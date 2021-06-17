В ЦИК обсудили необходимость многодневного голосования

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова провела встречу с экспертами и политологами, чтобы обсудить вопрос о применении многодневного голосования на выборах в сентябре.

Открывая встречу, председатель ЦИК отметила, что за последнее время в ее адрес поступил ряд обращений с просьбой отказаться от многодневного голосования на сентябрьских выборах в Государственную думу. Она подчеркнула, что перед тем как Центризбирком примет решение относительно длительности голосования в сентябре, в комиссии считают важным провести площадку, на которой будет представлен полный спектр мнений по вопросу. При этом Памфилова отметила, что с высокой вероятностью решение будет принято в пользу многодневной формы.

«С учетом того, как развивается пандемия, будем, в первую очередь, исходить из обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности потенциальных избирателей. Вероятность того, что мы будем принимать решение голосовать не один день – она очень высока», – сообщила глав ЦИК, слова которой приводятся на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Представители НОМ, Общественной палаты и авторитетные политологи выступили в защиту многодневного голосования, отмечая удобство новации для избирателей и защиту от эпидемической угрозы.

Так, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель НОМ Александр Брод подчеркнул, что зарубежная практика и отечественный опыт показывают, что многодневное голосование востребовано избирателями. «Большинство людей поддерживают такую форму, считая ее удобной, комфортной и безопасной», – отметил эксперт.

Говоря о профилактике возможных нарушений в ходе многодневного голосования, Брод отметил, что существуют механизмы, которые позволяют обеспечить эффективный контроль за выборами при реализации такой формы голосования. Это контроль сейф-пакетов, видеонаблюдение, охрана избирательных участков силами органов правопорядка. «О том, как обеспечить контроль мы говорим в общественных штабах, которые созданы во всех регионах. Говорим на обучающих семинарах для наблюдателей. Сложно утаить нарушения при таком уровне контроля», – заявил Брод, подчеркнув, что институт общественного наблюдения доказал свою эффективность.

Член Общественной палаты, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова отметила, что избиратель демонстрирует высокий запрос на многодневную форму голосования. «Мы не можем игнорировать запрос избирателя. По данным ВЦИОМ, 56% граждан положительно воспринимают процедуру многодневного голосования, 63% - говорят о том, что их доверие к выборам не зависит от длительности голосования», – заявила она.

При этом Булгакова сообщила, некоторые сложности в связи с многодневным голосованием у наблюдателей, безусловно, возникнут. «Но мы будем работать над тем, чтобы их нивелировать», – сказала она, обратив внимание на необходимость дополнительного обучения наблюдателей и членов комиссий. По мнению Булгаковой, один из вопросов будет связан с сохранностью бюллетеней в ночное время. Однако этот вопрос снимается с помощью технологии видеонаблюдения.

В поддержку многодневного голосования также высказались и эксперты – политологи. В частности, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов отметил, что в условиях пандемии альтернативы многодневной форме фактически нет. «С точки зрения безопасности людей, защиты их здоровья, альтернатива многодневному голосованию – это процедура ДЭГ, она активно внедряется в России, но не все к такой форме готовы и она не сможет полностью заменить офлайн», – сказал он, отметив, что Интернетом пользуются только 70% избирателей и возможность традиционного голосования должна сохраняться. При этом многодневную форму эксперт охарактеризовал как удобную и пользующуюся высоким доверием.

Профессор Таллиннского университета Георг Соотла рассказал об опыте Эстонии. Он отметил, что многодневная форма дает гражданам большую свободу. «Образ жизни изменился, и люди предпочитают более свободно распоряжаться своим временем», – рассказал эксперт. По его словам, на последних выборах в Эстонии только 35% избирателей пришли на участки в день голосования, 20% принимали участие в предварительных выборах (аналог российского многодневного голосования) и 43% предпочти волеизъявление в электронной форме.