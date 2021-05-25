Регионы готовы победить COVID обязательной вакцинацией

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НОВОСТЬ ЧАСА

В ГД предложили забирать автомобили у пьяных водителей

25 мая, вторник  |  Последнее обновление — 22:58  |  vz.ru
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Украина может стать главным карателем Белоруссии

«Белавиа» перевозила в основном транзитных пассажиров из России, Украины и Средней Азии Стрингер/ТАСС
ЕС и сочувствующие готовы экономически наказать Белоруссию. Обсуждается сразу несколько мер воздействия: от запрета полетов белорусской авиакомпании до полной транспортной блокады страны. Эти решения, безусловно, ударят по Минску, но нанесут не меньший урон по европейским перевозчикам и России. Пострадают и те, кто использовал белорусскую столицу в качестве удобного пересадочного хаба при поездках по миру. Подробности...
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Латвия сделала скандал с Протасевичем полезным для России

Символическая акция мэра Риги обернулась фактическим разрывом дипотношений с Белоруссией facebook.com/StakisPar
Белоруссия зачистила латвийское посольство – полностью. Аналогичным образом поступает Латвия – из страны высылают и белорусского посла, и остальных дипломатов. Формальная причина для столь резких жестов почти комична, но в конечном счете упирается в скандал с арестом Романа Протасевича. Белоруссии, ни России этот скандал не сулил ничего хорошего, но латыши вопреки желанию развернули его в пользу России. Подробности...
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Перезапуск общества «Знание» удивил даже организаторов

Марафон «Новое Знание» затронул десятки миллионов жителей России Евгений Одиноков/РИА Новости
Сорок миллионов просмотров – почти треть населения России! – собрали трансляции просветительского марафона «Новое Знание». Трехдневный марафон общества проходил по всей стране в рамках возрождения Российского общества «Знание». За выступлениями участников марафона в Петербурге наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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США забыли своего героя, чтобы не очернять негров

Фрагмент картины Томаса Ховендена «Последние минуты Джона Брауна» "Последние минуты Джона
Брауна", Томас Ховенден
Ровно 165 лет назад завершилась резня в Потаватоми – знаковое событие в истории США, связанное с революционером, убийцей и в то же время бесконечно благородным человеком Джоном Брауном, бросившим вызов правительству ради равенства всех людей. Одни считали его бандитом, другие – героем, третьи – психом. Его роль в борьбе с рабством должна была восславить его в веках, но в США о Брауне как будто пытаются забыть. По неожиданной причине.  Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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В экзекуциях должна быть логика

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Почему «Голос Америки»** к злодеям причтен, а Deutsche Welle – нет? Разве кельнская редакция не кормится из бюджета ФРГ, подобно тому, как «Голос» кормится из бюджета США? Тем более что по густопсовости DW значительно опережает американский официоз. Подробности...
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Инцидент с самолетом толкает Белоруссию на восток

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
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Как гибель обычного негра добила Старую Америку

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Год назад, 25 мая 2020-го, скончался Джордж Флойд – казалось бы, не сильно выдающийся человек. Флойд погиб при задержании полицейскими – не самый редкий случай в Соединенных Штатах. Тем удивительнее для сторонних наблюдателей были последствия – они оказались тектоническими. Подробности...
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Главный враг «Спутника V»

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    Регионы готовы победить COVID обязательной вакцинацией

    Вакцинация от COVID стала плановой, но осталась необязательной    25 мая 2021, 22:50
    Фото: Виталий Невар/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин,
    Наталья Макарова

    Во вторник власти Якутии заявили о введении обязательной вакцинации от COVID в республике. Ответственность была возложена на работодателей – им пригрозили штрафом, если сотрудники будут не привиты. Якутский опыт тут же решили изучить и некоторые другие регионы. А ранее о перспективах обязательной вакцинации говорил Дмитрий Медведев. Почему эта тема стала звучать столь часто?

    Во вторник РИА «Новости» сообщило: глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оперштаба с участием муниципальных руководителей заявил о введении в республике обязательной массовой вакцинации. Николаев сослался на постановление главного санитарного врача республики, принятое 19 мая. Якутские компании, не организовавшие обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тыс. рублей, говорилось в сообщении пресс-службы правительства региона. В случае необоснованного отказа от вакцинирования сотрудника могут не допустить к работе. В сообщении уточнялось, что это касается «предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества».

    Якутское руководство заявило, что обязательной вакцинации в первую очередь подлежат педагоги и другие работники образования, которые отвечают за организацию детского летнего отдыха, а также организаторы массовых мероприятий общереспубликанского масштаба.

    Для защиты беременных принято решение о вакцинации всех членов их семей. Николаев сообщил, что способность по вакцинированию в республике достигла 19 тыс. человек в сутки, но за всю последнюю неделю привились всего чуть больше 21,8 тыс. человек. К началу июля в регионе хотят привить не менее 70% взрослого населения.

    Впрочем, несколько часов спустя в публикацию на сайте правительства Якутии, в которой сообщалось о старте обязательной вакцинации населения в республике, была внесена принципиальная правка. Теперь вместо слова «обязательная» там присутствует слово «массовая». А главный санврач республики Маргарита Игнатьева дала разъяснение: речь идет о том, что работодатели Якутии имеют право требовать от сотрудников документы о прохождении вакцинации от COVID-19. Если же сотрудник не вакцинирован, он должен явиться в прививочный пункт – а там уже человек имеет право как получить прививку, так и отказаться от нее («оформить информированный отказ»), передал ТАСС слова Игнатьевой. Таким образом, принцип добровольности сохраняется.

    Стоит отметить, что во вторник правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении прививки от новой коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок. Текст документа был размещен в думской электронной базе во вторник. В случае утверждения инициативы вакцинация станет обязательной для представителей социально значимых профессий – например, врачей и учителей. Но для большинства россиян она останется не обязательной – так же как, например, профилактические прививки от гриппа или пневмококковой инфекции.

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    За то время, пока в сообщении якутских властей говорилось именно об обязательной вакцинации, на это предложение успели отреагировать и в регионах, и в Москве. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила изучить опыт Якутии и при положительных эффектах «внести соответствующие предложения». Федеральный уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, в свою очередь, отозвался о новшестве критически. Бизнес-омбудсмен заявил ТАСС, что руководители предприятий не должны принимать решение о вакцинации своих сотрудников без их согласия.

    Идея введения обязательной вакцинации от ковида высказывалась не раз с начала пандемии. На прошлой неделе зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, в ряде случаев может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: обязательность прививки требует изменений законодательства, и этот вопрос не рассматривается.

    Позднее сам замглавы Совбеза пояснил свои слова. Медведев отметил: добровольная вакцинация дает России шанс выработать коллективный иммунитет против коронавируса, а ее медленное продвижение грозит новыми волнами заболеваемости. Как отметил зампредседателя Совбеза России, по мнению большинства исследователей, полученный после болезни или прививки иммунитет не пожизненный, а значит, прививаться нужно будет регулярно на основе календаря вакцинации.

    На медленное продвижение вакцинации в столице посетовал на днях и мэр Москвы Сергей Собянин. В своем блоге градоначальник рассказал, что процент жителей столицы, привившихся от COVID, меньше, чем в любом европейском городе, «причем иногда, по некоторым, даже в разы».

    С медицинской точки зрения можно только приветствовать инициативу обязательной вакцинации, считает вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев. «Вакцинация, как говорит наш министр здравоохранения Михаил Мурашко, идет недостаточно интенсивно. Ее скорость недостаточна для того, чтобы говорить об успехах в борьбе с этой пандемией», – сказал Зуев газете ВЗГЛЯД. Государство прикладывает все необходимые усилия для того, чтобы сделать вакцинацию как можно более доступной, отметил специалист.

    Но, подчеркнул Зуев, в советские годы вакцинация проходила директивными методами. Школьникам, например, делали обязательные прививки в первую очередь, напомнил собеседник. «Конечно, надо очень внимательно относиться к людям с противопоказаниями», – подчеркнул вирусолог, добавив, что нежелание людей делать прививку от коронавируса происходит из-за «низкой санитарной культуры».

    Что касается инициативы якутских руководителей, то, заметил Зуев, федеральный центр должен не препятствовать местной власти, а напомнить ей быть внимательной к поводам для отводов, то есть случаев, когда прививка противопоказана.

    «Я расцениваю это как акт отчаяния якутских властей. Добровольная вакцинация зависит от уклада, и здесь ничего поделать нельзя», – полагает Зуев.

    Политолог, глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов, в свою очередь, отметил: решение об обязательности прививок выходит за рамки правового поля. «Насколько мне известно, у нас нет таких правил. Власти не могут себе позволить опускаться до принятия незаконных решений даже в чрезвычайных обстоятельствах», – подчеркнул Кузнецов.

    При этом он заметил, что понять мотивацию властей, в данном случае – руководства Якутии, можно. «Ввиду очень большой территории, разброса населения и малого количества учреждений здравоохранения возникают закономерные сложности при администрировании пандемии.

    И вполне логично, что власти региона хотят, чтобы на их территории пандемия закончилась раз и навсегда»,

    – объяснил собеседник. «Но если найдут хотя бы какие-то правовые основания для обязательной вакцинации, то, возможно, это станет своего рода прецедентом и для других субъектов. Измените закон – и тогда делайте что хотите», – подчеркнул Кузнецов.

    Пока же обязательность прививок вступает в явное противоречие с основами законодательства, заявила ранее адвокат Сталина Гуревич. «Каждый человек имеет право на охрану своего здоровья и защиту личности. Но нельзя обязать человека совершать манипуляции со своим организмом – это противоречит нормам международного права и нормам Конституции России», – указывает юрист.

    Таким образом, имеет место коллизия между юридическим и врачебным подходом, констатировал эпидемиолог Анатолий Альштейн: «С одной стороны, вопрос о добровольности вакцинации – это вопрос о соблюдении свободы выбора гражданина. С другой стороны, важен медицинский и эпидемиологический аспект. Вакцинация – это и средство индивидуальной защиты, и фактор коллективного иммунитета. Если вы прививаетесь, то и других людей защищаете».

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