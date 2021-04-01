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Блогер Эдвард Бил задержан после ДТП на Садовом кольце

1 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 22:16  |  vz.ru
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Сторонники Саакашвили плодят ненависть между народами России и Грузии, считают в Совфеде Sputnik на русском/YouTube
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Блогер Эдвард Бил задержан после ДТП на Садовом кольце
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    Жители стран Прибалтики мечтают о российской вакцине

    Сделать прививку препаратом российского производства в Прибалтике сейчас невозможно    1 апреля 2021, 21:00
    Фото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
    Текст: Валентин Жуков

    Ведущие политики стран Прибалтики запугивают собственное население новым «гибридным оружием» России. А именно – вакциной от коронавируса «Спутник V». Несмотря на подобные заявления, жители Латвии, Литвы и Эстонии с нетерпением ожидают возможности получить российский препарат. Но получат ли?

    Еще недавно власти стран Прибалтики демонстрировали несокрушимую решимость – мол, будем покупать «цивилизованную» западную вакцину от COVID-19, но никак не «варварскую» российскую. Однако сейчас позиция гордых маленьких государств уже не так однозначна. Оказалось, что в Евросоюзе прибалтов рассматривают фактически как страны второго сорта – и вакцин им отсыпают по остаточному принципу, в явно недостаточных количествах. Тем временем пандемия в этих государствах никак спадать не желает, в то время как население все активнее начинает требовать российского «Спутника».

    Литовская непоколебимость

    Эталонный пример изначального отношения к российской вакцине продемонстрировала Литва. «Говорят, что «Спутник V» – это хорошо, но Путин... предлагает его всему миру как еще одно гибридное оружие... В этом нет ничего нового и полезного для человечества» – так в начале февраля написала в «Твиттере» литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

    Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис добавил, что его страна не будет покупать российскую вакцину «Спутник V» даже в том случае, если ее утвердит Европейское агентство лекарственных средств. Ландсбергис пообещал, что Литва купит вакцину только у производителей, отвечающих «трансатлантическим критериям».

    Однако литовская журналистка Рената Рейнгольдене свидетельствует, что многие жители страны верят в качество российской вакцины «Спутник V» больше, чем в гарантии европейских и американских производителей. «Жители Висагинаса, бывшего города атомщиков, и Шальчининкайского района практически поголовно согласны на вакцинирование только российским препаратом. Таких, как моя соседка-учительница, по всей Литве наберется примерно 250 тыс. человек. Но возможности «выскочить» в Россию пока практически ни у кого нет. Люди вынуждены ждать, когда производство «Спутника» наладят в соседней Белоруссии, чтобы привиться там», – пишет Рейнгольдене.

    Ну а руководству Литвы остается лишь уповать на помощь Запада. «Хотя литовский Минздрав получает фармацевтические препараты от четырех компаний – Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, а в апреле ожидает первую партию от Johnson & Johnson, ни один из поставщиков не в состоянии удовлетворить спрос, а все вместе системно ломают графики поставок. Например, 12 марта из Moderna сообщили, что очередная партия опоздает «по техническим причинам». Компания Pfizer после долгого перерыва 22 марта привезла в Вильнюс 43 тыс. доз. Это ничтожное количество в кабинете министров Ингриды Шимоните встретили как дар богов», – свидетельствует Рейнгольдене.

    Осталось добавить, что начало всеобщей вакцинации в Литве предрекают лишь в июне. А в России она, как известно, идет уже несколько месяцев.

    Эстонские колебания

    В отличие от литовцев, Таллин проявляет в вопросе российской вакцины колебания. В государстве введен локдаун: школы переведены на дистанционное обучение, работать могут только магазины товаров первой необходимости, предприятия общепита обслуживают исключительно на вынос.

    В силу кризисной ситуации премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в телеэфире, что, если Европейское агентство по лекарственным средствам даст «зеленый свет» российской вакцине от коронавируса, она не видит причин, по которым ее страна не должна рассматривать возможность приобретения данного препарата. А мэр Таллина Михаил Кылварт один из вариантов решения проблемы коронакризиса видит в переговорах о закупке российских и китайских препаратов.

    Но Кылварт тут же нарвался на отповедь от главы комиссии эстонского парламента по иностранным делам Марко Михкельсона. По мнению Михкельсона, «Россия использует свою вакцину не для того, чтобы обезопасить собственное население, а для ведения внешней политики».

    Мнение Микхельсона поддержал его однопартиец Калле Лаанет, возглавляющий министерство обороны. Он, выступая с докладом в парламенте, заявил, что в арсенале «агрессивной и враждебной политики» России появилось новое оружие. «COVID-19 в дополнение к кибератакам и информационной войне добавил в арсенал российских операций по влиянию вакцинную дипломатию. Но и готовность к военным действиям со стороны России никуда не делась», – стращает Лаанет.

    Однако многие из простых эстонцев, особенно русскоязычных, не спешат выражать солидарность с позицией своих политиков.

    27 марта в городах Нарва, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу прошла вакцинация людей в возрасте 70 лет и старше. При этом медсестра медицинского центра в Силламяэ Надия Кокорина рассказала прессе, что многие из прошедших процедуру интересовались, есть ли возможность привиться российской вакциной. А пациент медцентра по имени Владимир сказал: «Я прочитал в английском журнале Lancet отзывы нейтральных эпидемиологов насчет русского «Спутника V» – он по всем показателям выше других вакцин». Член правления Нарвского центра семейной медицины Валентина Мишенкова отмечает: «Про российскую вакцину спрашивают, безусловно. А чего спрашивать? Вы сами знаете, «Спутник» в ближайшее время не предвидится. Но мы разговариваем и убеждаем, что наши вакцины хорошие».

    25 марта премьер Эстонии Кая Каллас участвовала в видеосаммите глав правительств государств Евросоюза. По окончании этого мероприятия разочарованная Каллас рассказала, что просила дополнительных доз вакцины – напирая именно на то, что Эстония сейчас лидирует по количеству заражений. Но ее просьба «очень большого понимания не нашла». Каллас пришлось признать: «Все там каждый за себя».

    В свою очередь президент Эстонии Керсти Кальюлайд, находясь в начале марта с визитом в Вильнюсе, заявила, что ее страна относится к произведенной в России вакцине от коронавируса «аполитично» и готова взять ее на вооружение – но только в том случае, если та получит одобрение Европейского союза.

    Латвия: мнение властей и простых жителей расходится

    По данным Центрального статистического управления Латвии, в этой стране смертность за первые восемь недель 2021 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 37,2%. Вакцинация в стране идет ни шатко ни валко, многие откровенно выражают недоверие препаратам западного производства, особенно AstraZeneca, использование которой, как и в Литве, пришлось даже временно приостанавливать.

    Несколько тысяч латвийцев поделились в Facebook постом, который вывесил рижанин Икарс Руньгис. «Что за полный урод разрешил использовать в Латвии вакцину AstraZeneca?! Многие страны ее уже запретили или приостановили ее использование. Мой отец сегодня умер от этой дряни!» – сетовал Руньгис.

    Рига, Вильнюс и Таллин уже несколько раз обращались в европейские структуры с призывом ускорить поставки вакцины. Тем временем мэр города Резекне на востоке Латвии Александр Барташевич призвал руководство страны приобрести препарат «Спутник V». В противном случае, по его словам, кампания вакцинации населения Резекне может сорваться – потому что горожане хотят прививаться именно «Спутником».

    Чтобы как-то решить эту проблему, латвийские политики запугивают свое население «российской гибридной угрозой» – одним из способов проявления которой они теперь называют и произведенную в РФ вакцину.

    В Латвии депутат Сейма Кришьянис Фелдманс (член ультраправой Новой консервативной партии, входящей в правящую коалицию) резко отозвался о тех жителях страны, которым хотелось бы привиться российской вакциной. «Нарисовались те, кто хочет ехать в Россию целовать ноги Путину – чтобы потом кремлевская пропаганда просто унизила латвийское государство», – заявил политик в телеэфире, отвечая на вопрос о том, желателен ли в Латвии российский препарат.

    Однако никакие угрозы и насмешки не могут изменить народного мнения. Проведенный в начале марта опрос показал, что если бы жители Латвии могли выбирать, какую прививку использовать, то «Спутник» предпочли бы 44%. Для сравнения: Pfizer выбрали бы 30%, Moderna – 19%, и лишь 6% опрошенных согласились бы вакцинироваться AstraZeneca. В Риге и в Даугавпилсе циркулируют слухи, что посольство РФ может предоставить хотя бы живущим в Латвии многочисленным российским гражданам (в том числе пенсионерам) возможность привиться «Спутником V». По этому поводу российскому посольству даже пришлось выпустить специальное заявление. «К сожалению, в настоящее время сделать прививку препаратом российского производства в Латвии невозможно, поскольку он пока не имеет одобрения на использование в Евросоюзе со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА)», – отметили дипломаты.

    Глава министерства здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс специально сделал заявление: «Спутник» придет в страну только в том случае, если его одобрит Европейское агентство лекарств. Советник министра Ласма Биндере дополнила, что минздрав уже рассматривал такую возможность и решил, что будет формировать портфель вакцин из препаратов, рекомендованных Европейским агентством лекарств. Ну а поскольку та же ЕМА не спешит одобрить применение российского препарата на территории Евросоюза, на «своеволие» в этом вопросе официальная Рига пойти явно не готова.


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