В гараже забайкальского города устроили морг

СМИ сообщили об обнаружении импровизированного морга в одном из гаражей города Могоча в Забайкальском крае, следователи начали проверку, сообщили в региональном следственном управлении СК. В заброшенном гараже возле морга больницы в городе Могоче нашли целые трупы и останки людей, сообщает Zab.ru. Местные волонтеры пояснили, что в городе нет патологоанатома, усопших увозят в Чернышевск за 300 километров, люди вынуждены обращаться к частным предприятиям для хранения тел. «Морга у нас тоже нет. Шесть лет назад хоронили человека, мы увидели комнату где хранилось тело, это был даже не кабинет, никакого холодильного оборудования. Сегодня (15 июня) знакомые ходили забирать тело умершего родственника и были в шоке от увиденного, в гараже просто помойка, тела накрытые тряпками лежат на полу, невыносимый запах и мухи», – указали волонтеры. «Доследственная проверка проводится по сообщениям СМИ об обнаружении тел в гараже больницы в Могоче», – говорится в сообщении на сайте регионального СК. Следователи осмотрят место и установят, для чего в гараже складировали мертвецов. После проверки будет принято решение, есть ли в этом состав преступления или нет.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден вряд ли будут принимать решения по Украине в рамках встречи в Женеве, но если такое произойдет, Киев их не признает, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «На самом деле Украина будет одним из важных вопросов, которые будут обсуждаться. И мы хорошо понимаем позицию президента США. Мы не видим риска, что на этой встрече за нашей спиной была бы достигнута какая-то договоренность касательно Украины. Мы очень четко донесли до наших партнеров, что никакие договоренности касательно Украины, которые будут достигнуты без Украины, нами признаваться не будут. Поэтому давайте подождем завершения встречи», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости». Напомним, Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена. В Польше приняли резолюцию против строительства «Северного потока – 2» 15 июня 2021, 17:44

Сейм Польши принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ. «Сейм Польши в знак солидарности с нашими соседями из Центральной Европы, опасности российской экспансии, в частности для Украины, призывает Европейский союз и его государства-члены, в том числе, прежде всего, ФРГ, в качестве нашего союзника по НАТО и партнера в Европейском союзе, для отказа от какой-либо поддержки реализации проекта газопровода «Северный поток – 2», а также для принятия мер, направленных на немедленное и эффективное прекращения его строительства», – цитирует резолюцию РИА «Новости». Резолюцию депутаты объяснили уважением «к ценностям, на которых основан Европейский союз», а также солидарностью «с Украиной» и заботой «о стабильности и безопасности в Европе, а также для повышения устойчивости Союза к давлению со стороны России». Уточняется, что сейм призвал США «как нашего союзника в НАТО, поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода». Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в Москве 15 июня 2021, 12:52

Число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице № 15 им. Филатова на Вешняковской улице. «За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID, около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы.... (Москвичи) начали расслабляться, считают, что все уже прошло. COVID имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше, чем, скажем, в апреле-мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года. Уверен, что победим», – сказал Собянин, передает РИА «Новости». Мэр столицы подчеркнул, что во время нерабочих дней москвичам необходимо максимально сократить контакты, чтобы прервать цепочку и рост заболеваемости. «Еще более важно в эти дни посетить пункты вакцинации. Они все работают, все доступны, поэтому приглашаем москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите и себя, и своих близких», – сказал Собянин. Также он сообщил, что в Москве из-за ситуации с коронавирусом дополнительно развернуто 4 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19. Общее количество таких коек в столице достигло 16 тысяч. Собянин также поблагодарил врачей ГКБ № 15 за их самоотверженный труд. «Ваша больница является одной из самых мощных и базовых в борьбе с ковидом. Без вас не справимся», – обратился мэр к медикам. Они, в свою очередь, выразили надежду, что москвичи будут активнее вакцинироваться от COVID-19. Как добавил главврач клиники Валерий Вечорко, врачи ГКБ № 15 за четыре месяца работы в «обычном режиме» приняли более 22 тыс. пациентов и хотели бы работать так и дальше, но вынуждены вновь перепрофилироваться. «Основной посыл (к москвичам должен быть), на мой взгляд, – это вакцинация. Говорю как доктор. Чем больше мы будем вакцинировать, тем быстрее мы с этим (эпидемией коронавируса) справимся», – сказал Вечорко. За минувшие сутки в России выявили 14 185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6805, Московской области – 1135, Санкт-Петербурге – 902. 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например, в Ивановской области и Санкт-Петербурге. В РСТ посоветовали туристам не конфликтовать с местным населением на отдыхе в Абхазии 15 июня 2021, 19:10

Планируя отдых в Абхазии, нужно осознавать повышенные риски, вести себя в общественных местах очень осторожно и избегать конфликтов любого характера, рассказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, комментируя ранение двух российских туристов в Пицунде. В ночь с 14 на 15 июня в ресторане, расположенном в абхазском городе Пицунда, местный житель в ходе ссоры с россиянами открыл стрельбу из пистолета. В результате оба отдыхавших получили ранения, их доставили в больницу в Сочи и оказывают необходимую медицинскую помощь. В МВД страны сообщили, что стрелявший был задержан. «Любые выезды из правового поля нашего государства несут повышенные риски. Будь то Абхазия, Малайзия или другие страны, мы находимся на территории другого государства. Поэтому надо понимать, что риски в любом случае повышены», – говорит Барзыкин. Тем не менее, он отмечает, что Абхазия для России является дружественной страной, в которой живет доброжелательный и веселый народ. При этом туристу нужно понимать социальные последствия «после прошедших катаклизмов». Также стоит учитывать тот факт, что местное население имеет при себе огнестрельное оружие, поэтому прибегать вообще к каким-либо конфликтам, даже мелкого характера, не следует. «Были проявления противоправных действий в отношении наших туристов и в предыдущие годы, но граница не закрыта, люди туда ездят. А такие бытовые конфликты, как произошел в Пицунде, конечно, вопиющие, но они случаются, к сожалению. Причем не только в Абхазии. Но там сейчас с оружием «лихие 90-е», у нас давно про это забыли. Поэтому надо это иметь в виду, и при планировании поездки уже прикладывать все усилия к тому, чтобы не попадать в такие ситуации», – рекомендует собеседник. Эксперт убежден, что данный инцидент не спровоцирует резкого падения спроса на Абхазию, и она по-прежнему останется востребованной страной. Хотя, по его мнению, в республике недостаточно хорошая инфраструктура, не хватает мест для отдыха, а объекты представлены частным сектором. Тем не менее, данный отдых считается достаточно бюджетным: море, солнце, пляж. «Сказать, что там опасно, как в Нигерии, я не могу, но риски повышены. И последний случай тому подтверждение. Место отдыха полностью никогда не обезопасишь. Просто нужно вести себя очень осторожно в общественном месте, ресторане, быть культурными. И местным органам власти, если они хотят, чтобы к ним ездили, стоит усиливать профилактику, и правоохранительным органам работать в этом направлении. Особенно если тенденция таких случаев увеличится, то нужно более радикальные меры принимать», – считает Барзыкин. Во вторник в пресс-службе президента Абхазии сообщили, что глава республики Аслан Бжания поручил усилить меры по обеспечению безопасности туристов. Напомним, Абхазия доступна для туристов еще с 4 августа 2020 года и пользуется популярностью среди россиян в течение всего года. Иммунолог рассказал о «московском» штамме коронавируса 15 июня 2021, 16:51

Причиной роста заболеваний коронавирусом в России мог стать «московский» штамм коронавируса, необходимо заново разрабатывать все схемы лечения от COVID-19, считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Может быть, московский штамм возник и не в Москве, просто, попав в Москву из какого-нибудь периферийного города, стал сильно распространяться», – сказал Болибок Ura.ru. Врач напомнил, что о мутациях коронавируса ранее заявлял и главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, он неделю назад говорил, что в больницу поступают более тяжелые и более молодые пациенты. «И, к сожалению, много погибших, ввиду того, что старые схемы лечения, которые были обкатаны на прежних штаммах, не очень помогают при новом. Надо заново все схемы лечения разрабатывать», – добавил Болибок. О том, что причиной наступающей третьей волны является более заразный вирус, заявил и вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн. «Похоже, что у нас начинается третья волна. И очень похоже на то, что появился более заразный вирус, который ведет к повышению заболеваемости. Это может быть индийский штамм или же какой-то наш собственный вариант вируса. Но пока никаких официальных заявлений об этом нет», – подчеркнул он. Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Собянин сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал». Между тем директор центра Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против «московского» штамма COVID-19 изучается в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, ожидается, что препарат будет защищать и от этого вида инфекции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам. Госдума утвердила поправки «Единой России» в закон о зачислении братьев и сестер в одну школу 15 июня 2021, 13:38 Текст: Алина Назарова

Госдума приняла в третьем чтении закон с поправками «Единой России» о зачислении братьев и сестер в одну школу независимо от места жительства. Согласно документу, отменяется правило, по которому братья и сестры получают приоритетное право на зачисление в школу или детский сад только в том случае, если живут на одной жилплощади, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «Документ прошел все необходимые экспертизы. Российские семьи – особенно многодетные – ждут от нас принятия закона, он снимает существующие бюрократические барьеры», – сказала координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова. С предложением сохранять право преимущественного приема в детсады и школы для братьев и сестер независимо от места их регистрации Аршинова выступила на форуме «Единой России» «Большой семейный совет» 31 мая. Инициативу партии поддержал министр просвещения Сергей Кравцов. В тот же день «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки о снятии ограничения на приоритетное зачисление в школу братьев и сестер. Их подготовили секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, Алена Аршинова, первый замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев и член президиума Генсовета «Единой России», сопредседатель рабочей группы партии по поддержке гражданского общества, сенатор Мария Львова-Белова. Задержан «лосиноостровский маньяк» 15 июня 2021, 13:22 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве задержан подозреваемый в нападении на женщину на Алтайской улице у парка «Лосиный Остров». Женщина 10 июня сообщила полиции, что злоумышленник напал на нее около дома, стал снимать с нее одежду и трогать за грудь, передает РЕН-ТВ. Правоохранители нашли подозреваемого, его задержали, возбуждено уголовное дело. По словам девушки, насильник был кавказской внешности, его рост примерно 170 см. В тот день он был одет в черную кепку, серую майку и черные шорты. Уточняется, что описание мужчины, кроме одежды, совпало с тем, что оставили другие девушки, ставшие жертвами маньяка днем ранее в том же парке. 9 июня две студентки были по очереди изнасилованы мужчиной, девушки рассказали полиции, что мужчина угрожал им ножом, а затем убежал. Саакашвили заявил об «исчезновении Грузии с карты мира» 15 июня 2021, 17:22 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Бывший президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили выразил обеспокоенность тем, что США не упоминают его родину как «проблему для России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Заочно осужденный на родине за коррупцию и злоупотребление служебным положением экс-президент Грузии сказал, что во время его пребывания на посту главы государства «президенты США регулярно упоминали Грузию – я не сходил с экранов, я стучался во все двери, я беспокоил всех». По его словам, ныне Грузия «исчезает с карты мира». Как отметил Саакашвили, «происходит катастрофа, так как президент США Джозеф Байден не упоминает Грузию как проблему для России, и это очень опасно». Он сказал, что «как никогда занят тем, чтобы сместить власти Грузии» – оппозиция рассчитывает победить на осенних местных выборах. Между тем, по итогам саммита НАТО, где Грузии вновь было обещано в будущем членство в Североатлантическом альянсе, президент Саломе Зурабишвили поблагодарила натовцев за внимание к ее стране. Она заявила, что НАТО продолжит политику открытых дверей и поддерживать безопасность в регионе Черного моря. Врач объяснил, чем грозит прием алкоголя после прививки от ковида 15 июня 2021, 14:46

При вакцинации не рекомендуется употреблять алкоголь, поскольку это может незначительно снизить эффективность препарата, но необходимости строго себя ограничивать нет, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. «На самом деле алкоголь принимать в больших количествах не рекомендуется, вне зависимости от прохождения вакцинации от коронавируса. Но, в целом, это ничем особо не грозит, прямой корреляции между использованием вакцины и употреблением спиртного не наблюдается, каких-то существенных снижений эффективности нет», – говорит Козлов. Он подчеркивает, что при вакцинации не рекомендуется употреблять алкоголь, поскольку это может незначительно снизить эффективность препарата. Тем не менее, строго ограничивать себя нет необходимости, и в малых количествах он никак не отразится на свойствах прививки. «С моей точки зрения большой необходимости ограничивать себя в алкоголе нет», – заключил врач. В декабре прошлого года завлабораторией Центра имени Гамалеи Елена Бурцева рассказала, что для правильной подготовки организма к прививке от коронавируса следует убедиться, что вы полностью здоровы, не имеете высокой температуры, респираторной симптоматики, а также в отсутствии беременности. Врач-аллерголог Владимир Болибок в свою очередь заявил, что нельзя принимать алкоголь за три дня до вакцинации, в день процедуры и три дня после. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков объяснил исключение «Дождя» из президентского пула 15 июня 2021, 13:04

Кремль исключил телеканал «Дождь» из президентского пула не за освещение незаконных акций, а за призывы к ним, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы просто посчитали далее невозможным взаимодействовать с каналом после того, как канал перестал быть в нашем понимании средством массовой информации, когда он не освещал незаконные акции, а когда он призывал к незаконным де-факто (митингам)», – пояснил Песков, передает ТАСС. При этом Песков подчеркнул, что исключение «Дождя» из президентского пула не является цензурой. «Мы не согласны. Это не политическая цензура. Это вообще не цензура. Мы не вмешиваемся в редакционную политику канала», – сказал представитель Кремля, комментируя заявление главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который назвал решение исключить телеканал из президентского пула политической цензурой. Ранее Песков заявил, что в Кремле «решили далее не взаимодействовать с каналом» «Дождь» после «проявленной им прямой поддержки незаконным акциям». Украина отказалась пускать привитых «Спутником V» 15 июня 2021, 14:19

Граждане, у которых в паспорте вакцинации указана российская вакцина от коронавируса «Спутник V», получат отказ во въезде на Украину, заявил первый замначальника отдела пограничной службы «Борисполь-1» Валентин Мельник. «Вакцина «Спутник» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) не признана, потому и мы ее также не принимаем. Только те вакцины, которые признаны ВОЗ и которые признаем мы (дают возможность въехать на Украину)», – цитирует его «Интерфакс». По словам Мельника, гражданам, которые привиты «Спутником V», но не имеют отрицательного ПЦР-теста, будет отказано во въезде. При этом граждан Украины просят отправиться на самоизоляцию или обсервацию. Также замначальника отдела пограничной службы отметил, что если пассажиры, привитые российской вакциной, трансфером летят в другие страны, то они не проходят паспортный контроль, автоматически поднимаются в трансферную зону и улетают с Украины. Как сообщили изданию в украинском Минздраве, прохождение полной вакцинации «Спутником V» не является основанием для въезда на Украину. Для въезда в страну иностранным гражданам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, также можно предоставить отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы), или документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Ранее сообщалось, что с 1 июля Украина вслед за Евросоюзом собралась ввести ковид-паспорта. В мае Украина договорилась с ЕС о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса. При этом в начале мае президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Евросоюз в невыполнении договоренностей о поставках вакцин от коронавируса. На этом фоне Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса. В феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Напомним, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%). В Госдуме призвали ограничить въезд в Сочи 15 июня 2021, 19:11

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов призвал ввести в аэропортах Сочи дополнительные меры защиты, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Как отметил Кривоносов, в городе наблюдается увеличение туристического потока. «Это нас радует, но я предложу исполнительным органам власти проработать вопрос о том, чтобы ввести какие-то барьеры на внутреннем туризме», – сказал Кривоносов Ura.ru. Он предложил запрашивать у въезжающих свежие ПЦР-тесты, а также экспресс-тесты в аэропорту. По его словам, пока в Сочи нет всплеска заболеваемости коронавирусом, но, несмотря на ограничения в Москве и Санкт-Петербурге, граждане продолжат путешествовать. «Конечно, поедут, поэтому я буквально сегодня проводил обсуждение с Роспотребнадзором. Пока в Сочи не наблюдается всплеска, но мы будем мониторить. Нужно найти баланс (с точки зрения экономики и здоровья), какие именно барьеры ввести, чтобы не навредить внутреннему въездному туризму и не допустить новой вспышки эпидемии», – добавил Кривоносов. В конце мая сочинцы пожаловались на то, что инфраструктура уже не выдерживает натиск гостевого потока. В связи с серьезными пробками жители Сочи попросили туристов рассмотреть для отпуска другие регионы или по крайней мере не приезжать на курорт на личных автомобилях. «Спутник V» назвали самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID 15 июня 2021, 15:12 Текст: Елизавета Булкина

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала большую эффективность против индийского штамма, чем любая другая вакцина, результаты исследований которых были представлены для публикации. «Вакцина «Спутник V» более эффективна против «Дельта»-варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии, чем любая другая вакцина, результаты исследования эффективности которой опубликованы на данный момент, следует из исследования Центра Гамалеи, представленного для публикации в международном рецензируемом журнале», – говорится в сообщении в Twitter «Спутник V».



Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что при индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже. Между тем директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оригинальные варианты мутаций коронавируса есть в России, в частности в Москве, их свойства и отличия от других штаммов изучаются. Глава Роспотребнадзора сообщала, что в России выявлено более тысячи случае коронавируса, которые вызывают опасения, среди них 70% – это британский штамм, 24% – индийский и 6% – южноафриканский. Жирков покинул сборную России на Евро-2020 15 июня 2021, 16:39 Текст: Елена Мирошниченко

Из-за полученной травмы защитник сборной России Юрий Жирков больше не будет играть на Евро-2020. «Защитник сборной России Юрий Жирков в матче с Бельгией получил повреждение одной из мышц бедра. Учитывая тяжесть повреждения, тренерский штаб решил отпустить футболиста из расположения команды. В ближайшее время он приступит к реабилитации в одной из профильных клиник в Москве», – говорится в Telegram-канале сборной России по футболу. Уточняется, что остальные игроки готовятся к предстоящему матчу Евро-2020 против сборной Финляндии. Напомним, сборная России по футболу проиграла команде Бельгии со счетом 0:3. Рогозин заявил о трагедии «Бурана» 15 июня 2021, 13:49

Ненужность советского космического челнока «Буран» – это трагедия, заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «Они [конструкторы] это сделали, потом изменилась ситуация в стране, и он стал никому не нужным. Это трагедия для тех людей, кто его создавал», – сказал глава корпорации на Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021, передает ТАСС. По его словам, «Буран» – это гениальная машина. Ранее Рогозин сообщал, что Роскосмос разрабатывает безопасный способ извлечения «Бурана» из корпуса здания на космодроме Байконур, есть риск обрушения кровли. Заявление он сделал после того, как «Буран» оказался разрисован граффити.