.

    Протестующие в Киеве назвали Владимира Зеленского и Андрея Ермака «предателями Украины».

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    27 июля 2025, 21:26 • Новости дня
    Трамп объявил об открытии рынков ЕС для США

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении масштабных торговых договоренностей между Соединенными Штатами и Европейским союзом, включая новые условия по пошлинам и инвестициям.

    Европейский союз согласился открыть свои рынки для торговли с Соединенными Штатами на условиях нулевой ставки по пошлинам, передает РИА «Новости». Об этом президент США Дональд Трамп объявил после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Они согласились открыть свои страны для торговли с нулевой пошлинной ставкой», – отметил Трамп.

    Трамп также сообщил, что в рамках нового торгового соглашения ЕС согласился закупить у США энергоресурсы на сумму 750 млрд долларов. Он отдельно подчеркнул, что Европа договорилась приобрести значительное количество американской военной техники.

    Согласно заявлениям американского президента, Соединенные Штаты и Европейский союз согласовали единую ставку по пошлинам в размере 15% для автомобилей и других товаров. Кроме того, ЕС намерен инвестировать в экономику США дополнительные 600 млрд долларов сверх нынешних объемов вложений. Все эти договоренности были достигнуты во время переговоров в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз достигли соглашения по торговой сделке.

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    27 июля 2025, 15:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил необходимость увеличения числа военных училищ

    Военный эксперт Анпилогов: Опыт СВО позволил России начертить понятный курс трансформации армии

    Эксперт объяснил необходимость увеличения числа военных училищ
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия наращивает качество собственного офицерского состава. В условиях современной технологической войны армейское руководство должно иметь базовые знания в сфере робототехники, а инженеры становятся важным компонентом как обороны, так и наступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно об открытии в Нижегородской области высшего военно-инженерного училища.

    «Процесс возрождения военного образования заметен не только в России, но и во многих других странах мира. Напомню, что начиная с 90-х годов прошлого века, значительная часть государств была нацелена на трансформацию собственных войск в формате «маленьких умных армий», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Эта концепция зародилась на фоне успеха западной коалиции во время Первой войны в Персидском заливе. Считалось, что в современном мире конфликты между великими державами исключены. Соответственно, любое столкновение будет вестись против заведомо слабого противника и продлится оно недолго: максимум несколько недель», – напоминает он.

    «Таким образом армии стали формироваться под проведение скорее небольших полицейских операций. Однако СВО полностью перечеркнуло данную концепцию. России пришлось в срочном порядке пересобрать собственные войска за счет создания мощных добровольческих сил», – добавляет собеседник.

    «Но столь масштабная армия требует значительного резерва офицерского состава. На этом фоне и был начат процесс возрождения военных училищ. Еще в 2023 году в уже действующих заведениях стали активно вводиться новые факультеты. Стало понятно, что особый упор необходимо сделать именно на подготовку военных инженеров», – говорит эксперт.

    «Дело в том, что СВО стала первым конфликтов в истории, в рамках которого по-настоящему серьезно развернулся фактор применения БПЛА. Большое число дронов, доступных нашему противнику на момент 2022 года, возродили практику выстраивания фортификационных сооружений. Собственно, они и стали нашим основным козырем после неудач на Херсонском и Харьковском направлениях», – акцентирует он.

    «Их создание и планировка – дело рук как раз-таки военных инженеров. Однако значительную роль они играют и в рамках наступлений. Самый яркий пример – операция «Поток». Фактически, эти же специалисты участвовали и в штурмах Авдеевки, Угледара. Именно они просчитывали наиболее перспективные направления ударов», – рассуждает собеседник.

    «Соответственно, тренд на возрождение военных училищ продолжится. Из насущного, на мой взгляд, наиболее актуально открытие заведений, которые будут специализироваться на подготовке кадров, работающих с беспилотными аппаратами. Сегодня они применяются не только в небе, но и на воде, на земле», – отмечает эксперт.

    «Однако в формировании офицерского корпуса важно не количество, а качество. Поэтому уместно было бы внедрить в обучение разных специальностей и дисциплины по гражданскому направлению «робототехника». В условиях технологичной войны XXI века эти знания могли бы значительным образом помочь будущему армейскому руководству», – заключил Анпилогов.

    Ранее стало известно об открытии в Нижегородской области высшего военно-инженерного училища. Соответствующее распоряжение уже утвердило правительство России. Начало работы заведения планируется с 1 сентября. Отмечается, что подготовка кадров будет проводиться в соответствии с опытом, полученным в рамках СВО.

    Согласно тексту распоряжения, училище будет размещено на базе 210 межвидового регионального учебного центра Минобороны России. Примечательно, что еще в феврале этого года Владимир Путин дал поручение Минобороны и Росгвардии подготовить предложения о развитии сети военно-учебных заведений, напоминает РИА «Новости».

    Как сообщает «Российская газета», в период с 2025 по 2034 гг. в стране будут открыты около 15 новых ВУЗов военной направленности. На их базе планируется подготовка летчиков, танкистов, медиков и специалистов БПЛА. В скором времени откроются Саратовское училище радиационной, химической и биологической защиты.

    В 2026 будут созданы Челябинское танковое командное училище, Ульяновское авиационное училище летчиков и Новочеркасское командное училище связи. В 2027 году планируется начать набор курсантов в училище войск беспилотных систем в Московской области. В 2028 году – в Омское общевойсковое командное училище, в 2029-м – в Красноярское училище радиоэлектроники ПВО, в 2032-м – в Пушкинское училище воздушно-космической обороны.

    В течение нескольких лет предлагается открыть четыре филиала Военно-медицинской академии: в 2029 году – в Севастополе, в 2032-м – в Самаре, в 2033-м – в Новосибирске, в 2034-м – в Хабаровске. Последним примет курсантов Томское высшее военное командное училище связи - это должно произойти в 2034 году.

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    28 июля 2025, 00:50 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Шотландии после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, что поможет Евросоюзу отойти от российского газа еще дальше.

    Новое торговое соглашение с Европейским союзом, которое президент Трамп представил на переговорах в Шотландии с фон дер Ляйен включает обязательство Европы закупить американские энергоносители на сумму 750 млрд долларов.

    «У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... в наш Европейский союз. Мы хотим полностью избавиться от российского ископаемого топлива, и поэтому закупка более доступного и качественного СПГ у Соединенных Штатов –  это только плюс», – приводит портал Axios ее высказывание.

    Импорт газа по трубопроводам из России, некогда основного поставщика, в ЕС значительно сократился. Однако импорт российского СПГ остается значительным. При этом европейские энергетические компании уже заключают соглашения на будущие объемы поставок СПГ с американскими компаниями, утоняется в материале.

    Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил о заключении торгового соглашения с Евросоюзом, который охватывает большое количество стран.

    Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал соглашение Трампа навязанным Европе и призвал Францию последовать примеру Британии и выйти из ЕС.

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    27 июля 2025, 17:57 • Новости дня
    Путин повысил в звании командира фрегата «Адмирал Григорович»
    Путин повысил в звании командира фрегата «Адмирал Григорович»
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил о повышении командира фрегата «Адмирал Григорович» в звании до капитана 2-го ранга.

    В ходе беседы с экипажем корабля Путин отметил: «Я смотрю, вы капитан 3-го ранга, а положено вроде для кораблей такого ранга, чтобы командовал капитан 2-го ранга. Думаю, что пора это сделать, я вас поздравляю с получением очередного звания», передает ТАСС.

    Фрегат «Адмирал Григорович» 27 июля успешно отразил атаки беспилотников в районе Кронштадта. Корабль прибыл туда после завершения 20-месячного боевого задания. Экипаж выполнил все поставленные задачи, а командир теперь официально станет капитаном 2-го ранга.

    Напомним, в воскресенье Путин прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Петербурге в День Военно-морского флота. Президент отметил, что при учениях ВМФ «Июльский шторм» учитывается опыт спецоперации на Украине. Путин пообещал, что Военно-морской флот России продолжит получать современную технику и что экипажи всех видов флота усилят боевую подготовку.

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    27 июля 2025, 14:32 • Новости дня
    Экспорт дронов с Тайваня вырос почти на 750%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки беспилотников с Тайваня за первые шесть месяцев выросли почти в восемь раз, при этом основным покупателем этой продукции стала Польша.

    Экспорт дронов с Тайваня увеличился почти на 749% с января по июнь, передает ТАСС. Поставки достигли 11,89 млн долларов, что значительно превышает показатели прошлого года. Более половины тайваньских БПЛА приобрела Польша – на 6,48 млн долларов. Вторым по объему импорта стали США с покупкой на 1,55 млн долларов, а Германия закупила дронов на 1,46 млн долларов.

    Как пишет Focus Taiwan, осенью 2024 года на острове был создан отраслевой альянс TEDIBOA, объединивший свыше 120 производителей и разработчиков в сфере беспилотников. Альянс также включает компании, выпускающие модули, аккумуляторы и наземное оборудование.

    Тайваньские беспилотники находят применение как в военных, так и в гражданских сферах. Они используются для охраны границ, мониторинга территории, защиты от вражеских дронов, а также в сельском хозяйстве, для инспекции инфраструктуры и наблюдения за городами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал военные учения вокруг Тайваня. Lockheed Martin передала Тайваню первый истребитель F-16. Тайвань зафиксировал приближение китайских самолетов и кораблей.

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    27 июля 2025, 12:28 • Новости дня
    Президент МОК допустила участие россиян в Олимпиаде-2026
    Президент МОК допустила участие россиян в Олимпиаде-2026
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МОК рассматривает вариант допуска спортсменов из России и Белоруссии к зимней Олимпиаде-2026 в Италии, окончательное решение примут ближе к старту игр.

    Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что МОК рассматривает вариант допуска российских и белорусских спортсменов к зимней Олимпиаде 2026 года в Италии, передает РИА «Новости». Окончательное решение по этому вопросу еще не принято, уточнила Ковентри.

    Она отметила, что организация не будет торопиться с итоговым вердиктом во время заседаний, намеченных на сентябрь и декабрь. «Мы не будем спешить с решениями (по допуску атлетов ) на заседаниях в сентябре и декабре, но, вероятно, будем двигаться в том же направлении, что и в Париже», – заявила Ковентри, ее слова приводит ski-nordique.net со ссылкой на L'Equipe.

    Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация гандбола направила в МОК схему возможного возвращения российских и белорусских сборных на международные соревнования. Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что российские спортсмены смогут попасть на Олимпиаду только через выполнение жестких требований квалификации.

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    27 июля 2025, 16:50 • Новости дня
    В аэропорту Калининграда отменили шесть рейсов и задержали более 50
    В аэропорту Калининграда отменили шесть рейсов и задержали более 50
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Шесть рейсов отменены, более 50 авиарейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту Храброво Калининграда, следует из онлайн-табло воздушной гавани.

    По состоянию на 13.00 по местному времени отменены рейсы в Москву, Петербург, Пермь и Саратов. На вылет сейчас задерживаются 17 рейсов, среди которых рейсы в Киров, Петербург и Москву, а на прилет задержаны 37 рейсов из Волгограда, Кирова, Москвы и Петербурга, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что задержки и отмены связаны с временными ограничениями по использованию воздушного пространства. Администрация Храброво сообщает: «В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга в аэропорту Храброво отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов».

    Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на сайте аэропорта и заранее уточнять статус своих рейсов. Ожидается, что режим временных ограничений может сохраняться в течение ближайших часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Пулково возобновил вылеты самолетов, однако отправление рейсов согласовывается с профильными органами. В Росавиации отметили, что из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти возникли сложности с полетами по направлениям в Калининград и обратно.

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    27 июля 2025, 11:50 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успехах российских войск на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные подразделения России продвинулись на нескольких направлениях, уничтожив склады боеприпасов и нанеся значительные потери украинским формированиям в Донбассе и Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям трех механизированных, одной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Дробышево, Карповки и Шандриголово в Донецкой народной республике и Купянска в Харьковской области, сообщает Telegram-канал МО. Потери противника составили более 225 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

    В районе ответственности группировки войск «Север» российские подразделения улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике двух механизированных, одной десантно-штурмовой бригады и двух штурмовых полков ВСУ в Сумской области – в районах Алексеевки, Андреевки, Кондратовки и Могрицы. На Харьковском направлении были поражены подразделения мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гатище, Меловое и Чугуновка.

    ВСУ на этом направлении потеряли свыше 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и восемь артиллерийских орудий, в том числе западного производства. Также уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике сразу пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Закотное, Клебан-Бык, Константиновка, Кривая Лука и Северск в Донецкой народной республике. Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий.

    В зоне ответственности группировки «Центр» отмечается улучшение тактического положения. Было нанесено поражение формированиям механизированной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой и пехотной бригад ВСУ, а также двум бригадам морской пехоты и бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Гродовка, Димитров, Красноармейск, Розы Люксембург и Сухой Яр в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили более 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские силы начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.

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    27 июля 2025, 09:49 • Новости дня
    Песков объяснил отмену Главного военно-морского парада

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что решение об отмене Главного военно-морского парада принято из-за приоритетности безопасности в текущих условиях.

    По его словам, решение об отмене Главного военно-морского парада в этом году связано с вопросами безопасности, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Это связано с общей обстановкой. Соображения безопасности превыше всего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Петербурга отменили праздничные мероприятия на акваториях города ко Дню Военно-морского флота. Городские власти также отказались от проведения праздничного салюта.

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    27 июля 2025, 16:36 • Новости дня
    Петербуржцы устроили эмоциональную встречу Путину на Дворцовой площади

    Tекст: Ольга Иванова

    На Дворцовой площади в Петербурге местные жители устроили оживленную встречу президенту России Владимиру Путину, приветствуя его и выкрикивая поздравления.

    Жители Петербурга эмоционально встретили президента России Владимира Путина на Дворцовой площади, передает РИА «Новости». Горожане и гости города скандировали фамилию главы государства, а также выкрикивали слова «Слава» и «Ура». Из толпы также прозвучала фраза: «Мы вас любим, Владимир Владимирович».

    Путин прибыл в Петербург с рабочей поездкой и, выйдя из автомобиля, подошел к собравшимся на площади людям для общения. Он поздравил присутствующих с Днем Военно-морского флота, который отмечается в России в это воскресенье.

    «С праздником», – ответил президент на приветствия граждан. Мероприятие стало одним из центральных событий в рамках празднования Дня ВМФ в Петербурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе в Петербурге. Глава государства прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Петербурге в День Военно-морского флота. Путин заявил, что опыт спецоперации на Украине учитывается при учениях ВМФ «Июльский шторм». Во время рабочей поездки в Петербург президент обратился к жителям на Дворцовой площади, уделив внимание личным обращениям.

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    27 июля 2025, 19:31 • Новости дня
    Фанаты устроили массовое пение песен Кадышевой в Петербурге

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети повились видео, как после концерта Надежды Кадышевой жители Петербурга продолжили петь ее песни в общественных местах.

    Кадры с массовым исполнением песен после концерта Кадышевой появились в Сети. Видео сняты в разных уголках Петербурга. Молодые люди запечатлены в традиционных кокошниках, поющих хиты Кадышевой.

    На видео видно, как группы фанатов продолжают петь даже в метро и на прогулочном катере по Неве. В репертуаре оказались популярные композиции, сделавшие исполнительницу любимицей молодежи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певец Прохор Шаляпин отметил неожиданную популярность песен Надежды Кадышевой среди молодежи, объясняя это их простотой и светлым настроением.

    Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что сейчас популярны треки, под которые можно бездумно веселиться.

    Продюсер Сергей Дворцов рассказывал, что Кадышева увеличила гонорар до 4 млн рублей за выступление.

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    27 июля 2025, 20:42 • Новости дня
    Польша оказалась неспособна обслуживать двигатели танков Abrams

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Польши столкнулись с техническими трудностями по обслуживанию американских танков Abrams из-за специфики их двигателей.

    Польша не имеет возможности самостоятельно обслуживать двигатели американских танков Abrams, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью директора Военного авиационного завода №1 Яцека Гощиньского изданию Gazetaprawna. «В танках Abrams в качестве силового агрегата использовались турбовальные авиационные двигатели AGT1500C, требующие специализированного промышленного обслуживания (так называемый Depot Level) на уровне сертифицированных авиационных заводов. К сожалению, при принятии решения о покупке этих танков эти требования не учитывались», – заявил Гощиньский.

    Он уточнил, что необходимые сервисные мощности в Польше отсутствуют, и пока все ремонтные работы выполняются в США. По словам Гощиньского, эксплуатация этих двигателей аналогична использованию техники для вертолетов – важны не только пробег, но и количество запусков, а каждый цикл работы требует тщательной диагностики.

    Всего Польша приобрела в США 366 танков Abrams моделей M1A1 и M1A2SEPv.3, а также вспомогательную технику с такими же двигателями. Сейчас ведутся переговоры с производителем Honeywell о создании в Польше авторизованного сервисного центра, однако этот процесс сложен и дорог.

    Гощиньский подчеркнул, что если предприятие получит соответствующий заказ, приступить к полноценному обслуживанию двигателей в Польше удастся не раньше 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша приобрела у США дополнительно 116 танков Abrams. Госдеп США ранее одобрил возможность продажи польскому руководству основных боевых танков M1A1 Abrams и оборудования для них на сумму 3,75 млрд долларов.

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