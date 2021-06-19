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Котяков объяснил невозможность увольнять за отказ от вакцинации
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Трудовой кодекс не предусматривает увольнение работников за отказ от вакцинации, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
«У нас на сегодняшний день возможность за это (отказ от вакцинации – прим. ВЗГЛЯД) увольнять в Трудовом кодексе не предусматривается. В трудовом законодательстве на сегодняшний день таких норм не предусмотрено», – цитирует министра ТАСС.
Он пояснил, что ответственность за вакцинацию в регионах лежит на плечах местных властей.
«Это же полномочия субъекта, в зависимости от того, как разворачивается ситуация по тому или иному субъекту, губернатор вправе принять решение: перевод на удаленку, особый режим вакцинации, предоставление дополнительных услуг населению, разворачивание точек вакцинации в различных общественных местах. Поэтому здесь нужно смотреть на конкретную ситуацию», – разъяснил Котяков.
Глава ведомства указал, что перевод на удаленную работу в регионах зависит от эпидемиологической ситуации.
Напомним, власти Ленобласти решили мотивировать население к вакцинации, пообещав привившимся от коронавируса оплачиваемый выходной. Там также ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.
Главный терапевт России объяснила, кому из переболевших COVID-19 нужна вакцинация
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Переболевшим коронавирусной инфекцией более шести месяцев тому назад показана вакцинация, а тем, кто переболел недавно, следует предъявить на работе справку о недавно перенесенной болезни, заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за последнее время в столице наблюдается максимальный прирост заболевших коронавирусом среди молодежи. После этого мэр Москвы Сергей Собянин сказал о необходимости начать повторную вакцинацию граждан, у которых уже закончились антитела.
«Сейчас обсуждается вопрос о том, что те, кто переболел коронавирусной инфекцией более шести месяцев тому назад, им тоже показана вакцинация. Что касается тех, кто болел недавно, то кто был госпитализирован и лежал в больнице должны иметь выписку о том, что недавно перенесли данную инфекцию, ее и можно предъявить на работе. Ну и те, кто болели дома, тоже так или иначе обращались в медицинскую организацию, поэтому тоже должны иметь справки. Можно также обратиться в случае их потери в поликлинику», – говорит Драпкина.
В связи с эпидемиологической ситуацией в столице Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В свою очередь президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил мнение, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной во всей стране. Работников, которые отказались от вакцинации, власти Москвы позволили отстранять от работы без выплаты сотрудникам предприятия зарплаты.
После принятых мер в столице обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели на Сахалине и в Ленобласти. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала возможным ввести обязательную вакцинацию и в других регионах России.
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Главный терапевт России объяснила, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации
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Противопоказаний к прививке от коронавируса очень немного, но если у пациента таковые имеются, то за соответствующей справкой следует обратиться к участковому терапевту, заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за последнее время в столице наблюдается максимальный прирост заболевших коронавирусом среди молодежи. После этого мэр Москвы Сергей Собянин сказал о необходимости начать повторную вакцинацию граждан, у которых уже закончились антитела.
«Вообще противопоказаний к прививке от коронавируса очень немного. Они все в инструкции сформулированы: это тяжелая аллергическая реакция или обострение, выраженное заболеванием, или у человека идет прием препаратов и лечение, связанное с воздействием на иммунитет. Поэтому противопоказаний немного, но самая главная опасность – это заболеть новой коронавирусной инфекцией. Поэтому вакцинация очень оправданна и нужна», – говорит Драпкина.
Тем не менее, если человек видит, что у него есть какие-либо противопоказания к вакцинации, то ему следует обратиться к участковому терапевту. Если же у пациента будут какие-то более узкие вопросы, то здесь могут подключиться другие специалисты, в частности кардиологи и аллергологи, которые точно определят, действительно ли гражданину нежелательно введение препарата от коронавируса.
«Выдать справку о противопоказании, если таковые есть, может любой врач. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что противопоказаний к прививке очень немного», – заключила врач.
Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в столице Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В свою очередь президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил мнение, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной во всей стране. Работников, которые отказались от вакцинации, власти Москвы позволили отстранять от работы без выплаты сотрудникам предприятия зарплаты.
После принятых мер в столице, обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели на Сахалине и в Ленобласти. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала возможным ввести обязательную вакцинацию и в других регионах России.
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Иммунолог оценил шансы умереть без прививки от коронавируса
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При отсутствии прививки человек, заразившийся коронавирусом, может умереть с вероятностью 1 к 30, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Болибок заявил, что на данный момент «заразность штамма SARS-CoV-2 высокая, и, по сравнению с современными ОРВИ, гриппом и так далее, летальность почти в 100 раз выше», потому если человек не привит и заболел коронавирусом, то у него «шанс умереть 1 к 30», передает Ura.ru.
Подчеркивается, что после вакцинации шансы умереть от коронавируса равны нулю, так как она позволит избежать тяжелого течения заболевания.
«Если по нашим вакцинам говорить и по старым штаммам, то из ста привитых заболеют при контакте с коронавирусом только три человека. И из этих трех привитых заболевших никто не погибнет», – добавил он.
Болибок отметил, что все созданные в мире вакцины работают против индийского штамма коронавируса, однако их эффективность падает с 90% до 70%.
«То есть 70 человек из 100 не заболевают, а оставшиеся 30 переболеют в легкой либо средней форме, но погибших тоже нет», – заключил медик.
Напомним, в Москве приняли постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
В свою очередь президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил мнение, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной во всей стране.
Работников, которые отказались от вакцинации, власти Москвы позволили отстранять от работы без выплаты сотрудникам предприятия зарплаты.
После принятых мер в столице обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели на Сахалине и в Ленобласти. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала возможным ввести обязательную вакцинацию и в других регионах России.
Главный терапевт России объяснила, кому из переболевших COVID-19 нужна вакцинация.
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В ТЦ Москвы выстроились очереди из желающих привиться от COVID
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В торговых центрах в Москве уже выстроились очереди из желающих привиться от коронавируса.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что снижения заболеваемости можно ожидать, когда большинство россиян будет привито. «Снижение заболеваемости, а, может быть, и резкое снижение заболеваемости можно ожидать тогда, когда большинство граждан вакцинировано», – сказала она, отметив, что важно, чтобы люди продолжали после вакцинации соблюдать ограничительные мероприятия по профилактике COVID-19, передает РИА «Новости».
По ее словам, рост ежесуточных объемов вакцинации от коронавируса в России в последние несколько дней составил порядка 5%. «Серьезный рост произошел в Московской области – за последние двое суток это 34%. Далее идет Сахалинская область – 30%, и чуть больше 12% – это город Москва», – добавила вице-премьер.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах.
В Москве возбудили более 20 уголовных дел за поддельные сертификаты о вакцинации
В Москве сотрудники полиции возбудили 24 уголовных дела по фактам изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации на территории Московского региона и мошенничестве, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.
«Проводятся проверки по выявлению фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Оперативно-розыскные мероприятия направлены на пресечение фактов организации, изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации на территории Московского региона. В настоящее время возбуждено 24 уголовных дела, из которых 23 – по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», одно – по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Из них три уголовных дела направлены в суд», – сообщается на сайте ведомства.
Ранее МВД России предупредило об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, несколько уголовных дел уже расследуются.
С начала года Роскомнадзор заблокировал или удалил порядка 150 страниц в интернете с информацией о продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса.
Путин поощрил сотрудников Центра им. Чумакова за вакцину «КовиВак»
Президент России Владимир Путин наградил грамотами сотрудников Центра им. Чумакова за создание вакцины против коронавируса «КовиВак». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
За активное участие в создании и налаживании производства вакцины против коронавирусной инфекции почетными грамотами президента награждены восемь сотрудников Центра им. Чумакова, благодарность объявлена более чем 35 работникам, передает ТАСС.
Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину «Ковивак», разработанную в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН» (Центр им. Чумакова). В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).
Напомним, в России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавируса: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.
Голикова назвала симптомы индийского штамма COVID
В мире и на территории России резко возрастает доля индийского штамма, симптомы которого схожи с простудными. Инфицированность в закрытых помещениях доходит до 60%, в открытых – до 40%, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Сейчас и на основе международных источников, и на основе того, что мы видим у себя, на территории мира, 70 государств, и на территории Российской Федерации резко возрастает доля индийского штамма, который получил название дельта, и по заключениям и международных исследователей, и наших учёных после определенных исследований он обладает более высокой контагиозностью по отношению к тем штаммам, которые мы наблюдали ранее... Инфицированность этим штаммов в закрытых помещениях доходит до 60%, в открытых помещениях – до 40%», – сказала Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID -19, передает РИА «Новости».
Также она пояснила, что Россияне зачастую не различают симптомы обычной простуды и коронавируса, запускают болезнь, поэтому при первых же респираторных симптомах необходимо обращаться к доктору.
По ее словам, на сегодняшний день с учетом распространения на территории Москвы и Московской области нового штамма к симптомам коронавируса относятся – насморк, боль в горле и головная боль.
«По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда еще хуже – антибиотики принимают, потому что симптомы схожи при простудном заболевании. И, по сути, запускают процесс развития заболевания, не различая, что это – обычная простуда или ковид», – цитирует ТАСС слова Голиковой.
Уточнятся, что наблюдения последних дней показывают, что у молодых людей, которые традиционно не обращаются к врачу, спустя три, четыре или пять дней запускается очень сложный механизм развития заболевания, и оно переходит в форму средней тяжести или тяжелого течения.
Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что Москва начинает заново проходить историю с коронавирусом, почти у 90% зараженных за последнее время выявлен новый индийский штамм COVID-19.
Собянин ответил комику Незлобину на вопрос о COVID
Мэр Москвы Сергей Собянин ответил комику Александру Незлобину на вопрос о том, стоит ли ему строить планы на лето в связи с усилением ограничений из-за коронавируса.
«Не занят? Хотел уточнить – мне на лето что-нибудь планировать?», – написал Незлобин в личном сообщении главе столицы в своем Instagram.
Собянин ответил в комментариях, посоветовав комику сделать прививку. «Привет. Вакцинируйся и все лето свободен», – написал мэр Москвы.
Также Незлобин опубликовал в своем сторис скриншот переписки с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым. «Спишь? Как думаешь, чем прививаться?», – спросил он у бывшего премьер-министра страны.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от коронавируса рестораны.
Власти Петербурга ввели новые ограничения из-за коронавируса
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В Петербурге с 21 июня запрещают вход в аквапарки и на аттракционы из-за коронавируса, число посетителей фан-зоны Евро-2020 в Петербурге будет ограничено с 5 до 3 тысяч, кроме того, до 15 августа обязаны вакцинироваться от COVID 65% госслужащих в городе.
Новое постановление о мерах противодействия распространению коронавируса подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Согласно этому документу, с 21 июня: запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. Кроме того, число посетителей фан-зоны Евро-2020 в Петербурге будет ограничено с 5 до 3 тысяч.
«С 20 июня усиливаются меры предосторожности при посещении фан-зон чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года: в фан-зону на Конюшенной площади будут допускаться до 3 000 человек, на территорию тематического парка в «Юбилейном» – до 1 000 человек», – говорится в документе.
Кроме того, власти Петербурга обязали вакцинировать от COVID 65% госслужащих в городе до 15 августа.
«До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц», – говорится в сообщении властей города.
Городским вузам рекомендовано обеспечить «проведение мероприятий по стимулированию вакцинации» среди студентов, а также курсантов, информируют власти Петербурга.
Ранее было заявлено, что коечный фонд для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге занят на 90%. Губернатор Александр Беглов сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге непростая, но контролируемая.
Напомним, власти Ленобласти решили мотивировать население к вакцинации, пообещав привившимся от коронавируса оплачиваемый выходной. Здесь ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.
В Ленобласти пообещали привившимся оплачиваемый выходной
Власти Ленобласти решили мотивировать население к вакцинации, пообещав привившимся от коронавируса оплачиваемый выходной.
Власти Ленобласти распорядились привить от COVID-19 к сентябрю в госучреждениях и компаниях отдельных сфер деятельности не меньше 80% сотрудников, пишет «Коммерсант».
Ранее в Ленобласти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан.
Между тем, руководство АО «АвтоВАЗ» решило финансово стимулировать своих сотрудников вакцинироваться от коронавируса: всем привившимся выплатят премию.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.
Также общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) намерен ввести повышенный кешбэк для вакцинированных от коронавируса туристов.
Израиль передал палестинцам вакцины с почти истекшим сроком годности
Палестинская национальная администрация решила вернуть Израилю 90 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer, так как у них почти истек срок годности, сообщила министр здравоохранения ПНА Май Эль-Кела.
Ведомство провело «проверку первой партии вакцины» и приняло решение «отказаться от сделки», вернув «полученную сегодня» партию. ПНА отказалась «получать вакцины, у которых в самое ближайшее время истекает срок годности». Представитель правительства Ибрагим Мельхим подтвердил, что ПНА ожидает поставки вакцины прямо от компании Pfizer партиями в соответствии с заключенным соглашением.
Израиль планировал передать ПНА примерно 1,4 млн доз вакцины, срок хранения которой подходит к концу. Взамен Pfizer должна поставить в Израиль такое же количество доз вакцины в сентябре и октябре, передает РИА «Новости».
Напомним, ООН призывала Израиль провести вакцинацию среди палестинцев, которые находятся на оккупированных территориях.
Голикова: Ряд стран готовы принимать россиян с российскими вакцинами
Ряд государств высказали пожелание о том, что они готовы принимать россиян, вакцинированных российскими препаратами от коронавируса, в первую очередь вакциной Спутник V», заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
При этом она напомнила россиянам, что в каждой стране действует собственный режим приема иностранцев, передает РИА «Новости».
«Так что при принятии решения о посещении того или иного иностранного государства необходимо руководствоваться теми правилами, которые там установлены», – добавила она.
Кроме того, вице-премьер попросила россиян вакцинироваться от коронавируса при планировании отпуска, так как ряд государств будет пускать только вакцинированных.
Ранее Голикова сообщила, что Россия решила возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром.
Плановую госпитализацию непривитых пациентов в Москве ограничили на месяц
Временные правила оказания плановой помощи с проверкой наличия прививки от коронавируса перед госпитализацией введены примерно на месяц, сообщил департамент здравоохранения Москвы.
Подчеркивается, что новый «порядок госпитализации носит временный характер», к «прежнему режиму» вернутся, как только «эпидемиологическая ситуация в столице станет менее напряженной». Ожидается, что срок действия новых правил «составит период около одного месяца». Однако подчеркивается, что «продолжительность будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в городе». Новые меры «введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов от коронавирусной инфекции», передает ТАСС.
Напомним, больницы Москвы ограничили оказание плановой помощи непривитым пациентам. При этом столичный департамент здравоохранения подчеркнул, что право на получение медицинской помощи не ограничиваются.
Пациенты, у которых имеются медицинские противопоказания к прививке, будут госпитализированы. Новые правила не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации.
Путин: Лучше привиться, чем болеть
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Президент Владимир Путин, говоря о пандемии коронавируса, заявил, что лучше «привиться, чем болеть».
«Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире», – приводит РИА «Новости» слова Путина, сказанные на съезде «Единой России».
По словам президента, последствия коронавируса до сих пор изучаются, еще предстоит выяснить, к чему это ведет.
«Важнейшая задача современного здравоохранения – не только победить болезнь, но и сделать все, чтобы человек вернулся к активной полноценной жизни. Последствия болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, они до сих пор изучаются. И не только поражение легких, но и сосудистые поражения. И еще предстоит специалистам выяснить, к чему это в конечном счете ведет», – добавил глава государства.
Он призвал работать правительство и Минздрав в штабном режиме, и подключиться к этому и ЕР.
Также Путин подчеркнул, что технологическое обновление и кадровое укрепление здравоохранения являются важнейшим приоритетом на сегодняшний день.
Президент Владимир Путин объявил о необходимости реализовать в РФ программу по созданию системы реабилитации, рассчитанной до 2026 года в объеме минимум 100 млрд рублей.
«Скажем прямо, система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественности развитии», – заявил президент.
Он отметил, что особенно это важно сейчас, когда многие столкнулись с последствиями перенесенной коронавирусной инфекции.
«Прошу вас с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно. Выделить на эти цели, на эту программу не менее 100 млрд рублей», – сказал Путин.
Основной объем средств, 60 млрд, нужно предусмотреть на ближайшее время, чтобы «развернуть работу широким фронтом», добавил он.
В Крыму допустили возможность поощрения вакцинированных туристов
Власти Крыма рассмотрят возможность поощрения туристов, привитых от коронавируса, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
«Какие-то призовые дни для размещения или дополнительные бонусы для вакцинированных – может быть, почему бы и нет? Мы подумаем над этим», – сказал Волченко в эфире телеканала «РБК», передает РИА «Новости».
При этом, по его словам, дополнительных ограничений в республике, связанных с недопущением коронавируса, в Крыму пока не вводится, но это возможно, так как главная тенденция нынешнего сезона – это безопасность отдыхающих и местного населения в контексте защиты от COVID-19.
«У туристического сезона угроз нет и мы будем рады видеть отдыхающих на протяжении всего нынешнего года», – сказал министр.
В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах.