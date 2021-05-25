В Якутии решили штрафовать не обеспечивших обязательную вакцинацию от коронавируса

Якутские компании, не организовавшие обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Во вторник глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оперштаба с участием глав муниципальных образований и городских округов заявил о введении в республике обязательной массовой вакцинации. Он отметил, что 19 мая вышло соответствующее постановление главного санитарного врача.

«Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В случае необоснованного отказа от вакцинирования сотрудника могут не допустить к работе. Уточняется, что это касается «предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества».

Николаев сообщил, что способность по вакцинированию в республике достигла 19 тыс. человек в сутки, но за последнюю неделю привились 21860 человек.

Вице-премьер Якутии Ольга Балабкина добавила, что для защиты беременных принято решение о вакцинации всех членов их семей.

Представитель пресс-службы главы и правительства Якутии сообщил, что официальное разъяснение властей республики будет опубликовано позже.

Тем временем губернатор Югры Наталья Комарова попросила профильных чиновников изучить опыт Якутии.

«Уважаемые коллеги, обратите внимание на следующую новость. В Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона. Работодателей, не организовавших обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тыс. рублей. Обратите внимание на этот опыт и своевременно ознакомьтесь. И при положительных эффектах вносите соответствующие предложения», – сказала Комарова.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.