В Иране началась вакцинация собственным препаратом от COVID В России выявили 13,5 тыс. новых случаев коронавируса 12 июня 2021, 11:48

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 13 510 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6701, Санкт-Петербурге – 889, Московской области – 867. Всего в стране выявлено 5 193 964 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 792 169 человек, из них 9986 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 399 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 126 073 человека. Таким образом, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 1,28 – это максимум с 6 мая 2020 года, передает ТАСС. В Москве показатель вырос с 1,6 до 1,7. Для столицы это наибольшее значение индикатора с 29 сентября прошлого года. Только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель держится ниже единицы – в Самарской области, где он остался на уровне 0,88. В Ростовской области индикатор впервые с 18 мая достиг одного, в Санкт-Петербурге он равен 1,01; в Иркутской области – 1,02; в Подмосковье – 1,06; в Воронежской области – 1,07; в Нижегородской – 1,08. В Красноярском крае коэффициент вырос до 1,12 (для региона это максимум с 23 октября прошлого года), в Свердловской области – до 1,14 (максимум с 21 октября). Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Накануне, 11 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 12 505. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1005. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Опрос показал отношение россиян к вакцинации от COVID-19 10 июня 2021, 16:25 Текст: Дарья Григоренко

Больше половины россиян (60%) положительно относятся к вакцинации от коронавируса, 17% респондентов заявили, что уже вакцинированы, об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным исследования, представленным в четверг на пресс-конференции Экспертного института социальных исследований в Москве, 55% опрошенных выразили готовность привиться российской вакциной. При этом 16% респондентов ответили, что скорее не стали бы делать прививку, еще 26% отметили, что точно не стали бы делать. Массовую вакцинацию не поддерживают 22% опрошенных, передает ТАСС. Напомним, что власти Якутии заявили о введении обязательной вакцинации от COVID в республике. Ответственность была возложена на работодателей – им пригрозили штрафом, если сотрудники будут не привиты. Якутский опыт тут же решили изучить и некоторые другие регионы. А ранее о перспективах обязательной вакцинации говорил Дмитрий Медведев. Премьер Испании призвал разрешить въезд в ЕС привитым «Спутником V» 9 июня 2021, 21:15

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Текст: Елена Мирошниченко

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что руководство Евросоюза должно разрешить въезжать в страны ЕС людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутником V». «Этот вопрос мы обсуждаем в ЕС, надо исходить из здравого смысла. Даже если это вакцины, которые не признаны на европейском континенте (имеется в виду в ЕС), осмеливаюсь сказать, что, очевидно, это вакцины, и поэтому они не должны быть препятствием для передвижения между континентами или приезда в этом случае на европейский континент», – цитирует РИА «Новости» Санчеса. Напомним, министр туризма Испании Мария Рейес Марото заявила, что приезд российских туристов в Испанию зависит от рекомендаций ЕС, которые касаются уровня распространения коронавируса. Ранее сообщалось, что официальный визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу Шенгенских виз с 12 мая, при этом пока въезд в страну и другие государства ЕС невозможен из-за пандемии коронавируса. Собянин заявил о росте числа москвичей с тяжелой формой коронавируса 11 июня 2021, 17:34 Текст: Елизавета Булкина

В Москве достаточно много пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ, тяжесть заболевания ухудшается, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». «Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая», – передает его слова РИА «Новости». Однако противоэпидемические меры в Москве на фоне роста числа случаев коронавируса ужесточать не планируется. «Безусловно, я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять», – отметил Собянин. Градоначальник пояснил, что весенний пик пандемии сдвинулся. «Думали, что весенний пик пандемии придется на апрель-май, как в прошлом году, на самом деле он сдвинулся на июнь-июль месяц, и этот пик достаточно высок», – пояснил он. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее заявила, что москвичам на фоне роста числа случаев коронавируса в столице следует носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить контакты. По словам Раковой, рост заболеваемости связан с тем, что граждане не соблюдают действующие меры. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предположил, что увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом. При этом, по словам главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко, коронавирус стало сложнее лечить, потому что он мутировал. За минувшие сутки в России выявили 12 505 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Проценко заявил о сложностях лечения COVID-19 из-за новой мутации 10 июня 2021, 21:40

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Коронавирус стало сложнее лечить, потому что он мутировал, заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью радиостанции «Эхо Москвы». «Есть ощущение, что меняется вирус, потому что проверенные методы лечения этого гипервоспаления, или, как мы говорим, цитокиновых бурь, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии, и это заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал», – передает его слова РИА «Новости». По словам Проценко, вирус стал тяжелее, и разорвать этот порочный круг без вакцинации невозможно. «[Лечение] тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время [период пандемии в России] методы терапии», – пояснил медик. Сейчас в больнице в Коммунарке свободны около 20% коечного фонда, передает ТАСС. «Во всяком случае пока тот уровень популяционного иммунитета, который есть в Москве, требует носить маски... Он глубоко меньше 50 процентов. Говорят о том, что 60+ процентов – это то, когда мы можем начать понятием оперировать», – добавил Проценко. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России выявлено более тысячи случаев коронавируса, которые вызывают опасения, среди них 70% – это британский штамм, 24% – индийский, и 6% – южноафриканский. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 11 699 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что москвичам на фоне роста числа случаев коронавируса в столице следует носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить контакты. По словам Раковой, рост заболеваемости связан с тем, что граждане не соблюдают действующие меры. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предположил, что увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом. СМИ анонсировали отмену Германией ограничений на въезд 11 июня 2021, 15:30

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Текст: Елизавета Булкина

Германия с 1 июля намерена отменить ограничения на въезд граждан из стран с показателями заражаемости ниже 200 на 100 тыс. человек в течение семи дней, сообщило издание Bild. В Германии определяют степень заражаемости на 100 тыс. населения для введения определенных мер для борьбы с распространением коронавируса. Заражаемость свыше 200 для регионов Германии является критической, передает РИА «Новости». Глава МИД ФРГ Хайко Маас подтвердил снятие ограничений. «С приходом лета в Германию возвращаются надежда и уверенность. Во многих местах заболеваемость снижается, все больше людей прививаются. После долгих месяцев локдауна мы можем наслаждаться нормальной жизнью, это относится также и к поездкам», – сказал он. По его словам, ФРГ с 1 июля отменит общую рекомендацию отказа от поездок в регионы риска. Однако Германия будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире и выпускать рекомендации по странам с особо высоким уровнем заболеваемости. «Поскольку в будущем у нас в Европе будут четкие общие правила обращения с вакцинированными, выздоровевшими и протестированными людьми, мы сможем сделать следующий шаг: спустя более чем год мы можем отменить общее предупреждение о поездках в зоны риска, где уровень заболеваемости на 100 тыс. человек в течение недели не превышает 200. Это [решение] вступает в силу с 1 июля и по всему миру», – передает слова Мааса ТАСС. Напомним, 1 июня представительства ФРГ и Франции в России возобновили прием заявок на выдачу шенгенских виз. Гинцбург объяснил летний рост заболеваемости COVID-19 в России 9 июня 2021, 13:38

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. «Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался», – передает его слова РИА «Новости». Ученый пояснил, что те, кто сделал прививку, если даже и заболевают, то в легкой форме. Поэтому, добавил Гинцбург, всем необходимо активно вакцинироваться, чтобы защитить себя и своих близких. Между тем ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия в данный момент не находится на пороге нового скачка заболеваемости коронавирусом. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 10 407 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Ракова призвала москвичей сократить свои контакты 9 июня 2021, 16:52 Текст: Елизавета Булкина

Жителям Москвы на фоне роста числа случаев коронавируса в столице следует носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить контакты, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Обращаюсь ко всем москвичам с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить маски, перчатки, по возможности сократить свои социальные контакты и при первых признаках простуды не заниматься самолечением, а обращаться к врачу», – передает ее слова ТАСС. Она также призвала сделать прививку от COVID-19. По словам Раковой, рост заболеваемости связан с тем, что граждане не соблюдают действующие меры. «Эпидемиологи связывают рост заболеваемости [коронавирусной инфекцией в Москве] с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Мэр сегодня уже объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдаунов, вводиться не будет. В этих условиях основная нагрузка ложится на медицинский персонал», – отметила заммэра столицы. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предположил, что увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом. Между тем заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия в данный момент не находится на пороге нового скачка заболеваемости коронавирусом. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 10 407 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима 9 июня 2021, 13:58

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Правительство Москвы решило усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. «Эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, количество заболевших растет. В этой связи с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан», – цитирует Данчикова РИА «Новости». Он добавил, что штраф за нарушение требований составляет от 4 до 5 тыс. рублей. Усилен контроль за предприятиями и организациями, не соблюдающими эти правила, планируются постоянные контрольные проверки совместно с полицией и Роспотребнадзором. Особое внимание уделят торгово-развлекательным центрам, кафе, барам, ресторанам, летним верандам при них и ночным клубам. «За нарушение установленных законодательством требований юридическим лицам грозит штраф от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей. В случае повторных нарушений может быть приостановка деятельности до 90 суток», – сказал Данчиков. По его словам, ответственное поведение и соблюдение установленных ограничений позволит избежать роста заболевших и не вводить новые запреты. В среду оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января – 4124. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов пояснил, что всплеск заболеваемости коронавирусом скоротечен, он объясняется халатным отношением к ношению масок. Словакия отказалась покупать новые партии «Спутника V» 12 июня 2021, 01:33

Фото: Patricio Murphy/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Словакия не планирует приобретение новых партий российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил министр иностранных дел республики Иван Корчок в интервью французскому телеканалу France 24. «Мы не планируем новые закупки «Спутника V», – передает ТАСС текст заявления политика со ссылкой на TASR. При этом Корчок выступил с утверждением, что среди жителей республики проявился якобы не столь значительный, как ожидалось, интерес к получению прививок российским препаратом. Одновременно глава МИД Словакии признал, что жители республики теряют в целом интерес к вакцинации, вне зависимости от того, какие вакцины им предлагают. «Мы, правительство, должны активизировать кампанию [по вакцинации] и стимулировать людей, чтобы они делали прививки, так как это путь к свободе [передвижения]», – сказал Корчок. Напомним, в понедельник в Словакии началась вакцинация «Спутником V». С 1 июня в республике открылась онлайн-регистрация желающих привиться российской вакциной от коронавируса. 26 мая власти Словакии одобрили применение «Спутника V» в республике. В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шойгу рассказал, как удалось защитить армию от коронавируса 9 июня 2021, 19:56 Текст: Елена Мирошниченко

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что вакцинацию от коронавируса прошли почти 93% российских военнослужащих и членов их семей, это, по его словам, позволило защитить армию от коронавируса. «Мы завершили вакцинацию практически на 93%, включая не только военнослужащих, но и их родственников», – рассказал Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны, об этом сообщает РИА «Новости». По его словам, это позволило военному ведомству не допустить критических показателей по заболеваемости и по летальности. Шойгу объяснил, что вакцинированы военнослужащие всех элементов стратегических ядерных сил. По словам министра, все мероприятия Минобороны проходят с соблюдением мер профилактики коронавируса, продолжается прививочная кампания. «В рамках оказания помощи населению специалистами военно-строительного комплекса за девять месяцев в 23 регионах построено 30 многофункциональных медицинских центров. Они оснащены самым современным оборудованием», – рассказал министр. В апреле сообщалось, что вакцинацию от коронавируса в Вооруженных силах России прошли более 660 тыс. человек. В России выявили 11,7 тыс. новых случаев коронавируса 10 июня 2021, 11:33

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 11 699 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 11 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 15,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5245, Санкт-Петербурге – 859, Московской области – 801. Всего в стране выявлено 5 167 949 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 771 995 человек, из них 10 096 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 383 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 125 278 человек. Накануне, 9 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 407. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1292. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Собянин объявил об открытии в Москве дополнительных больниц из-за ситуации с COVID-19 9 июня 2021, 14:22

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Руководство Москвы в скором времени откроет дополнительные больницы для борьбы с COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин. «К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. <...> В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц», – цитирует Собянина ТАСС. Он отметил, что правительство города пока не собирается вводить локдаун, оно считает, что сможет справиться с ростом заболеваемости без этой меры. «Тем не менее, прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию», – сказал он, передает РИА «Новости». Пациенты с коронавирусом сейчас занимают порядка 10 тыс. коек, указал градоначальник. До этого сообщалось, что правительство Москвы решило усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, в организациях и на производствах. В среду оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января – 4124. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов пояснил, что всплеск заболеваемости коронавирусом скоротечен, он объясняется халатным отношением к ношению масок. Ученые предупредили о риске кровотечения после вакцинации AstraZeneca 9 июня 2021, 19:04 Текст: Елизавета Булкина

Вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca на 48% повышает риск развития кровотечений и примерно в шесть раз увеличивает вероятность появления синяков и кожной сыпи, к таким выводам пришли ученые, чье исследование опубликовано в журнале Nature Medicine. Авторы исследования изучили последствия вакцинации от коронавируса 2,5 млн жителей Шотландии препаратами компаний Pfizer и AstraZeneca, передает ТАСС. «В прошлом заявления о побочных эффектах были основаны на наблюдениях за небольшими группами людей. Мы изучили фактически все вакцинированное население Шотландии и обнаружили, что вакцина Pfizer не вызывала серьезных побочных эффектов, тогда как вакцина от AstraZeneca повышала вероятность развития аутоиммунных проблем, тромбов и кровотечений», – заявил профессор Эдинбургского университета (Великобритания) Азиз Шейх. Однако при этом он подчеркнул, что абсолютный уровень риска во всех этих случаях остается крайне малым для большинства групп населения, а также он в десятки раз меньше, чем вероятность гибели от аналогичных осложненийпри коронавирусе. Поэтому, пояснил ученый, результаты исследования не должны стать причиной для отказа от вакцинации, если пациенты не испытывали в прошлом аналогичных проблем с работой кровеносной системы. Ученые подтвердили, что препарат AstraZeneca действительно способствует развитию тромбов в крупных кровеносных сосудах. Вероятность сих появления повышается примерно на 22% по сравнению с тем, как часто они появляются у здоровых людей того же возраста и пола. Также исследователи обнаружили два других серьезных побочных эффекта, которые связаны с британо-шведской вакциной: AstraZeneca примерно в 5-6 раз повышала вероятность развития так называемой идиопатической тромбоцитопенической пурпуры (ИТП). Это хроническое аутоиммунное заболевание, которое в большинстве случаев приводит к формированию синяков и кожной сыпи. Иногда появление ИТП приводит к развитию более опасных проблем со здоровьем, угрожающих жизни пациента. Также вакцинация AstraZeneca повышала вероятность развития внутренних кровотечений примерно на 48% по сравнению со здоровыми людьми, не получавшими эту прививку. Чаще всего такие кровотечения возникали в первые две недели после вакцинации. Но при этом, считают ученые, оба этих побочных эффекта могут быть связаны не с непосредственным действием вакцины на организм жителей, а с различными побочными факторами, которые были упущены при анализе. Ранее в Германии выявили 67 случаев тромбоза после прививки AstraZeneca, до этого испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес скончался от тромбоза после AstraZeneca. Также новые случаи тромбоза от этого препарата выявили во Франции. При этом еще в апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. В связи с этим некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне сообщений о тромбах после вакцины. «Спутник V» показал высокую эффективность в Бахрейне 10 июня 2021, 18:28 Текст: Елена Мирошниченко

Вакцина от коронавируса «Спутник V» на исследованиях в Бахрейне показала эффективность на уровне 94,3% сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). «Исследование эффективности, проведенное в Бахрейне в соответствии с рекомендациями ВОЗ при участии более 5 тыс. человек, подтвердило эффективность препарата на уровне 94,3% через 14 дней после получения 2-го компонента. Анализировались данные, полученные в период с февраля по начало мая текущего года», – говорится на сайте РФПИ. При этом отмечается, что 98,6% всех случаев коронавируса, зафиксированных через 2 недели после получения второго компонента «Спутник V», протекали в легкой форме. «Данные вакцинации в Бахрейне также подтверждают безопасность «Спутник V»: не выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией российским препаратом; не зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией; отсутствуют случаи церебрального венозного тромбоза (CVT) после вакцинации», – говорится в сообщении. Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заяви, что «Спутник V» демонстрирует эффективность на уровне 94,3% и высокие показатели безопасности, что подтверждает статистику, полученную в ряде других стран. Российская вакцина является важной частью диверсифицированного национального портфеля Бахрейна. Применение «Спутника V» вносит значимый вклад в сокращение количества новых случаев коронавируса, возобновление экономической активности и возвращение к нормальной жизни». «Полученные нами данные подтверждают высокую эффективность и безопасность вакцины «Спутник V» в ходе применения в Бахрейне. Вакцина входит в число одобренных препаратов в стране, доступных для граждан и резидентов Королевства на бесплатной основе. «Спутник V» продолжает играть важную роль в ходе успешной кампании по вакцинации в Королевстве. В стране вакцинирован 81% населения, соответствующий установленным критериям», – в свою очередь заявила министр здравоохранения Бахрейна Фаека Саед Аль-Салех. Ранее сообщалось, что РФПИ, суверенный фонд Бахрейна Mumtalakat и «Биннофарм Групп» подписали на ПМЭФ соглашение о строительстве предприятия по производству вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бахрейне. Премьер Японии поставил под сомнение проведение Олимпиады 9 июня 2021, 14:47 Текст: Елена Мирошниченко

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Олимпиады не будет, если он не сможет защитить жизнь народа в условиях пандемии. Об этом он рассказал на дебатах председателей парламентских партий. «Защита жизни народа – это мой долг. И я все время говорю, что если не смогу (защитить), то проводить (игры) не будем. Защитить – моя ответственность. Если не смогу защитить, значит не будем проводить. Это само собой разумеется. Это первоначальное условие», – цитирует его РИА «Новости». Уточняется, что так он ответил на вопрос главы Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии о том, какова может быть причина для проведения Олимпиады, если эксперты из правительственного комитета считают опасным проведение игр из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее сообщалось, что решение о допуске проживающих в Японии болельщиков на Олимпийские и Паралимпийские игры будет принято в июне, не исключен вариант проведения Игр полностью без болельщиков. Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 25 марта эстафета олимпийского огня стартовала в Японии.