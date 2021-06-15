Иммунолог рассказал о «московском» штамме коронавируса

Причиной роста заболеваний коронавирусом в России мог стать «московский» штамм коронавируса, необходимо заново разрабатывать все схемы лечения от COVID-19, считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Может быть, московский штамм возник и не в Москве, просто, попав в Москву из какого-нибудь периферийного города, стал сильно распространяться», – сказал Болибок Ura.ru.

Врач напомнил, что о мутациях коронавируса ранее заявлял и главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, он неделю назад говорил, что в больницу поступают более тяжелые и более молодые пациенты.

«И, к сожалению, много погибших ввиду того, что старые схемы лечения, которые были обкатаны на прежних штаммах, не очень помогают при новом. Надо заново все схемы лечения разрабатывать», – добавил Болибок.

О том, что причиной наступающей третьей волны является более заразный вирус заявил и вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн. «Похоже, что у нас начинается третья волна. И очень похоже на то, что появился более заразный вирус, который ведет к повышению заболеваемости. Это может быть индийский штамм или же какой-то наш собственный вариант вируса. Но пока никаких официальных заявлений об этом нет», – подчеркнул он.

Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например, в Ивановской области и Санкт-Петербурге и Подмосковье. Собянин сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал , что коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».

Между тем директор центра Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против «московского» штамма COVID-19 изучается в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, ожидается, что препарат будет защищать и от этого вида инфекции.

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