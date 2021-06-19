В России выявили 17,9 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 17906 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 17906 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 17,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 9120, Московской области – 1456, Санкт-Петербурге – 996.

Всего в стране выявлено 5 299 215 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 861 343 человек, из них 10 684 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 466 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 128 911 человек.

Накануне, 18 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 17262. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 644.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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