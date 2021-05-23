Медведев пояснил заявление об обязательной вакцинации

Ученых встревожила «странная комбинация генов» в новой тройной мутации COVID

Новый «тройной мутантный» COVID со «странной комбинацией генов» исследуется вирусологами в Йоркшире на фоне выросшего уровня заболеваемости коронавирусом в Британии в связи с распространением индийского штамма.

Как пишет Daily Mail, на сегодня выявлено 49 случаев нового штамма, в основном в Йоркшире и Хамбере, но нет никаких доказательств того, что он более передаточен или устойчив к вакцинам, в отличие от индийского варианта, который может быть более передаточным. Служба общественного здравоохранения Англии в настоящее время изучает распространение новой мутации, которую охарактеризовали пока как «расследуемый вариант», сообщает «Московский комсомолец».

Судя по оценкам ведущих ученых, показатель R, который измеряет распространение вируса, сейчас составляет от 0,9 до 1,1, по сравнению с нижней оценкой 0,8 на прошлой неделе. Жителей призвали пока не «тревожиться» по поводу распространения последнего штамма, получившего название VUI-21MAY-01 или AV.1. По словам директора по общественному здравоохранению в Шеффилде Грега Фелла, его команда наблюдала за вариантом «тройного мутанта» и не нашла еще причин полагать, что он более передаточен или устойчив к вакцинам. Власти Британии настаивают, что готовы принять меры, которые необходимы, чтобы попытаться решить проблему передачи любых вариантов, и заверили общественность, что ученые следят за последним штаммом.

Между тем, ежедневные случаи заболевания COVID в Великобритании выросли почти на треть за неделю до 2829, в то время как смертельные случаи снова упали до девяти, согласно официальным данным.

В документах, опубликованных Научной консультативной группой по чрезвычайным ситуациям, говорится, что высокоинфекционный штамм B.1.617.2, вероятно, составляет «большинство» инфекций в Великобритании.

Подгруппа SPI-M смоделировала распространение варианта 12 мая на основе того, насколько быстро он росла в прошлом месяце, и прогнозировала, что к середине месяца на этот штамм будет приходиться более 50% случаев заражения коронавирусом. Это открытие предполагает, что официальное количество случаев, о которых сообщает общественное здравоохранение Англии занижено, и говорит о том, что индийский вариант быстро заменяет текущую доминирующую кентскую версию COVID-19, которая спровоцировала вторую волну.

«На протяжении всей пандемии было несколько вариантов, и они будут продолжаться. Есть три мутации штамма B1617 (индийского), как я думаю, уже обсуждалось ранее, но, как мы поступаем со всеми вариантами, где мы обнаруживаем и идентифицируем их с помощью нашей программы геномного секвенирования, мы продолжим их мониторинг и обозначим их как варианты, находящиеся в стадии изучения, а затем варианты, вызывающие озабоченность, если мы сочтем их более опасными», – говорится в заявлении официального представителя премьер-министра.

Так же там сказано, что за вирусом наблюдают и нет никаких доказательств того, что «этот штамм является более передаваемым, чем другие штаммы, идентифицированные в Великобритании и во всем мире, или что вакцина не работает против этого штамма».

Последние отдельные данные свидетельствуют о том, что вспышка коронавируса в Англии может расти на фоне увеличения числа случаев заболевания в Индии. Случайное взятие мазка, проведенное Управлением национальной статистики (УНС), показало, что почти 50 000 человек были инфицированы вирусом в любой день прошлой недели, что эквивалентно одному из каждых 1110 человек. Оценка увеличилась на 20 процентов по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

Национальная организация, за оценками которой внимательно следят министры, предупредила, что начинает видеть «потенциальный рост» заражений. Но руководитель аналитического отдела исследования Covid-инфекций Сара Крофтс заявила, что «показатели остаются низкими, и еще слишком рано говорить, стало ли это началом тенденции».

Между тем, как пишет Daily Mail, исследователи заявили, что большая часть новых случаев заболевания, вероятно, была связана с индийским штаммом, который с тех пор быстро распространился по Великобритании и закрепился в некоторых частях Лондона и на северо-западе.

Доктор Ивонн Дойл, медицинский директор Общественного здравоохранения Англии, сказала, что агентство обеспокоено индийским вариантом и «постоянно следит за ситуацией».

«Пока мы не узнаем больше, нам очень важно не терять бдительность слишком рано и оставаться осторожными. Мы не хотим свести на нет тот огромный прогресс, которого мы достигли», – добавила она.

Между тем, премьер министр страны Борис Джонсон заявил, что власти Британии приняли решение с 17 мая значительно ослабить ограничения в связи с коронавирусом. Британцам разрешат ходить в гости, путешествовать по стране, будут открыты театры и музеи, кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях.

Премьер заявил депутатам-консерваторам, что правило социального дистанцирования «один метр плюс» будет отменено в июне, добавив, что отмена этой меры является «самым большим отличием», которое правительство могло бы внести, чтобы вернуть пабы страны в нормальное состояние.

Карантинные ограничения были введены в Британии с конца марта 2020 года, их ослабляли летом 2020 года и осенью. Всего в стране было введено три локдауна. Правительство обещает снять все ограничения после 21 июня, однако вопрос о полном открытии границ и международных поездках все еще открыт.