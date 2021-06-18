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Киев велел странам Запада не оправдывать бездействие коррупцией на Украине
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Западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба сказал, что «очень против» такого поведения стран Запада. По его словам, он «откровенно говорит» с западными партнерами, когда те «пытаются тему коррупции и недостаточности реформ использовать как оправдание самих себя, чтобы что-то не делать». «К сожалению, это есть», – сказал он, призвав украинцев стать «чемпионами» в борьбе с коррупцией «ради самих себя, а не ради международных инициатив, в которых нужно быть чемпионами».
Как сообщил министр, Украина и США «вошли в стадию подготовки визита» украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом. «Ключевой» должна стать «тема привлечения США, продолжения привлечения, к процессу мирного урегулирования в Донбассе», это «тема номер один», хотя «будет много других», передает ТАСС со ссылкой на канал «1+1».
Кулеба считает, что президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве «был однозначно на стороне Украины» и «четко заявил Путину о том, что он твердо и стойко стоит на защите территориальной целостности и суверенитета Украины».
Глава МИД Украины сообщил, что уже провел разговор с заместителем госсекретаря по политическим делам Викторией Нуланд, которая, по словам министра, «детально проинформировала его о содержании разговора двух лидеров, в том числе об Украине» и выразила поддержку республике. «Она заверила, что ни президент Байден, ни вся команда не будут отступать от правила «Никаких договоренностей об Украине без Украины», – указал глава МИД.
Заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига считает, что для Киева «те публичные сигналы», которые увидели на Украине, причем «не только публичные, стоит рассматривать однозначно в позитивном ключе». Можно говорить о «прямом свидетельстве консолидированной поддержки евроатлантического сообщества территориальной целостности и суверенитета Украины». «Это означает, что никакого компромисса, уступок во вред интересам Украины не будет», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
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В соцсетях указали на контрастные отличия итоговых пресс-конференций Путина и Байдена
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Российские журналисты и политологи в социальных сетях обратили внимание на сильные отличия итоговых пресс-конференций президентов России и США Владимир Путина и Джо Байдена после встречи в Женеве.
«Байден признался, что у него список журналистов и вопросов, которые ему будут заданы. Полный контраст с пресс-конференцией Путина. Сразу видно, как у русских все «срежиссировано» и «зацензурировано», а у американцев все свободно», – написал журналист Станислав Натанзон.
На этот же момент обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева. «Круто, конечно. Байден вообще не стесняется, показал, что такое свобода слова: «Я отвечу на ваши вопросы, и, как обычно, мне тут дали список из тех, кому из вас я собираюсь дать слово», – пишет она. Кроме того, Скабеева указала, что Байден, уходя с пресс-конференции, сорвался на журналистку CNN. «Если вы не понимаете – значит, это не ваша профессия», – заявил лидер США. «В общем, почувствуйте разницу», – отметила по этому поводу Скабеева.
«Резюме от китайских товарищей: «Если послушать две пресс-конференции, вы обнаружите, что Путин приводил факты в качестве аргументов, а Байден цитировал политические лозунги, которые он произносил на протяжении десятилетий как профессиональный политик. Возможно, это настоящая причина, по которой Байден не хотел совместной пресс-конференции», – отмечает в свою очередь журналистка Юлия Витязева.
На разницу подходов президентов к общению с журналистами обратил внимание и Максим Кононенко. «В среду днем в Женеве после своего первого саммита с президентом Байденом Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов. Президент России выступал более 55 минут и ответил на два с лишним десятка вопросов. Во время пресс-конференции он ни разу не воспользовался телесуфлером. Вскоре после этого Байден ответил всего на семь вопросов представителей прессы, но сначала он 11 минут выступал, читая текст с телесуфлера. «Я отвечу на ваши вопросы, – сказал президент Байден, переходя от выступления, текст которого читал с телесуфлера, к ответам на вопросы. – И, как обычно, ребята, мне дали список людей, которым я буду предоставлять слово», – написал Максим Кононенко.
«Не очень понятно, что тут исторического. Путин здоровается с очередным из американских президентов. Ни один из которых не останется в истории. А Путин останется», – добавил он.
Политолог Евгений Сатановский в свою очередь добавил: «Ну прошел саммит в Женеве. Без сенсаций прошел, нормально. Что само по себе неплохо. Другое дело, что ничем особым он не закончился, да и закончиться не мог, о чем все всех заранее предупреждали, поскольку функционал у его участников был и остается совершенно разный, только название должностей совпадает. Президент Соединенных Штатов и президент России – это, конечно, два президента. Но то, что может Путин в России, и то, что может Байден в Америке, что называется, две большие разницы. Отчего, кстати, и ведут они себя по-разному, и окружение у них разное, и реакция этого окружения и в целом политического Вашингтона на происходящее в российско-американских отношениях, сильно отличается от реакции Москвы».
В то же время сенатор Алексей Пушков написал: «Даже Байдену приходится осаживать американских журналистов, зацикленных на враждебности к России и отказывающихся понимать, почему саммит был конструктивным. В американских либеральных СМИ саммит считался бы таковым, если бы Байден продиктовал условия, а Путин все их принял. Пусть привыкают: возобновление диалога и есть в нынешних условиях показатель конструктивности».
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России Владимиром Путиным о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.
Зеленский на русском языке предложил Путину «закончить войну и наладить отношения»
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Президент Украины Владимир Зеленский на русском языке обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением встретиться, чтобы «закончить войну и наладить отношения».
«Мы все недавно слышали, что говорит президент России. «Я за встречу с Украиной, но только мы должны понимать адженду (повестка дня – прим. ВЗГЛЯД). Но про что говорить? У нас есть двусторонние вопросы и так далее». Я считаю, что это такой сигнал людям в России или западному миру – мол, я-то за. Но мы ведь с вами понимаем – честно говоря, какая адженда? Выйди на улицу у нас, я думаю, что и в России, и все точно знают, что происходит», – заявил Зеленский, перейдя с украинского на русский язык.
Он заявил, что Москва оттягивает встречу российских и украинских властей. «Президент Путин сказал, что он готов к встрече, и я считаю, что встреча будет. Сегодня я не знаю причин, но они слишком оттягивают. Но оттягиванием вопрос не решить», – указал Зеленский, слова которого приводятся на сайте президента Украины.
«(В России) поднимают вопрос русского языка, церкви и тому подобное. Даже в средствах массовой информации обсуждают мою фигуру. … Говорят, что мы какие-то школы закрывали, что у нас нельзя говорить по-русски. Я специально часто говорю по-русски, чтобы показать, что у нас государственный язык украинский, но люди говорят, как хотят. У нас не запрещено. Я, кстати, не слышал, чтобы президент России говорил по-украински», – заявил украинский президент на русском языке.
«Но что должно быть сначала, когда мы говорим об уважении? … Скажем, младенец, маленький ребенок еще в «памперсе». Почему? Потому что он, к сожалению, не понимает, когда, простите, хочешь, то сначала надо снять штаны, а потом сходить. А не наоборот. Но мы с Россией уже взрослые. Мы понимаем, что за чем должны делать. Поэтому когда говорят о церкви или о языке, я думаю: у нас война. Давайте решим вопрос – что сначала? Есть конкретика: закончим войну, хотим наладить отношения. Сколько можно? Это же поколения будут (страдать). Хотят они или не хотят – это уже потом. Вот о чем разговор», – заключил Зеленский.
Ранее на этой неделе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет.
В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Погребинский оценил слова Зеленского о подгузниках и войне
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«Заявления Зеленского о памперсах, школах, церкви и войне – это выпендреж перед западными СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя решение Владимира Зеленского обратиться к Владимиру Путину с предложением встретиться, чтобы «закончить войну и наладить отношения».
«Говорить про памперсы в контексте налаживания отношений с Россией, обращаясь при этом к президенту великой державы, может только глупый и некомпетентный человек», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По словам эксперта, все аргументы Зеленского о последовательности в отношениях России и Украины «просто смешны». В особенности это касается его слов о выполнении Минских соглашений, изучении русского языка и давления на церковь. «Он активно включился в войну против канонической Православной церкви Украины. И даже пригласил Вселенского патриарха Варфоломея, который является пешкой в руках американских деятелей», – отметил Погребинский.
Более того, сам Зеленский участвует в глорификации нацизма, полагает собеседник. «Так, президентский полк принял участие в похоронах члена дивизии СС «Галичина». И в этом же интервью он говорит о том, что никакого фашизма и нацизма на Украине нет и быть не может. О том, что он переворачивает смысл минских договоренностей, также известно. О какой последовательности может идти речь после этого?» – риторически добавил политолог.
Кроме того, Погребинский указал на тот факт, что на Украине по-прежнему закрываются русскоязычные школы. «Зеленский говорит, что это вранье и никто не запрещает говорить по-русски. Но раз закрыты школы – значит, у детей нет возможности изучать русский язык. Как они могут заговорить по-русски? Более того, Зеленский собственноручно подписал закон, дискриминирующий половину жителей Украины», – заметил эксперт.
Добавим, что ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь представил данные, согласно которым за 2020 год на Украине было ликвидировано около 300 школ и более шести тысяч классов с обучением на русском языке. Для сравнения: в 2019 году классов с русским языком обучения было 11 тыс. 563. За год их количество уменьшилось более чем в два раза – до 5421. В Киеве за 2020 год 94 класса с русским языком обучения «перевели» на украинский язык.
Погребинский уверен, что «все заявления Зеленского – это выпендреж перед западными СМИ». «Когда случайный человек попадает в кресло лидера большой страны, он может себе позволить собрать три мировых информационных агентства. В результате у любого человека мозги пойдут набекрень. Ранее Зеленский был клоуном в студии «Квартал 95», теперь вдруг стал президентом и выпендривается перед мировыми СМИ. И ведь он прекрасно знает, что его процитируют тысячи раз», – рассказывает Погребинский.
«Вероятно, ему в этом кресле сложно приходится, отсюда – его попытки артистически представить все эти «памперсы» и прочее. Я бы с удовольствием поучаствовал с ним в дискуссии. Уверен, что от него не осталось бы и мокрого места. Легко было бы показать, что он живет как клоун и действует соответственно – самым пагубным для страны образом», – заключил собеседник.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на русском языке обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением встретиться, чтобы «закончить войну и наладить отношения».
«Мы все недавно слышали, что говорит президент России. «Я за встречу с Украиной, но только мы должны понимать адженду (повестка дня – прим. ВЗГЛЯД). Но про что говорить? У нас есть двусторонние вопросы и так далее». Я считаю, что это такой сигнал людям в России или западному миру – мол, я-то за. Но мы ведь с вами понимаем – честно говоря, какая адженда? Выйди на улицу у нас, я думаю, что и в России, и все точно знают, что происходит», – заявил Зеленский, перейдя с украинского на русский язык.
Он заявил, что Москва оттягивает встречу российских и украинских властей. «Президент Путин сказал, что он готов к встрече, и я считаю, что встреча будет. Сегодня я не знаю причин, но они слишком оттягивают. Но оттягиванием вопрос не решить», – указал Зеленский, слова которого приводятся на сайте президента Украины.
Ранее на этой неделе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет.
В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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Путин объяснил ошибки в заявлениях Псаки
Президент России Владимир Путин заявил, что пресс-секретарь президента США Джен Псаки молодая, образованная женщина, она сама что-то путает.
«У него (Байдена) пресс-секретарь (Псаки) молодая, образованная, красивая женщина, она все время сама что-то путает. Это не от того, что у нее образование не позволяет или память плоха. Просто, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенны, они не очень фокусируют на этом свое внимание. Американцы считают, что нет ничего важнее кроме них самих, ну такой стиль», – сказал Путин на встрече с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, Псаки неоднократно допускала ошибки и неточности в своих заявлениях. Она перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома назвала генсека НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН.
Ранее Путин заявил, что «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью».
Шарий: Встреча Путина и Байдена показала потерю интереса к Украине
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Блогер Анатолий Шарий обратил внимание на то, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в рамках встречи в Женеве почти не затрагивали тему Украины, и констатировал, что США потеряли интерес к ситуации в этой стране.
Шарий, в частности, обратил внимание на слова Путина о том, что тема ситуации на Украине, а также ее вступления в НАТО почти не затрагивалась на переговорах в Женеве. Так, по словам блогера, гораздо больше времени было уделено темам кибератак, ситуации в Белоруссии и ядерной программе Ирана.
«Путин ничего просто так не говорит. «Не могу сказать, что уж очень подробно» – это специальный посыл, и я уверен, что так оно и было. Вскользь. Потом скажет «мазком». Хотелось бы знать, с какого места «мазком», – сыронизировал Шарий на своем канале YouTube.
«Я говорил, что Белоруссии посвятят явно больше времени, чем Украине. Посвятят внимание Ирану и ядерной программе Ирана. Может что-то поговорят про Сирию. Все. Это периферия. Это потеря интереса», – констатировал он.
Шарий также отметил, что по итогам встречи Путину задали больше вопросов о ситуации на Украине, чем Байдену. «Вопрос Украины, скажем прямо, не волнует вообще тех журналистов и те СМИ, которые были отобраны для пресс-конференции Байдена», – отметил блогер.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил слова Путина об обсуждении Украины с Байденом «мазком». По его словам, углубленного обсуждения вопроса Украины на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не было.
Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.
На Украине показали видео с «уничтожением» российского танка Т-90
Украинские инженеры показали макет многоцелевого ударного малозаметного беспилотника ACE ONE, который на опубликованном на YouTube видео поражает ракетой другой беспилотник, похожий на российский (БПЛА) «Орион», после чего уничтожает боевой танк Т-90.
По замыслу разработчиков, дрон сможет нести и использовать высокоточное управляемое вооружение против наземных и воздушных целей. Планируется, что сверхбыстрый боевой дрон будет переносить оружие весом до тонны, передает РИА «Новости».
Как сообщается, над проектом работают 25 украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли.
В апреле турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала анимационный видеоролик, в котором разрабатываемый в Турции новейший беспилотник Akinci уничтожает цель, напоминающую российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».
В Раде произошла драка после призыва расстрелять оппозицию
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Депутаты от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) и президентской партии «Слуга народа» подрались в зале заседаний Верховной рады после призыва главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева «расстрелять ОПЗЖ».
Депутаты в четверг продолжили рассматривать поправки к проекту закона, который касается обеспечения независимости Национального совета по телевидению и радиовещанию. Выступающий с трибуны представитель фракции «Слуга народа» Никита Потураев сделал заявления, которые в ОПЗЖ посчитали оскорблением и призывом к насильственным действиям. В частности, Потураев заявил, что «сожалеет о том, что ОПЗЖ не расстреливают» и что в связи с этим «придется уничтожать их политически», передает РИА «Новости».
После слов Потураева к трибуне вышли депутаты фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь», в то же время на защиту Потураева встали представители партии «Слуга народа». Сперва между парламентариями возникла словесная перепалка, которая позже переросла в драку. После этого председатель Верховной рады Дмитрий Разумков объявил перерыв, сообщает портал «Страна.ua».
После перерыва Потураев извинился за свои высказывания, однако в ОПЗЖ потребовали расследовать инцидент в регламентном комитете, а самого Потураева отстранить от руководства комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики.
В апреле депутаты Херсонского областного совета устроили потасовку на заседании из-за плаката с российским флагом.
В Белом доме раскрыли договоренности с Россией о диппредставительствах
Россия и США условились попытаться решить проблемы, мешающие нормальной работе дипломатических представительств друг друга, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации после встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве.
«Мы договорились о важности возвращения наших послов в свои столицы, и посол [США Джон] Салливан, который находится здесь, надеюсь, уже собрал свой чемодан и будет готовиться к возвращению в Москву, а посол [России Анатолий] Антонов вернется в Вашингтон. И в более широком смысле – посмотрим, сможем ли мы решить проблемы, связанные с поддержанием наших дипломатических миссий. Есть договоренность работать над этим», – приводит слова американского чиновника ТАСС.
Накануне Путин объявил о возвращении послов России и США к работе. В начале июня Москва назвала условия для восстановления нормальной работы посольств России и США.
Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». Позже Москва вновь порекомендовала послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан покинул российскую столицу, отправившись в Лондон и затем в Вашингтон.
Нидерланды заявили о непричастности истребителя ВВС Украины к крушению рейса MH17
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Прокуратура Нидерландов продолжает настаивать, что украинские военные самолеты не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года, заявила на слушаниях по делу MH17 прокурор Манон Риддербекс.
«Совместная следственная группа тщательно изучила данный вопрос, запросив информацию от украинских и российских властей, изучив обломки самолета и информацию из открытых источников и перехваченных телефонных разговоров, а также заслушав свидетелей», – заметила Риддербекс, передает ТАСС.
«Во-первых, первичные данные радаров не зарегистрировали ни одного военного самолета. Во-вторых, имеются показания украинских свидетелей и документы, представленные украинской стороной, которые свидетельствуют о том, что в воздухе над зоной конфликта не находилось военных самолетов в то время, когда был сбит рейс MH17. Прокуратура также представила документы, свидетельствующие, что на территории площадью 50-60 кв. км не было обнаружено никаких указаний на то, что был сбит какой-либо другой самолет, кроме Boeing», – добавила она.
Кроме того, сказала прокурор, все собранные на месте крушения обломки были исследованы, в том числе специалистами российского концерна «Алмаз-Антей», и среди них не было найдено никаких обломков, которые могли бы принадлежать другим самолетам.
В то же время Риддербекс отметила, что обвинение открыто для новой информации и данных, которые могут быть добавлены в досье и которые могут способствовать в конечном счете принятию судьями решения. «Прокуратура не имеет дополнений к информации, представленной судом на прошлой неделе по первому вопросу: был ли самолет сбит ЗРК «Бук». Однако мы имеем дополнения по второму и третьему вопросу: была ли ракета, сбившая самолет, запущена из-под Первомайского, и были ли обвиняемые причастны к крушению», – отметила она.
Касаясь места запуска ракеты, она представила карту, на которой было отмечено, как отличаются выводы представителей «Алмаз-Антея» от выводов Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия). Касаясь вопроса причастности обвиняемых, Риддербекс сказала, что прокуратура, в частности, считает необходимым заново прослушать некоторые перехваченные телефонные разговоры, которые уже были представлены на прошлой неделе, чтобы поместить их в нужный контекст.
Слушания по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года возобновились в четверг в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах. В течение предстоящих двух дней слово будет предоставлено прокуратуре, которая намерена обсудить документы и материалы в досье, на которые считает необходимым обратить внимание.
На прошлой неделе проходящий в Нидерландах суд по делу о сбитом над Донбассом Boeing, при всей своей ангажированности, начал озвучивать важные для российской позиции данные. И прежде всего выяснилось, что ключевой свидетель обвинения ничего не знает о причастности России к данной трагедии.
Захарова призвала Киев прекратить истерику по «Северному потоку – 2»
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Заявление украинского министра иностранных дел об условиях запуска «Северного потока – 2» – политическая истерика, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Что касается «Северного потока – 2», я хотела бы напомнить и господину Кулебе, и вообще киевскому режиму, это коммерческий проект, который выгоден тем странам и тем партнерам, которые в нем участвуют. Вы в нем участвуете? Вы хотите в нем поучаствовать? Тогда изъявите свое желание», – цитирует Захарову РИА «Новости».
По ее словам, заявление Кулебы является политизацией энергетического взаимодействия и сотрудничества.
«Если украинская сторона хочет подключиться к участию в проекте, то ей следует вести переговоры с акционерами, с другими заинтересованными компаниями, прекратить эту политическую истерику и вести себя прилично», – подвела итог представитель МИД.
Напомним, Кулеба заявлял, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине. При этом депутат Бундестага Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал чушью предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым.
После этого президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск газопровода «Северный поток – 2».
Путин: Образ Байдена в СМИ не имеет ничего общего с действительностью
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Президент России Владимир Путин заявил, что они с американским коллегой Джо Байденом смогли понять друг друга по ключевым позициям, по которым Москва может сблизиться с Вашингтоном. При этом, по словам российского лидера, «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью».
«Определили и те направления или те точки, в которых мы можем говорить о возможном будущем сближении позиций. Есть вещи, которые представляют и для нас, и для Соединенных Штатов абсолютный приоритет и интерес», – сказал Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
В частности, он отметил, что сюда относится вопрос сдерживания гонки вооружений.
При этом, по словам российского лидера, «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью», передает РИА «Новости».
Так, Путин назвал Байдена профессионалом. «Байден профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас», – подчеркнул Путин.
Он также заявил, что его американский коллега выглядит бодрым и полностью в материале: лидеры разговаривали два с половиной часа. «Он выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два часа, может быть, больше, он полностью в материале. Время от времени (Байден) заглядывал в свои записи – мы все так делаем», – сказал Путин.
Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.
Захарова высмеяла драку депутатов Рады
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя драку депутатов Верховной рады, предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому перед созданием «самой мощной армии в Европе» создать хотя бы «самый мощный парламент».
«Посмотрела на будни украинских парламентариев и вспомнила заявление ЗЕпрезидента (Владимира Зеленского – прим. ВЗГЛЯД) о том, что Украина будет вынуждена создать самую мощную армию в Европе, если Запад оставит Киев один на один в решении вопроса урегулирования конфликта в Донбассе. Может, сначала создать хотя бы самый мощный парламент? Тогда многие проблемы можно будет решить без создания самой мощной армии», – сыронизировала Захарова в Telegram.
В четверг депутаты от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) и президентской партии «Слуга народа» подрались в зале заседаний Верховной рады после призыва главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева «расстрелять ОПЗЖ».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если западные страны прекратят оказывать поддержку Украине в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, Киеву придется создать «самую мощную армию в Европе».
Лидеры России и США обсудили деблокирование минского процесса
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Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин на саммите в Женеве обсудили ситуацию на Украине и в Белоруссии, а также возможность деблокирования минского процесса, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.
По словам американского чиновника, лидеры России и США «также говорили о регионах, относительно которых у нас имеются явные и значительные разногласия, начиная с Украины», передает ТАСС.
Как уточнил высокопоставленный представитель администрации США, Путин и Байден обсуждали «возможности для того, чтобы попытаться разблокировать минский процесс».
В команде Байдена сообщили, что в Женеве также говорили о Белоруссии, при этом США и Россия «смотрят очень по-разному» на происходящее в этой стране.
Накануне президент Путин сообщил, что лидеры России и США в ходе переговоров в Женеве согласились с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. Путин также заявил, что у России только одно обязательство по Украине способствовать реализации Минских соглашений при условии готовности Киева.
В прошлую субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев якобы не допустит договоренностей президентов России и США по поводу Украины без участия Киева.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что истинными целями Киева являются отторжение Донбасса и заморозка конфликта. До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский собирается развязать большую войну в Донбассе.
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Путин: Лучше объединиться с США в борьбе с киберпреступностью, чем собачиться
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Для Москвы важно объединить усилия с США в борьбе с киберпреступностью, вместо того, чтобы «собачиться», заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
«И для нас, и для них это чрезвычайно важно, вместо того, чтобы собачиться, как у нас в народе говорят, не лучше ли объединить усилия для борьбы с киберпреступностью», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
При этом президент указал, что Россия много лет предлагает США начать диалог по кибербезопасности, но Вашингтон отказывается. «Вот в сфере кибербезопасности сколько уже лет мы им (США) предлагаем начать диалог на этот счет? Они же отказываются все время, только обвиняют нас во всех смертных грехах», – сказал глава российского государства, передает ТАСС.
Днем ранее Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. «Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще. Для Соединенных Штатов, в частности, и для России тоже в таком же объеме», – добавил он.
Ученые предупредили об опустынивании Украины в ближайшие 30-40 лет
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Из-за климатических изменений Украине в ближайшие 30-40 лет грозит опустынивание и засуха обширных территорий. В стране утвердили национальный план действий до 2025 года и создали координационный совет, сообщила пресс-служба министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
«По свидетельству ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температурных катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий», – передает РИА «Новости».
По словам главы ведомства Романа Абрамовского, для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики.
«Утвержден национальный план действий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием до 2025 года; создан координационный совет по борьбе с деградацией земель и опустыниванием», – отметили в министерстве.
По данным пресс-службы, Украина занимает 9-е место в мире по площади пахотных земель, занимающих почти 33 млн гектаров. Более 60% пахотных земель на Украине покрыты черноземами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна намерена к 2030 году во всех секторах экономики страны сократить на 58-64% выброс парниковых газов относительно уровня 1990 года. По его словам, в 2020 году Украина особенно остро почувствовала негативное влияние от изменения климата: в ряде регионов длительная засуха уничтожила урожай, на востоке страны произошли масштабные лесные пожары, а на западе – разрушительные паводки.