Регионы готовы победить COVID обязательной вакцинацией

Во вторник власти Якутии заявили о введении обязательной вакцинации от COVID в республике. Ответственность была возложена на работодателей – им пригрозили штрафом, если сотрудники будут не привиты. Якутский опыт тут же решили изучить и некоторые другие регионы. А ранее о перспективах обязательной вакцинации говорил Дмитрий Медведев. Почему эта тема стала звучать столь часто?

Во вторник РИА «Новости» сообщило: глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оперштаба с участием муниципальных руководителей заявил о введении в республике обязательной массовой вакцинации. Николаев сослался на постановление главного санитарного врача республики, принятое 19 мая. Якутские компании, не организовавшие обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тыс. рублей, говорилось в сообщении пресс-службы правительства региона. В случае необоснованного отказа от вакцинирования сотрудника могут не допустить к работе. В сообщении уточнялось, что это касается «предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества».

Якутское руководство заявило, что обязательной вакцинации в первую очередь подлежат педагоги и другие работники образования, которые отвечают за организацию детского летнего отдыха, а также организаторы массовых мероприятий общереспубликанского масштаба.

Для защиты беременных принято решение о вакцинации всех членов их семей. Николаев сообщил, что способность по вакцинированию в республике достигла 19 тыс. человек в сутки, но за всю последнюю неделю привились всего чуть больше 21,8 тыс. человек. К началу июля в регионе хотят привить не менее 70% взрослого населения.

Впрочем, несколько часов спустя в публикацию на сайте правительства Якутии, в которой сообщалось о старте обязательной вакцинации населения в республике, была внесена принципиальная правка. Теперь вместо слова «обязательная» там присутствует слово «массовая». А главный санврач республики Маргарита Игнатьева дала разъяснение: речь идет о том, что работодатели Якутии имеют право требовать от сотрудников документы о прохождении вакцинации от COVID-19. Если же сотрудник не вакцинирован, он должен явиться в прививочный пункт – а там уже человек имеет право как получить прививку, так и отказаться от нее («оформить информированный отказ»), передал ТАСС слова Игнатьевой. Таким образом, принцип добровольности сохраняется.

Стоит отметить, что во вторник правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении прививки от новой коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок. Текст документа был размещен в думской электронной базе во вторник. В случае утверждения инициативы вакцинация станет обязательной для представителей социально значимых профессий – например, врачей и учителей. Но для большинства россиян она останется не обязательной – так же как, например, профилактические прививки от гриппа или пневмококковой инфекции.

На ваш взгляд Вы поддерживаете обязательную вакцинацию населения от коронавируса? Да, всех граждан

Да, только граждан из групп риска

Нет, вакцинация должна быть добровольной



За то время, пока в сообщении якутских властей говорилось именно об обязательной вакцинации, на это предложение успели отреагировать и в регионах, и в Москве. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила изучить опыт Якутии и при положительных эффектах «внести соответствующие предложения». Федеральный уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, в свою очередь, отозвался о новшестве критически. Бизнес-омбудсмен заявил ТАСС , что руководители предприятий не должны принимать решение о вакцинации своих сотрудников без их согласия.

Идея введения обязательной вакцинации от ковида высказывалась не раз с начала пандемии. На прошлой неделе зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, в ряде случаев может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: обязательность прививки требует изменений законодательства, и этот вопрос не рассматривается.

Позднее сам замглавы Совбеза пояснил свои слова. Медведев отметил: добровольная вакцинация дает России шанс выработать коллективный иммунитет против коронавируса, а ее медленное продвижение грозит новыми волнами заболеваемости. Как отметил зампредседателя Совбеза России, по мнению большинства исследователей, полученный после болезни или прививки иммунитет не пожизненный, а значит, прививаться нужно будет регулярно на основе календаря вакцинации.

На эту тему

На медленное продвижение вакцинации в столице посетовал на днях и мэр Москвы Сергей Собянин. В своем блоге градоначальник рассказал, что процент жителей столицы, привившихся от COVID, меньше, чем в любом европейском городе, «причем иногда, по некоторым, даже в разы».

С медицинской точки зрения можно только приветствовать инициативу обязательной вакцинации, считает вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев. «Вакцинация, как говорит наш министр здравоохранения Михаил Мурашко, идет недостаточно интенсивно. Ее скорость недостаточна для того, чтобы говорить об успехах в борьбе с этой пандемией», – сказал Зуев газете ВЗГЛЯД. Государство прикладывает все необходимые усилия для того, чтобы сделать вакцинацию как можно более доступной, отметил специалист.

Но, подчеркнул Зуев, в советские годы вакцинация проходила директивными методами. Школьникам, например, делали обязательные прививки в первую очередь, напомнил собеседник. «Конечно, надо очень внимательно относиться к людям с противопоказаниями», – подчеркнул вирусолог, добавив, что нежелание людей делать прививку от коронавируса происходит из-за «низкой санитарной культуры».

Что касается инициативы якутских руководителей, то, заметил Зуев, федеральный центр должен не препятствовать местной власти, а напомнить ей быть внимательной к поводам для отводов, то есть случаев, когда прививка противопоказана.

«Я расцениваю это как акт отчаяния якутских властей. Добровольная вакцинация зависит от уклада, и здесь ничего поделать нельзя», – полагает Зуев.

Политолог, глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов, в свою очередь, отметил: решение об обязательности прививок выходит за рамки правового поля. «Насколько мне известно, у нас нет таких правил. Власти не могут себе позволить опускаться до принятия незаконных решений даже в чрезвычайных обстоятельствах», – подчеркнул Кузнецов.

При этом он заметил, что понять мотивацию властей, в данном случае – руководства Якутии, можно. «Ввиду очень большой территории, разброса населения и малого количества учреждений здравоохранения возникают закономерные сложности при администрировании пандемии.

И вполне логично, что власти региона хотят, чтобы на их территории пандемия закончилась раз и навсегда»,

– объяснил собеседник. «Но если найдут хотя бы какие-то правовые основания для обязательной вакцинации, то, возможно, это станет своего рода прецедентом и для других субъектов. Измените закон – и тогда делайте что хотите», – подчеркнул Кузнецов.

Пока же обязательность прививок вступает в явное противоречие с основами законодательства, заявила ранее адвокат Сталина Гуревич. «Каждый человек имеет право на охрану своего здоровья и защиту личности. Но нельзя обязать человека совершать манипуляции со своим организмом – это противоречит нормам международного права и нормам Конституции России», – указывает юрист.

Таким образом, имеет место коллизия между юридическим и врачебным подходом, констатировал эпидемиолог Анатолий Альштейн: «С одной стороны, вопрос о добровольности вакцинации – это вопрос о соблюдении свободы выбора гражданина. С другой стороны, важен медицинский и эпидемиологический аспект. Вакцинация – это и средство индивидуальной защиты, и фактор коллективного иммунитета. Если вы прививаетесь, то и других людей защищаете».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД