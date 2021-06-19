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Врач рассказала, когда планировать зачатие после вакцинации от COVID
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Вакцинация от коронавирусной инфекции не сказывается негативно на репродуктивной функции россиян, поэтому планировать зачатие лучше после прививки, сообщила директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.
«К марту ВОЗ уже дала добро на планирование беременности после прививки от коронавируса. Это делать необходимо, особенно в прегравидарную подготовку. Если кто-то уже запланировал беременность и хочет привиться, конечно, нужно это сделать. Поскольку иммунитет устанавливается к 45–50 суткам с момента первой вакцинации, надо рассчитывать, что попытки забеременеть необходимо немного отложить. Через две–три недели после второй вакцины можно планировать зачатие», – цитирует Ерофееву «Вечерняя Москва».
Как уточнила акушер-гинеколог, излишнее напряжение иммунитета при попытках забеременеть – «не самый лучший вариант».
Ерофеева добавила, что будущим родителям лучше сделать прививку «под ручку» – парой, одновременно привившись перед зачатием. По ее словам, россиянам не стоит доверять слухам о вреде прививки для репродуктивного здоровья. Как подчеркнула эксперт, их распространяют «антипрививочники».
Ранее гинеколог Минздрава заявила об отсутствии влияния вакцины от COVID на репродуктивное здоровье.
Роспотребнадзор также напомнил об отсутствии влияния вакцин от COVID на потомство.
Между тем российские медики фиксируют рост числа случаев COVID-19. Растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса.
Главный терапевт России объяснила, кому из переболевших COVID-19 нужна вакцинация
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Переболевшим коронавирусной инфекцией более шести месяцев тому назад показана вакцинация, а тем, кто переболел недавно, следует предъявить на работе справку о недавно перенесенной болезни, заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за последнее время в столице наблюдается максимальный прирост заболевших коронавирусом среди молодежи. После этого мэр Москвы Сергей Собянин сказал о необходимости начать повторную вакцинацию граждан, у которых уже закончились антитела.
«Сейчас обсуждается вопрос о том, что те, кто переболел коронавирусной инфекцией более шести месяцев тому назад, им тоже показана вакцинация. Что касается тех, кто болел недавно, то кто был госпитализирован и лежал в больнице должны иметь выписку о том, что недавно перенесли данную инфекцию, ее и можно предъявить на работе. Ну и те, кто болели дома, тоже так или иначе обращались в медицинскую организацию, поэтому тоже должны иметь справки. Можно также обратиться в случае их потери в поликлинику», – говорит Драпкина.
В связи с эпидемиологической ситуацией в столице Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В свою очередь президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил мнение, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной во всей стране. Работников, которые отказались от вакцинации, власти Москвы позволили отстранять от работы без выплаты сотрудникам предприятия зарплаты.
После принятых мер в столице обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели на Сахалине и в Ленобласти. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала возможным ввести обязательную вакцинацию и в других регионах России.
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Главный терапевт России объяснила, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации
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Противопоказаний к прививке от коронавируса очень немного, но если у пациента таковые имеются, то за соответствующей справкой следует обратиться к участковому терапевту, заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за последнее время в столице наблюдается максимальный прирост заболевших коронавирусом среди молодежи. После этого мэр Москвы Сергей Собянин сказал о необходимости начать повторную вакцинацию граждан, у которых уже закончились антитела.
«Вообще противопоказаний к прививке от коронавируса очень немного. Они все в инструкции сформулированы: это тяжелая аллергическая реакция или обострение, выраженное заболеванием, или у человека идет прием препаратов и лечение, связанное с воздействием на иммунитет. Поэтому противопоказаний немного, но самая главная опасность – это заболеть новой коронавирусной инфекцией. Поэтому вакцинация очень оправданна и нужна», – говорит Драпкина.
Тем не менее, если человек видит, что у него есть какие-либо противопоказания к вакцинации, то ему следует обратиться к участковому терапевту. Если же у пациента будут какие-то более узкие вопросы, то здесь могут подключиться другие специалисты, в частности кардиологи и аллергологи, которые точно определят, действительно ли гражданину нежелательно введение препарата от коронавируса.
«Выдать справку о противопоказании, если таковые есть, может любой врач. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что противопоказаний к прививке очень немного», – заключила врач.
Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в столице Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В свою очередь президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил мнение, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной во всей стране. Работников, которые отказались от вакцинации, власти Москвы позволили отстранять от работы без выплаты сотрудникам предприятия зарплаты.
После принятых мер в столице, обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели на Сахалине и в Ленобласти. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала возможным ввести обязательную вакцинацию и в других регионах России.
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Россия возобновляет авиасообщение с США и Турцией
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Оперштаб решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.
Голикова заявила, что по заключению российских специалистов было принято решение о целесообразности восстановления авиасообщения с Турцией с 22 июня.
«Начну с завершившегося визита нашей инспекционной группы в Турцию. Как мы и договаривались с представителями турецкой стороны, такой инспекционный визит состоялся», – приводит РИА «Новости» слова Голиковой.
Делегация, по словам вице-премьера, осмотрела аэропорт, изучила алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой, организацию проведения тестов ПЦР в случае подозрения на коронавирус.
«Кроме того, прошла встреча с представителями национального здравоохранения, на которой была представлена презентация по оказанию медицинской помощи туристам, оснащению больниц, динамике заболеваемости и занятости коечного фонда на сегодняшний день».
По ее словам, в Турции организована вакцинация персонала, уровень вакцинирования в отелях составляет от 60% до 90%. В отелях ежемесячно проводится лабораторный контроль воды в бассейнах, морской воды, пищевой продукции, смывов с контактных поверхностей, рук персонала и тех, кто занят в организациях обслуживания, добавила она.
Голикова также сообщила, что оперштаб принял решение возобновить воздушное сообщение на регулярной основе с США, но с ограничением количества рейсов.
«Что касается возобновления авиационного сообщения, то принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярной основе, но пока с ограничениями по количеству рейсов с Соединенными Штатами», – приводит ТАСС слова вице-премьера.
Также было решено возобновить авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.
Помимо этого, принято решение об увеличении числа полетов в Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию.
«Предложено увеличить количество рейсов с Республикой Австрия, с Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, с Греческой Республикой, включая острова, входящие в состав Греческой Республики – Ираклион, Родос, Корфу, Араксос. И так же, как и в случае с другими государствами, авиационное сообщение с Греческой Республикой будет возобновлено по ряду международных аэропортов, находящихся на территории субъектов Российской Федерации», – сказала вице-премьер.
По словам Голиковой, возобновление авиасообщения и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.
Также оперштаб России включил КНР и Лихтенштейн в перечень государств, граждане которых могут въезжать в Россию.
Напомним, Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм.
В ТЦ Москвы выстроились очереди из желающих привиться от COVID
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В торговых центрах в Москве уже выстроились очереди из желающих привиться от коронавируса.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что снижения заболеваемости можно ожидать, когда большинство россиян будет привито. «Снижение заболеваемости, а, может быть, и резкое снижение заболеваемости можно ожидать тогда, когда большинство граждан вакцинировано», – сказала она, отметив, что важно, чтобы люди продолжали после вакцинации соблюдать ограничительные мероприятия по профилактике COVID-19, передает РИА «Новости».
По ее словам, рост ежесуточных объемов вакцинации от коронавируса в России в последние несколько дней составил порядка 5%. «Серьезный рост произошел в Московской области – за последние двое суток это 34%. Далее идет Сахалинская область – 30%, и чуть больше 12% – это город Москва», – добавила вице-премьер.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах.
Иммунолог оценил шансы умереть без прививки от коронавируса
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При отсутствии прививки человек, заразившийся коронавирусом, может умереть с вероятностью 1 к 30, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Болибок заявил, что на данный момент «заразность штамма SARS-CoV-2 высокая, и, по сравнению с современными ОРВИ, гриппом и так далее, летальность почти в 100 раз выше», потому если человек не привит и заболел коронавирусом, то у него «шанс умереть 1 к 30», передает Ura.ru.
Подчеркивается, что после вакцинации шансы умереть от коронавируса равны нулю, так как она позволит избежать тяжелого течения заболевания.
«Если по нашим вакцинам говорить и по старым штаммам, то из ста привитых заболеют при контакте с коронавирусом только три человека. И из этих трех привитых заболевших никто не погибнет», – добавил он.
Болибок отметил, что все созданные в мире вакцины работают против индийского штамма коронавируса, однако их эффективность падает с 90% до 70%.
«То есть 70 человек из 100 не заболевают, а оставшиеся 30 переболеют в легкой либо средней форме, но погибших тоже нет», – заключил медик.
Напомним, в Москве приняли постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
В свою очередь президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил мнение, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной во всей стране.
Работников, которые отказались от вакцинации, власти Москвы позволили отстранять от работы без выплаты сотрудникам предприятия зарплаты.
После принятых мер в столице обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели на Сахалине и в Ленобласти. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала возможным ввести обязательную вакцинацию и в других регионах России.
Главный терапевт России объяснила, кому из переболевших COVID-19 нужна вакцинация.
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В Москве возбудили более 20 уголовных дел за поддельные сертификаты о вакцинации
В Москве сотрудники полиции возбудили 24 уголовных дела по фактам изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации на территории Московского региона и мошенничестве, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.
«Проводятся проверки по выявлению фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Оперативно-розыскные мероприятия направлены на пресечение фактов организации, изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации на территории Московского региона. В настоящее время возбуждено 24 уголовных дела, из которых 23 – по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», одно – по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Из них три уголовных дела направлены в суд», – сообщается на сайте ведомства.
Ранее МВД России предупредило об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, несколько уголовных дел уже расследуются.
С начала года Роскомнадзор заблокировал или удалил порядка 150 страниц в интернете с информацией о продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса.
Путин поощрил сотрудников Центра им. Чумакова за вакцину «КовиВак»
Президент России Владимир Путин наградил грамотами сотрудников Центра им. Чумакова за создание вакцины против коронавируса «КовиВак». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
За активное участие в создании и налаживании производства вакцины против коронавирусной инфекции почетными грамотами президента награждены восемь сотрудников Центра им. Чумакова, благодарность объявлена более чем 35 работникам, передает ТАСС.
Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину «Ковивак», разработанную в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН» (Центр им. Чумакова). В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).
Напомним, в России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавируса: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.
Голикова назвала симптомы индийского штамма COVID
В мире и на территории России резко возрастает доля индийского штамма, симптомы которого схожи с простудными. Инфицированность в закрытых помещениях доходит до 60%, в открытых – до 40%, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Сейчас и на основе международных источников, и на основе того, что мы видим у себя, на территории мира, 70 государств, и на территории Российской Федерации резко возрастает доля индийского штамма, который получил название дельта, и по заключениям и международных исследователей, и наших учёных после определенных исследований он обладает более высокой контагиозностью по отношению к тем штаммам, которые мы наблюдали ранее... Инфицированность этим штаммов в закрытых помещениях доходит до 60%, в открытых помещениях – до 40%», – сказала Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID -19, передает РИА «Новости».
Также она пояснила, что Россияне зачастую не различают симптомы обычной простуды и коронавируса, запускают болезнь, поэтому при первых же респираторных симптомах необходимо обращаться к доктору.
По ее словам, на сегодняшний день с учетом распространения на территории Москвы и Московской области нового штамма к симптомам коронавируса относятся – насморк, боль в горле и головная боль.
«По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда еще хуже – антибиотики принимают, потому что симптомы схожи при простудном заболевании. И, по сути, запускают процесс развития заболевания, не различая, что это – обычная простуда или ковид», – цитирует ТАСС слова Голиковой.
Уточнятся, что наблюдения последних дней показывают, что у молодых людей, которые традиционно не обращаются к врачу, спустя три, четыре или пять дней запускается очень сложный механизм развития заболевания, и оно переходит в форму средней тяжести или тяжелого течения.
Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что Москва начинает заново проходить историю с коронавирусом, почти у 90% зараженных за последнее время выявлен новый индийский штамм COVID-19.
АвтоВАЗ решил премировать сотрудников за вакцинацию от COVID-19
Руководство АО «АвтоВАЗ» решило финансово стимулировать своих сотрудников вакцинироваться от коронавируса: всем привившимся выплатят премию.
«Осуществить выплату материальной помощи в размере 1500 рублей работникам АО «АвтоВАЗ», сделавшим вакцинацию против COVID-19 (первый компонент) до 16.07.2021 (включительно) и работающим по состоянию на 16.07.2021 (включительно)», – пишет «Российская газета», ссылаясь на приказ за подписью президента АвтоВАЗа Николя Мора.
Приказ распространяется не только на работников непосредственно АвтоВАЗа, но и на тех, кто является сотрудником дочерних структур компании, в том числе типографии, «ВИС-Авто», сети магазинов сертифицированных запчастей «Лада-Имидж» и так далее.
С 16 июля 2021 года АвтоВАЗ уходит в единый корпоративный отпуск, который продлится до 25 августа.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.
Российские ученые выявили снижающие эффективность вакцин новые мутации коронавируса
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Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России обнаружили новые мутации коронавируса, способные снижать эффективность лечебных и профилактических лекарственных препаратов, включащих существующие вакцины.
«Ученые ФМБА России выявили новые линии вируса SARS-CoV-2. Появление новых генетических линий SARS-CoV-2, несущих мутации в составе вариабельных участков генома вируса, прежде всего расположенных в гене S-белка и особенно его рецепторного домена, может изменять биологические свойства вируса и клинические проявления инфекции, а также снижать эффективность лечебных и профилактических лекарственных препаратов, включая вакцины, разработанных и протестированных в отношении более ранних вариантов вируса SARS-CoV-2», – передает ТАСС со ссылкой на ФМБА.
Кроме того, в материалах ученых сообщается, что индийский штамм коронавируса в Москве на третьей неделе июня 2021 года выявлялся в 87% случаев, на второй – этот показатель составлял 55,7%, а в начале месяца – всего 35%.
В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса.
Роскомнадзор заблокировал больше сотни страниц в интернете о продаже сертификатов вакцинации
С начала года Роскомнадзор заблокировал или удалил порядка 150 страниц в интернете с информацией о продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса.
«В 2021 году на основании судебных решений или требований Генпрокуратуры России заблокировано или удалено порядка 150 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19», – передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Всего с начала 2020 года по тематике, связанной с распространением недостоверной информации о коронавирусе, было удалено или заблокировано свыше 1 тыс. материалов.
Ранее московская прокуратура обнаружила продающие поддельные сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса сайты, ведомство потребовало заблокировать эти ресурсы.
В марте сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, которого заподозрили в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.
В Ленобласти пообещали привившимся оплачиваемый выходной
Власти Ленобласти решили мотивировать население к вакцинации, пообещав привившимся от коронавируса оплачиваемый выходной.
Власти Ленобласти распорядились привить от COVID-19 к сентябрю в госучреждениях и компаниях отдельных сфер деятельности не меньше 80% сотрудников, пишет «Коммерсант».
Ранее в Ленобласти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан.
Между тем, руководство АО «АвтоВАЗ» решило финансово стимулировать своих сотрудников вакцинироваться от коронавируса: всем привившимся выплатят премию.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.
Также общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) намерен ввести повышенный кешбэк для вакцинированных от коронавируса туристов.
В России разработали тест-систему для выявления основных мутаций COVID
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России разработало тест-систему для быстрого определения основных мутаций коронавируса, в том числе индийского штамма, ожидается, что регистрация методики состоится в июле 2021 года.
«В настоящее время в ФГБУ ЦСП ФМБА России разработаны новая методика и набор реагентов для выявления четырех наиболее эпидемически значимых линий вируса SARS-CoV-2: альфа- («британской», B.1.1.7), бета- («южноафриканской», B.1.351), гамма- («бразильской», P.1) и дельта- («индийской», B.1.617.2) вариантов. Набор также позволит выявлять генетические линии SARS-CoV-2, такие как каппа- («индийская», B.1.617.1) и тета- (P.3) варианты. В настоящее время проводится работа по валидации разработанной тест-системы и готовятся документы для регистрации ее в Росздравнадзоре», – приводятся на сайте ведомства слова замгендиректора по научно-производственной деятельности ФМБА России Германа Шипулина.
Как уточнил Шипулин, ожидаемое время регистрации новой методики – начало июля 2021 года.
Ранее российские ученые создали интернет-ресурс, отслеживающий, как различные штаммы коронавируса и мутации распространяются по стране, система поможет медслужбам России лучше оценивать уровень угрозы и предпринимать соответствующие меры.
Израиль передал палестинцам вакцины с почти истекшим сроком годности
Палестинская национальная администрация решила вернуть Израилю 90 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer, так как у них почти истек срок годности, сообщила министр здравоохранения ПНА Май Эль-Кела.
Ведомство провело «проверку первой партии вакцины» и приняло решение «отказаться от сделки», вернув «полученную сегодня» партию. ПНА отказалась «получать вакцины, у которых в самое ближайшее время истекает срок годности». Представитель правительства Ибрагим Мельхим подтвердил, что ПНА ожидает поставки вакцины прямо от компании Pfizer партиями в соответствии с заключенным соглашением.
Израиль планировал передать ПНА примерно 1,4 млн доз вакцины, срок хранения которой подходит к концу. Взамен Pfizer должна поставить в Израиль такое же количество доз вакцины в сентябре и октябре, передает РИА «Новости».
Напомним, ООН призывала Израиль провести вакцинацию среди палестинцев, которые находятся на оккупированных территориях.
Голикова: Ряд стран готовы принимать россиян с российскими вакцинами
Ряд государств высказали пожелание о том, что они готовы принимать россиян, вакцинированных российскими препаратами от коронавируса, в первую очередь вакциной Спутник V», заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
При этом она напомнила россиянам, что в каждой стране действует собственный режим приема иностранцев, передает РИА «Новости».
«Так что при принятии решения о посещении того или иного иностранного государства необходимо руководствоваться теми правилами, которые там установлены», – добавила она.
Кроме того, вице-премьер попросила россиян вакцинироваться от коронавируса при планировании отпуска, так как ряд государств будет пускать только вакцинированных.
Ранее Голикова сообщила, что Россия решила возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром.