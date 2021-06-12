Коронавирус приспособился к лекарствам

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Ученые предупредили об изменении основных симптомов COVID

12 июня, суббота  |  Последнее обновление — 18:45  |  vz.ru
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Армянский коньяк сдался Евросоюзу

Армения лишается права называть свой алкоголь коньяком Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press
Армения отдает европейцам всего за три миллиона евро свое советское алкогольное наследие – армянский коньяк. Ереван не сможет его больше называть коньяком. А этих денег ни на какую помощь коньячной промышленности, конечно, не хватит. Почему Армения так легко отдала то, что ее кормит, в отличие от России, которая отстояла свои права и на коньяк, и на шампанское?  Подробности...
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США компенсировали Зеленскому позор щедрым подарком

В отличие от Байдена, Блинкен уже встречался с Зеленским Ukrainian Presidential Office/XinHua
/Global Look Press
Офис президента Украины провел большую работу, чтобы выжать для Зеленского максимум пользы из грядущих переговоров Путина и Байдена. В итоге информационная спецоперация вылилась в позор – Байден отказался от встречи с Зеленским, а Белый дом потребовал от Киева срочно переписать сообщения об итогах их телефонного разговора. Но в дело вмешался госсекретарь Блинкен с очень щедрым подарком для Зеленского. Подробности...
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Почему коронавирус не уходит из России

COVID-19 гораздо опаснее прочих вирусных инфекций, напоминают врачи Валерий Шарифулин/ТАСС
Российские медики фиксирует рост числа случаев COVID-19. Несмотря на доступность уже нескольких отечественных вакцин, далеко не все россияне готовы прийти на прививочный пункт. Такими темпами потребуется более года, чтобы вакцинировать до 50% населения России. Как стране добиться коллективного иммунитета? Подробности...
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США испуганы технологическим прорывом Китая

Китайские технологии стремительно догоняют и обгоняют американские SOPA Images/Reuters
Американская элита начинает реализацию грандиозной задачи – первой такой со времен лунной гонки с СССР. Сотни миллиардов долларов будут вложены в развитие национальной науки и технологии, и все потому, что буквально в затылок Америке дышит Китай. В каких областях знаний и изобретений КНР уже обошла США? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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В чем был смысл декларации о суверенитете России

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
О конфликтах и войнах, случившихся по итогам распада СССР, жалеют сегодня не только на Украине. Не только в Грузии, Армении и Азербайджане. Жители стран Прибалтики хотят вернуть утраченные экономические связи с Россией. Даже поляки сегодня любят и понимают русских. Подробности...
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Почему «раскололся» Протасевич

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В Гозманах, Быковых, Шендеровичах, сколь бы они, возможно, ни были кому-то неприятны, все же есть чего ломать. В Протасевиче – здравствуй, племя младое, незнакомое – ломать нечего. Подробности...
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Без свободы человек может обходиться свободно

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Можно считать оптимизм привычкой видеть плюсы даже на кладбище. Как по мне, кладбище, на котором еще не лежишь – уже повод для оптимизма. Подробности...
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В Красноярском крае в начале лета появились глубокие сугробы

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    Коронавирус приспособился к лекарствам

    Московским врачам все тяжелее помогать пациентам с коронавирусом    12 июня 2021, 18:05
    Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»
    Текст: Андрей Резчиков

    Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня: в субботу в Москве был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, а врачи утверждают, что коронавирус стал хуже поддаваться лечению. Чем вызван новый всплеск заболеваемости COVID-19 и как дальше будет развиваться ситуация?

    За последние сутки в 85 регионах России выявлено 13 510 случаев заражения коронавирусом, это максимум с 15 февраля. По информации оперативного штаба, наибольшее количество новых зараженных зафиксировали в Москве (6701). Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с 26 декабря 2020 года, когда было выявлено более 7400 заболевших. Следом за столицей Московская область (889) и Санкт-Петербург (867). В Нижегородской области, которая находится по этому показателю на четвертом месте, выявлено 179 случаев. Наименьшее – в Магаданской области (5), Ненецком автономном округе (3) и Чукотском автономном округе (1).

    Всего в России выявлено более 5 млн 193 тыс. случаев и зафиксировано 126 073 смерти. За прошедшие сутки от коронавируса умерли 399 человек, полностью выздоровели 9986. В штабе советуют всем, кто почувствовал любые симптомы ОРВИ, оставаться дома и вызывать врача.

    В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в реанимациях достаточно много пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), тяжесть заболевания ухудшается. Градоначальник пояснил, что весенний пик пандемии сдвинулся с мая на июнь-июль, «и этот пик достаточно высок».

    А уже в субботу Собянин ввел в Москве нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. Это сделано с целью «приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей». «Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся девять дней – с 12 по 20 июня 2021 года», – написал мэр в своем блоге.

    Основанием для таких мер стало количество новых случаев заражения коронавирусом. «За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года», – указал Собянин.

    Ранее на неделе городские власти напоминали о необходимости носить в общественных местах маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить контакты. Рост заболеваемости в Москве связывают прежде всего с несоблюдением гражданами действующих ограничений.

    Другая проблема вызвана самим вирусом, который стал более устойчивым к лечению. Как рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, «в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии, и это заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал». В больнице появились пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, «которые не отвечают на выработанные за это время [период пандемии в России] методы терапии».

    В экспертной среде указывают, что сразу несколько факторов способствуют ухудшению ситуации с коронавирусом. Завкафедрой вирусологии РМАНПО, доктор медицинских наук Елена Малинникова прежде всего связывает рост заболеваемости с ослаблением внимания людей к эпидемической обстановке – многие перестали регулярно носить маски в общественных местах, не соблюдают социальную дистанцию. «Летом население более активно. Люди больше общаются друг с другом и чаще совершают поездки в разные регионы страны. После выпускных вечеров многие дети и подростки активно контактировали между собой. Не секрет, что молодежь чаще болеет бессимптомно и тестируется реже взрослых. Они могли стать активным источником распространения инфекции», – считает Малинникова.

    Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович добавляет, что версий о причинах роста заболеваемости может быть множество. «Почему так происходит?

    Либо москвичи совсем расслабились и перестали соблюдать меры предосторожности, либо это происходит из-за наплыва туристов. В центре столицы экскурсионные группы ходят практически без масок»,

    – сказала Попович.

    По ее словам, ранее много говорилось о том, что в группе риска только старшее поколение, но «заболевают все». Согласно международным опросам, в России лишь 16% респондентов волнует проблема коронавируса, когда как в других странах таких ответов до 60%. «Даже легко перенеся заболевание, молодые люди потом долго расхлебывают последствия, включая проблемы с нервно-психической деятельностью, с репродуктивным здоровьем, сексуальной активностью и с возникновением всяких аутоиммунных заболеваний. Об этом нужно больше говорить и менять ситуацию, когда две трети молодых людей при ответе на вопрос о важности вакцинации говорят да, а на вопрос о том, будут ли прививаться, отвечают – нет», – указала Попович.

    «Мы плохо объясняем населению всю серьезность ситуации и последствия, к которым может привести даже легкая степень перенесения болезни», – утверждает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ.

    Сейчас среди попадающих в стационары пациентов в тяжелом состоянии больше людей с хроническими серьезными заболеваниями. Кроме того, происходят повторные случаи заражения, которые могут протекать тяжелее. Однако назвать нынешний всплеск третьей волной нельзя, потому что заболеваемость не падала до нуля. «Заболеваемость то снижается, то повышается. Вирус активно циркулирует по миру, причем появляются мелкие мутации, которые не затрагивают основные антигены (на них у нас есть вакцина) и которыми люди обмениваются при поездках в другие регионы. Эти так называемые национальные штаммы могут вызывать повторное заболевание», – говорит завкафедрой вирусологии РМАНПО. 

    Она отметила также, что распространяемый по миру индийский штамм коронавируса более вирулентный (болезнетворный), поэтому пациенты тяжелее переносят инфекцию. «Хотя на сегодняшний день среди заболевших тяжелых форм меньше, чем среднетяжелых и легких», – подчеркнула вирусолог.

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    Попович добавляет, что вирус постоянно приспосабливается и его задача заражать как можно больше людей. «У нас повысился уровень смертности. Если раньше в России летальность была на уровне 1,7%, то на сегодняшний день – уже 2,43%. Это существенно выше, чем в той же Америке (1,79%) и уже сравнивается с бразильским (2,8%). 399 умерших ежедневно – это очень большие цифры. У россиян просто пофигистское отношение к ситуации», – уверена эксперт.

    Более того, здоровье многих людей ослабло после локдауна, от неправильного образа жизни, так свойственного некоторым россиянам, иммунная система начинает давать сбои. «Все это очень неблагоприятная база, на которой развивается инфекция. То, что ситуация ухудшается, говорится постоянно. Но до людей она не доходит. Вероятно, нужно как-то по-другому говорить, четче рассказывать о последствиях. Если в Европе ситуация ослабляется, то мы только чаще ездим без масок и перчаток в метро. Люди перестали понимать всю важность происходящего», – утверждает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ.

    Эксперты предупреждают, что если число заболевших продолжит расти, то властям придется снова идти на ограничительные меры, как это сделали в Карелии. Там вводят новые ограничения: работодателям рекомендовали переводить сотрудников на удаленку, запретили посещение массовых мероприятий без масок и перчаток. Со следующей недели вводятся ограничения в органах исполнительной власти: в рабочем кабинете может находиться только один не переболевший и не вакцинировавшийся работник.

    Новые ограничения введены и в столице. Так, в Москве с 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах. Кроме того, запрещается обслуживание посетителей (за исключением обслуживания на вынос) в организациях общественного питания с 23.00 до 6.00. В парках будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.

    А в Московской области фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в июле-августе этого года, перенесен из-за роста заболеваемости коронавирусом на 2022 год по требованию Роспотребнадзора.

    Впрочем, любая пандемия имеет свои законы и в итоге сходит на нет, когда коллективный иммунитет превышает 50%. «Сегодня только два пути, чтобы у населения планеты появились антитела: переболеть, либо привиться. При коллективном иммунитете в 50-60% заболеваемость начнет снижаться – и пандемия сойдет на нет», – считает завкафедрой вирусологии РМАНПО.


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