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Эпидемиолог назвал положительные аспекты обязательной вакцинации
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«Если будет принято решение об обязательной вакцинации, лично я возражать бы не стал. Дело в том, что это станет сильным методом борьбы с пандемией», – сказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог Анатолий Альштейн, комментируя слова Дмитрия Медведева о том, что прививка от коронавируса в ряде случаев может стать обязательной.
«С одной стороны, вопрос о добровольности вакцинации – это вопрос о соблюдении свободы выбора гражданина. С другой стороны, важен медицинский и эпидемиологический аспект. Вакцинация – это и средство индивидуальной защиты, и фактор коллективного иммунитета. Если вы прививаетесь, то и других людей защищаете», - отметил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.
Ранее в среду зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства.
«Если будет принято решение об обязательной вакцинации, лично я против возражать бы не стал. Дело в том, что это станет сильным методом борьбы с пандемией COVID-19, – заметил профессор Альштейн. – Если вы посмотрите на кривые заболеваемости и смертности, например, по Израилю, то увидите, что вакцинация просто остановила эпидемию. Если вы посмотрите на Великобританию, которая привила половину своего населения, то увидите сильный спад эпидемии». По оценке эпидемиолога, после того, как в Израиле прививки получили 60% населения, а в Британии около 50%, заболеваемость упала примерно в десять раз. «Вирусу неуютно, когда вокруг большой процент людей с иммунитетом», – заметил Альштейн.
«На самом деле добровольная вакцинация во всех странах буксует, везде есть люди, которые прививаться не хотят. Но если в США это где-то треть населения, то у нас это больше половины половина населения, – полагает собеседник. – При этом очень трудно добиться коллективного иммунитета, который конечно нужен для борьбы с этой эпидемией. Это важно».
Иного мнения придерживается адвокат Сталина Гуревич. Прямого запрета на обязательную вакцинацию в Конституции нет, но она противоречит естественно-правовому духу основного закона, сказала Гуревич газете ВЗГЛЯД. «Каждый человек имеет право на охрану своего здоровья и защиту личности. Но нельзя обязать человека совершать манипуляции со своим организмом – это противоречит нормам международного права и нормам конституции России», – подчеркивает юрист. Документы, которые регламентируют вакцинацию людей определенных профессий – например, учителей и воспитателей детских садов – предполагают альтернативу: либо вы прививаетесь, либо вы не работаете с детьми, отметила Гуревич. «Но обязательная поголовная вакцинация противоречит всем возможным нормам законодательным», – считает юрист.
Схожую позицию сформулировала и директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она отметила – действующее российское законодательство не позволяет принуждать граждан к вакцинации, но отказавшиеся могут быть не допущены к деятельности в сфере образования и здравоохранения.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предпололжение Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.
Во вторник Владимир Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса. Препарат «Спутник Лайт» был зарегистрирован в России 6 мая. Это уже четвертая отечественная вакцина, предназначенная для профилактики коронавирусной инфекции. 17 мая ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».
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Нарышкин: Регистрация «Спутника V» в ЕС затягивается из-за сигналов сверху
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Регистрация российской вакцины «Спутник V» в ЕС затягивается из-за «сигналов из высоких кабинетов» Брюсселя, такое поведение в условиях пандемии аморально, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире Первого канала.
«Европейское лекарственное агентство (EMA), которое осуществляет регистрацию всех лекарственных препаратов, тянет. Я не хочу обвинить экспертов и специалистов EMA, но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов ЕС. Почему это происходит? В этом есть только лишь причины политического характера или еще присутствует экономический фактор? Не знаю, пусть в этом разбираются сами граждане европейских стран и правоохранительные органы, но мы понимаем, что это просто аморально», – цитирует его ТАСС.
Также он подчеркнул, что граждане и правоохранительные органы стран ЕС сами должны разобраться в том, почему Брюссель затягивает регистрацию российской вакцины.
Ранее Нарышкин заявил, что руководство Евросоюза намерено организовать новую клеветническую кампанию против России и обвинить Москву в разжигании антипрививочного движения за рубежом.
Производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в адрес еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона письмо с просьбой прекратить предвзятые заявления против препарата.
В марте Бретон заявлял, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что, даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутника V». Однако страны ЕС уже либо приобрели его и начали использовать, либо собираются это сделать после одобрения европейским регулятором.
Медведев сказал, когда вакцинация может быть обязательной
Вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 3/4: вакцинация правом».
«Мне кажется, что позиция, которая была занята целым рядом европейских институтов, вполне разумна, поскольку прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление. Иными словами, мы исходим из добровольности прививок, но иногда в государственных интересах, интересах защиты подавляющего большинства населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер», – передает его слова ТАСС.
Медведев также призвал страны отказаться от «вакцинного национализма». «Безусловно, в ближайшее время нужно будет договориться и о правилах взаимного признания вакцин для целей трансграничных поездок. Это тема весьма актуальная. [Нужно] обеспечить общий доступ к вакцине для того, чтобы проводить скоординированный подход, и отказаться от практик так называемого вакцинного национализма», – сказал зампред Совбеза.
Он также отметил, что пандемия заставила по-новому взглянуть на традиционные юридические концепции прав, обязанностей, ответственности. Сейчас, по его словам, в международно-правовом измерении нужно урегулировать отношения по поводу вакцинации от новых инфекций.
«Является ли вакцинация правом или обязанностью человека, на ком лежит риск неблагоприятных последствий отказа от вакцинации или побочных эффектов от ее проведения, может ли государство искусственно ограничивать доступ к зарубежным вакцинам и лекарствам – все это очень сложные вопросы, причем сверхактуальные, вопросы зачастую жизни и смерти. И эти вопросы нужно решать сообща, используя площадки Организации Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения, Совета Европы и других авторитетных международных организаций», – сказал Медведев.
Если же пробелы в регулировании будут сохраняться, то неизбежно появление противоречащих друг другу практик государств, международных и национальных судов, считает он. «И это ни к чему хорошему, как правило, не ведет», – заключил зампред СБ России.
Накануне президент России Владимир Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса. Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. В понедельник ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».
Страны ЕС договорились разрешить въезд вакцинированным туристам
Страны Евросоюза пришли к соглашению в разрешении въезда на территорию сообщества полностью вакцинированным туристам, сообщили источники в ЕС.
По информации агентства AFP, одной из главных экстренного саммита глав государств и правительств Евросоюза 25 мая станет тема открытия границ и сертификатов о вакцинации, передает ТАСС.
Ранее было объявлено, что Европейский сертификат вакцинации от коронавируса начнет действовать на всей территории ЕС со второй половины июня.
3 мая Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ранее Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев.
Британцев призвали воздержаться от поездок в Россию
Британцы не должны ездить отдыхать в страны из «желтого» списка, в который входит и Россия, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Вы не должны ездить в страны желтого списка на отдых», – сказал Джонсон, отвечая на вопросы парламентариев, передает РИА «Новости».
Ранее Джонсон сообщил, что власти Британии приняли решение с 17 мая значительно ослабить ограничения в связи с коронавирусом. Британцам разрешат ходить в гости, путешествовать по стране, будут открыты театры и музеи, кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях
«Желтый список» включает более 150 стран, в том числе Россию, где пока не получили широкого распространения те штаммы коронавируса, которые британские эксперты считают наиболее опасными. Вернувшись в Британию из этих стран, также необходимо соблюдать 10-дневный карантин.
Канада закрыла границу с США до 21 июня из-за пандемии
Канадско-американская граница останется закрытой из-за пандемии нового коронавируса минимум до 21 июня, сообщил телеканал CTV.
По имеющимся у телеканала сведениям, такое решение в скором времени озвучит канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр, передает ТАСС.
Канада закрыла границу с США протяженностью почти 9 тыс. км 21 марта 2020 года, запретив все необязательные передвижения граждан двух стран. Как пояснил премьер-министр Джастин Трюдо, эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного режима перемещения людей через границу.
Напомним, 9 мая главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи признал, что реальное количество скончавшихся в США от коронавируса больше официально публикуемых данных. В начале апреля президент США Джо Байден заявил о быстром распространении в стране новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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В Кремле ответили на вопрос о планах сделать прививку от коронавируса обязательной
Вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства.
Между тем директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович пояснила, что в России наказание за отказ от вакцинации может последовать, если доказано, что он привел к причинению вреда здоровью других граждан.
Опрос показал процент набравших лишний вес немцев во время пандемии
Около 40% жителей Германии сообщили о том, что они набрали лишний вес во время пандемии коронавируса, 33% прибавили примерно до 5 килограммов, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом YouGov.
По данным опроса, каждые двое из пяти опрошенных (40% респондентов) граждан ФРГ сообщили о том, что они набрали лишний вес во время пандемии. Германия, согласно опубликованным результатам, находится на третьем месте. Впереди жители Мексики (56% респондентов) и Италии (51%), передает ТАСС.
В опросе, проводившемся в онлайн-формате в 17 странах мира с 8 по 27 февраля, приняли участие около 19 тыс. человек старше 18 лет.
Помимо этого, 33% респондентов сообщили, что они набрали примерно до 5 килограммов лишнего веса, 12% – более 5 кг. 47% опрошенных высказались, что они либо похудели, либо их вес за время пандемии коронавируса существенно не изменился.
Ранее, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса.
Со 2 апреля власти Берлина ввели в городе комендантский час. 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля. Месяцем ранее Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии.
В России выявили 7,9 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 7920 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 7920 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 15,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2096, Санкт-Петербурге – 784, Московской области – 697.
Всего в стране выявлено 4 965 676 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 581 787 человек, из них 9561 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 390 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 116 965 человек.
Накануне, 18 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8183. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 263.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
ЕП и Совет ЕС не смогли договориться по сертификатам о вакцинации
Европарламент и Совет Евросоюза провалили переговоры по вопросу внедрения в ЕС сертификатов о вакцинации, говорится в заявлении Европейской народной партии.
«К сожалению, из-за позиции некоторых государств-членов Совет и Европарламент не смогли заключить сделку в ходе третьего раунда переговоров по предлагаемому положению о европейском сертификате COVID-19», – приводит ТАСС заявление.
Ранее источники в ЕС сообщили, что страны Евросоюза пришли к соглашению в разрешении въезда на территорию сообщества полностью вакцинированным туристам.
До этого было объявлено, что Европейский сертификат вакцинации от коронавируса начнет действовать на всей территории ЕС со второй половины июня.
3 мая Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ранее Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев.
Посла Индии вызвали в МИД Сингапура из-за слов о новом штамме COVID-19
Министерство иностранных дел Сингапура вызвало индийского посла в связи с высказанной позицией главного министра столичного округа Дели Арвинда Кеджривала о якобы появлении сингапурского штамма коронавируса.
«Верховный комиссар Индии П. Кумаран был приглашен в МИД, где была доведена позиция сингапурской стороны», – указывается в сообщении ведомства, передает ТАСС.
Отмечается, что в министерстве разочарованы непроверенными фактами, которые высказал видный политический деятель. «Мы сожалеем о появлении подобных необоснованных утверждений», – добавили в ведомстве.
Минздрав республики также опроверг подобные высказывания, отметив, что никакого сингапурского варианта вируса не существует.
«Штамм, выявленный во многих случаях в последние недели в Сингапуре, совпадает с тем, который возник в Индии, – B.1.617.2. Проведенные исследования показали, что данный штамм связан с несколькими очагами распространения вируса в городе-государстве», – заверили в ведомстве.
Ранее СМИ сообщили, что самыми безопасными странами во время пандемии по состоянию на апрель 2021 года являются Сингапур, Новая Зеландия и Австралия: в них самые высокие темпы вакцинации населения.
Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – 414,1 тыс. новых заболевших. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме».
Египет объявил о соглашении на поставку «Спутника V»
Власти Египта объявили о соглашении на поставку партии российской вакцины от коронавируса «Спутника V».
«С компанией-поставщиком была достигнута договоренность о поставке доз российской вакцины «Спутник V». Поставки будут осуществляться последовательно до конца года. Также соглашение о поставках вакцины достигнуто с компанией Johnson & Johnson», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Minapharm договорились о производстве свыше 40 млн доз вакцины «Спутник V» в Египте.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Египте создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух стран по вопросу возможных поставок препарата в арабскую республику.
В Кремле назвали сроки преодоления порога иммунизации населения
В Кремле считают, что порог иммунизации населения России по коронавирусу будет пройден до осени, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«О том, что до осени вот этот порог иммунизации должен быть пройден, говорил ранее президент России Владимир Путин. Поэтому мы действительно исходим из того, что так и должно получиться», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают высказывания главного санитарного врача Анны Поповой об ожидаемой вакцинации населения до 60% раньше осени и спада пандемии коронавируса.
Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 60% в России следует ожидать до второй половины 2021 года.
Эксперт: Законодательство не позволяет принуждать россиян к вакцинации
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала, что действующее российское законодательство не позволяет принуждать граждан к вакцинации. Однако, по ее словам, отказавшиеся могут быть не допущены к деятельности в сфере образования и здравоохранения.
Как пояснила эксперт, в законе об охране здоровья граждан указывается, что россияне имеют право на добровольное информированное получение медицинской помощи или отказ от нее, передает РИА «Новости».
Также на основании закона об иммунизации ясен исчерпывающий перечень последствий, к которым может привести отказ от вакцинации. В частности, граждане могут быть не допущены до определенных видов деятельности, либо быть ограничены в праве пойти в ясли, образовательные учреждения, либо быть не допущены к деятельности в сфере образования и здравоохранения.
«Это исчерпывающий перечень, никаких иных принудительных мер в этом законе не предусмотрено», – подчеркнула Попович.
Однако, эксперт отметила, что наказание за отказ от вакцинации может последовать, если доказано, что такой отказ привел к причинению вреда здоровью других граждан. Это касается уголовного и административного кодексов.
«В раках действующего законодательства... меры административного принуждения невозможны», – добавила Попович, говоря о вакцинации.
Как подчеркнула директор НИУ ВШЭ, для того чтобы обязать россиян прививаться, властям придется серьезно поменять законодательство. По ее мнению, надо активизировать коммуникативную кампанию, привлечь к освещению темы вакцинации лидеров мнений.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства.
Напомним, 18 мая президент России Владимир Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса. Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. 17 мая ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».
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Медведев сравнил современные отношения с Западом с временами холодной войны
В некоторых направлениях отношения России и Запада по напряженности превзошли времена холодной войны, заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 3/4: вакцинация правом».
Медведев заявил, что «по уровню международной напряженности, взаимного напряжения и гонки вооружений [отношения Запада и России] сегодня вернулись к самым мрачным временам холодной войны», передает ТАСС.
«Может быть даже в чем-то, скажем прямо, эти времена и превзошли - по уровню напряженности по отдельным направлениям», – добавил он.
Так, например, «в экономической и политической сфере искусственно созданные химеры, абсурдные обвинения, образы врага, санкции, конечно, искажают реальность и отравляют жизнь не только сегодняшнего, но и будущего поколений».
Он также отметил, что «очевидно, что доверие нельзя заработать ложью, манипуляциями, запугиванием, особенно в международных отношениях».
«Угрозы обычно ведут за собой ответную реакцию, закручивают спираль напряженности в этом случае, повышают риск принятия безответственных решений, основанных просто на страхе», – пояснил замглавы Совбеза.
Вместе с тем Медведев выразил надежду, что у Запада «хватит воли и разума начать уважать основные принципы международного права, прекратить порочную практику односторонних ограничений, всякого рода воинственных заклинаний и сесть за стол переговоров для решения глобальных задач, стоящих перед человечеством».
К таким задачам относится установление адекватного регулирования по противодействию эпидемии и ее последствиям, в том числе на наднациональном уровне.
«Потребность возникла и в универсальных международных конвенциях в сфере взаимного признания и удостоверения электронных подписей сторон гражданско-правовых сделок», –добавил он.
Также Медведев отметил необходимость уделять внимание официальному подтверждению корпоративных и других документов, полученных в цифровой форме: «Эти усилия должны быть связаны с выработкой общих подходов к обеспечению глобальной кибербезопасности и защите персональных данных, особенно касающихся личной жизни людей и состояния их здоровья».
Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией, подчеркнув, что «организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели».
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил, что в Кремле считают «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом.
Также глава МИД России Сергей Лавров назвал недопустимым насаждение Западом тоталитаризма в мировых делах.
Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал любой ценой избежать новой холодной войны.
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Центр Гамалеи одобрил производство «Спутника V» в Сербии
Центр имени Гамалеи подтвердил качество пробной вакцины «Спутник V», произведенной в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак», и одобрил производство препарата в этом сербском учреждении, сообщил министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.
Попович заявил, что Институт Гамалеи подтвердил – «вакцины, произведенные в «Торлаке», соответствуют прописанному стандарту качества», передает ТАСС.
«Сегодня мы от наших российских партнеров получили это подтверждение и получили одобрение начать производство», – добавил он.
Ранее сербский политик, депутат горсовета Белграда Драгиния Влк заявила, что выбрала вакцину «Спутник V», потому что верит российской медицине.
Напомним, производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии стартовало в апреле.
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