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Transparency International заявила о резком росте коррупции в ЕС во время пандемии
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Пандемия коронавируса повлияла на рост коррупции в ЕС, люди были вынуждены задействовать свои связи для получения медицинской помощи, говорится в докладе, опубликованном на сайте неправительственной международной организации Transparency International.
«ЕС часто считают бастионом честности, но результаты [опроса] показывают, что страны региона по-прежнему уязвимы к коварным последствиям коррупции», – цитирует председателя правления организации Делию Феррейру Рубио ТАСС.
Самый высокий уровень взяточничества в секторе здравоохранения отмечен в Румынии (22%) и Болгарии (19%), использование личных связей чаще всего наблюдалось в Чехии (54%) и Португалии (46%).
«Использование личных связей для получения доступа к государственным услугам во время кризиса здравоохранения может быть столь же пагубным, как и взяточничество. Крайне важно, чтобы правительства стран ЕС удвоили свои усилия для обеспечения справедливого и равноправного восстановления от продолжающейся пандемии», – рассказал Рубио.
Антикоррупционная организация Transparency International провела опрос среди 40 тыс. человек в 27 странах ЕС в период с октября по декабрь 2020 года. 29% опрошенных в прошлом году прибегали к помощи друзей и родственников для получения доступа к медицинскому обслуживанию.
Ранее организация Transparency International отмечала, что в ЕС 19% граждан сообщают о даче взятки в сфере здравоохранения в среднем, в Германии, Франции и Испании это доходит до 29%.
Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в Москве
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Число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице № 15 им. Филатова на Вешняковской улице.
«За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID, около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы.... (Москвичи) начали расслабляться, считают, что все уже прошло. COVID имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше, чем, скажем, в апреле-мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года. Уверен, что победим», – сказал Собянин, передает РИА «Новости».
Мэр столицы подчеркнул, что во время нерабочих дней москвичам необходимо максимально сократить контакты, чтобы прервать цепочку и рост заболеваемости. «Еще более важно в эти дни посетить пункты вакцинации. Они все работают, все доступны, поэтому приглашаем москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите и себя, и своих близких», – сказал Собянин.
Также он сообщил, что в Москве из-за ситуации с коронавирусом дополнительно развернуто 4 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19. Общее количество таких коек в столице достигло 16 тысяч.
Собянин также поблагодарил врачей ГКБ № 15 за их самоотверженный труд. «Ваша больница является одной из самых мощных и базовых в борьбе с ковидом. Без вас не справимся», – обратился мэр к медикам. Они, в свою очередь, выразили надежду, что москвичи будут активнее вакцинироваться от COVID-19.
Как добавил главврач клиники Валерий Вечорко, врачи ГКБ № 15 за четыре месяца работы в «обычном режиме» приняли более 22 тыс. пациентов и хотели бы работать так и дальше, но вынуждены вновь перепрофилироваться. «Основной посыл (к москвичам должен быть), на мой взгляд, – это вакцинация. Говорю как доктор. Чем больше мы будем вакцинировать, тем быстрее мы с этим (эпидемией коронавируса) справимся», – сказал Вечорко.
За минувшие сутки в России выявили 14 185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6805, Московской области – 1135, Санкт-Петербурге – 902.
12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например, в Ивановской области и Санкт-Петербурге.
Украина отказалась пускать привитых «Спутником V»
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Граждане, у которых в паспорте вакцинации указана российская вакцина от коронавируса «Спутник V», получат отказ во въезде на Украину, заявил первый замначальника отдела пограничной службы «Борисполь-1» Валентин Мельник.
«Вакцина «Спутник» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) не признана, потому и мы ее также не принимаем. Только те вакцины, которые признаны ВОЗ и которые признаем мы (дают возможность въехать на Украину)», – цитирует его «Интерфакс».
По словам Мельника, гражданам, которые привиты «Спутником V», но не имеют отрицательного ПЦР-теста, будет отказано во въезде. При этом граждан Украины просят отправиться на самоизоляцию или обсервацию. Также замначальника отдела пограничной службы отметил, что если пассажиры, привитые российской вакциной, трансфером летят в другие страны, то они не проходят паспортный контроль, автоматически поднимаются в трансферную зону и улетают с Украины.
Как сообщили изданию в украинском Минздраве, прохождение полной вакцинации «Спутником V» не является основанием для въезда на Украину. Для въезда в страну иностранным гражданам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, также можно предоставить отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы), или документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.
Ранее сообщалось, что с 1 июля Украина вслед за Евросоюзом собралась ввести ковид-паспорта. В мае Украина договорилась с ЕС о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса. При этом в начале мае президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Евросоюз в невыполнении договоренностей о поставках вакцин от коронавируса. На этом фоне Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса.
В феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Напомним, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
Протасевич заявил о готовности привиться «Спутником V»
Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что скоро сделает прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
«На фоне всех слухов, которые плодились о состоянии моего здоровья: меня регулярно осматривал врач. Мне даже предложили вакцинироваться «Спутником V». Думаю, я это даже сделаю в ближайшее время», – цитирует ТАСС Протасевича.
Ранее он заявил, что у него нет жалоб на здоровье, и в СИЗО его никто не бил. Протасевич уточнил, что его «никто не бил и пальцем не трогал». По его словам, сообщения в интернете о том, что его якобы избивал лично президент Александр Лукашенко, смешны и являются шуткой.
Напомним, журналисты корпорации Би-би-си покинули пресс-конференцию МИД Белоруссии по ситуации с бортом Ryanair из-за участия в ней Протасевича. По их мнению, основатель Telegram-канала Nexta принимает участие в мероприятии не по своей воле.
Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Врач объяснил, чем грозит прием алкоголя после прививки от ковида
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При вакцинации не рекомендуется употреблять алкоголь, поскольку это может незначительно снизить эффективность препарата, но необходимости строго себя ограничивать нет, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
«На самом деле алкоголь принимать в больших количествах не рекомендуется, вне зависимости от прохождения вакцинации от коронавируса. Но, в целом, это ничем особо не грозит, прямой корреляции между использованием вакцины и употреблением спиртного не наблюдается, каких-то существенных снижений эффективности нет», – говорит Козлов.
Он подчеркивает, что при вакцинации не рекомендуется употреблять алкоголь, поскольку это может незначительно снизить эффективность препарата. Тем не менее, строго ограничивать себя нет необходимости, и в малых количествах он никак не отразится на свойствах прививки. «С моей точки зрения большой необходимости ограничивать себя в алкоголе нет», – заключил врач.
В декабре прошлого года завлабораторией Центра имени Гамалеи Елена Бурцева рассказала, что для правильной подготовки организма к прививке от коронавируса следует убедиться, что вы полностью здоровы, не имеете высокой температуры, респираторной симптоматики, а также в отсутствии беременности. Врач-аллерголог Владимир Болибок в свою очередь заявил, что нельзя принимать алкоголь за три дня до вакцинации, в день процедуры и три дня после.
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ЕС и США урегулировали 16-летний спор между Airbus и Boeing
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США и Евросоюз договорились об урегулировании торгового спора о производителях самолетов Boeing и Airbus, по которому были введены многомиллиардные взаимные пошлины, сообщила торговый представитель США в ранге министра Кэтрин Тай.
По ее словам, США хотели продемонстрировать лидерство среди других демократических стран. «Сегодняшнее объявление, что США и ЕС достигли пятилетнего соглашения по 16-летнему спору Boeing – Airbus, служит этой цели. Это устраняет долгосрочный торговый раздражитель в отношениях США и Европы», – заявила Тай, передает РИА «Новости».
Кроме того, по ее словам, США и ЕС договорились и о совместном противостоянии КНР. «Мы согласились работать вместе, чтобы бросать вызов и противостоять нерыночным действиям Китая в этом секторе конкретными способами, которые отражают наши стандарты честной конкуренции», – сказала Тай.
По ее словам, в частности, речь идет о сотрудничестве по инвестициям и трансфертам технологий.
В октябре 2019 года США объявили о введении штрафных пошлин против ЕС из-за субсидий для авиастроительного концерна Airbus. Арбитраж ВТО разрешил США ввести штрафные пошлины в размере до 100% на товары из ЕС на общую сумму 7,5 млрд долларов. В октябре 2020 года ВТО разрешила ЕС ввести пошлины на товары из США в ответ на санкции со стороны Вашингтона. В ноябре ЕС ввел тарифы на импорт из США по делу Boeing.
В России выявили 14,2 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 14 185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 15% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6805, Московской области – 1135, Санкт-Петербурге – 902.
Всего в стране выявлено 5 236 593 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 818 244 человек, из них 8597 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 379 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 127 180 человек.
Накануне, 14 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 721. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 464.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Минпросвещения рекомендовало вузам перейти на удаленку
Высшим учебным заведениям, подведомственным Минпросвещения, следует перейти на удаленный формат работы, говорится в письме директора департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Андрея Милехина главам образовательных организаций.
В письме указано, что для противодействия распространению коронавируса вузам с 14 по 20 июня следует проводить занятия, принимать экзамены и зачеты в удаленном формате. Ведомство просит «минимизировать очное присутствие» сотрудников, ограничившись теми, что следят за работой инфраструктуры вуза. В учебные заведения, подведомственные Минобрнауки, по данным на полночь 15 июня, аналогичные рекомендации не приходили, пишет «Фонтанка».
На днях сообщалось, что в Москве ведущие вузы перевели сессии и аттестации на удаленку. Сдача экзаменов и итоговой аттестации в некоторых вузах пройдет в дистанционном формате на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве и объявления нерабочих дней с 15 по 19 июня.
Песков объяснил, почему не привился от коронавируса
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не делал прививку от коронавирусной инфекции, так как у него сохраняются антитела после перенесенного заболевания.
«Я лично пока еще не сделал, у меня очень большие антитела сохраняются, и у меня Т-клеточный иммунитет», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он отметил, что вакцинация должна оставаться добровольной, это вопрос «сознательности и разумности» всех жителей России.
«Просто каждый из нас должен понять, что вакцинация на фоне вот этой беспрецедентной коронавирусной угрозы является единственной защитой. Это не панацея, но это единственная защита. Другой не существует», – указал представитель Кремля.
Он добавил, что Кремль недоволен темпами вакцинации от коронавируса, они оставляют желать лучшего.
«Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации. Они оставляют желать лучшего. Вы знаете, что президент постоянно использует любую возможность, чтобы призвать всех нас, кто должен вакцинироваться, к тому, чтобы они незамедлительно предприняли необходимые меры»,– сказал Песков.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России наблюдается рост случаев коронавирусной инфекции, борьба с заболеванием продолжается.
Вирусолог назвал границы летней волны COVID-19
Снижение числа заболевших можно ожидать в течение месяца, так как опыт показывает, что в теплую погоду распространение вирусов снижается, спрогнозировал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
Чепурнов напомнил, что в 2020 году к 15 июня в России был достигнут спад заболеваемости, который продлился до середины сентября. Скорее всего, считает вирусолог, произошло смещение волн заболеваемости, и весенний подъем, ожидавшийся где-то в конце апреля, «догнал» нас лишь в июне, передает радио Sputnik.
«Причем смещение произошло именно у нашей страны, ведь за рубежом прошла отчетливая весенняя волна, и сейчас, к лету, все более-менее нормализовалось», – отметил он.
Вирусолог полагает, что снижение числа заболевших можно ожидать в течение месяца: «Лето все равно свое возьмет. Надеюсь, к концу июня заболеваемость пойдет на спад, с учетом того, что погода вроде бы достаточно стабильно теплая все это время».
Он добавил, что опыт показывает: в теплую погоду распространение вирусов снижается.
Чепурнов указал также, что одним из главных способов борьбы с пандемией является вакцинация, и, на его взгляд, можно было бы только приветствовать любые меры, стимулирующие людей к добровольной вакцинации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня: в субботу в Москве был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах.
Также власти Санкт-Петербурга решили ввести новые ограничения на фоне ситуации с коронавирусом. Кроме того, на въездах в Ивановскую область в костромском, ярославском и московском направлениях решением регионального оперштаба усилен пропускной режим.
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«Спутник V» назвали самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала большую эффективность против индийского штамма, чем любая другая вакцина, результаты исследований которых были представлены для публикации.
«Вакцина «Спутник V» более эффективна против «Дельта»-варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии, чем любая другая вакцина, результаты исследования эффективности которой опубликованы на данный момент, следует из исследования Центра Гамалеи, представленного для публикации в международном рецензируемом журнале», – говорится в сообщении в Twitter «Спутник V».
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что при индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже.
Между тем директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оригинальные варианты мутаций коронавируса есть в России, в частности в Москве, их свойства и отличия от других штаммов изучаются.
Глава Роспотребнадзора сообщала, что в России выявлено более тысячи случае коронавируса, которые вызывают опасения, среди них 70% – это британский штамм, 24% – индийский и 6% – южноафриканский.
Врач спрогнозировал продолжительность третьей волны коронавируса в России
В России еще в апреле началась третья волна коронавируса, активная фаза будет длиться как минимум месяц, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Тимаков заявил, что «неоднократно предупреждали» – третья волна распространения коронавируса начнется, и нужно «быть предельно внимательным, чтобы не заболеть коронавирусом, соблюдать хотя бы элементарные меры профилактики, которые рекомендует Роспотребнадзор», передает РИА «Новости».
При этом коронавирус, по словам инфекциониста, уже адаптируется под существующие условия, более активно заражает и обходит иммунные барьеры.
«И то, что мы сейчас видим, – абсолютно логичное нарастание третьей волны. Боюсь, что минимум месяц она будет тянуться. Потому что вирус приобретает свойство не только легче передаваться от человека к человеку, но и передаваться в условиях нашего лета (...) Сейчас те, кто к вирусу восприимчив, останется к нему восприимчив», – добавил врач.
По его словам, третья волна началась еще в апреле, «просто не была так явно выражена статистика, и люди были в расслаблении».
«Учитывая рост заболеваемости, если не будут соблюдаться меры и не будут дополнительные мероприятия по противодействию вирусу проводиться, то мы увидим рост, сопоставимый с осенью», – добавил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в столице. Он отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19.
Ограничения уже ввели и в некоторых других регионах: в Ивановской области, Санкт-Петербурге, Подмосковье.
За минувшие сутки в России выявили 14 тыс. 185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания.
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В центре Гамалеи начали изучать эффективность «Спутника V» против «московского» штамма
Эффективность вакцины «Спутник V» против «московского» штамма COVID-19 изучается в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, ожидается, что препарат будет защищать и от этого вида инфекции, заявил директор центра Александр Гинцбург.
«В настоящее время ведется изучение «московского» штамма и эффективности против него «Спутника V», мы думаем, что вакцина будет эффективна, но надо дождаться результатов исследования», – цитирует его сРИА «Новости».
По словам Гинцбурга, в России есть оригинальные виды мутаций коронавируса, в том числе в Москве появился свой штамм. Все новые разновидности коронавирусной инфекции изучаются специалистами.
12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например, в Ивановской области и Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Собянин сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.
Как рассказал главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, коронавирусную инфекцию стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам.
В Нью-Дели началась вакцинация «Спутником V»
В частной делийской клинике Indraprastha Apollo Hospital началась вакцинация российским препаратом против коронавируса «Спутник V», но пока она проходит только по определенному списку.
«Да, мы начали вакцинацию «Спутником V», но не всех – по определенному списку. Широкую вакцинацию пока не проводим. Может быть с 20 числа, точную дату пока сказать не могу», – сказала представитель отделения вакцинации.
Как рассказали ТАСС в клинике, пока получено несколько сотен доз препарата. Вакцинируются преимущественно находящиеся в Нью-Дели сотрудники фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories. Записи для массовой вакцинации «Спутником V» пока нет.
Индийская фармакологическая компания Dr. Reddy's Laboratories в феврале подала заявку на ограниченное применение «Спутника V» в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма готова распространять российскую вакцину. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) также договорился о производстве препарата с несколькими компаниями в самой Индии. Применение российского препарата началось в этой стране 14 мая. Первую прививку сделал в Хайдарабаде (где находится штаб-квартира компании) представитель руководства компании Dr. Reddy's Дипак Сапра.
Пока разрешение на прививки в Индии получили производимая в Индии вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, а также Covaxin и «Спутник V».
В Подмосковье ввели запрет на проведение массовых мероприятий
Власти Московской области на фоне ситуации с коронавирусом решили запретить проведение в регионе всех массовых мероприятий до 15 июля, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Воробьев заявил на оперативном совещании с министрами регионального правительства и главами городских округов, что «мы приняли решение ввести запрет на проведение всех массовых мероприятий в Подмосковье до 15 июля», передает ТАСС.
Он подчеркнул, что «в течение месяца никаких массовых мероприятий на территории Подмосковья не будет».
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Подмосковье за неделю выросло с 500-600 до 800-950 в сутки, из-за этого разворачиваются дополнительные койки для пациентов.
«Две тысячи уже развернули в Бронницах, Балашихе, Талдоме, Щелкове, Чехове и других муниципалитетах. Сейчас у нас 10 тыс. коек, свободны из них порядка 15%, поэтому количество свободных коек прошу (...) довести до более высокого значения», – сказал Воробьев, обращаясь к зампреду правительства Подмосковья – министру здравоохранения области Светлане Стригунковой.
Подмосковье находится на третьем месте по количеству заражений коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлены 283 тыс. 799 случаев заражения, из них 1135 – за последние сутки.
До этого губернатор региона подписал постановление, по которому организации не должны допускать в здания и помещения граждан, не соблюдающих масочный режим. Работодателям запрещается допускать на рабочее место сотрудников, не использующих маски или респираторы.
При этом отмечается, что данный пункт постановления не применяется к гражданам, прошедшим вакцинацию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в столице. Он отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19.
Ограничения уже ввели и в некоторых других регионах, например, в Ивановской области и Санкт-Петербурге.
За минувшие сутки в России выявили 14 тыс. 185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания.
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В Минздраве не увидели необходимости давать россиянам дополнительный выходной после вакцинации
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Процент граждан, которые испытывают повышение температуры, боль в мышцах и неприятное ощущение в месте укола после прививки, крайне мал, поэтому нет никакой необходимости абсолютно всем гражданам предоставлять выходной после инъекции, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, комментируя соответствующий призыв губернатора одной из областей.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что следует предоставлять гражданам оплачиваемый выходной после прохождения каждого этапа вакцинации. Он подчеркнул, что это сделать необходимо, поскольку «у некоторых россиян есть переживания за то, что первый день после прививки будет сложный, поэтому им нужно дать возможность побыть дома».
«Да, действительно, у некоторого количества людей повышается температура, возникает неприятное ощущение, жжение в месте инъекции, появляется боль в мышцах. Но это испытывают до 10–15 % пациентов. То есть их крайне мало, поэтому, с моей точки зрения, большой необходимости каждому россиянину предоставлять выходной день, конечно, нет», – говорит Козлов.
Он подчеркивает, что, учитывая то, что такие случаи встречаются, работодатели сами должны идти гражданам на встречу и давать возможность отдохнуть после прививки.
«Но понятное дело, что подобное решение позволяет людям потенциально меньше волноваться о вакцинации, не переживать о том, что им в случае чего нужно отпрашиваться, поэтому логика в данном призыве губернатора есть», – заключил микробиолог.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, согласно которому выяснил, что большинство россиян (60 %) положительно относятся к вакцинации от коронавируса, а 17 % участников сообщили, что уже сделали прививку.
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