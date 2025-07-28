Стартовала программа «#СВОеКИНО» в академии «Меганом»

В программе также участвуют ветераны, очевидцы событий специальной военной операции и члены их семей. Участники объединяют усилия для создания игровых, документальных и интернет-проектов, в основу которых положены реальные истории героев спецоперации.

В этом году на участие в программе поступило рекордное число заявок – около 300, многие приехали уже с готовыми идеями. Руководитель службы индустрии кино арт-кластера «Таврида» Владислав Миронов отметил, что «по индустриальным метрикам становится понятно, что зрители кинотеатрального, цифрового и телевизионного проката хотят смотреть кино про СВО».

Поддержку участникам оказывают ведущие профессионалы индустрии, а ветераны спецоперации делятся личным опытом.

В течение десяти дней пройдут мастерские неигрового и игрового кино, а также мастерская гибких навыков, где участников обучают презентации проектов. Для очевидцев и ветеранов спецоперации организован просветительский интенсив по профессиям киноиндустрии, что дает им возможность профессионального роста и дальнейшего участия в профильных образовательных программах.

Кульминация программы – военно-патриотический питчинг, который состоится 2 августа на фестивале «Таврида.АРТ». Участники презентуют идеи своих проектов перед жюри, куда войдут представители государства, киноиндустрии и грантовых фондов.

Среди экспертов программы – декан Высшей школы креативных индустрий РЭУ Дмитрий Котов.

Котов отметил, что уровень проектов и поддержка производителей контента растут с каждым годом. Он подчеркнул: «Тема СВО важная и напрямую касается многих наших соотечественников. Это истории конкретных людей и семей».

Программа реализуется в третий раз. За два предыдущих года было представлено 81 кино- и медиапроект, из которых 13 получили поддержку грантовых платформ. Среди них – документальный фильм «Отец», драма «Малыш», сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» и первая художественная картина об СВО «20/22».