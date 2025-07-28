Ракетные амбиции Турции затрагивают интересы России

Tекст: Александр Тимохин

На прошедшей в Стамбуле выставке военной техники International Defense Industry Fair (IDEF) – 2025 турецкая компания Roketsan показала ракету, вокруг которой немедленно поднялась волна публикаций в специализированных СМИ. Речь идет о четвертой модификации (block 4) баллистической ракеты малой дальности Tayfun.

В разных источниках указываются различные ТТХ ракеты. Так, говорится, что масса ракеты не то 6,5, не то 7 тонн, длина около 10 м и диаметр 938 мм. Указывалось, что «точность» (что бы ни значила эта формулировка) при стрельбе на предельную дальность составляет 5 м, а скорость – пять «звуков». Это дало журналистам повод заявлять, что у Турции появилось гиперзвуковое оружие.

По поводу гиперзвука – любая баллистическая ракета на терминальном участке траектории имеет скорость, близкую к гиперзвуковой, просто в силу физики полета. Возможно, туркам удалось дать ракете возможность маневрировать на последнем участке траектории, но это не так важно.

Гораздо важнее не скорость, а дальность ракеты – заявляется, что она составляет 800 км. А это значит, что с турецкого побережья Черного моря ракета добивает до Донецка, юга Волгоградской области, достает любую цель в Калмыкии и долетает до прикаспийских территорий.

Турки испытали первую модификацию ракеты в мае 2023 и тогда же начались ее поставки в войска. В то время заявленная дальность составляла 561 км. Эрдоган тогда заявил, что этого мало, и турецкие военные пообещали довести дальность до 1 тыс. км. И вот, спустя два года дальность доведена до 800 км, и это явно не предел. С учетом доступа Турции к западной электронике стоит предполагать, что точность они действительно обеспечили хорошую.

Турция в массовом сознании не ассоциируется с ракетостроением, а между тем, это один из мировых лидеров в производстве компактного ракетного оружия. В 1997 году турки приняли на вооружение тяжелую РСЗО Kassirga T-300 с дальностью стрельбы до 120 км, а через год начали поставки в войска первой баллистической ракеты – J-600T Yildirim. Последняя весит 2,1 тыс. кг и имеет только 150 км дальности, зато боевая часть – 480 кг. Обе системы создавались совместно с Китаем, и по факту это переработанные турками китайские конструкции.

Потом появилась Bora – баллистическая ракета с дальностью до 280 км и повышенной точностью. И вот теперь Tayfun. Нет сомнений, что Турция работает и над более дальнобойными системами.

Можно вспомнить, сколько проблем доставили Израилю иранские ракеты, а ведь Израиль имел ЗРК «Хец-2 и 3», способные выполнять стратосферный перехват баллистических целей. Кроме того, на Израиль работали корабли ВМС США.

Турция – член НАТО, и сбивать ее ракеты ВМС США не будут, а израильские ЗРК пока есть только у Израиля. Точность же турецких ракет наверняка выше, чем у иранских. Таким образом, накопив достаточное количество ракет, Турция при гипотетическом конфликте сможет нанести сопоставимому противнику ущерб несопоставимо больший, чем Иран мог бы нанести Израилю.

И кстати говоря, Израиль оказывается полностью под ударом турецких ракет. Не исключено, что Турция может столкнуться с ним из-за территорий теперь уже фактически бывшей Сирии.

Олицетворением технологического рывка турецкого ракетостроения является ракета «воздух-воздух» Gokbora, тоже показанная на выставке.

Специфика ракеты в двигателе – он твердотопливно-прямоточный и использует для работы в качестве окислителя атмосферный воздух. Это аналог европейского «Метеора» и отличается тем же самым – высокой дальностью полета, которая у этой ракеты доходит до 185 км.

В 2021 году турки создали ракету Gokhan с таким же двигателем и тоже высокой дальностью, но у «Гокборы» еще и головка самонаведения с активной фазированной антенной решеткой, что делает ее крайне точной. Разница также в том, что Gokhan предназначен только для внешней подвески, а Gokbora – для внутренней, и ею должен быть вооружен будущий турецкий истребитель пятого поколения. У России против таких ракет есть только два средства – МиГ-31 с ракетами Р-37 и Су-35 с ними же.

Еще один интересный пример – ракета, которая в турецких пресс-релизах проходит как 300 ER. Это новый для Турции образец оружия – аэробаллистическая ракета, то есть баллистическая ракета, стартующая с самолета. В некотором приближении аналог российского «Кинжала».

Турецкие ракетные возможности стоит иметь в виду не только Израилю, и дело не только в перечисленных системах. У Турции и противокорабельные ракеты Atmaca ничем не хуже американских Harpoon. Турецкие амбиции идут чуть ли не на ракеты средней дальности – и они работают над массой перспективных направлений. БРМД Bora уже применялись в бою и показали заявленную производителем точность.

При этом турецкое ракетное оружие массово перетекает в Азербайджан. И это касается не только РСЗО, но и авиационных крылатых ракет. Из Азербайджана турецкие ракеты способны достать больше объектов на российской территории, нежели только с турецкой.

У России на нужную для ударов по Турции дальность могут использоваться в основном крылатые ракеты – и лететь им придется над Черным морем. При таком раскладе сбить их относительно несложно, в том числе истребителями.

Демонстрация новых турецких ракет – повод задуматься не только о разработке дорогостоящих вооружений типа гиперзвукового «Орешника», но и о создании массовой и дешевой баллистической ракеты, способной поразить любую точку турецкой территории, желательно с имеющихся пусковых установок. И о ее столь же массовом производстве. И, конечно, о вооружении современными ракетами «воздух-воздух» всего спектра имеющихся в ВКС РФ истребителей.