Путин заявил о поддержке США сдерживающих Россию организаций

США решили поддерживать в Москве организации, которые сдерживают Россию и способствуют американской политике, заявил президент России Владимир Путин.

«Соединенные Штаты объявили Россию своим врагом и противником. Конгресс это сделал в 2017 году, в законодательство Соединенных Штатов внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране и поддерживать политические организации. Это есть в американском законе. Теперь давайте зададимся вопросом: если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют РФ, а те, которые ее сдерживают. Это цель Соединенных Штатов, заявленная публично», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом в Женеве, сообщает РИА «Новости».

Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.

В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.